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حساب المواطن يكشف عن مفاجأة للسعوديات فوق الـ 24 !

حساب المواطن يكشف عن مفاجأة للسعوديات فوق الـ 24 !
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المرصد 53 4٬453 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن برنامج “حساب المواطن” سيسمح بتسجيل السعوديات اللائي تجاوزن سن الـ 24، في حال وجودهن في سكن مستقل.

وبحسب صحيفة “عين اليوم، فإن السعودية التي تجاوزت الـ 24 سنة، يحق لها الاستقلال في التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”.

وكان البرنامج قد أوضح أن حاملي بطاقة التنقل سيستفيدون من حساب المواطن، إلى جانب السعودية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية المتزوجة بسعودي، والفرد المستقل بالسكن سواء كان رجلا أو امرأة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - قوووووية
2017-10-20 10:28:30
قنفذ يتيم انا احكي وجهة نظر مسلم سعودي قبلي اصيل ... ربما لاتروقكم أنتم فهذه تجلب لكم التعاسة وكل طير يأكل بمخلابه
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52 - قوووووية
2017-10-20 10:25:29
الاخ المصري أصلا عيب تأخذ من مرتك فلوس ولو فيك ذرة رجولة ماتروح تسال أصلا واضح ومعروف عنكم وقالها عمر بن العاص رجالها عبيد لمن غلب
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51 -
2017-10-20 10:22:37
ت46 وشفيه الوافد ؟ ترى الوافد يصير اخو الوافده واذا انت بتتزوج من وافده ترى الوافد يصير خال عيالك ؟ يعني ماله داعي تشوف نفسك على الوافد وانت ماخذ اخته وبيكون خال لعيالك
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50 - قوووووية
2017-10-20 10:21:17
الإخوة الخوراج ليش زعلانين طبيعي السعودية ذات النسب الأقل تقبل بأي شي مصري هندي سريلانكي وطبيعي هو بيكون سعيد لان في حساباته داخل ع طمع بالجنسية وجنسية العيال و راحه البال
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49 - ناصر
2017-10-20 10:21:03
نسمع جعجعةً ولا نرى طحناً
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48 - 123
2017-10-20 10:19:27
حساب المواطن يذكرني بالشاعر والفارس الزير سالم يوم قال بوس الواو خل الواو يصح لم بست الواو صار الواو اح
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47 - ابو حسام
2017-10-20 10:17:49
للي تقول مستانسه مع الاجنبي الاجنبي ما عليه منك لو تسوين اي شي ما همه شي همه اسمك يفتح فيه محل ويطلع فيز ويجيب جماعته على شان كذا ما يقدر يولك شي لو يلقاك ......عادي عنده همه الفلوس
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46 - زائر
2017-10-20 10:14:52
السعودية الأصيلة والقبلية سواء بدوية او حضرية لايمكن لها ان تتزوج الوافد حتى لو بقت مدى الحياة بدون زوج
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45 - قنفذ يتيم
2017-10-20 10:03:37
38 _هل يوجد مانع شرعي او ديني يمنع الزواج من اي اجنبيه او اي جنسيه اذا فيه مانع عطني دليلك من الشرع اللي مثلك صعب اقناعه( من جماعه تكافئ النسب والعنصريه ومرض النفس اعوذبالله من نفسك الشينه الحسوده)
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44 - إبتسام
2017-10-20 10:00:12
الحمدلله لي 20 سنه من زواجنا سعيده وقريره العين مع وافد ليس بالضروره ذكر الجنسيه كلنا لآدم وآدم من تراب
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43 -
2017-10-20 09:57:58
38 - قوووووية....انت مسلم اذا ايه طيب... هالحقد والكره والغل اللي جوا قلبك انصحك تنظف قلبك منه لانه ببتحاسب علا شتمك للمسلمين والمسلمات عادي الشخص يتزوج اجنبيه والعكس برضو وش المشكله ياحقود ياحسود
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42 - غرايب
2017-10-20 09:54:36
نتمنى يدعم تحت عشره ٢٠٠٠ من عشره الى عشرين ١٥٠٠ اعتقداقتراح طيب ومعقول .....
