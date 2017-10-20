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شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سيارة تظهر من العدم أمام سيارة أخرى وبشكل مفاجئ، ما أثار حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة تلك السيارة التي وصفت بـ “الشبح”.
وأظهر مقطع الفيديو سائق السيارة البيضاء الذي كان علي وشك الدوران لليمين، لكنه فجأة يحاول تفادي شيئا كان غير مرئي في البداية، وبعد ذلك بقليل ظهرت سيارة فضية اللون من “اللاشيء” لتصطدم به، على الرغم من أن الطريق كان خالياً ولا يوجد عقبة تعوق طريق السيارة.
يذكر أن صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الفيديو أثار جدلا كبيرًا بين المشاهدين، حيث كانت هناك الكثير من عمليات البحث عن الفيديو الذي التقط بمدينة “داشكام” في سنغافورة جنوب شرق أسيا.
التعليقات
16 - خبير2017-10-20 09:59:58
هذه سيارة مسافرة عبر الزمن من خلال الثقوب الدودية قادمة من السعودية تقودها فتاة لم تحصل على رخصة القيادة .
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15 - ابو طلال2017-10-20 09:57:07
السيارة موجودة من بداية المشهد لكن موقع الكاميرا متحرك بالتزامن مع حركة السيارة المصدومة والصادمة ، وللتأكد لاحظوا سقف السيارة المصدومة يظهر من البداية ، لماذا تم التصادم ؟ كلهم يظن بأولوية الطريق
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14 - بدرهاري2017-10-20 09:51:36
الموضوع تسويق ***ودس السم في العسل وتمرير لمنطق ***السقيم والذي لم يقم عليه دليل البته ويرفضه ويلفظه من له مسكة عقل
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13 - هذه الحقيقة2017-10-20 09:50:48
المقطع حقيقي أنا شفت الجني يوم طاح من الباب ورصعه الكفر حتي الدم حق الجني لونه اخضر وردي هههههههههه
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12 - أبو معاذ2017-10-20 09:35:35
يبون يسوون أكشن ! صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام
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11 - 15.l2017-10-20 09:29:05
مركب الدليل انحراف السيارة من جراء الحادث بعد تعديها السيارة الاخري . والسيارة البيضاء لم تهتز من قوة الحادث وقوة الحادث لم يبعد السيارة عن مسارها لم تسير بسرعة لتأثر بقوة السيارة الآخري
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10 -2017-10-20 09:28:12
مركب الدليل انحراف السيارة من جراء الحادث بعد تعديها السيارة الاخري . والسيارة البيضاء لم تهتز من قوة الحادث وقوة الحادث لم يبعد السيارة عن مسارها لم تسير بسرعة لتأثر بقوة السيارة الآخري
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9 - البيضفاعي2017-10-20 09:28:04
شفت خدع في برنامج على احد القنوات كيف يكذبون على الناس بضهور كائن غريب او تحرك الاشياء من بعدها لا اصدق اي امر غير معتاد . سياره كذبة حزيران
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8 - قوووووية2017-10-20 09:07:49
شكل الجني اللي يسوق السيارة خرب عندة زر التخفي ... سيارة شكل صنعها جني صيني
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7 - فطوم2017-10-20 08:40:04
سمعت والله اعلم اذا مات احد بالطريق او صار حادث سيارتين يتمثل الجن بنفس الناس اللي ماتوا وبنفس السيارات على نفس الطريق والغرب يعرفون هذي السالفه يقولون هذي روح الميت تحوم . الله اعلم
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6 - Noura2017-10-20 08:31:48
طبيعي جدا ، مو شرط العالم اللي بنشوفها في الشوارع ضروري يكونو كلهم إنس
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5 - المستعين بالله2017-10-20 08:30:06
سيارة تسوق بسرعه بس ليس جنيا
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-20 08:26:41
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - H2017-10-20 08:18:18
جني درباوي
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2 - ياسمين 🌸2017-10-20 08:16:19
حتى الجن تعبوا فواتير واسكان وحساب مواطن. نسيوا انهم لازم يتخبوا عننا هههه
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1 - نور2017-10-20 08:11:46
بسم الله الحمن الرحيم شكله جني
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بواسطة : ثلج حار
عفوا قصدت تعليق 181...
بواسطة : سلمان
بعد 24 سنه...
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