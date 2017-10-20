«الشورى» يناقش مقترح قانون لعضو متوفى

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صحيفة المرصد: في مفارقة ملفتة، يناقش مجلس الشوري خلال جلساته المقبلة، عدة مقترحات مقدمين من أعضاء غائبين، أحدهما متوفى والآخرين أعضاء سابقين.

وسيناقش المجلس مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للعضو المتوفى علي الوزرة في العاشر من شهر صفر المقبل، والذي يتعلق بصرف قيمة تذاكر السفر نقداً بحسب درجة الإركاب، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً.

ويشير المقترح إلى أنه “يجوز في الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً، صرف قيمتها بحسب درجة الإركاب المستحقة بناءً على طلب الموظف»، بدلاً من النص السابق الذي يقول: “يجوز في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل، صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج بحسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية”.

ويوضح المقترح أن هذا التعديل يوفر 15 في المئة من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية، وسيترتب عليه حصول الموظف على حقه المتمثل في قيمة التذكرة بحسب سعر الدرجة المستحقة، كما أن الجهة الحكومية لن تتحمل تكاليف إضافية، وستدفع المبلغ للموظف مباشرة بدلاً من دفعه للخطوط السعودية.

كما يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، في حين يناقش يوم 12 صفر تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن درس مقترح لتعديل ثلاث مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، بحسب “الحياة”.