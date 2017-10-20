القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

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صحيفة المرصد: ألقت السلطات التونسية القبض على مغنّية وممثلة شابة متلبّسة بحيازة مخدرات في بيتها الكائن بضاحية المرسى شمال العاصمة.

وقالت إذاعة “موزاييك أف أم”، إنّ أعوان الأمن داهموا منزل الفنّانة التونسية أساور بن محمد، نجمة مسلسل ”أولاد مفيدة”، الذي أنتجته قناة “الحوار التونسي” في ثلاثة أجزاء وشدّ التونسيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد ورود معلومات تفيد بحيازتها مخّدرات.

ونقلت الإذاعة الخاصة عن مصادر أمنية أنّ النجمة أساور ألقي عليها القبض متلبّسة بحيازة مخدر كوكايين، فيما تمّ اعتقال شخص ثان، كان معها لحظة المداهمة، ووصف بـ”المنحرف الخطير”، وهو مطلوب للسلطات الأمنية، وصادر في شأنه 25 منشور تفتيش.

من جانبها، قالت صحيفة “الشروق” إنّه تم إيقاف الفنانة أساور (24 سنة) بسجن الاحتفاظ بعد استشارة النيابة العمومية، في انتظار عرضها على المحكمة.