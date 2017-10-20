إنجاب بعد يأس .. قصص “سعوديات” واجهن الزوجة الثانية بـ”الغيرة النافعة”!
صحيفة المرصد : تشير كثير من الدراسات، إلي أن رغبة الرجل في الإنجاب تعد من الأسباب الرئيسة لزواجه من ثانية؛ لكن المفارقة التي ذكرتها مجموعة من النساء أن الزوجة الأولى هي التي تسبق إلى تحقيق هذا الأمل، منتصرة بذلك على كل خيبات الماضي القريب.
هديل وتأخر الحمل
ووفقا لموقع “عاجل” تحكي (هديل . أ)، أنها قضت 7 سنوات مع زوجها دون إنجاب، فلما ضاق بها الحال من إلحاح أهله ونظراته المليئة بالحزن، عرضت عليه أن يبادر إلى الزواج بأخرى، حتى يحقق أمنيته. وتضيف: “لم أجد أمامي غير ذلك للخروج من الضغوط التي طاردتني في كل مكان أذهب إليه، حتى في بيت أهلي، رغم أن الأطباء أبلغوني بعدم وجود موانع صحية للحمل”.
حمل في الشهر الثاني
و تستطرد: “استعنت بالله على وجود زوجة أخرى في حياته، وبعد أن حزمت أغراضي أبلغته بأني سأذهب إلى بيت أبي حتى يحقق أمنيته في الإنجاب؛ لكنه أبى أن أغادر ووعدني بألا يكون زواجه الثاني على حساب مشاعري وحقوقي، فاستجبت لمطلبه”.
وتواصل: “في الشهر التالي، حدث ما لم أتوقعه، إذ شعرت بأعراض الحمل، وعندما ذهبت للطبيب أكد لي الخبر، فذهبت لطبيب آخر حتى أتيقن، والحمد لله صار لدي الآن 4 أولاد، أكبرهم بالأول الثانوي”.
لبني وزواجها المثالي
لا تعرف هديل سبب ما حدث، وهي في ذلك تشبه (لبنى.ع) التي ذكرت أنها قبلت بالزواج عليها حتى لا تتحمل ذنب حرمانه من الأبوة، بعدما باءت رحلاتها بين مراكز الخصوبة داخل المملكة وخارجها بالفشل. وتقول، “لم يكن لدي حل آخر.. زوجي رجل مثالي، تحمل ظروفي ولم يجرحني أبدًا طوال 5 سنوات، فكان لابد أن أرد له معاملته الطيبة، بما يليق، فقبلت بزواجه من أخرى”.
وتضيف “لبنى”، “تزوج بالفعل، وأصابتني مشاعر الغيرة واضطربت نفسيًا.. كنت أظن أنها أخذته مني، خاصة مع ما سمعته عن أخواتها اللائي انجبن أعدادًا كبيرة من الأطفال، حتى أهداني ربي بأعظم نعمة، وهي الحمل في الشهر الثاني مباشرة لزواجه”.
و تواصل مبتسمة: “أنجبت قبل العروس، وصرت بفضل ربي أم عبدالله، ثم رُزقت بعدها بثلاثة آخرين، بينما رُزق زوجي بخمس منها.. الحمد لله”.
وداد تحمل دون ضرتها
أما وداد فقصتها مختلفة بعض الشيء، إذ أن زوجها لم يحتمل تأخرها في الإنجاب لثلاث سنوات، فتزوج عليها دون اعتبار لمشاعرها، ما دعاها للذهاب إلى بيت أهلها، وهناك بقيت ثلاثة أشهر، جاء “أبو محمد” بعدها وأرضاها”. وتضيف: “محمد هو ابني الكبير وعمره الآن 6 سنوات وقد حملت به بعد عودتي بشهر واحد”، ثم تواصل والابتسامة تغطي ملامحها: “ضرتي لم تنجب حتى الآن.. سبحان الله”.
الجانب المعنوي والخصوبة
وتتعدد محاولات تفسير هذه الحالات، فالدكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي، يعلي من تأثير الجانب المعنوي في خصوبة الزوجة، موضحًا أن الزوجة تمر بضغوط أثناء بحثها عن الحمل ولكن عند زواج رجلها بأخرى تخف عنها هذه الضغوط، فتتحسن فسيولوجيا.
