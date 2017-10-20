بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !
صحيفة المرصد: يثير مغني راب سعودي يعيش في أمريكا، الجدل بأسلوبه الفني الغريب وأغانيه التي وصفت بالغير لائقة، ويلقى نقداً لاذعاً لتصريحاته المضطربة الصادمة للمجتمع السعودي والخارجة عن أعرافه، وللصورة السلبية التي يرسخها عن مجتمعه عبر تشويه الزي الخليجي والتهكم عليه.
فالشاب الذي تناوله الإعلام الأمريكي في بعض برامجه، اختار لنفسه اسم skinny أو «النحيل» عوضاً عن اسمه الحقيقي (محمد) ليظهر به في مجاله الفني، ولا يتورع عن نشر صوره غير اللائقة مع الممنوعات بحسب “عكاظ”.
برز في مجال «الهيب هوب» تحديداً، وهو الآن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موسيقية تقوم على إنتاج أعماله.
ومن خلال تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية، قال الشاب المولود في مدينة جدة والذي يتخذ من لوس أنجليس مقرا له بعد أن انتقل إليها في المرحلة الثانوية عام 2005، أنه بدأ مشواره الفني هناك وقام بتعليم نفسه كيفية إنتاج الموسيقى ودخول مجال «الهيب هوب» في عام 2010، ثم عقد جلسة استديو مع تيمبالاند أدت في نهاية المطاف إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيغو إنتيرتينمنت ونائب الرئيس السابق لشركة A & R، مايك لين، الذي ساعده في الحصول على صفقة مع وارنر تشابيل ميوزك.
أصدر «skinny» أول ألبوم له كما يقول باسم «ميستاب غيتو ديزني لاند»، وجوبه بالنقد لانتقائه كلمات وصفت بـ غير لائقة.
التعليقات
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هذا بكره يرجع وتستقبله ام بي سي بالفرح وتطبل له والعلمانجية والليبرالجية يطيرون به فرحاً
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من قوم*** واضح
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سيندم كثيرآلاحقآعندما يكبر في السن وحينها لايمكنه الأستمراريه اللهو والجنون والليل والسهر له نتائجه الحتميه وحينها لاينفع الندم
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هذا لويرجع السعوديه اظاهر بيتكلم مع ابوه وامه وجماعته انجليزي تحصل ابوه يقله ياهو انته يامحمد خلاص نسيت لغتناولهجتنا ويرد عليه الود واط وامه بقول بسم الله عليك ياولدي اشبك يامحمد ماتتكلم عربي
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هذا 《السكني》 انسان طموح ◽وما يفعله بالخارج ◽هناك من هو بالداخل ويفعل ما هو أدهي وأمر❕❔
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هذا مخاوي زنوج سموه سكيني
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5 ايش قاعد تقول انت وش بتفيدنا الطربقه والزبرقه والبهرجه حقتك وحقته جعل لحيك الكسر
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هذا اللي استفدنا من الابتعاث
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لاإله إلا الله.................توكلت على الله..................لاحول ولا قوة إلا بالله
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هذا ايضا متطرف..فالتطرف له وجهان,وجه داعشى تلبس بالدين ظلما وبهتانا وكذبا وتزويرا.وتطرف بإسم الفن والحرية واللبرالية والتحضر(الغربى)وكلا التطرفين خطر ومهلك ووباء على اى مجتمع.المتطرفين انواع .لنحذرهم
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ياااااااااااااما قلنا وقفو ابتعاث كل من هب ودب واقتصرو الابتعاث لتخصصات النادره ليفيدو البلاد والعباد وهذا ايش الفائده منه حتى اسمه غيره شبابنا فيهم خير وياخوفي يتفلتون واحد ورى الثاني
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الله يشفيه
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المفروض يعملولهم معاهد ومسارح للفن والطرب,ويستفيدو من المواهب الشابه لنشر المحبه والسلام في المجتمع,وهذا المواطن لم يجد غايته في وطنه ولكن في امريكا,الوطن للجميع.
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عادي اصلا الذكر مايعيبه شي؟
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متاثر بالغرب والانفتاح الغربي .. سافر برى ونسي دينه ونسي عاداته وتقاليده ونسي بلده وثقافته وغيّر اسمه .. يقلد الغرب في اسلوبه وملابسه والفاظه واخلاقه
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هذا واحد ممن وصل للغرب مراهقا فأصيب بلوثة الصدمة الحضاريه (كرشللال شوك)ففقد صوابه وغرق فى غيبوبه الغى .لاتربية دينيه اصيله ولا رعاية اسريه اساسيه ,سهل صيدهم وسهل تجنيدهم وسهل إستخدامهم.راينا هناك عجبا
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هذا من فسخ وخلع وأشتهر.وهناك عشرات مثله لم يشتهروا ولم يعلنوا ال***قبح بهذه الدرجة وهناك بنات ايضا خالعات ,نسال الله أن لايعيدهم الى الوطن ولا يرجعهم اليه.كفى الله الوطن شر هؤلاء وامثالهم.***
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