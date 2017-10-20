رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين
حجم الخط A A A
المرصد 3 1٬263 1 ساعة

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:رجحت صحيفة “أساهي” اليابانية،الجمعة، تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في مارس 2019، على أن يخّلفه ولي العهد الأمير ناروهيتو في أبريل من العام نفسه.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على صياغة الجدول الزمني للتنازل، لكن الحكومة نفت تقرير الصحيفة.

وقالت الصحيفة اليابانية إن ناروهيتو (57 عاما) سيخلف الإمبراطور وإن عهدا جديدا سيبدأ في أول أبريل 2019.

وفي حال حدوث الأمر، سيكون أول تنازل عن العرش في اليابان منذ قرابة قرنين.

وأقر البرلمان الياباني قانونا في يونيو الماضي يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش على أن تضع الحكومة التفاصيل الخاصة بالتوقيت.

الحكومة اليابانية تنفي

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي “لسنا على علم بالتقرير ولا توجد مثل هذه المعلومة”، مضيفا”سنواصل النقاش على النحو الملائم وسنفعل ما بوسعنا لتنفيذ تنازل الإمبراطور عن العرش بسلاسة”، وفق “رويترز”.

وكان أكيهيتو (83 عاما) الذي خضع لجراحة في القلب وعلاج من سرطان البروستاتا، قال في تصريحات نادرة العام الماضي إنه يخشى أن يحول تقدمه في السن دون استمراره في أداء واجباته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدول الزمني المتوقع سيحد من تأثر الناس بالدخول في فترة إمبراطورية جديدة بعد فترة هيسي الحالية، التي بدأت في 1989 عقب وفاة هيروهيتو والد أكيهيتو.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - أبو معاذ
2017-10-20 12:30:41
ناسن عاقلة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - ...
2017-10-20 11:51:10
المعنى في بطن الشاعر.....فهمنا وفاهمينها من زمااااان.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - الحربي
2017-10-20 11:49:36
اقدم عائله على وجه التاريخ تبقى حتى الان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

واذا قال حدثني شخص ثقه ونقل عنه وين المشكلة ايها المؤمن التقي العفيف الهارب من ن...
بواسطة : بلادي زوينا

‏اللهم أن كثرت ذنوبنا فأغفرها وأن ظهرت عيوبنا فأسترها وأن زادت همومنا فأزلها وإن...
بواسطة : ابو هلول

سبحان الله دا فيه شبه كبير اوي مني خصوصا الصورة الاولى نفس الشعر والملامح فعلا ي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

صحيح قرأت بأنه مرض السرطان يكون وراثي واسباب اخرى غير وراثية "لكن وين الايمان با...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
107 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
243 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
263 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
145 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
391 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
164 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
286 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
290 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
339 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
465 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
73 1
mm

صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
75 1
mm

أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
70 1
mm

عادل التويجري

Soft Power
63 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
726 21
mm

عادل التويجري

النسيان !
277 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
584 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
494 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
621 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
536 7
الاخبار الدولية
اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

 المرصد 3 1٬263 1 ساعة
نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!

نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!

 المرصد 10 2٬233 4 ساعات
مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

 المرصد 17 1٬698 11 ساعة
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 33 13٬044 19 ساعة
المرصد الرياضي
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 2 268 1 ساعة
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 11 1٬304 1 ساعة
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 19 4٬948 10 ساعات
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

 المرصد 33 2٬923 15 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬196 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬372 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬311 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬872 3 أيام
اخبار منوعة
نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

 المرصد 5 621 46 دقيقة
شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

 المرصد 18 4٬274 5 ساعات
بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

 المرصد 40 4٬220 6 ساعات
تشابه بشاير الشيباني وياسمين يثير الجدل

تشابه بشاير الشيباني وياسمين يثير الجدل

 المرصد 34 3٬723 7 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 27 7٬299 10 ساعات
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 10 1٬940 11 ساعة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 68 7٬126 17 ساعة
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬109 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬269 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬754 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬819 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬113 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬449 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬127 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬151 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬995 6 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬378 22 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬056 يوم واحد
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 62 5٬103 يومين
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬790 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬973 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 684 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬080 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬759 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 19 5٬549 9 ساعات
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 308 9 ساعات
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬840 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬614 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 27 922 3 ساعات