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بالفيديو : القبض على أطفال سكارى بالرياض.. والمصور ساخراً : أنت باقيلك تطعيمات أصلاً

بالفيديو : القبض على أطفال سكارى بالرياض.. والمصور ساخراً : أنت باقيلك تطعيمات أصلاً
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المرصد 67 4٬449 4 ساعات

صحيفة المرصد: استطاع رجال المرور السري بالعاصمة الرياض، من ضبط أطفال في أحد الشوارع وبحوزتهم كمية من المخدرات والعرق المسكر.

وأظهر مقطع فيديو بثه حساب ” السناب الأمني ” مضبوطات تضمنت عرقاً مسكراً وضع داخل قارورات بلاستيكية، وكمية من الحبوب المخدرة، فيما حذر مصوره أولياء الأمور من عدم ترك أبنائهم يخرجون في أوقات متأخرة.

واختتم المقطع المصور مشهداً ضهر فيه طفل  داخل سيارة الدورية بعد ضبطه، سأله مصور الفيديو عما فعل ليرد بكل وضوح أنه سكران، ليجيبه المصور متهكماً: ” انت باقيلك تطعيمات أصلاً “.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - من جيزان الفل
2017-10-20 07:32:50
ياقلبي عليه بهذا العمر سكران وين أهله حسبي الله على من يروج هذه البلاوي للأطفال والشباب الله ينفيهم من الأرض الي يخربون عيالنا عشان قرشين حرام يكسبها بكاني هذا الولد من عمر أولادي الله يحفظهم
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66 - سعد بن فهد
2017-10-20 07:26:01
جندوهم ودربوهم وعطوهم اسلحة وارسلوهم يحاربون إيران واسقاط النظام الخميني وفكونا من شرهم
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65 - 2030
2017-10-20 07:25:45
يا وليدي كلنا طشرنا الوقت ما هو أنت بلحالك والله يجيب العواقب سليمه.. مو جنا ملمومين
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64 - ثلج حار
2017-10-20 07:25:28
تدرون إن أكثرشئ له أثر في تربيتنا زمان في المدارس هو الأنشطة الصّفية واللا صفية ٠ أقصد إنه كان التركيز على الجانب التربوي أكثرمن التعليمي ٠ لأن المسؤولين في تلك الأيام أدركوا هذالأمرالمهم تربية فتعليم
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63 -
2017-10-20 07:23:11
ما يهيت عياله ويضيعهم الا الليبرالي المنحرف هو أصلاً تلاقيه مختلط في استراحه ويخطط لإغواء نساء المسلمين فيبتليه الله بعياله وأهل بيته ف ( طباخ السم لازم يذوقه ) وكما تدين تدان
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62 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-20 07:20:20
بيكمل تطعيماته بالتوقيف ◽اللهم لا شماته🤐
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61 - ثلج حار
2017-10-20 07:16:57
تعليق 52 ياأخي إذاكبر وأعفي اللحية وأفتى لأتأخذ بكلامه فيه غيره واجد هذاإذاأنت مهتم أصلاً بالعلم وأهله ولهم قدر عندك !
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60 - طفل 2030
2017-10-20 07:09:10
لا تعليق
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59 - hima
2017-10-20 07:05:24
لابد من احتواء الشباب كبار وصغار في المجتمع,نوادي رياضيه سينمات مسارح مدن العاب عدله مسابقات ومنح علميه وتوظيفيه,هذه ادوات استيعابهم.
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58 - جنب الحيط
2017-10-20 07:00:27
تعليق 55 .. اذا عندك أحد ما تعرف تربيه ، سلمه للدوله أو لا تخلف أصلاً . لكن مو تفرخ و تبي أحد يجري يتابعهم في الشوارع .
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57 - جنب الحيط
2017-10-20 06:55:48
هل اسب و اغلط على بعض التعليقات ..؟؟ بدل العبرة و الحيطة و الحذر .. الخ . قام يعارض المصور ..!! بدل ما يشكره على مجهوده .
