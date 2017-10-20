بعد أن أثار مواقع التواصل بتغريدة الشقة .. الهيئة العامة للرياضة تفاجئ “الخشرمي” بهذه الطريقة !
صحيفة المرصد : تفاعلت الهيئة العامة للرياضة مع وسم شقة الخشرمي الذي أثار أمس تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، بتقديمها دعوة شخصية للشاب عبدالله الخشرمي مع مرافق له شاملة التذاكر والسكن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن حضور الخشرمي ومرافقه «محفول مكفول» وفقا لـ”عكاظ”.
وعلق الخشرمي بالقول إنه سعيد بهذه المبادرة التي تعكس قرب الهيئة من الشباب وتفاعلها معهم، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً قبوله الدعوة ومتمنيا أن يكون مرافقا لبعثة الأخضر المشاركة في مونديال روسيا.
وكان الخشرمي قد أكد أنه سيقف في الأيام القادمة على ما ستؤول إليه وعود الشركات التي تفاعلت مع الوسم، لاسيما بعد سيل التفاعل مع تغريدة إحدى شركات العقار بمنحه شقة شمال الرياض، وأعلن في حسابه على «تويتر» أنه سيغطي الحدث مباشرة من خلال حسابه في سناب شات، لتوثيق مصداقية الشركات.
التعليقات
يا جماعة ويش الهرجة.. والله ما ني فاهم الموضوع..هو الخشىمري دا سوى إيش..وإيش قال حتى تجيه كل هذي الهبات والعطايا.يامن رزق الخشرمي أسألك يا ألله من فضلك..وارزق أبنائي العاطلين وظائف.وبناتي ازواج صالحين
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إيس هذا الهبل؟! لا يوجد هذا الهياط الا عندنا..كم محتاج وعاطل يحتاج إلى خيمة وليس شقة.والا ربع قيمة التذاكر وغيرها.. فمن هنا اقول لهم أبها العاطلون والمسحوقون لا عيب في الشحاذة عن طريق السوشيال ميديا
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تعليق (٢١)يبدو انك بنت ..تعرضي عليه الزواج منك ما فيها شيء ولا هوب عيب.. فالمرأة تخطب لنفسها من ترى أنه كفو
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إيس هذا الهبل؟! لا يوجد هذا الهياط الا عندنا..كم محتاج وعاطل يحتاج إلى خيمة وليس شقة.والا ربع قيمة التذاكر وغيرها.. فمن هنا اقول لهم أبها العاطلون والمسحوقون لا عيب في الشحاذة عن طريق السوشيال ميديا
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حقين الشركات اللي وعدوه عطوه حقه وعدالحر دين عليه أعطوه ماوعدتموه به (واحترازواحتياط حتى لايتحسب عليكم) اللهم ارزق الخشرمي في هذا اليوم وارزقه ببنت الحلال التي لايمل منهاليل نهاروارزقه الذريه الصالحه
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اعطني حظ وارمني في البحر اذا جاء الرزق جاء لا شك أنه رضي والدين والله اعلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ماشاء الله اذكروا الله
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مع القوم ياشقرا.
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هذاالشاب موهبه للاءمانه وتشجيعه مطلب وغايه بالاءهميه التشجيع عامل مهم للتقدم والرقي بشابها وشيابانهاالكل يعمل ويبذل مجهودوالتشجيع ام وابوالمنافسات والشعوب ترتقي بشبابهاوبكل مرحله جيل يتقدم الي الامام
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نحن في زمن المصالح وتضييع الحقوق لمن يطالب بها وكأننا حلينا كل مشاكلنا من أزمة إسكان وبطالة وفقر ولم يبقى إلا الخشرمي حتى تنهال عليه كل هذه العروض والخدمات .
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(اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ) أكثروا من الصلاة على النبي في يوم الجمعة .
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يسكنونه حقين الشقق علي أساس ما يسب في جوده وكفائه الشقق لانها تمشيه حال وعلي هذا الأساس قالوا فكه منه ومن شره
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المضمون في الوعود ما تعهد به الشيخ الكلباني
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فيخاي ادرعي اهلييييييييييييييين كيفك واخباارك وعودا حميد ويييييييييينك مختفي؟؟؟؟؟؟؟
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7 تقصــــــــــــــــدين المتزلفيــــــــــــــــــــن
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احســــــــاسي يقول انها حركه من احد الشركات لتروج امر ما والبقيه انساقو وحشرو انفسهم لينتهزو الفرصه وكلا على همه سره وفيك كل الاحوال امر مرفوض استغلال حوائج البشر وياما اسر (سفو تراب) ولا حد عبرهم
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**** هناك من اولى بالدعم
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هاذول بياعين كلام يسوقونها على المساكين ذوي الدخل المحدود ويعطون الغير محتاج على شان يكتبون عنهم في مواقع التواصل للشهره فقط حسبنا الله ونعم الوكيل
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اللهم صَل وسلم ع نبيناء محمد ماشاء الله حضوض والله لا نطلع ماحد يطالع في وجوهنا ولو كان فقير ماتسابقو عليه كلنا نتعب ندور شقق بسنين وشهور وحن ندور
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ي كرهي للمتلزقين ، اذا شافو شخص تحت الأضواء بدأت حركات التلزق وإظهار نفسهم بجانبه غصب حتى نشوفهم
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اللهم صَل وسلم ع نبيناء محمد ماشاء الله حضوض والله لا نطلع ماحد يطالع في وجوهنا ولو كان فقير ماتسابقو عليه كلنا نتعب ندور شقق بسنين وشهور وحن ندور
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اللهم صَل وسلم ع نبيناء محمد ماشاء الله حضوض والله لا نطلع ماحد يطالع في وجوهنا ولو كان فقير ماتسابقو عليه كلنا نتعب ندور شقق بسنين وشهور وحن ندور
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ان شاءالله ولا شركه تصدق بكلامها لان فيه فئات اولى و اهم من هذا ***، ليه ما شفنا الشركات تتفاعل مع ظروف بعض جنودنا البواسل او مع عوائل شهداء الواجب ( كفايه ***)
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تمثيل
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تبالكم
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كلهم يضحكون ع المواطن .. دعايات اشكال والوان وكأن المواطن لاعقل له !!!
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