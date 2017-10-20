قد يتم إطلاق سراحه بـ”صك إعسار” .. كشف تفاصيل جديدة حول «المديون الملياري» !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مطالبات رجل الأعمال المديون بـ11 مليارا في الشرقية تنحصر في حقوق للمصارف وشركات كبرى، ولا توجد مطالبات يعتد بها لمتضررين مساهمين، وأن غالبية المطالبات تنحصر في قروض وتسهيلات تحصل عليها في الفترة الماضية، وحقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها، وهي عبارة عن رواتب متأخرة تنظرها وزارة العمل.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن المتهم مطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الخبر، إذ تعمل البنوك المقرضة حاليا على استرداد أموالها، مستبعدة في الوقت نفسه قدرة الأموال الموجودة لديه والأصول على تغطية كل المطالبات التي تتجاوز عدة مليارات.
وعن الآليات المتبعة لاسترداد الحقوق أوضح المحامي “مشعل الشريف” أن المحكمة تنظر في بادئ الأمر للسيولة الموجودة في الحسابات البنكية بغرض تسديد المطالبات المستحقة، ثم تتولى حجز الأصول للبيع في مزادات علنية في حال عدم تغطية السيولة، وللمحكمة حق تمديد سجن المتهم لمدة أخرى في حال عدم تغطية تلك الأموال للحقوق، وتعمل المحكمة خلال هذه الفترة على إجراء مسح شامل للأموال والتحويلات المالية، كما يحق للمحكمة أن تطلب بقوة النظام الإفصاح عن جميع الأموال بغرض تغطية المطالبات.
وفي حال عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تنظر المحكمة في قضيته مجددا، بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.
التعليقات
يتبع ماقبله: واللص عندما يصرف ماسرقه او يبذره ولا يقوى على اعادته لمن سرقه منه لايمكن بايه حال اعتباره معسر بل مفرط في غير ماله وتقطع يده في المحرز جتى وان كان مفلسا لايمك شروى نقير
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يتبع ماقبله: واللص عندما يصرف ماسرقه او يبذره ولا يقوى على اعادته لمن سرقه منه لايمكن بايه حال اعتباره معسر بل مفرط في غير ماله وتقطع يده في المحرز جتى وان كان مفلسا لايمك شروى نقير
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سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
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صكوك الإسعار هي ليست إلا شرعنة النصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وإلا كيف لمثل هذا الرجل أن يكون معسرا وهو يملك ما لا يملكه أحد من عقارات و قصور ومستشفيات ومدارس أهلية وغير ذلك بكثير
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يجوزذاك انماالمفهوم الدارج للعسرهم ماتم في مشروع الحيازه وضاع في مشروع الانفاق وهذه حاله احتيالات متعدده في الداخل والخارج وتزويرات مع ان المغالطه يمكن ان تقع عليه ويوصف بالمعسر لعدم القدره على الاعاد
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الحياة تشبه الصدى، ما تقدمه يعود إليك، وما تزرعه تحصده، وماتريده تحصل عليه، وما يوجد في داخلك هو ما تراه في الآخرين...جميع أزهار المستقبل هي في البذور التي تزرعها اليوم..
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اتكئد من حصر امواله والحولات وثروات اقاربه هذا تشكره الدوله عليه ولكن اذا امواله ماتغطي المديونيات وفيها اسهم وعقارات تستثمرحتى ترتفع الاسهم والعقارات لن العقارات والاسهم نزلت اكثرمن50%وكذا تضيع الحقو
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مو فاهم صك اعسار بالدقه! شنو معناه يااخوة وليش يعطى هذا الصك ويطلع من السجن ﻷنه لا يملك اموالا كافيه لسداد ديونه وشنو شروطه وضوابط اصداره؟ انتظر الاجابة ...
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ومين صدق انو بيقعد في السجن,او تكون فضيحته علنيه؟ومو مستبعد يرجع اقوى من الاول,وبرضو مديون,,مسلسلهم ماينتهي عندنا,يقعدو على صدور الغلابه.
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مليارديروين مستشاريه حقينه الشؤون الماليه والاداريه والقانونيه لماذالم يعطوه استشاره من واقع الدفاترالمحاسبيه والوضع المالي كل عام حتى يقلص المديونيات ويخفض العجوزات وخسايرالااذاكان يتصرف احادى بمفرده
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البنوك تتحمل المسئولية اعطته قروض مقابل رهن عقار او عقارات خلاص تأخذ المرهون والباقي غلط في تقييم البنك يتحمل جزء من المسئولية
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ارى بالتعليقات هنا وباماكن اخرى الناس يثنون عليه بالخير وانه صاحب اعمال خيريه وعلاج فقراء وانه لا يوجد مطالبين له من الناس سوى بنوك وشركات فمعنى ذلك ان الرجل دبونه تجاريه وليست للناس اذا هو ليس نصاب
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صك إعسار يا كم حقوق للناس ضاعت بسبب هذا الصك
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دخلت المساومات او الموضوع فيه حلقه مفرغه
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صك أسعار وانا كنت مديون 60 الف ما حيلتي شي طالبت بصك أسعار ورفضو لين خميت في السجن والحين هذا مليارات وصك أسعار تنأقظ عجيب انت معة تبي تثير الموظوع وان اعرف ان صك الأسعار ملغي من كم سنة وفية تعميم
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ما اعرف الرجل بسلامته لكن لما قرأت ان الكونجرس الامريكي هم السبب في مشكلته وانهم اتهموه بانه صاحب اكبر عملية احتيال توقعت انه بريئ لاني اعرف كره الامريكان للمسلمين وحربهم لهم
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عشان أموال بنوك ويعني البهرجة والقبض عليه كلها كلام ولو أموال أفراد غرد ياليل مااطولك؟!
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الله يفرج همه ويقضي دينه ما سمعنا عنه إلا كل خير كان يحب مساعدة الفقراء وعلاجهم مجانا في مستشفى سعد أرقى مستشفى في الشرق الأوسط الذي يمتلكه والذي افتتحه الملك عبدالله رحمه الله ولكن الحسد والحقد عليه
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اصدار القضاة لصك الاعسار خطأ فادح ويجب النظر في هذا القرار ومنعه نهائيا مايصير يجيء واحد هامور اوغيره ويأكل اموال الناس وبعد كذا يعطى صك اعسار
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وااسطه قوويه*** وراااه
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قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
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اللصوص الكبار في البلاد العربيه يعتبرون ثروه للبلد .. لايسجن ولايسدد بالعكس يعطونه صك اعسار اذا وقع !!! البلدان المتقدمه تتفاخر بالاطباء والعلماء وتكرمهم وحنا يُكرم عندنا اللصوص
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قد ينجو من تسديد حقوق الناس بصك إعسار في الدنيا... لكن لن ينجو من عقاب رب العالمين في الدنيا والاخرة... هو ومن على شاكلته.. محتالين ونصابين .. صدقوني لن ينجو
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الا شباب كيف اطلع صك اعصار احد عنده فكره لو سمحتو ياحلوين😊😇
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المهم والموضوع ليس صك الإعسار!!!!!!ولكن كيف سمح له أن تبلغ ديونه لهذا المبلغ الفلكى؟ديون بميزانية دوله فى افريقيا او غيرها؟؟حتما هناك ثغرات وعبث وامور أخرى اهدرت تلك الأموال.
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😂😂😂😂 اكيد معسر من وين يطلع ١١ مليار كل مليار ١٠٠٠ مليون ميزانية دول
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