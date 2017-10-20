بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

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صحيفة المرصد: تسببت صورة العامل الآسيوي الذي ظهر بشكل غير لائق مرتديا “سروال و فانيلة” قبل بداية المباراة التي جمعت بين فريقي القادسية والفيحاء مساء الخميس في إثارة جدل المغردين، جعل “اتحاد الكرة” يصدر بيانا يبدي فيه استيائه من المشهد، ويعلن تغريمه لشركة “صلة” باعتبارها مسؤولة عن الشكل العام للملاعب.

وفي أول رد فعل لـ”صلة”، تقدمت شركة صلة الرياضية، بالاعتذار للجميع على رأسهم رئيس هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم والجماهير الرياضية على ما حدث.

وقالت الشركة عبر بيان توضيحي لها، أنها تقوم بالاستعانة بموظفي وعمال الملاعب المختلفة التي تجري عليها المباريات لتنفيذ بعض المهام الخاصة بالبرتوكول، والصورة المنشورة لأحد عمال الملعب وتقوم الإدارة حاليا بعمل تحقيق شامل مع المشرف المسؤول التابع لها، بالملعب للوقوف على مسببات ما حدث واتخاذ الإجراء المناسب والرفع إلى الهيئة العامة للرياضة بتقرير كامل عن الأمر.

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