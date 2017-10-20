حساب المواطن يكشف عن مفاجأة للسعوديات فوق الـ 24 !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن برنامج “حساب المواطن” سيسمح بتسجيل السعوديات اللائي تجاوزن سن الـ 24، في حال وجودهن في سكن مستقل.

وبحسب صحيفة “عين اليوم، فإن السعودية التي تجاوزت الـ 24 سنة، يحق لها الاستقلال في التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”.

وكان البرنامج قد أوضح أن حاملي بطاقة التنقل سيستفيدون من حساب المواطن، إلى جانب السعودية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية المتزوجة بسعودي، والفرد المستقل بالسكن سواء كان رجلا أو امرأة.