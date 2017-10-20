مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

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صحيفة المرصد: أعلنت أمانة محافظة جدة أن تسمية شارع “المنبطح” بحي الرحاب، قديمة، وتسم استبدال الاسم بـ”شارع عبدالله بن الأشهب”.جاء ذلك تعقيبا على تغريدة مواطن تساءل عن سبب تسمية الشارع بالمنبطح، وما هو تاريخه أو إنجازاته ونسبه، حيث قالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “شكراً لتواصلك، نفيدك بأن التسمية قديمة وتم استبدالها قبل 8 سنوات تقريباً إلى شارع عبدالله بن الأشهب (31) بحي الرحاب 6”.