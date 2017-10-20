شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سيارة تظهر من العدم أمام سيارة أخرى وبشكل مفاجئ، ما أثار حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة تلك السيارة التي وصفت بـ “الشبح”.

وأظهر مقطع الفيديو سائق السيارة البيضاء الذي كان علي وشك الدوران لليمين، لكنه فجأة يحاول تفادي شيئا كان غير مرئي في البداية، وبعد ذلك بقليل ظهرت سيارة فضية اللون من “اللاشيء” لتصطدم به، على الرغم من أن الطريق كان خالياً ولا يوجد عقبة تعوق طريق السيارة.

يذكر أن صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الفيديو أثار جدلا كبيرًا بين المشاهدين، حيث كانت هناك الكثير من عمليات البحث عن الفيديو الذي التقط بمدينة “داشكام” في سنغافورة جنوب شرق أسيا.