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41 - مصري وزوجتي سعوديه
2017-10-20 09:52:15
يا من ذكرتني بسوء احمد ربك لم ادعي عليك عقليتك تحت الصفر خق زوجتي ليه وحقي لزوجتي وانت مالك زعلان كذا هوه انت الرزاق
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40 -
2017-10-20 09:50:57
حصه تراكم تقطعون الخميره من البيت
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39 -
2017-10-20 09:50:03
هههههه الي يبغى يتزوج مواطنه انصحه اول مايتزوج يقطع زيت القلي من المطبخ
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38 - قوووووية
2017-10-20 09:43:41
اغلب اللي يتزوج من برى واللي تتزوج من برى مثل اللي يدور خَيل اصيل او مهر أصيلة فالخيل الأصيل ذو الأصل والنسب غير البغل والحمار
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37 - قوووووية
2017-10-20 09:41:32
٣٠ / وش لك بخضراء الدمن اللي حذّر منها الرسول عليك بأختيار ذات الحسب والنسب والأصل فالعراق دساس ... تأخذ لك من هالدول اللي ثلاث ارباع الشعب شحاذين يطلعون اولادك ع شاكلتهم
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36 - قوووووية
2017-10-20 09:38:33
هذا اسمه حساب المواطن المفروض المجنسين واللي مش مواطن أصلي واللي متزوج من برى من هالدويلات ومن هالأشكال المفروض مايعطون شي لأنهم ليسو مواطنين و ولائهم مش للبلد وأغلبهم مرتزقة وعبيد للمال
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35 - قوووووية
2017-10-20 09:35:44
٢٩ ماتستحي تأخذ من الحقه الفلوس ولا أنتم عادي عندكم تبيع اَي شي عشان الأرش ساغ
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34 - قوووووية
2017-10-20 09:33:33
حصيصه شفيك رغبتي بالزاففف ***الله يعطيك العافيه إنتي وياه
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33 - MY LIFe FOR YOU
2017-10-20 09:32:20
على الرحب والسعة من العرب لمن يود الزواج من السعودية فخر نساء العرب وانتم فخر رجال العرب نحن منكم وأنتم منا وفينا
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32 - اللهم لك الحمد
2017-10-20 09:27:41
اللهم سلط على من ضيق على المسلمين في ارزاقهم.. أنت القادر على ذلك
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31 - حصه
2017-10-20 09:23:45
تـــــــــــ28ـــــــــــ انا مواطنه ولا لك فضل
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30 -
2017-10-20 09:19:00
اتمنى تسهيل الزواج من الاجنبيات باسرع وقت🙂🙂🙂
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29 - مصري وزوجتي سعوديه
2017-10-20 09:13:18
سجلنا في حساب مواطن نزل في حسابات الاخوه شيء اذا نزل لكم شيء فلا تبخلو علينا بالمعلومه معاكم اخوكم احمد.
