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مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد
صحيفة المرصد: أعلنت أمانة محافظة جدة أن تسمية شارع “المنبطح” بحي الرحاب، قديمة، وتسم استبدال الاسم بـ”شارع عبدالله بن الأشهب”.جاء ذلك تعقيبا على تغريدة مواطن تساءل عن سبب تسمية الشارع بالمنبطح، وما هو تاريخه أو إنجازاته ونسبه، حيث قالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “شكراً لتواصلك، نفيدك بأن التسمية قديمة وتم استبدالها قبل 8 سنوات تقريباً إلى شارع عبدالله بن الأشهب (31) بحي الرحاب 6”.
التعليقات
14 - ثلج حار2017-10-20 07:37:50
أتمنى من وزارة الشؤون البلدية والقروية تنزيه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلّم من تسمية الشوارع بأسمائهم فمقامهم أكبروأجل من شارع أو ميدان ففيه إهانة لمكانتهم عندالمسلمين ٠ شاكراً ومقدراً لكم إجلالهم
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13 - سعيدان2017-10-20 06:25:33
وادي المنبطح
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12 - مسفر2017-10-20 06:20:54
الصوره الاولى من ايام الجوال الدمعه يوم كانوا يسمون الجوالات باسماء
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11 - ابو فهد2017-10-20 06:07:05
وجت على الأسماء بس أنظر إلى أرصفة شوارع جده والمركبة قبل اعوام قليله تجدها متآكله ويظهر منها أسياخ الحديد وواضح أن فيها فساد أو عدم جوده واذا هذه ارصفتهم فكيف يكون الباقي
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10 - ابو فهد2017-10-20 06:01:57
للأسف بعض الأسماء في شوارع جده فيها محاباة لأسماء غير معروفه وغير مهمه إلا لمن وضعها وبعضها مخجل ومحرج للدوله فتجد اسم شارع صغير عرض 6 م ومقفل باسم دوله مثل تركيا وشارع عرض 30 م باسم شخص غير معروف
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9 - الهمداني2017-10-20 06:01:22
الانبطاح ثقافة وعرف من زمااااان
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8 - R2017-10-20 05:20:36
بالله من اللي فيكم يعرف الشوارع بأسمائها الرسميه بإستثناء الطرق الكبيره. ياليت تكون الشوارع الصغيره بأرقام مرتبه وبس يعرفها الزائر لك والدفاع المدني والهلال الاحمر وموظف الكهرباء والبريد
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7 - واحد مواطن2017-10-20 05:19:52
هل عمركم سمعتم أو رايتم مسؤولا يعترف بخطئه او خطأ إدارته؟؟الكل يبرر ويتملص ويلقى التهم على غيره؟لن تنجح إدارة لايعترف مسؤوليها بتقصيرهم وأخطائهم..فالناس تقيم وتحتقر المكابر.
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6 - واحد مواطن2017-10-20 05:17:07
الشئ الممل والعقيم والسخيف أن معظم الإدارات الحكوميه التى ترتكب أخطاء وقبح لديها تبرير أسخف من القبح الذى ارتكبته وأجوبه ممله سخيفه..قديم أو حديث!؟كيف اختير هذا الإسم اصلا؟اليس من سماه ووضعاللوحه موظف
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5 - احمد ابو نايف البراني2017-10-20 04:52:42
دورة لامانة في كل منطقة غير مرضي وخاصة تسمية الشوارع ولاحياء بهذا الاسماء لغير مقبولة لالغة ولاهدف ومثل هذا الاسماء المفروض تغير سوء كان الشوارع او الاحياء وتسمى باسماء شهداء الوطن الذين يضحوا من اجله
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( عدد التعليقات 953 )4 - أبوخالد السعودي / الدمام
ياليت تسمى بعض الشوارع بأسماء شهداء الحد الجنوبي تخليداً لهم ولبطولاتهم وادخال السرور لذويهم وكذلك الشهداء من رجال وزارة الداخلية عموماً رحم الله الجميع
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3 - خبير2017-10-20 04:49:44
المنبطح هو المنسدح على بطنه و المتفلقح هو المضطجع على ظهره أما المكوع فهو المتكئ على كوعه وكل هذه الأوضاع يستحسن الوضوء بعدها .
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2 - بخن بخن2017-10-20 04:33:31
المنبطح اسم وادي بين الجوف وعرعر
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1 - جون كنيدي اليعربي2017-10-20 04:08:17
المنبطح اسم وادي شرق من خليص والكامل
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بواسطة : مع الخيل
تعليق مخالف...
بواسطة : .. المحارب
وش الجديد ?...
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫
رددو معي ياليل مطولك....
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