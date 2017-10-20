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بالفيديو : القبض على أطفال سكارى بالرياض.. والمصور ساخراً : أنت باقيلك تطعيمات أصلاً
صحيفة المرصد: استطاع رجال المرور السري بالعاصمة الرياض، من ضبط أطفال في أحد الشوارع وبحوزتهم كمية من المخدرات والعرق المسكر.
وأظهر مقطع فيديو بثه حساب ” السناب الأمني ” مضبوطات تضمنت عرقاً مسكراً وضع داخل قارورات بلاستيكية، وكمية من الحبوب المخدرة، فيما حذر مصوره أولياء الأمور من عدم ترك أبنائهم يخرجون في أوقات متأخرة.
واختتم المقطع المصور مشهداً ضهر فيه طفل داخل سيارة الدورية بعد ضبطه، سأله مصور الفيديو عما فعل ليرد بكل وضوح أنه سكران، ليجيبه المصور متهكماً: ” انت باقيلك تطعيمات أصلاً “.
التعليقات
67 - من جيزان الفل2017-10-20 07:32:50
ياقلبي عليه بهذا العمر سكران وين أهله حسبي الله على من يروج هذه البلاوي للأطفال والشباب الله ينفيهم من الأرض الي يخربون عيالنا عشان قرشين حرام يكسبها بكاني هذا الولد من عمر أولادي الله يحفظهم
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66 - سعد بن فهد2017-10-20 07:26:01
جندوهم ودربوهم وعطوهم اسلحة وارسلوهم يحاربون إيران واسقاط النظام الخميني وفكونا من شرهم
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65 - 20302017-10-20 07:25:45
يا وليدي كلنا طشرنا الوقت ما هو أنت بلحالك والله يجيب العواقب سليمه.. مو جنا ملمومين
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64 - ثلج حار2017-10-20 07:25:28
تدرون إن أكثرشئ له أثر في تربيتنا زمان في المدارس هو الأنشطة الصّفية واللا صفية ٠ أقصد إنه كان التركيز على الجانب التربوي أكثرمن التعليمي ٠ لأن المسؤولين في تلك الأيام أدركوا هذالأمرالمهم تربية فتعليم
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63 -2017-10-20 07:23:11
ما يهيت عياله ويضيعهم الا الليبرالي المنحرف هو أصلاً تلاقيه مختلط في استراحه ويخطط لإغواء نساء المسلمين فيبتليه الله بعياله وأهل بيته ف ( طباخ السم لازم يذوقه ) وكما تدين تدان
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62 - 🔸️ااببووححمموودد2017-10-20 07:20:20
بيكمل تطعيماته بالتوقيف ◽اللهم لا شماته🤐
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61 - ثلج حار2017-10-20 07:16:57
تعليق 52 ياأخي إذاكبر وأعفي اللحية وأفتى لأتأخذ بكلامه فيه غيره واجد هذاإذاأنت مهتم أصلاً بالعلم وأهله ولهم قدر عندك !
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60 - طفل 20302017-10-20 07:09:10
لا تعليق
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59 - hima2017-10-20 07:05:24
لابد من احتواء الشباب كبار وصغار في المجتمع,نوادي رياضيه سينمات مسارح مدن العاب عدله مسابقات ومنح علميه وتوظيفيه,هذه ادوات استيعابهم.
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58 - جنب الحيط2017-10-20 07:00:27
تعليق 55 .. اذا عندك أحد ما تعرف تربيه ، سلمه للدوله أو لا تخلف أصلاً . لكن مو تفرخ و تبي أحد يجري يتابعهم في الشوارع .
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57 - جنب الحيط2017-10-20 06:55:48
هل اسب و اغلط على بعض التعليقات ..؟؟ بدل العبرة و الحيطة و الحذر .. الخ . قام يعارض المصور ..!! بدل ما يشكره على مجهوده .
