بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

حجم الخط A A A المرصد 19 1٬281 1 ساعة

صحيفة المرصد: يثير مغني راب سعودي يعيش في أمريكا، الجدل بأسلوبه الفني الغريب وأغانيه التي وصفت بالغير لائقة، ويلقى نقداً لاذعاً لتصريحاته المضطربة الصادمة للمجتمع السعودي والخارجة عن أعرافه، وللصورة السلبية التي يرسخها عن مجتمعه عبر تشويه الزي الخليجي والتهكم عليه.

فالشاب الذي تناوله الإعلام الأمريكي في بعض برامجه، اختار لنفسه اسم skinny أو «النحيل» عوضاً عن اسمه الحقيقي (محمد) ليظهر به في مجاله الفني، ولا يتورع عن نشر صوره غير اللائقة مع الممنوعات بحسب “عكاظ”.

برز في مجال «الهيب هوب» تحديداً، وهو الآن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موسيقية تقوم على إنتاج أعماله.

ومن خلال تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية، قال الشاب المولود في مدينة جدة والذي يتخذ من لوس أنجليس مقرا له بعد أن انتقل إليها في المرحلة الثانوية عام 2005، أنه بدأ مشواره الفني هناك وقام بتعليم نفسه كيفية إنتاج الموسيقى ودخول مجال «الهيب هوب» في عام 2010، ثم عقد جلسة استديو مع تيمبالاند أدت في نهاية المطاف إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيغو إنتيرتينمنت ونائب الرئيس السابق لشركة A & R، مايك لين، الذي ساعده في الحصول على صفقة مع وارنر تشابيل ميوزك.

أصدر «skinny» أول ألبوم له كما يقول باسم «ميستاب غيتو ديزني لاند»، وجوبه بالنقد لانتقائه كلمات وصفت بـ غير لائقة.