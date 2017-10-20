بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

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صحيفة المرصد : كشف الإعلامي وليد الفراج ظهور عامل بسروال وفانيلة في ملعب الدمام خلال مباراة القادسية والفيحاء .

وقال الفراج عبر برنامج “أكشن يا دوري” : ” أن الذي ظهر في الصورة هو عامل يتبع لملعب الدمام ونزل قبل بداية المباراة ولم يتقيد بالمظهر المطلوب ” .

وطالب مدير الملعب قائلاً : ” ياليت مدير ملعب الدمام ياخذ باله شوي أكثر ” .

فيما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً أكد فيه أنه سيغرم شركة صلة على خلفية الصورة التي ظهرت خلال مباراة القادسية والفيحاء بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين، والتي تظهر أحد العاملين الآسيويين بلباس لا يليق باسم وقيمة ومكانة الدوري السعودي للمحترفين.

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