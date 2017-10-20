هل هما شقيقتان؟! .. تشابه “بشاير ” و”ياسمين” يثير الجدل!
صحيفة المرصد : تشابهت الشاعرة بشاير مع الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري إلى درجة تبدو فيها النجمتان كشقيقتين، وفتح الكثير من النقاشات حول سر ذلك التشابه الذي تعدى الملامح إلى طريقة اللبس والميكياج.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فإن الشاعرة بشاير الشيباني لم تغب عن الإعلام، ولم تقطع علاقتها بالساحة الشعبية التي صنعت منها ذات يوم نجمة تحتل مساحة كبيرة من أغلفة أبرز المطبوعات المهتمة بالشعر والشعراء، تقول بشاير الشيباني: «أنا امرأة لا تجيد النسيان، تحاول أن تكتب الشعر، تحتفظ بالرسائل، تلتقط الصور، رغم أن كل شيء يدور في رأسها كشريط لا يمل التكرار».
بشاير التي تعشق الحزن في صوت الفنان عبادي الجوهر، لم تكتف بنجوميتها في عالمي الشعر والنغم، بل حققت نجومية أخرى في عالم الموضة من خلال حساباتها الرسمية في التواصل الاجتماعي،
بشاير درست العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وشاركت في العديد من الأمسيات الشعرية أبرزها أمسيات مهرجان «هلا فبراير» في الكويت 2002.
التعليقات
🤓نهى نبيل.. تشبه شماء حمدان😷، وشذى حسون🤡. بشاير الشيباني، تشبه فوز الفهد🤠، وياسمين صبري🤧، تشبه العروس الجديده رؤى الصبان😎 اسمع اولك، بدنا نتزوج قبل لا يجي الولد؟ يا بيك🐑..
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الفرق حبت الخال والنضارة فقط❕
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ممتازتحب الشعروالغناءلعبادي الجوهرلان فيه حزن شي جميل شاعره مبدعه مرهفة الاءحساس (طيب شوفي بالنت أغنية ياناعم العودياسيدالملاح للمغنيه المغربيه تا.تا.شا مبتدئه قلبي عليل بطعنات الرماح (احساس مرهف مره)
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الاثنتين توأم لنفس مشرط جراح التجميل
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الله يسعدهن,اثنينهن عسل وقشطه.
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💐 الا بذكر_الله تطمئن القلوب 🔸ذكر_الله انشراح في الصدر 🔸ذكر_الله يرضي الرحمن 🔸ذكر_الله يطرد الشيطان 🔸ذكر_الله ينورالوجهه
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الاستغفار💮 يغفر الذنب🌸 ويرضي الرب🌸 ويفرج الهم🌸
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🍃اللهم صل وسلم ع نبينا عد د ماذكره الذاكرين وعقل عن ذكره الغافلين🍃
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4. جزاك الله خير اخي الغالي
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وما الجمعه إلا عيدٌ لقلبك:⛅💗. - رتل آيات الكهف 📖 💕. - صَل و سلّم على النبي مُحمد☁. - ابعث دعواتك إلى ربك .
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مافيه داعي تحرجونا 😂
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حلوين
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وفتح الكثير من النقاشات حول سر ذلك التشابه😳😆 من الفضاوة والفراغ مالقو سالفه يتناقشون فيها الا سر التشابه😄
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