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56 - ريمي2017-10-20 06:54:16
ياربي ألطف بحالهم وين اهلهم وانا أشك ان امهم تدري عنهم مستحيل ام تخلي اطفالها بشارع أنصاف لليالي الطلاق والأطفال ضحيته 💔💔💔
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55 - وشك وشك2017-10-20 06:50:21
بعد تغييب دور الهيئه...كل شي لايستغرب
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54 - ريمي2017-10-20 06:41:11
كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته 😩💔💔يقلبي على لاطفال وش ذنبهم اللهم اصلح نيتي وَذُرِّيَتي 💔
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53 -2017-10-20 06:38:27
كل راع مسؤول عن رعيته اسال الله ان يهدي ويحفظ شباب وبنات من كل من أصحاب السوء المفسدين
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52 - سعيدان2017-10-20 06:23:03
وبعد مايكبر يربي لحيه ويفتي زمن اغبر او يروح مع داعش يقول بجاهد الله يستر بس
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51 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-10-20 06:15:42
شاهدت المقطع من قبل ، ولم أستغرب هذا الحدث ، فهو شيء متوقع . أعود وأقول إذا سقط التعليم في أي بلد انتشر فيه الجهل و الجريمة . وسيطرت المخدرات والشذوذ على شبابه . يجب أن نعيد للتعليم هيبته وقوته .
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50 - زائر2017-10-20 06:15:24
دائما اقول واكرر احذروا من ال ***ر اقسم بالله انهم اساس الشر والمشاكل في كل الرياض وكل مكان
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49 - نور على نوور2017-10-20 06:13:01
الحرام من الاباء بكل انواعه سبب ما يصير للابناء
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48 -2017-10-20 05:59:08
*** هالصغار وش جرا للدنيا ....لاحول ولاقوه الا بالله
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47 - الهمداني2017-10-20 05:58:57
يجب الطفل يجرب عشان يتدرب و يعرف كيف يضبط نفسه اذا كبر يعني يصير زقرت
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46 - احمد ابراهيم2017-10-20 05:58:44
المصور يعمل بصفة رسمة وهذا الفديو رسمي لا أحد يخربط الطفل مهمل واستغل في نفسه والمتكلم مقهور من كثر التجاوزات إلى يطلع عليها أو يستلمها وكل فرد منا لابد أن يكون رجل أمن وهذا خط أحمر لا نزيد عليه احد
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45 - عبدالله الحربي2017-10-20 05:58:14
الله يعين المرور تحمل دور هيئة الأمر
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44 - قنفذ يتيم2017-10-20 05:56:40
هذا طفل اوف اوف اوف كم عمره 11 سنه 12 سنه وعنده ذي البلاوي كلها يانهار طين
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43 - فــؤاد المالكي2017-10-20 05:42:56
طعوس
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42 -2017-10-20 05:41:30
العتب على اهلهم
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41 - شرقاوي2017-10-20 05:39:59
وتزعلون يوم بادكوك قال لكم حددوا النسل هذا عينه من انتاجكم يامال الفقر الله لايكثركم خلف وارمي بالشوارع لو اني مسئول بالدوله قسم بالله كل واحد مسموح له ولد واحد مثل الصين ولي يتجاوز اعدام على طول الخل
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40 - راجي رحمه ربه2017-10-20 05:36:33
الامن عيب والدعاء ع قد العمل وانما الاعمال بالنيات ونيتهم الخوف ع ابناءنا فلهم الاجر ولك الوزر عذراًلك من اسمك نصيب نفسيه عدّل نفسيتك اللهم اصلح لي ذريتي واجعلهم من عبادك الصالحين المقيمين للصلاه آمين
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39 - راجي رحمه ربه2017-10-20 05:33:35
الموضوع مو نشر فضايح توعيه المجتمع من اجل ابناءنا وبناتنا الموضوع خطير لو مانشر المقطع مااحد يصدق ان فيه احد ف هذا السن يتعاطى مخدرات حتى ينتبه الاهل لابناءهم ويشددوا الرقابه عليهم والدعاء ع رجال يتبع
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38 - د2017-10-20 05:24:19
اللهم اصلحهم واهدي شباب المسلمين ما اقصد شي لكن كلمه في نفسي الي سرق المقيم وضربه كف لانو اسمر طلعو ضاعف العقول وقالو مجنسين و افارقه وينكم من سفاهتكم من هالمقطع ان كان بيتك من زجاج لاترمي الناس بحجر
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37 - نفسيه2017-10-20 05:23:58
