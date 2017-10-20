بالفيديو : القبض على أطفال سكارى بالرياض.. والمصور ساخراً : أنت باقيلك تطعيمات أصلاً

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صحيفة المرصد: استطاع رجال المرور السري بالعاصمة الرياض، من ضبط أطفال في أحد الشوارع وبحوزتهم كمية من المخدرات والعرق المسكر.

وأظهر مقطع فيديو بثه حساب ” السناب الأمني ” مضبوطات تضمنت عرقاً مسكراً وضع داخل قارورات بلاستيكية، وكمية من الحبوب المخدرة، فيما حذر مصوره أولياء الأمور من عدم ترك أبنائهم يخرجون في أوقات متأخرة.

واختتم المقطع المصور مشهداً ضهر فيه طفل داخل سيارة الدورية بعد ضبطه، سأله مصور الفيديو عما فعل ليرد بكل وضوح أنه سكران، ليجيبه المصور متهكماً: ” انت باقيلك تطعيمات أصلاً “.