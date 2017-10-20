الزهراني : العنصرية و«بدوي معفن»!
صحيفة المرصد : ناقش الكاتب “أحمد عجب الزهراني” قضية “العنصرية” قائلا, قبل ثلاث سنوات تقريباً، كنت أقف أمام مكتب حجز المواعيد بأحد المستشفيات الكبرى بجدة، وفجأة احتدم النقاش بين موظف واثنين من زملائه، ثم تطور الوضع بينهما للتشابك بالأيدي، وحين تدخلت ومن معي لفض النزاع، ظهر ذلك الموظف هادئاً وواثقاً من نفسه ولا توجد في طرف لسانه سوى كلمة واحدة (إذا فيكم رجال يطلع لي برا) فيما كان زميلاه حذرين ومتشنجين وفي حالة شبه هيستيرية وهما يصرخان بلهجتهما الجـداوية (بدوي معفن.. من جينا للعمل هنا وأنت مقرفنا بعيشتنا، كل يوم مشكلة، واحنا سكتنا لك بمـا فيه الكفايــة)!
مشادات شبه يومية
وأضاف “الزهراني” في مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “العنصرية و«بدوي معفن»”, طبعاً استدعينا الأمن بعد ذلك، وتمت إحالتهم للدائرة القانونية للتحقيق معهم، وبينما كنت أقف على (الكاونتر) منتظراً، سمعت بعضاً من الحديث المتداول بين بقية زملائهم، حيث كانوا يؤكدون بأن المشادات بين هؤلاء الثلاثة شبه يومية، وقد لفت انتباهي أن بعضهم كان يبرئ ساحة الزميلين ويلوم الموظف بداعي العنصرية، والمفاجأة أن الاثنين لم يتأخرا بالتحقيق حيث نزلا وباشرا عملهما، فيما لم أرَ ذلك الموظف ثانية حتى انتهيت من مراجعتي وغادرت المستشفى!
بدوي معفن
وأبان “الزهراني” : ما فهمته من واقع خبرتي القانونية أنه ربما تم كف يد الموظف وإيقافه عن العمل تمهيداً لإصدار العقوبة الإدارية عليه، لكن ما لم أفهمه أبداً هو عدم معاقبة الزميلين الآخرين، فهل حكم المحققون كحكم زملائهم (بما يعلمونه) وهو ما يخالف القواعد الشرعية؟! لأنه لو تم الحكم وفق الوقائع والشواهد التي حضرناها فإن الزميلين يدانان بالمخالفة قبل الموظف، إلا إذا كان هناك من يعتبر أن لفظ (بدوي معفن) كلمة عابرة ولا تحمل أي معنى للتمييز أو العنصرية فهذه والله مصيبة؛ لأنهم بذلك كمن يحمي السائبة من الخطر ويترك غزلان المحمية فريسة سهلة لتنهشها الضباع البرية!
قانون لمكافحة العنصرية
وأكد “الزهراني”: الموظف كما أسلفت كان مقلاً في الكلام، ولم يكن كغيره سليط لسان، وإذا أردنا أن نصدر قانوناً لمكافحة العنصرية، فإن أول ما يجب علينا فعله هو وضع تعريف محدد لها، فالشخص الذي يصف الآخر بلونه مثل أبيض أو أسود، سعودي أو مقيم، ذي جنسية أصلية أو مكتسبة، بدوي أو حضري، سني أو شيعي، فهو هنا لم يرتكب جريمة التفرقة العرقية أو الطائفية، وإنما سمى الأسماء بمسمياتها، العنصرية لا تكون إلا حين نضع صفة وضيعة تتبع الوصف يراد منها الإساءة للآخرين أو تقزيمهم، أما الحماية من العنصرية فهي لا تكون عادلة ومنصفة إلا حين تنطلق من مبدأ حماية المواطن قبل غيره.
تجنيس الأجانب
واختتم “الزهرني” المقالة قائلا :العنصرية أيضاً قد تنسحب على الأفعال والمواقف، فالاستئثار لفئة معينة بالوظائف والترقيات، والمطالبة بتجنيس الأجانب ثم المطالبة بعدها من نفس الشخص بتحديد نسل السعوديين، هي ممارسة تحتاج إلى كبح ومواجهة حتى لا (تتأصل) فيظن الغريب في نفسه أنه صاحب الدار!
التعليقات
55 مواطن مسكين ومايتلفضون به من باب الدعابه الحمد لله إنك مسكين يالطيف يالطيف لو ماانت مسكين وش تقول
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العنصرية باقيه وتتمدد بفضل قنوات التخلف الساحه والصحراء وووووووو
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ليتك سكت أزين .