لا يعجبني(33) اعجبني(6)
56 - ريمي
2017-10-20 06:54:16
ياربي ألطف بحالهم وين اهلهم وانا أشك ان امهم تدري عنهم مستحيل ام تخلي اطفالها بشارع أنصاف لليالي الطلاق والأطفال ضحيته 💔💔💔
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
55 - وشك وشك
2017-10-20 06:50:21
بعد تغييب دور الهيئه...كل شي لايستغرب
لا يعجبني(7) اعجبني(67)
54 - ريمي
2017-10-20 06:41:11
كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته 😩💔💔يقلبي على لاطفال وش ذنبهم اللهم اصلح نيتي وَذُرِّيَتي 💔
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53 -
2017-10-20 06:38:27
كل راع مسؤول عن رعيته اسال الله ان يهدي ويحفظ شباب وبنات من كل من أصحاب السوء المفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - سعيدان
2017-10-20 06:23:03
وبعد مايكبر يربي لحيه ويفتي زمن اغبر او يروح مع داعش يقول بجاهد الله يستر بس
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51 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-10-20 06:15:42
شاهدت المقطع من قبل ، ولم أستغرب هذا الحدث ، فهو شيء متوقع . أعود وأقول إذا سقط التعليم في أي بلد انتشر فيه الجهل و الجريمة . وسيطرت المخدرات والشذوذ على شبابه . يجب أن نعيد للتعليم هيبته وقوته .
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50 - زائر
2017-10-20 06:15:24
دائما اقول واكرر احذروا من ال ***ر اقسم بالله انهم اساس الشر والمشاكل في كل الرياض وكل مكان
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49 - نور على نوور
2017-10-20 06:13:01
الحرام من الاباء بكل انواعه سبب ما يصير للابناء
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48 -
2017-10-20 05:59:08
*** هالصغار وش جرا للدنيا ....لاحول ولاقوه الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
47 - الهمداني
2017-10-20 05:58:57
يجب الطفل يجرب عشان يتدرب و يعرف كيف يضبط نفسه اذا كبر يعني يصير زقرت
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46 - احمد ابراهيم
2017-10-20 05:58:44
المصور يعمل بصفة رسمة وهذا الفديو رسمي لا أحد يخربط الطفل مهمل واستغل في نفسه والمتكلم مقهور من كثر التجاوزات إلى يطلع عليها أو يستلمها وكل فرد منا لابد أن يكون رجل أمن وهذا خط أحمر لا نزيد عليه احد
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45 - عبدالله الحربي
2017-10-20 05:58:14
الله يعين المرور تحمل دور هيئة الأمر
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44 - قنفذ يتيم
2017-10-20 05:56:40
هذا طفل اوف اوف اوف كم عمره 11 سنه 12 سنه وعنده ذي البلاوي كلها يانهار طين
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43 - فــؤاد المالكي
2017-10-20 05:42:56
طعوس
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42 -
2017-10-20 05:41:30
العتب على اهلهم
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41 - شرقاوي
2017-10-20 05:39:59
وتزعلون يوم بادكوك قال لكم حددوا النسل هذا عينه من انتاجكم يامال الفقر الله لايكثركم خلف وارمي بالشوارع لو اني مسئول بالدوله قسم بالله كل واحد مسموح له ولد واحد مثل الصين ولي يتجاوز اعدام على طول الخل
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40 - راجي رحمه ربه
2017-10-20 05:36:33
الامن عيب والدعاء ع قد العمل وانما الاعمال بالنيات ونيتهم الخوف ع ابناءنا فلهم الاجر ولك الوزر عذراًلك من اسمك نصيب نفسيه عدّل نفسيتك اللهم اصلح لي ذريتي واجعلهم من عبادك الصالحين المقيمين للصلاه آمين
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39 - راجي رحمه ربه
2017-10-20 05:33:35
الموضوع مو نشر فضايح توعيه المجتمع من اجل ابناءنا وبناتنا الموضوع خطير لو مانشر المقطع مااحد يصدق ان فيه احد ف هذا السن يتعاطى مخدرات حتى ينتبه الاهل لابناءهم ويشددوا الرقابه عليهم والدعاء ع رجال يتبع
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38 - د
2017-10-20 05:24:19
اللهم اصلحهم واهدي شباب المسلمين ما اقصد شي لكن كلمه في نفسي الي سرق المقيم وضربه كف لانو اسمر طلعو ضاعف العقول وقالو مجنسين و افارقه وينكم من سفاهتكم من هالمقطع ان كان بيتك من زجاج لاترمي الناس بحجر
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37 - نفسيه
2017-10-20 05:23:58
27. كلمتك الاخيره تدل على تربيتك يامحترم. ونعم التربيه
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36 - ماجد الحربي
2017-10-20 05:22:52
الله تهدي لنا أولادنا وصلحهم وتكفهم شر من فيه شر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
35 - د
2017-10-20 05:21:47
اللهم اصلحهم واهدي شباب المسلمين ما اقصد شي لكن كلمه في نفسي الي سرق المقيم وضربه كف لانو اسمر طلعو ضاعف العقول وقالو مجنسين و افارقه وينكم من سفاهتكم من هالمقطع ان كان بيتك من زجاج لاترمي الناس بحجر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
34 - ماجد الحربي
2017-10-20 05:21:15
الله تهدي لنا أولادنا وصلحهم وتكفهم شر من فيه شر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ..
