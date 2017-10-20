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بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !
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المرصد 8 1٬674 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشف الإعلامي وليد الفراج ظهور عامل بسروال وفانيلة في ملعب الدمام خلال مباراة القادسية والفيحاء .

وقال الفراج عبر برنامج “أكشن يا دوري” : ” أن الذي ظهر في الصورة هو عامل يتبع لملعب الدمام ونزل قبل بداية المباراة ولم يتقيد بالمظهر المطلوب ” .

وطالب مدير الملعب قائلاً : ” ياليت مدير ملعب الدمام ياخذ باله شوي أكثر ” .

فيما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً أكد فيه أنه سيغرم شركة صلة على خلفية الصورة التي ظهرت خلال مباراة القادسية والفيحاء بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين، والتي تظهر أحد العاملين الآسيويين بلباس لا يليق باسم وقيمة ومكانة الدوري السعودي للمحترفين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - لا اله الا الله
2017-10-20 03:54:42
تركتوا كل مشاكل العالم وركزوا على سروال الفقير المسكين ثم مدير نادي يروح يدور على لبس العالم وسراويلهم الرجال لبسه استر من ليس لاعبي كرة القدم المكشوفة عورتهم فوق الركبة من اولى بالانذار
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7 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-20 03:42:43
كان لبس جنز حتى يسعد بمظهره المذيع
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6 - ناصر
2017-10-20 03:34:27
يمكن العامل المسكين سمع ان فيه سعوده لعمال الملاعب وفهمها غلط
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5 - ولا كيف يا الفراج
2017-10-20 03:03:44
فعلاً على مدير الملعب يأخذ باله شويه يصرف له رواتبه المتأخرة ويوفر له لَبْس رسمي حسب مهنته ولا يتصل على جمعية خيرية توفر له الكسوة
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4 - راشد
2017-10-20 02:55:12
لو جاء فنان عالمي ومشهور ولبس مثل هاللبس كان قلتوا واو هاذي هي الموضه والتطور ولبسه حلو وخطير
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3 - عبدالله اليامي
2017-10-20 02:43:15
تعليق مخالف
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2 - عبدالله اليامي
2017-10-20 02:41:27
لم تحدث في تاريخ الرياضة السعودية ،***
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1 -
2017-10-20 02:41:06
اللي وراه سرواله اسود اختلاف الوان لايفسد للود قضية هذي بدعه سعوديه تلقاه نازل بالسروال والفنيله عند الكواي يبدل او في بقاله شفنا كثير منهم كذا امتداد لغرائبيات هذا الشعب اضف له ثوب النوم
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