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هناك قانون يطبق بالفرقة بانواعها فلن يجدي و اولها القبلية🤔
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المتجنسين يمارسون العنصرية ضد السعودي الأصل في كل شيء علناً والدليل تجد في بعض القطاعات كلهم متجنسين من كل دول العالم ولاتجد بينهم سعودي الأصل المتجنس يزعم أنه ضد العنصرية وهو يعملها.أضاعوا هويتنا
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47 ناصر للحوار آدب والقطعيه في الموضوع دون دليل جهل ماقاله الكبار وصدقه الصغار يجب لايعمم قول الكبار ولاتصديق الصغار
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طالما انك قانوني يازهراني لماذا لم تصعد وتدافع عن البدوي او على الأقل تشهد بالحق . في الحقيقة انك تنتقذ العنصرية ومقالك كله عنصرية للأسف . بالمناسبة الحضر لايعرفون العنصرية ومايتلفظون به من باب الدعاب
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(فيظن الغريب انه صاحب الدار ) هكذا ظن نفسه من طالب بتجنيس الأجانب وتحديد نسل السعوديين .
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هل كلمت يابدوي فيها مسبه ؟ لماذا الكثير يزعل من هذه الكلمه ؟!! هل السبب الشعور الداخلي بالمهانه والتهميش ؟ ام ماذا ؟؟
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والمطالبة بتجنيس الأجانب ثم المطالبة بعدها من نفس الشخص بتحديد نسل السعوديين، هي ممارسة تحتاج إلى كبح ومواجهة حتى لا (تتأصل) فيظن الغريب في نفسه أنه صاحب الدار .
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مافيه اي داعي لااثارة هذه القصة وخاصة بهذه الظروف والتي تتطلب منا التكاتف فحدد ماهي اهدافك من اثارتها بهذا الوقت بالذات
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معقول فيه عنصرية، ما أصدق.
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لو طبق قانون المعاقبة على الالفاظ العنصرية لعوقب 95% من المعلقين على النت ؟؟
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البدوي في دولتنا والحضاري مكملين لبعض هذا يحمي الحدود بشجاعته النادره والأخر في المكتب يسير العمل ويخدم المواطنين الله يتمم علينا الأمن والأمان تحت رعاية ملكنا سلمان العدل الله يحفظه لنا .
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مقالك مليء بالعنصريه والتعنصر وأنت حكمت على موقف عابر لا تعلم خفاياه وتراكماته ، على العموم العنصريه انتشرت كالنار في الهشيم والبركه في بعض كبار السن الذين يكذبون الكذبه ويصدقونها صغار العقول .
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ويجب أن يعلم الجميع. أن المتعنصر لايردعه لادين ولا إسلام.. ولو كان مرتدع بالله ورسوله. لكانت الأمور بخير. وهنا الإمان لهوا دور في نفوس طيبه عكس الخبيثه المبطنة لكراهية للأخرين.
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37 ماعد فيه حربه ولا جنبيه اسمع انا فداك ياكم صبرنا وقلنا يمكن يعقلو /إن شاء الله يكون هناك قانون صارم ضد العنصريه ويعقلون
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هيا الى الصلاه
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(40 - زائر ) العفن والخبث ليس في بدوي ولا في حضري أوغير ذلك ولكنه من طبيعه الشخص نفسه وعلى حسب تربيته وخلقه أيا كان نوعه كلام جميل
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كان من المفروض وأنت القانوني والمسلم أن تشهد بما رأيت وسمعت فماذنب البدوي يفصل من عمله بسبب عنصرية الأخرين شهادة حق وليس باطل فالجميع سواسية والتقوى هي الميزان
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وليتجنب الشخص شبهة العنصرية يجب أن يكون عنده كياسة إذا تحدث .. يعني مثلاً لو أن حضري يتحاور مع بدوي وقال له أنتم بالبدو تفعلون كذاوكذا يجب عليه فوراً أن يردف عبارته بالقول ونحن الحضر نفعل كذا وكذا .
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العفن والخبث ليس في بدوي ولا في حضري أوغير ذلك ولكنه من طبيعه الشخص نفسه وعلى حسب تربيته وخلقه أيا كان نوعه
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العنصريه المناطقيه والقبليه والعرقيه يبغالها نظام وقانون صارم يجنبنا عن هذه الالفاظ العنصريه
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لكن البدوي يضل حربة مسنونة تشج منحر من يحاول النيل منه . ونعلم ان هناك بعض الناس يقلل من الاخرين كونهم اقوى منه واطلق منه في كل شيء . بدوي ولا حظري المحترم يفرض على الناس احترامه
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يجب مراقبة القبلي المتعنصر في سلوكه وهو في حدود سلطته وجعل له نظام وحدود لايستطيع تجاوزها.وجعل جزاءات رادعه لهم عند أكتشاف التصرفات العنصريه في عمله خاصتاً لكي يعلم أنه يمثل الدوله وليس القبيله
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العنصريه نفس الواسطه ان ذهبة الواسطه التي تفرق بين المعروف والمقرب واتى العدل والمساواة واعطى كل ذي حق حقه ذهبة العنصريه و البدوي والحضري والاسود والابيض ليس سب بل تعريف بلقريب معروف والبعيد غيرمعروف
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العنصرية والتقليل من الشأن موجودة في كثير من دول العالم مرجعة الدين الاصل واللون والمنصب والجنسية وغيرها مقياس فكثير من اهل الخليج ينظرون للشرق اسويين وخاصة الهنود والبنغال والباكستانين نظرة دونية
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والله قعدت اضحك ضحك.ياولد الوجيه ***والارض غبرا والشمس لهبتنا وزود عليها عنصريين.