2017-10-20 05:19:56
الاب قدوه لابناءه .. وين الاب عن ابناءه ..هل الاب يسأل عن ابناءه .. هل الاب يجلس مع ابناءه ويتحدث معهم ويعرف اصدقاءهم . هل الاب يفتش جوالات ابناءه .. هل الاب يهتم بتربية ابناءه ويحثهم على ترك المنكرات
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32 - د ماجد
2017-10-20 05:17:42
*** شلة ابك ابك هم كل المصايب تحرش حبوب بياعه تفحيط خطف ولاينكر ذلك الا مريض
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
31 - نفسيه
2017-10-20 05:17:21
27. الله يسامحك ويعفو عنك.***
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
30 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-10-20 05:17:19
شي طبيعي مجتمع كثر فيه الطلاق والضحيه الا الاطفال قالت وش قالت موظفيه اصرف علي وعلي عيالي وهي داجه في المقاهي والاسواق وكل الوقت لاهي ي طالعه ي في المواقع ت.اتواصل تقرش مع من هب ودب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
29 - د
2017-10-20 05:17:02
هاذي فتن اخر الزمان كثرة الفتن الله يثبتنا على طاعته ويكتبنا من الصادقين ويرزقنا الجنه الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - المتيم
2017-10-20 05:16:55
شاف الدنيا كل شي مباح قال اجل ما يغلبونا
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
27 -
2017-10-20 05:05:49
نفسيه اسم على مسمى خل اولياء الامر يشوفون وش يسوي الاهمال ***
لا يعجبني(15) اعجبني(5)
26 - واحد مواطن
2017-10-20 05:04:15
حسبنا الله ونعم الوكيل..أهذا معقول؟وفى الرياض؟ياجماعة الخير ,ياهل العقول والبصيره إن المجتمع يتعرض لتدمير من داخله,فمالذى يحصل؟ومن خلف وصول هذه البلاوى ليد أطفال صغار ويعرفون ماهى وكيف تستخدم؟؟كارثه.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
25 -
2017-10-20 05:04:15
وبناتهم يرقصن مع الشباب متبرجات ويوقف عندها شباب وتركب معهم وبنفس اليوم كان عليهن اختبار مواد دين ونجحت ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
24 -
2017-10-20 04:59:01
الدور على البنات بعد السواقة مربيات هذا الجيل نسير في طريق الهاوية والانهيار
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
23 - نفسيه
2017-10-20 04:57:38
الله يفضحك مثل مافضحت هذا الطفل المسكين. يمهل ولا يهمل. من منا بلا ذنوب وخطايا.سوف تراها في نفسك واولادك.
لا يعجبني(12) اعجبني(22)
22 - .{خالد}.
2017-10-20 04:57:22
ياجماعة الخير أرجو ابلاغ مكافحة المخدرات والشرطة والهيئه عن أي بياع او أي فاسد مفسد حتى لايفسدو ابنائكم
لا يعجبني(44) اعجبني(6)
21 - .{خالد}.
2017-10-20 04:54:08
البياعين والمروجين والمهربين ملاعين الصلايب هم قاذورات وخراب بالمجتمع يجب الابلاغ عنهم أو طردهم وضربهم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
20 - نفسيه
2017-10-20 04:50:12
جاني هذا المقطع بالواتس. ومسحته على طول. لم أتحمل سخرية وبذأت المصور. وكأنه ملاك لايخطي ولا يذنب.الله لايسلط علينا ها الاشكال.
لا يعجبني(9) اعجبني(25)
19 -
2017-10-20 04:46:12
الولد يقول للمصور طشرنا الوقت
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -
2017-10-20 04:44:41
اسمعو وش يقول الولد باخر شيء يقول طشرتا الوقت ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
17 - نفسيه
2017-10-20 04:44:01
المصور عسكري. ويجب محاسبته. هل العسكري خالي من الذنوب. ربما هذا الطفل عند الله. أفضل من المصور. وربما المصور يأكل الربا وأكثر من ذلك.