رفض داخلي للرجل
وأضاف خشيم سببًا آخر، فقد يكون لدى الزوجة رفض داخلي للرجل لأسباب عاطفية وبعد أن يعقد قرأنه (يحلى بعينها) وهذه كلها ترتبط نفسيًا وقد سمعنا كثيرًا بهذه الحالات، وأحيانًا بمجرد حمل الزوجة الجديدة .
وذكر خشيم أنه عايش حالات كثيرة من هذا النوع، حتى أن بعض الزوجات قمن بتبني أطفال، وبعد ذلك حملن بشكل طبيعي.
قد تكون الهرمونات
لكن الدكتورة زينب أبو طالب استشارية النساء والولادة، فقالت إن هذه الظاهرة ليس لها تفسير واضح بالطب ولكن قد يكون للأمر صلة بالهرمونات، مضيفة: “سمعنا بحالات مثل ذلك؛ لكنني لا أجد سببًا محددًا يفسرها”.
التعليقات
في الحياة المدنية يصعب الزواج من الثانية يحتاج تربية للاطفال ومصاريف ووقت
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قلنا يااختي البعض الي مايخاف الله لاهو الي اقتنع بزوجتة ولاهو الي راح الحلال
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ت14 محصن ويروح للحرام؟ اجل وش نقول عن العزاب؟ اجل وش نقول عن العازبات اللي عمرها صك40 و50 ولازالت صابره وعفيفه ومحافظه على عفتها؟ وهذا الرجل المحصن اذا ماتزوج 2 راح للحرام !! ماعنده صبر وقناعه واكتفاء
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وانتي صدقني ياخيتي أنه حرام هذا واحد يتكلم من فراغ😬٠
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هو تزوج الثانية عن رضى من الزوجه الاولى انتم ايش مزعلكم؟ يتزوج احسن من البعض يرفض يتزوج ثانية ويروح مع بنات ليل ويجيبلك امراض
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استغرب من اللي يقولون حرام الرجال يصبر كثير بدون اطفال !!!! طيب والحرمه يعني وش وضعها !! هي بعد مشتاااقه للاطفال والأمومة ! ووضعها اصعب من الرجل , لان الرجل يقدر يجرب غيرها وينجب ،
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المهم بقى انهم يربوهم على كتاب الله و سنة رسوله احسن حاجه يطلعوا زي جيل الجدود كانوا طيبين و حنينين الجيل ده ماعدش فيه حد عدل الا من رحم ربي و كمان البنات تتقي الله في ازواجها بقى بعد ما ربنا اكرمهم
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نسعى ونمضي ونتعب ونبكي ويبقى ما اختاره الله لنا يسعدنا اللهم اجعلنا من اهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة امين
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لا غيره في ذلك فالزوجه الاولى سلمت امرها لله و تخلصت من الضغوط فاكرمها ربها ، بالعكس الغيره تسبب صغوط اكثر هذه الزوجه الاولى تعرضت اكيد لضغوط كبيره جدا تلاقيها ماصدقت ارتاحت منها فلن تحمل قلبها بها
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ربنا يمكن بيعمل كده علشان ربنا لا يرضى ان البنات تعنس .... ومن رغب عن سنتي فليس مني هكذا قالها رسول الله . و ربنا عارف فيعطي لها ربها شكل اجتماعي مقبول ويرزق الاولى بالاولاد على قدومها حتى تتفاءل بها
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تعليق ه)ولاءن الانسان ذكر او انثى مليانوون بالاءحساس وهذا بكل البشر فيجب الصبرعندمايشم الاءحساس خطاء لابدمن الصبر(صبروطول نفس سواءذكراوانثى وعليه اسوق لكم اغنيه بالنت (لاتجرح احساسي المغنى حسين الجسمي
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الرزاق الله سبحانه.
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يقولك زوجها لم يحتمل تأخرها في الإنجاب لثلاث سنوات !!! بس ثلاث سنوات ماتحمل ؟؟؟ توقعتها ثلاث عشر سنه لكن ثلاث سنوات بس !!!
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اذن الضره لم تضرك بل بتوفيق وعون من الله حملتي)وعليه شكراعلى مشاعرالزوج وقلبه الكبير المليء بالمشاعراعطاك الامان ودارالامان ايهاالزوجه الاولى قال لك لن اجرح مشاعرك هذالزوج المثقف قال كلكم سواسيه😂😆😆
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قد مايقدرون بيوصلون للناس انه الزواج من ثانيه حرام
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فتزوج عليها دون اعتبار لمشاعرها💔
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سبحان الله
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المال و البنون زينة الحياة ،، ونقمة اذا لم يحسن الأبوين فن استخدامهما ...
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