27. كلمتك الاخيره تدل على تربيتك يامحترم. ونعم التربيه
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36 - ماجد الحربي2017-10-20 05:22:52
الله تهدي لنا أولادنا وصلحهم وتكفهم شر من فيه شر
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35 - د2017-10-20 05:21:47
اللهم اصلحهم واهدي شباب المسلمين ما اقصد شي لكن كلمه في نفسي الي سرق المقيم وضربه كف لانو اسمر طلعو ضاعف العقول وقالو مجنسين و افارقه وينكم من سفاهتكم من هالمقطع ان كان بيتك من زجاج لاترمي الناس بحجر
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34 - ماجد الحربي2017-10-20 05:21:15
الله تهدي لنا أولادنا وصلحهم وتكفهم شر من فيه شر
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33 - ..2017-10-20 05:19:56
الاب قدوه لابناءه .. وين الاب عن ابناءه ..هل الاب يسأل عن ابناءه .. هل الاب يجلس مع ابناءه ويتحدث معهم ويعرف اصدقاءهم . هل الاب يفتش جوالات ابناءه .. هل الاب يهتم بتربية ابناءه ويحثهم على ترك المنكرات
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32 - د ماجد2017-10-20 05:17:42
*** شلة ابك ابك هم كل المصايب تحرش حبوب بياعه تفحيط خطف ولاينكر ذلك الا مريض
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31 - نفسيه2017-10-20 05:17:21
27. الله يسامحك ويعفو عنك.***
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30 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-10-20 05:17:19
شي طبيعي مجتمع كثر فيه الطلاق والضحيه الا الاطفال قالت وش قالت موظفيه اصرف علي وعلي عيالي وهي داجه في المقاهي والاسواق وكل الوقت لاهي ي طالعه ي في المواقع ت.اتواصل تقرش مع من هب ودب
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29 - د2017-10-20 05:17:02
هاذي فتن اخر الزمان كثرة الفتن الله يثبتنا على طاعته ويكتبنا من الصادقين ويرزقنا الجنه الله المستعان
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28 - المتيم2017-10-20 05:16:55
شاف الدنيا كل شي مباح قال اجل ما يغلبونا
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27 -2017-10-20 05:05:49
نفسيه اسم على مسمى خل اولياء الامر يشوفون وش يسوي الاهمال ***
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26 - واحد مواطن2017-10-20 05:04:15
حسبنا الله ونعم الوكيل..أهذا معقول؟وفى الرياض؟ياجماعة الخير ,ياهل العقول والبصيره إن المجتمع يتعرض لتدمير من داخله,فمالذى يحصل؟ومن خلف وصول هذه البلاوى ليد أطفال صغار ويعرفون ماهى وكيف تستخدم؟؟كارثه.
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25 -2017-10-20 05:04:15
وبناتهم يرقصن مع الشباب متبرجات ويوقف عندها شباب وتركب معهم وبنفس اليوم كان عليهن اختبار مواد دين ونجحت ؟
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24 -2017-10-20 04:59:01
الدور على البنات بعد السواقة مربيات هذا الجيل نسير في طريق الهاوية والانهيار
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23 - نفسيه2017-10-20 04:57:38
الله يفضحك مثل مافضحت هذا الطفل المسكين. يمهل ولا يهمل. من منا بلا ذنوب وخطايا.سوف تراها في نفسك واولادك.
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22 - .{خالد}.2017-10-20 04:57:22
ياجماعة الخير أرجو ابلاغ مكافحة المخدرات والشرطة والهيئه عن أي بياع او أي فاسد مفسد حتى لايفسدو ابنائكم
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21 - .{خالد}.2017-10-20 04:54:08
البياعين والمروجين والمهربين ملاعين الصلايب هم قاذورات وخراب بالمجتمع يجب الابلاغ عنهم أو طردهم وضربهم
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20 - نفسيه2017-10-20 04:50:12
جاني هذا المقطع بالواتس. ومسحته على طول. لم أتحمل سخرية وبذأت المصور. وكأنه ملاك لايخطي ولا يذنب.الله لايسلط علينا ها الاشكال.
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19 -2017-10-20 04:46:12
الولد يقول للمصور طشرنا الوقت
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18 -2017-10-20 04:44:41
اسمعو وش يقول الولد باخر شيء يقول طشرتا الوقت ؟
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17 - نفسيه2017-10-20 04:44:01
المصور عسكري. ويجب محاسبته. هل العسكري خالي من الذنوب. ربما هذا الطفل عند الله. أفضل من المصور. وربما المصور يأكل الربا وأكثر من ذلك.
