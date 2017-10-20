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شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشره موقع “اليوم السابع” المصري لحظة مقتل شاب، أثناء محاولته التحرش بفتاة وخطفها في شارع الهرم بمحافظة الجيزة في مصر .
وأوضح الموقع أن التحريات الأولية كشفت أنه أثناء متابعة شرطي، للحالة الأمنية بشارع الهرم، سمع صوت مشاجرة، وإستغاثة بجوار أحد المحال التجارية، فتوجه لإستطلاع الأمر، ففوجئ بوجود شابين يحاولان خطف فتاة والتحرش بها، فتدخل لحمايتها، فقام أحد المتهمين بضربه في قدمه، فأطلق الشرطى طلقتين فى الهواء لتفريق المتهمين، ومثلهما فى الأرض، أصابت طلقة منهم أحد الشباب، مما أدى لوفاته.
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التعليقات
11 - خبير2017-10-20 04:54:09
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
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10 - شلحاااااااااااااااااااط2017-10-20 04:45:27
اللهم لاشماتة /// اللهم احفظ ديننا وامننا وقادتنا في هذا البلد الطاهر وفي سائر بلاد المسلمين .
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9 - سعد بن فهد2017-10-20 03:59:44
البلا من الحكومة نفسها وعدم تطبيق الشرع والعقوبات هناك الاطفال اعمارهم 14 و13 يتحرشون بالنساء كذالك الدعارة والاختلاط والمخدرات والكحول والمراقص وافلامهم المصرية السلبيه وتعليمهم المختلط
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8 - نفسيه2017-10-20 03:51:36
بلد لايحكم بما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. بلد يسمح بالمراقص والخمور. والقمار. هذي النتيجه أعلاه. والقادم كارثه. الله يستر على اخواننا المسلمين بمصر
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7 - شيخ مزيون2017-10-20 03:50:10
لم يربوه اهله ويستحق ما جري له لانه مجرم ولم يكتفي بالتحرش بل تعدى على الشرطى ايضا .
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6 - جون كنيدي اليعربي2017-10-20 03:46:35
ظهر تقرير قبل عدة أيام يحذر من المشي في شوارع القاهره لانها أصبحت غير آمنة وتحتل المرتبة الرابعه عالميا في عدم الأمن
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5 - نفسيه2017-10-20 03:45:55
هذي نتيجة. ال cc.والازهر .والفقر المدقع. وآلام المثاليه فيفي كبده
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4 - Noura2017-10-20 03:43:33
اللهم إنا نسألك العافية وحسن الخاتمة
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3 - R2017-10-20 03:33:48
ياأخي قول يالله لك الحمد ولا تشمت على الناس قول الله يعافينا مما ابتلاهم فيه ايش النزعه الشرانيه اللي في داخلكم اعوذ بالله. الدنيا مصايب قول الحمد لله ونم
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2 - عبدالله اليامي2017-10-20 03:30:56
شعب همجي ضنوا بأن الخريف العربي سيصلح حالهم فصار وبالا ً عليهم .
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1 -2017-10-20 03:20:29
تخلو عن اسلامهم ابتلاهم الله بالفقر والفوضى الاجتماعية وتسلط العسكر عليهم
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بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
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