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يلوموني في أحفاد أبو هريرة والطفيل رضي الله عنهما .. جزاك الله خير يالزهراني وسلمت أناملك نعم نحن بحاجة لقانون لنبذ العنصرية وخاصة العنصرية المناطقية
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أعجبني في الكاتب لفتته القانونية ، نريد نعلم الناس احترام القانون وليس الخوف من القانون وإلا سيُصبِح شغلنا في هذا البلد مثل ساهر إذا شافه السائق خفف السرعة وإذا تجاوزه زود السرعة
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منذ عدة سنوات سائق تكسي جاي من مكه يقف عند نقطة تفتيش عند الدوادمي يسأله الشرطي مين الركاب اللي معك يجاوب 2 سعوديين و3 شروق.. العنصرية نجدها عند بعض من ***
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أريد أن أنبه الجميع وصلت بالعنصريه.أن يحتكر كل شي في مؤسسة الدوله للمتسلط على الهرم أن كان قبلي. فأعلم أن المعاملات والأماكن والمهام والواجبات المتميزه كلها لأفراد قبيلته من القريب والبعيد.
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استغفرو ربكم واكثرو من الصلاة على النبي في هذا اليوم الجمعه المبارك ترى منكر ونكير في القبر مايعرفون بدوي ***
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نحن نعاني من العنصريه والنبذ منذ سنيييييين ولازلنا نعاني
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اكثر من تظرر من العنصريه هي منطقة هذا الكاتب
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من سنين طويلة وحنا نسمع مثل هذه الأمور وعادي ﻷننا نعتبرها داخلة في سياق الكلام وﻻ نعطيها أي اهتمام ..لكن بالكتابة عنها وان هذه عنصرية هو من اججها وشبها.
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كنا نعيش بسلام قبل عملية هجره البعض للمدن
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طيب ومصطلح *** الذي دمر هذا المجتمع واصبح الناس ينظرون له نظره نشاز ليه ماتطرقتوا له
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قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ )
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ليه يزعل البدوي اذا قلت له انك بدوي بينما الحضري مايزعل اذا قلت له ياحضري ؟؟!!
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فيظن الغريب انه صاحب الدار وهذه مانلاحظه في بعض الجنسيات بصدق ينطبق عليهم المثل المال مال أبونا والقوم حاربونا
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نعم يدور في محيطنا الفاض عنصرية مثل ما ذكرت ونسيت *** وهو معول هدم عنصري وهم اكثر من بتناول كلمة يابدوى كان يفترض محاسبة الجميع ليكونو عبرة
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اذا اردتوا ان تقضوا على العنصريه فبدؤا بالمشائخ الذين سبق وان قضوا بقضيا تكافؤ النسب واخرها الزهراني والتميميه ، لانهم هم من جعل العنصريه لها ضوابط شرعيه واصلها فقهيا
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عجب
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وتكافؤ النسب اللي فرق الازواج وسبب عنوسة للبنات وشتت أسر وفرق احباب كانوا مخطوبين
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خلينا نقلب الادوار لو كانو الاثنين الموظفين بدو و الثالث حضري و قالو له ( ***) هل يا ترى بتكتب مقال يا زهراني و تعطينا وجهة نظرك القانونية ..؟
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اما كلام الموظفين لزميلهم فهم والله ***
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كلام جميل وسلوك يجب أن نتخلص منه نهائيا ولكن يا اخي الكاتب جزاك الله خيرا في مقالك بعض مما انتقدته؟
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الزبدة في اخر سبعة سطور.
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العنصريه موجوده في كل مكان الذي استغربه إنها موجوده في بعض المدن أكثر وهذه دلاله على خلل مجتمعي نتيجة تعالي من طرف وغبن من طرف آخر والفزعه لدى البعض نوع من التأجيج السيطره على القيادات واخذ الفرص
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هذا فيض من غيض بدوي وحضري هذي مصيبه ****وهذي قامت تنخر في المجتمع
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بيض الله وجهك وضعت يدك علئ الجرح
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جمعه مباركه اكثروا من الصلاة على نبينا محمد
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جمعه مباركه اكثروا من الصلاة على نبينا محمد
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اللي عرفته من المقال انك ****
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