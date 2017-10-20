بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !
صحيفة المرصد : كشف الإعلامي وليد الفراج ظهور عامل بسروال وفانيلة في ملعب الدمام خلال مباراة القادسية والفيحاء .
وقال الفراج عبر برنامج “أكشن يا دوري” : ” أن الذي ظهر في الصورة هو عامل يتبع لملعب الدمام ونزل قبل بداية المباراة ولم يتقيد بالمظهر المطلوب ” .
وطالب مدير الملعب قائلاً : ” ياليت مدير ملعب الدمام ياخذ باله شوي أكثر ” .
فيما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً أكد فيه أنه سيغرم شركة صلة على خلفية الصورة التي ظهرت خلال مباراة القادسية والفيحاء بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين، والتي تظهر أحد العاملين الآسيويين بلباس لا يليق باسم وقيمة ومكانة الدوري السعودي للمحترفين.
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#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: العامل الذي ظهر بملعب الدمام هو تابع للملعب..— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
أتمنى أن يتم مواكبة ما يحدث من تطوير بالرياضة السعودية pic.twitter.com/qmrPe3z6fk
التعليقات
تركتوا كل مشاكل العالم وركزوا على سروال الفقير المسكين ثم مدير نادي يروح يدور على لبس العالم وسراويلهم الرجال لبسه استر من ليس لاعبي كرة القدم المكشوفة عورتهم فوق الركبة من اولى بالانذار
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كان لبس جنز حتى يسعد بمظهره المذيع
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يمكن العامل المسكين سمع ان فيه سعوده لعمال الملاعب وفهمها غلط
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فعلاً على مدير الملعب يأخذ باله شويه يصرف له رواتبه المتأخرة ويوفر له لَبْس رسمي حسب مهنته ولا يتصل على جمعية خيرية توفر له الكسوة
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لو جاء فنان عالمي ومشهور ولبس مثل هاللبس كان قلتوا واو هاذي هي الموضه والتطور ولبسه حلو وخطير
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لم تحدث في تاريخ الرياضة السعودية ،***
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اللي وراه سرواله اسود اختلاف الوان لايفسد للود قضية هذي بدعه سعوديه تلقاه نازل بالسروال والفنيله عند الكواي يبدل او في بقاله شفنا كثير منهم كذا امتداد لغرائبيات هذا الشعب اضف له ثوب النوم
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