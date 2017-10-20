الرئيسية / حساب المواطن يكشف عن مفاجأة للسعوديات فوق الـ 24 !
حساب المواطن يكشف عن مفاجأة للسعوديات فوق الـ 24 !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن برنامج “حساب المواطن” سيسمح بتسجيل السعوديات اللائي تجاوزن سن الـ 24، في حال وجودهن في سكن مستقل.
وبحسب صحيفة “عين اليوم، فإن السعودية التي تجاوزت الـ 24 سنة، يحق لها الاستقلال في التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”.
وكان البرنامج قد أوضح أن حاملي بطاقة التنقل سيستفيدون من حساب المواطن، إلى جانب السعودية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية المتزوجة بسعودي، والفرد المستقل بالسكن سواء كان رجلا أو امرأة.
التعليقات
53 - قوووووية2017-10-20 10:28:30
قنفذ يتيم انا احكي وجهة نظر مسلم سعودي قبلي اصيل ... ربما لاتروقكم أنتم فهذه تجلب لكم التعاسة وكل طير يأكل بمخلابه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - قوووووية2017-10-20 10:25:29
الاخ المصري أصلا عيب تأخذ من مرتك فلوس ولو فيك ذرة رجولة ماتروح تسال أصلا واضح ومعروف عنكم وقالها عمر بن العاص رجالها عبيد لمن غلب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -2017-10-20 10:22:37
ت46 وشفيه الوافد ؟ ترى الوافد يصير اخو الوافده واذا انت بتتزوج من وافده ترى الوافد يصير خال عيالك ؟ يعني ماله داعي تشوف نفسك على الوافد وانت ماخذ اخته وبيكون خال لعيالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - قوووووية2017-10-20 10:21:17
الإخوة الخوراج ليش زعلانين طبيعي السعودية ذات النسب الأقل تقبل بأي شي مصري هندي سريلانكي وطبيعي هو بيكون سعيد لان في حساباته داخل ع طمع بالجنسية وجنسية العيال و راحه البال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - ناصر2017-10-20 10:21:03
نسمع جعجعةً ولا نرى طحناً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - 1232017-10-20 10:19:27
حساب المواطن يذكرني بالشاعر والفارس الزير سالم يوم قال بوس الواو خل الواو يصح لم بست الواو صار الواو اح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - ابو حسام2017-10-20 10:17:49
للي تقول مستانسه مع الاجنبي الاجنبي ما عليه منك لو تسوين اي شي ما همه شي همه اسمك يفتح فيه محل ويطلع فيز ويجيب جماعته على شان كذا ما يقدر يولك شي لو يلقاك ......عادي عنده همه الفلوس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 - زائر2017-10-20 10:14:52
السعودية الأصيلة والقبلية سواء بدوية او حضرية لايمكن لها ان تتزوج الوافد حتى لو بقت مدى الحياة بدون زوج
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
45 - قنفذ يتيم2017-10-20 10:03:37
38 _هل يوجد مانع شرعي او ديني يمنع الزواج من اي اجنبيه او اي جنسيه اذا فيه مانع عطني دليلك من الشرع اللي مثلك صعب اقناعه( من جماعه تكافئ النسب والعنصريه ومرض النفس اعوذبالله من نفسك الشينه الحسوده)
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
44 - إبتسام2017-10-20 10:00:12
الحمدلله لي 20 سنه من زواجنا سعيده وقريره العين مع وافد ليس بالضروره ذكر الجنسيه كلنا لآدم وآدم من تراب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
43 -2017-10-20 09:57:58
38 - قوووووية....انت مسلم اذا ايه طيب... هالحقد والكره والغل اللي جوا قلبك انصحك تنظف قلبك منه لانه ببتحاسب علا شتمك للمسلمين والمسلمات عادي الشخص يتزوج اجنبيه والعكس برضو وش المشكله ياحقود ياحسود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - غرايب2017-10-20 09:54:36
نتمنى يدعم تحت عشره ٢٠٠٠ من عشره الى عشرين ١٥٠٠ اعتقداقتراح طيب ومعقول .....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مصري وزوجتي سعوديه2017-10-20 09:52:15
يا من ذكرتني بسوء احمد ربك لم ادعي عليك عقليتك تحت الصفر خق زوجتي ليه وحقي لزوجتي وانت مالك زعلان كذا هوه انت الرزاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -2017-10-20 09:50:57
حصه تراكم تقطعون الخميره من البيت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
39 -2017-10-20 09:50:03
هههههه الي يبغى يتزوج مواطنه انصحه اول مايتزوج يقطع زيت القلي من المطبخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - قوووووية2017-10-20 09:43:41
اغلب اللي يتزوج من برى واللي تتزوج من برى مثل اللي يدور خَيل اصيل او مهر أصيلة فالخيل الأصيل ذو الأصل والنسب غير البغل والحمار
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
37 - قوووووية2017-10-20 09:41:32
٣٠ / وش لك بخضراء الدمن اللي حذّر منها الرسول عليك بأختيار ذات الحسب والنسب والأصل فالعراق دساس ... تأخذ لك من هالدول اللي ثلاث ارباع الشعب شحاذين يطلعون اولادك ع شاكلتهم