لا يعجبني(10) اعجبني(100)
16 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦
2017-10-20 04:42:41
هذا مايريده أهل الفكر التغريبي الذين يريدون ان يعم الفساد الاخلاقي بالبلاد ويحاربون المشائخ وأهل الفضيله
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
15 - خبير
2017-10-20 04:42:36
هذي فودكا VODKA مكتوب عليها وهي مشروب من روسيا وتشتهر به حذروا الشباب المغادرين لكأس العالم منه .لكن سبحان الله كيف وصلت للأطفال ؟ هل تصنع محليا أو في الدول المجاورة ؟ التحقيق يبين مصدرها .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 -
2017-10-20 04:41:50
هؤلاء متعاطين ولكن وين اللي يصنع ويوين اللي يروج لهم هؤلاء هم الهدف لإلقاء القبض عليهم وهم من دمر شباب الوطن وأغلب جرائم القتل تمت بسببهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
13 -
2017-10-20 04:39:46
وراعين سفهاء ضائعين مساكين . يجب معرفة من دمرهم بهذه السموم القذره وسجنه على الاقل سنتين وجلده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 -
2017-10-20 04:39:21
يارب سترك وعفوك حسبنا الله ونعم الوكيل على من باعها وروج لها ام الخبايث
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - همسات
2017-10-20 04:37:30
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،،اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
10 - اسمع انت وياه
2017-10-20 04:36:19
هذي نهاية رفقاء السوء + اهمال من الامهات والاباء لمتابعة ابناءهم + الجوالات + الاب متبطح بالاستراحه او نايم عند زوجته الثانيه ويفكر بالزواج من الثالثه ولا فكر في تربية ابناءه + الطلاق والتفكك الاسري
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9 - ..[خالد]..
2017-10-20 04:33:52
البعض يفكر ان بيع واستخدام المخدرات والخمر هي مرجله ومايدري هالضعيف المتخلف انها تدمر نفسه وتهين كرامته
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8 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-20 04:32:42
الطفل حتى وهو سكران تلاحظ البراءة /// الله لايوفق اللي كان السبب الله لايوفق اللي كان السبب !!
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7 - ضايع
2017-10-20 04:27:38
الاطفال موجدين بكثره مع الاسف لاسباب كثيره اهمها انفصال الاباء تعدد الزواجات واشياء كثيره مثل القدوه الفاسده الفقر
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6 - ..[خالد]..
2017-10-20 04:26:07
حافظو على أبنائكم وأبناء المسلمين وأعلمو ان الدائرة ستدور وكما تدين ستدان وأتمنى قص رؤس البياعين الانجاس
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5 - ضايع
2017-10-20 04:21:41
المشكله اباء لايسنطعون تربيه اولادهم ذكر طبيب نفسي انه كلم احد الاباء رجل يعتبر من الصالحين خالي من الكحول والمخدرت وسئله كيف يعالج اولاده اجاب عط ولدك كف وهو يطلع المخدرات استخدم اليد بتربيه الطفل
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4 - المحتسب
2017-10-20 04:18:04
حسبنا الله ونعم الوكيل لابد من عوده هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اقرب وقت الله المستعان شي يدنى له الجبين
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3 - مجبر رجل القعسي
2017-10-20 04:17:22
حسبنا الله ونعم الوكيل على من يسعى لتدمير شبااب هذا البلد ويجعلهم مدمنين محذرات بجميع انواعها اللهم اقضحه على الارض و يوم العرض الله يقويكم يارجال الامن على محاربة هذه الافه والقبض المروجين والمتعاطي
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2 - سعود
2017-10-20 04:14:23
هذا تلاقونه من المتخلفين اللي يشحذون عند الاشارات.اعطوه المروجين والموزعين هذه الكميات من المخدرات لبيعها.. حسبي الله ونعم الوكيل. باين علا الطفل بيطلع مستقبله باهر .
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-20 04:12:37
مساكين مالقوا من يضمهم ويربيهم. والمصور أخطاء خطاء فادح يوم صورهم. والظاهر إنه الاسناب الأمني اذا ماني مخطي بس حتى " ماله حق يصورهم
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علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

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المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

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