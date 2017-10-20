بالفيديو.. “عبدالله الخشرمي” يروي ملابسات التغريدة التي جعلت عروض الشركات تنهال عليه!

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صحيفة المرصد: قال الشاب عبدالله الخشرمي الذي انهالت عليه الشركات بعروضها بعد تغريدته الشهيرة ووسم ” شقة الخشرمي” أن ما حدث له ليس “حظا” وإنما “توفيق”، وأنه لم يقُم بذلك “تسويقا” لشركات معينة كما اتهمه البعض.

وروى الشاب قصة التغريدة التي جعلت الشركات تنهال عليه بالعروض، خلال حديثة لـ “برنامج صباح السعودية ” قائلاً” إنه بدأ برد على الاقتصادي برجس البرجس يشكو فيه من عنائه في البحث عن شقة، ليقوم باقتباس تغريدة الشركة التي عرضت عليه مسكنا، ليرى ردة فعل كبيرة.

وتابع: “خلال 10 دقايق الموضوع ما صار في السيطرة”، بسبب كثرة العروض التي انهالت عليه، آخرها من هيئة الرياضة التي قدمت له دعوة شخصية مع مرافق، شاملة التذاكر والسكن لحضور مباريات المنتخب في كأس العالم. وأردف ” الموضوع انتشر بشكل كبير لدرجة أن الناس هي اللي قاعدة تعلمني وش اللي يجيني لأني نفسي ما كنت مركز وش اللي قاعد يصير”.

وأشار إلى أن الشركة وفرت له شقة بالفعل، واشترطت الشركات الأخرى توفر شقة لتلبي وعودها له، مؤكدا أن من تابع القصة يتضح له أن ما حدث لم يكن ممنهجا.

