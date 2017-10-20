نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!

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صحيفة المرصد: اتهمت جنيفر فيرغسون المغنية ونائبة البرلمان السابقة في جنوب إفريقيا داني جوردان رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد باغتصابها منذ نحو 24 عاما.

وكتبت فيرغسون في مدونتها تقول وفقا لموقع الـ”بي بي سي” إنها كانت في منتهى السعادة عندما اختارها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بزعامة نيلسون مانديلا لتغني خلال أول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994.

وزعمت أن جوردان العضو البارز في الحزب ذهب إلى جناحها في الفندق بعد أن أدت فقرتها الغنائية حيث اغتصبها ثم غادر فورا دون كلمة واحدة.

وقالت إنها أصيبت بالصدمة وعجزت عن القيام بأي شيء فانهارت في البكاء. وأضافت قائلة: ” إنني لا

أتحدث لأنتقم منه، ولكن لأساعد الأخريات على أن يكن أكثر شجاعة ويتحدثن ليبدأن في التعافي لأننا

عندما نتحدث نشعر أننا لسنا وحدنا.”

وكانت فيرغسون قد قامت بحملة خلال حكم الأقلية البيضاء ضد التجنيد الإجباري، وقد حظرت الإذاعة في جنوب إفريقيا حينئذ أغنياتها.

وقد حظي جوردان بالإشادة لتنظيم جنوب إفريقيا كأس العالم عام 2010. وفي عام 2015 اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جنوب إفريقيا بدفع 10 ملايين دولار رشوة لاستضافة كأس العالم.

وكان جوردان عمدة منطقة خليج نيلسون مانديلا التي تشمل بورت إليزابيث حتى عام 2016 عندما انتزعتها المعارضة في الانتخابات.