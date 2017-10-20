بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!
صحيفة المرصد: تسببت صورة العامل الآسيوي الذي ظهر بشكل غير لائق مرتديا “سروال و فانيلة” قبل بداية المباراة التي جمعت بين فريقي القادسية والفيحاء مساء الخميس في إثارة جدل المغردين، جعل “اتحاد الكرة” يصدر بيانا يبدي فيه استيائه من المشهد، ويعلن تغريمه لشركة “صلة” باعتبارها مسؤولة عن الشكل العام للملاعب.
وفي أول رد فعل لـ”صلة”، تقدمت شركة صلة الرياضية، بالاعتذار للجميع على رأسهم رئيس هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم والجماهير الرياضية على ما حدث.
وقالت الشركة عبر بيان توضيحي لها، أنها تقوم بالاستعانة بموظفي وعمال الملاعب المختلفة التي تجري عليها المباريات لتنفيذ بعض المهام الخاصة بالبرتوكول، والصورة المنشورة لأحد عمال الملعب وتقوم الإدارة حاليا بعمل تحقيق شامل مع المشرف المسؤول التابع لها، بالملعب للوقوف على مسببات ما حدث واتخاذ الإجراء المناسب والرفع إلى الهيئة العامة للرياضة بتقرير كامل عن الأمر.
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التعليقات
ابوسروال وفنيلة كلمة المقصد منها النيل من الشعب السعودي وللاسف نحن ننشر ذلك عند استحقار انفسنا بمواقع التواصل الاجتماعي بعلم اوبجهل هذه الامور وتلك هي من اهداف عدونا البغيض الذي نجح في نشرها .
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علم شكر (اعجبني ) (( 9 - )))العامل مسكين عبد مامور اسالوا من كلفه بهذه المهمة دون ان تتسببوا في معاقبته مسكين الفقير العامل
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العامل مسكين عبد مامور اسالوا من كلفه بهذه المهمة دون ان تتسببوا في معاقبته
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قرار صائب
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هذي نتايج شركات الباطن تحصل العقد ب 50 مليون وصفت على شركه هالباكستاني ب500 الف وايش تبغون يلبس لكم ؟؟
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الشركه ليست فوق القانون يجب إنهاء عقدها حالا وتغريمها ٤مليون ريال مثلها مثل أي مشجع في الملعب بمبلابس غير لائقه ايش الفرق.
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لازم غرامه مليون ريال على صله المشهد اساء للرياضه ولموروث شعبي اصيل
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صحيح انها موروث شعبي اصيل للشعب الاسباني بس مو للدرجه هذي يا صله خربتوها 😂😂😂 البخل البخل
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خلوا عنكم يا صله لازم زي موحد وبعدين وين عمالكم خير ماخذين عمال الملعب فلوسكم يا كثرها من اليوم زى موحد ويكون اللون هو الاخضر مع كاب رأس قبوع لون ابيض الزي الموحد مهم جدا وفي كل الملاعب 😡😡
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من عاشر القوم 40 يوما صار منهم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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يعني تبغون تثبتون المقوله عن أبو سروال وفنله
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