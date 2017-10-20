شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشره موقع “اليوم السابع” المصري لحظة مقتل شاب، أثناء محاولته التحرش بفتاة وخطفها في شارع الهرم بمحافظة الجيزة في مصر .

وأوضح الموقع أن التحريات الأولية كشفت أنه أثناء متابعة شرطي، للحالة الأمنية بشارع الهرم، سمع صوت مشاجرة، وإستغاثة بجوار أحد المحال التجارية، فتوجه لإستطلاع الأمر، ففوجئ بوجود شابين يحاولان خطف فتاة والتحرش بها، فتدخل لحمايتها، فقام أحد المتهمين بضربه في قدمه، فأطلق الشرطى طلقتين فى الهواء لتفريق المتهمين، ومثلهما فى الأرض، أصابت طلقة منهم أحد الشباب، مما أدى لوفاته.

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