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
36 - قوووووية2017-10-20 09:38:33
هذا اسمه حساب المواطن المفروض المجنسين واللي مش مواطن أصلي واللي متزوج من برى من هالدويلات ومن هالأشكال المفروض مايعطون شي لأنهم ليسو مواطنين و ولائهم مش للبلد وأغلبهم مرتزقة وعبيد للمال
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
35 - قوووووية2017-10-20 09:35:44
٢٩ ماتستحي تأخذ من الحقه الفلوس ولا أنتم عادي عندكم تبيع اَي شي عشان الأرش ساغ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - قوووووية2017-10-20 09:33:33
حصيصه شفيك رغبتي بالزاففف ***الله يعطيك العافيه إنتي وياه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - MY LIFe FOR YOU2017-10-20 09:32:20
على الرحب والسعة من العرب لمن يود الزواج من السعودية فخر نساء العرب وانتم فخر رجال العرب نحن منكم وأنتم منا وفينا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
32 - اللهم لك الحمد2017-10-20 09:27:41
اللهم سلط على من ضيق على المسلمين في ارزاقهم.. أنت القادر على ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - حصه2017-10-20 09:23:45
تـــــــــــ28ـــــــــــ انا مواطنه ولا لك فضل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 -2017-10-20 09:19:00
اتمنى تسهيل الزواج من الاجنبيات باسرع وقت🙂🙂🙂
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 - مصري وزوجتي سعوديه2017-10-20 09:13:18
سجلنا في حساب مواطن نزل في حسابات الاخوه شيء اذا نزل لكم شيء فلا تبخلو علينا بالمعلومه معاكم اخوكم احمد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - قوووووية2017-10-20 09:09:13
حصه متزوجة مغربي عرفينييي عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
27 - حصه2017-10-20 09:06:28
والي متجوزه مغربي وهي سعوديه وعمرها 23 واشهر يمديها تاخد مساعده من حساب المواطن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - الى ت15 الاخت رانيا2017-10-20 09:03:55
مع اني سعودي لكن والله يا اختي لا ابالغ ان قلت اكثر زواج الاجانب من سعوديات زواج ناجح يسوده المحبه والتالف نظرا لتقدير المحبه من الطرفين لكن غيره تجد الشك والريبه على هاذا المخلوق الجميل تقبلي تحياتي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - يا الله2017-10-20 08:59:39
الله يعين الاجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 - الى ٢٠2017-10-20 08:57:42
الله يسعدك يا خوي والله اتمنى لك كل خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - عليان2017-10-20 08:56:18
ت18سعيدان في الداخل بس تاخذه اما برا السعوديه معتقد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - نرجو رحمة الله2017-10-20 08:55:58
الله يجزاك الخير يا سمو الامير محمد بن سلمان والله يحفظ آل سعود من كل شر فهم تاج هذا البلد وكرامته .اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر واحفظ ساكنيه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - الى سعيدان2017-10-20 08:50:45
الله يسعدك دنيا وآخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -2017-10-20 08:50:02
ت17ياخذ نصه بس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - حساب المواطن2017-10-20 08:48:47
قالو انها بقره صفراء تسر الناظريين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - سعيدان2017-10-20 08:47:42
طيب السعودي اللي عايش خارج المملكه ياخذ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - سعوديه متزوجه اجنبي2017-10-20 08:46:00
جزاك الله خيرا يا سمو وثبتك على الخير والله يحفظ الملك سلمان والعائلة المالكه من كل شر ويجمعهم على كل الامور ولا يفرق بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 -2017-10-20 08:44:47
اصحاب التعليقات اختلفو على القسمه قبل ماتنزل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - رانيه2017-10-20 08:39:36
انا سعوديه متزوجه اجنبي وراتبه اكثر من ٢٠ ما شاء الله ودخل الاسرة اكثر من ٢٥ فهل يحق لنا التسجيل
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
14 - النورس2017-10-20 08:38:07
ما المقصود بحاملي بطاقة التنقل ؟ لا يكون اللي ببالي ؟ وش حللها لهم ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - المعلم2017-10-20 08:37:54
جاكم الخير الله يحفظ سيدي محمد بن سلمان حساب المواطن شي عظيم والكل يكون مبسوط
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - بدر 662017-10-20 08:36:46
خير !!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابو خالد2017-10-20 08:36:08
اللهم اغننا من فضلك عن كل خلقك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الى زائر2017-10-20 08:33:29