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28 - قوووووية
2017-10-20 09:09:13
حصه متزوجة مغربي عرفينييي عليه
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27 - حصه
2017-10-20 09:06:28
والي متجوزه مغربي وهي سعوديه وعمرها 23 واشهر يمديها تاخد مساعده من حساب المواطن
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26 - الى ت15 الاخت رانيا
2017-10-20 09:03:55
مع اني سعودي لكن والله يا اختي لا ابالغ ان قلت اكثر زواج الاجانب من سعوديات زواج ناجح يسوده المحبه والتالف نظرا لتقدير المحبه من الطرفين لكن غيره تجد الشك والريبه على هاذا المخلوق الجميل تقبلي تحياتي
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25 - يا الله
2017-10-20 08:59:39
الله يعين الاجانب
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24 - الى ٢٠
2017-10-20 08:57:42
الله يسعدك يا خوي والله اتمنى لك كل خير
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23 - عليان
2017-10-20 08:56:18
ت18سعيدان في الداخل بس تاخذه اما برا السعوديه معتقد
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22 - نرجو رحمة الله
2017-10-20 08:55:58
الله يجزاك الخير يا سمو الامير محمد بن سلمان والله يحفظ آل سعود من كل شر فهم تاج هذا البلد وكرامته .اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر واحفظ ساكنيه
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21 - الى سعيدان
2017-10-20 08:50:45
الله يسعدك دنيا وآخرة
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20 -
2017-10-20 08:50:02
ت17ياخذ نصه بس
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19 - حساب المواطن
2017-10-20 08:48:47
قالو انها بقره صفراء تسر الناظريين
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18 - سعيدان
2017-10-20 08:47:42
طيب السعودي اللي عايش خارج المملكه ياخذ؟
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17 - سعوديه متزوجه اجنبي
2017-10-20 08:46:00
جزاك الله خيرا يا سمو وثبتك على الخير والله يحفظ الملك سلمان والعائلة المالكه من كل شر ويجمعهم على كل الامور ولا يفرق بينهم
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16 -
2017-10-20 08:44:47
اصحاب التعليقات اختلفو على القسمه قبل ماتنزل
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15 - رانيه
2017-10-20 08:39:36
انا سعوديه متزوجه اجنبي وراتبه اكثر من ٢٠ ما شاء الله ودخل الاسرة اكثر من ٢٥ فهل يحق لنا التسجيل
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14 - النورس
2017-10-20 08:38:07
ما المقصود بحاملي بطاقة التنقل ؟ لا يكون اللي ببالي ؟ وش حللها لهم ؟
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13 - المعلم
2017-10-20 08:37:54
جاكم الخير الله يحفظ سيدي محمد بن سلمان حساب المواطن شي عظيم والكل يكون مبسوط
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12 - بدر 66
2017-10-20 08:36:46
خير !!!!!!!!!
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11 - ابو خالد
2017-10-20 08:36:08
اللهم اغننا من فضلك عن كل خلقك
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10 - الى زائر
2017-10-20 08:33:29
المقصود في بنات اكثر من ٢٤ سنه ابوها متوفي وما لها اهل او سعوديه متجنسه وتوفى زوجها وتسكن مع اولادها الصغار يا اخي قول الحمد لله ما تعرف ظروف الناس. العائله المالكه تنظر لظروف كل الشعب وليس لك وحدك
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9 - زائر
2017-10-20 08:25:52
الحين لازم عمرها يتجاوز 24ولازم تكون في سكن مستقل الله المستعان
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8 - المستعين بالله
2017-10-20 08:25:40
جزاك الله خيرا يا سمو الامير محمد بن سلمان وللعائله المالكه حفظها الله ورعاها ان نظرتم بعين الرحمه للسعوديه المتزوجه اجنبيا وجعله الله في ميزان حسناتكم
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7 -
2017-10-20 08:18:41
طيب لمقيم الي سبق وتزوج سعوديه ومطلق لكن عنده اطفال وهو يصرف عليهم الى الان هل يشمله حساب المواطن افيدوني جزاكم الله خيرا
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6 - رحمه
2017-10-20 08:09:39
اشلون افلل سيارتي بانزين مع الغلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - حساب ماشي
2017-10-20 08:00:10
يعني وشلون زوبد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ياسر11
2017-10-20 08:00:09
الحمد لله الصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،،،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - الو الو
2017-10-20 07:58:31
يا رأسي يا هوه صداع مزمن عمليات احماء قبل الانطلاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو سعود
2017-10-20 07:58:13
انفخلوووه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 07:49:31
رددو معي ياليل مطولك.
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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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