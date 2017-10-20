قد يتم إطلاق سراحه بـ”صك إعسار” .. كشف تفاصيل جديدة حول «المديون الملياري» !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مطالبات رجل الأعمال المديون بـ11 مليارا في الشرقية تنحصر في حقوق للمصارف وشركات كبرى، ولا توجد مطالبات يعتد بها لمتضررين مساهمين، وأن غالبية المطالبات تنحصر في قروض وتسهيلات تحصل عليها في الفترة الماضية، وحقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها، وهي عبارة عن رواتب متأخرة تنظرها وزارة العمل.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن المتهم مطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الخبر، إذ تعمل البنوك المقرضة حاليا على استرداد أموالها، مستبعدة في الوقت نفسه قدرة الأموال الموجودة لديه والأصول على تغطية كل المطالبات التي تتجاوز عدة مليارات.

وعن الآليات المتبعة لاسترداد الحقوق أوضح المحامي “مشعل الشريف” أن المحكمة تنظر في بادئ الأمر للسيولة الموجودة في الحسابات البنكية بغرض تسديد المطالبات المستحقة، ثم تتولى حجز الأصول للبيع في مزادات علنية في حال عدم تغطية السيولة، وللمحكمة حق تمديد سجن المتهم لمدة أخرى في حال عدم تغطية تلك الأموال للحقوق، وتعمل المحكمة خلال هذه الفترة على إجراء مسح شامل للأموال والتحويلات المالية، كما يحق للمحكمة أن تطلب بقوة النظام الإفصاح عن جميع الأموال بغرض تغطية المطالبات.

وفي حال عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تنظر المحكمة في قضيته مجددا، بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.