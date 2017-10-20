اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:رجحت صحيفة “أساهي” اليابانية،الجمعة، تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في مارس 2019، على أن يخّلفه ولي العهد الأمير ناروهيتو في أبريل من العام نفسه.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على صياغة الجدول الزمني للتنازل، لكن الحكومة نفت تقرير الصحيفة.

وقالت الصحيفة اليابانية إن ناروهيتو (57 عاما) سيخلف الإمبراطور وإن عهدا جديدا سيبدأ في أول أبريل 2019.

وفي حال حدوث الأمر، سيكون أول تنازل عن العرش في اليابان منذ قرابة قرنين.

وأقر البرلمان الياباني قانونا في يونيو الماضي يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش على أن تضع الحكومة التفاصيل الخاصة بالتوقيت.

الحكومة اليابانية تنفي

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي “لسنا على علم بالتقرير ولا توجد مثل هذه المعلومة”، مضيفا”سنواصل النقاش على النحو الملائم وسنفعل ما بوسعنا لتنفيذ تنازل الإمبراطور عن العرش بسلاسة”، وفق “رويترز”.

وكان أكيهيتو (83 عاما) الذي خضع لجراحة في القلب وعلاج من سرطان البروستاتا، قال في تصريحات نادرة العام الماضي إنه يخشى أن يحول تقدمه في السن دون استمراره في أداء واجباته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدول الزمني المتوقع سيحد من تأثر الناس بالدخول في فترة إمبراطورية جديدة بعد فترة هيسي الحالية، التي بدأت في 1989 عقب وفاة هيروهيتو والد أكيهيتو.

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