المقصود في بنات اكثر من ٢٤ سنه ابوها متوفي وما لها اهل او سعوديه متجنسه وتوفى زوجها وتسكن مع اولادها الصغار يا اخي قول الحمد لله ما تعرف ظروف الناس. العائله المالكه تنظر لظروف كل الشعب وليس لك وحدك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
9 - زائر2017-10-20 08:25:52
الحين لازم عمرها يتجاوز 24ولازم تكون في سكن مستقل الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - المستعين بالله2017-10-20 08:25:40
جزاك الله خيرا يا سمو الامير محمد بن سلمان وللعائله المالكه حفظها الله ورعاها ان نظرتم بعين الرحمه للسعوديه المتزوجه اجنبيا وجعله الله في ميزان حسناتكم
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
7 -2017-10-20 08:18:41
طيب لمقيم الي سبق وتزوج سعوديه ومطلق لكن عنده اطفال وهو يصرف عليهم الى الان هل يشمله حساب المواطن افيدوني جزاكم الله خيرا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - رحمه2017-10-20 08:09:39
اشلون افلل سيارتي بانزين مع الغلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - حساب ماشي2017-10-20 08:00:10
يعني وشلون زوبد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ياسر112017-10-20 08:00:09
الحمد لله الصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،،،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - الو الو2017-10-20 07:58:31
يا رأسي يا هوه صداع مزمن عمليات احماء قبل الانطلاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو سعود2017-10-20 07:58:13
انفخلوووه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-20 07:49:31
رددو معي ياليل مطولك.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ثلج حار
عفوا قصدت تعليق 181...
بواسطة : سلمان
بعد 24 سنه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!المرصد 8 1٬180 2 ساعتين
مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبيالمرصد 14 1٬519 9 ساعات
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!المرصد 33 12٬670 17 ساعة
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدةالمرصد 24 5٬507 18 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !المرصد 18 4٬214 8 ساعات
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصةالمرصد 31 2٬806 13 ساعة
شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!المرصد 40 3٬743 12 ساعة
بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهماالمرصد 4 1٬446 14 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!المرصد 22 7٬168 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديوالمرصد 88 6٬367 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 149 11٬300 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 181 22٬849 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!المرصد 16 2٬385 2 ساعتين
بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !المرصد 33 2٬943 4 ساعات
هل هما شقيقتان؟! .. تشابه “بشاير ” و”ياسمين” يثير الجدل!المرصد 30 2٬732 5 ساعات
القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!المرصد 7 5٬650 10 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصرالمرصد 24 5٬891 7 ساعات
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلتراالمرصد 10 1٬750 9 ساعات
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !المرصد 67 6٬882 14 ساعة
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسياالمرصد 12 5٬092 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 7٬256 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬813 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 8٬108 7 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 13 13٬434 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 7٬123 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 7٬142 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬989 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !المرصد 89 4٬291 20 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !المرصد 28 4٬052 يوم واحد
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادهاالمرصد 62 5٬092 يوم واحد
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 5 1٬788 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬969 5 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬076 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : تردالمرصد 17 4٬368 6 ساعات
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التواليالمرصد 2 268 6 ساعات
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعليالمرصد 23 9٬835 يومين
كاريكاتير