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16 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦2017-10-20 04:42:41
هذا مايريده أهل الفكر التغريبي الذين يريدون ان يعم الفساد الاخلاقي بالبلاد ويحاربون المشائخ وأهل الفضيله
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15 - خبير2017-10-20 04:42:36
هذي فودكا VODKA مكتوب عليها وهي مشروب من روسيا وتشتهر به حذروا الشباب المغادرين لكأس العالم منه .لكن سبحان الله كيف وصلت للأطفال ؟ هل تصنع محليا أو في الدول المجاورة ؟ التحقيق يبين مصدرها .
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14 -2017-10-20 04:41:50
هؤلاء متعاطين ولكن وين اللي يصنع ويوين اللي يروج لهم هؤلاء هم الهدف لإلقاء القبض عليهم وهم من دمر شباب الوطن وأغلب جرائم القتل تمت بسببهم
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13 -2017-10-20 04:39:46
وراعين سفهاء ضائعين مساكين . يجب معرفة من دمرهم بهذه السموم القذره وسجنه على الاقل سنتين وجلده
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12 -2017-10-20 04:39:21
يارب سترك وعفوك حسبنا الله ونعم الوكيل على من باعها وروج لها ام الخبايث
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11 - همسات2017-10-20 04:37:30
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،،اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين
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10 - اسمع انت وياه2017-10-20 04:36:19
هذي نهاية رفقاء السوء + اهمال من الامهات والاباء لمتابعة ابناءهم + الجوالات + الاب متبطح بالاستراحه او نايم عند زوجته الثانيه ويفكر بالزواج من الثالثه ولا فكر في تربية ابناءه + الطلاق والتفكك الاسري
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9 - ..[خالد]..2017-10-20 04:33:52
البعض يفكر ان بيع واستخدام المخدرات والخمر هي مرجله ومايدري هالضعيف المتخلف انها تدمر نفسه وتهين كرامته
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8 - شلحاااااااااااااااااااط2017-10-20 04:32:42
الطفل حتى وهو سكران تلاحظ البراءة /// الله لايوفق اللي كان السبب الله لايوفق اللي كان السبب !!
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7 - ضايع2017-10-20 04:27:38
الاطفال موجدين بكثره مع الاسف لاسباب كثيره اهمها انفصال الاباء تعدد الزواجات واشياء كثيره مثل القدوه الفاسده الفقر
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6 - ..[خالد]..2017-10-20 04:26:07
حافظو على أبنائكم وأبناء المسلمين وأعلمو ان الدائرة ستدور وكما تدين ستدان وأتمنى قص رؤس البياعين الانجاس
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5 - ضايع2017-10-20 04:21:41
المشكله اباء لايسنطعون تربيه اولادهم ذكر طبيب نفسي انه كلم احد الاباء رجل يعتبر من الصالحين خالي من الكحول والمخدرت وسئله كيف يعالج اولاده اجاب عط ولدك كف وهو يطلع المخدرات استخدم اليد بتربيه الطفل
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4 - المحتسب2017-10-20 04:18:04
حسبنا الله ونعم الوكيل لابد من عوده هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اقرب وقت الله المستعان شي يدنى له الجبين
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3 - مجبر رجل القعسي2017-10-20 04:17:22
حسبنا الله ونعم الوكيل على من يسعى لتدمير شبااب هذا البلد ويجعلهم مدمنين محذرات بجميع انواعها اللهم اقضحه على الارض و يوم العرض الله يقويكم يارجال الامن على محاربة هذه الافه والقبض المروجين والمتعاطي
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2 - سعود2017-10-20 04:14:23
هذا تلاقونه من المتخلفين اللي يشحذون عند الاشارات.اعطوه المروجين والموزعين هذه الكميات من المخدرات لبيعها.. حسبي الله ونعم الوكيل. باين علا الطفل بيطلع مستقبله باهر .
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1 - جون كنيدي اليعربي2017-10-20 04:12:37
مساكين مالقوا من يضمهم ويربيهم. والمصور أخطاء خطاء فادح يوم صورهم. والظاهر إنه الاسناب الأمني اذا ماني مخطي بس حتى " ماله حق يصورهم
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بواسطة : مع الخيل
تعليق مخالف...
بواسطة : .. المحارب
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بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫
رددو معي ياليل مطولك....
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