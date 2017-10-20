بعد أن أثار مواقع التواصل بتغريدة الشقة .. الهيئة العامة للرياضة تفاجئ “الخشرمي” بهذه الطريقة !

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صحيفة المرصد : تفاعلت الهيئة العامة للرياضة مع وسم شقة الخشرمي الذي أثار أمس تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، بتقديمها دعوة شخصية للشاب عبدالله الخشرمي مع مرافق له شاملة التذاكر والسكن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن حضور الخشرمي ومرافقه «محفول مكفول» وفقا لـ”عكاظ”.

وعلق الخشرمي بالقول إنه سعيد بهذه المبادرة التي تعكس قرب الهيئة من الشباب وتفاعلها معهم، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً قبوله الدعوة ومتمنيا أن يكون مرافقا لبعثة الأخضر المشاركة في مونديال روسيا.

وكان الخشرمي قد أكد أنه سيقف في الأيام القادمة على ما ستؤول إليه وعود الشركات التي تفاعلت مع الوسم، لاسيما بعد سيل التفاعل مع تغريدة إحدى شركات العقار بمنحه شقة شمال الرياض، وأعلن في حسابه على «تويتر» أنه سيغطي الحدث مباشرة من خلال حسابه في سناب شات، لتوثيق مصداقية الشركات.