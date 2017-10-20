لوحة “رصاصة تبرجك” في جامعة حائل تثير الجدل على مواقع التواصل..ومتحدث الجامعة يعلق!
صحيفة المرصد: أثارت لوحة إرشادية علقتها جامعة حائل في ممراتها وصالات البهو الخاصة بها، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تداول صور اللوحات على سبيل السخرية.
وحملت اللوحة الإرشادية نصيحة للفتيات بعدم التبرج والالتزام بالحشمة، خشية وقوع الفتن في قلوب الشباب، حيث جاءت نص العبارة التي حملتها اللوحة كالآتي: “لا تطلقي في الشارع رصاصة تبرجك رب رصاصة يميل فيها قلب الفتى تحملين ذنبها أنتي”.
وأكد المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر كنعان، أن اللوحة تحمل نصيحة للفتيات، ولا تحمل أي شيء مخالف ولا يوجد فيها ما يستدعي التعليق، وفقا لـ “عكاظ”
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في المكتب التعاوني في شمال حائل، بندر الضمادي، إن اللافتات الموجودة في بهو الجامعة وممراتها قديمة ويعود تاريخها إلي ثلاث سنوات.
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التعليقات
مافيها شي صادقين
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ليس لديكم الا المرأة لتحاولون اسقاط كل أمراضكم وعقدكم وتخلفكم وهمجيتكم ورجعيتكم عليها.بينما أنتم الثعابين وسمومها على الوطن وعلى مجتمعه .
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الان الشعوب الاخرى راح تضحك علينا عندما يشاهدون تلك الوحه
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هذه اللوحة وما قاله القرني أمس حول الزنا والتحرش***
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أين هو دينكم وتدينكم وفضيلتكم التي تزعمونها وتحاولون ابرازلوحاتها وتعليقها كذبآ وفجورآ بينما نشاهد أطفالكم الصغارفي قبضة الدوريات الأمنية يتباهى أنه شارب للخمر ومتعاطي للمخدرات.هذه تربيتكم الرجولية له
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على ان المرأة فاسدة والرجال نزهاء. مع ان اغلب مشاكل المرأة سببها ظلم الرجال لها
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من أخرج لنا جيل طفولي يتعاطيى المسكرات والمخدرات ؟؟.من أخرج لنا جيل طفولة تربى على الارهاب والالتحاق بالارهابيين؟.هل سيتهمون المرأة أيضآ بذلك.هل هي ولي أمره المسؤول الأول عنه أم الرجل صاحب هذا المسدس.
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بس مانشوفك ياقلم 👹 الا مشجع****جاي تستشرف مايعرفونك القراء بعني 😂
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قلم الحقيقه المفروض انه ****
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لا ياشيخ وراه مايقصونهم
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لكنهم يريدون تحميل المرأة كل سقوطهم المدوي الأخلاقي والتربوي نحوها واتهامها بأنها السبب في ذلك.هم لايريدون خلق مجتمع متكافىء بين المرأة والرجل فيه يريدون أن تكون هناك جارية وهم أسياد الوصاية عليها .
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أهل التغريب مسعورين ويريدون هدم الفضيلة وإفساد النساء بشتى الطرق وعلى المجتمع أن يكون أكثر وعيا وأكثر تمسكا بدينه وسنة نبيه ولايلتفت لافعالهم وحيلهم ا***
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ابد وهذا علاجة الجلد
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ماهذه الوحه !! هم يضحك وهم يبكي
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لو صيغت عبارة لاتطلق قذارة فكرك وانحطاطك ودنائة أخلاقك وسقوطها نحو المرأة من خلال نظرتك القاصرة وفكرك المتخلف تجاهها.لكانت أخذت صياغها الصحيح وهدفها السامي.لأنه لو كان هناك رجلآ حقيقيآ ماكتبت من أساسه
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الحمدلله امشي بحرية بدون مضايقات بدون نظرات مع انو انا الوحيدة من العائلة حجابي شرعي لكني سعيدة طالما انو رضى لربي واعطاني الحماية والأمان والراحة
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فصل مديرة الجامعة والطاقم الاداري ومحاكمتهن👊
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كبرو الصورة بجانب المسدس رصاص وهو أحمر شفاه.. ..وفي البداية نسأل:قبل ماتطلق رصاصها من الذي أطلقها في الشارع!.أهلها! اذا كان رب البيت بالدف ضاربآ..فشيمت اهل البيت الرقص،.وش علينا من خلق الله
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العباره تحث على الحشمه والعفه وهي اهم مايجمل ويميز المرأه المسلمه والمسدس يرمز للرصاصه التي تطلقها المتبرجه الم يخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام ان البصر سهم من سهام ابليس فهل هو ارهابي>>ياقلم الزور
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الليبراليين يبغو المرأة تكون عارية عشان يمتعو أنظارهم في مفاتنها
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لو صيغت عبارة لاتطلق قذارة فكرك وانحطاطك ودنائة أخلاقك وسقوطها نحو المرأة من خلال نظرتك القاصرة وفكرك المتخلف تجاهها.لكانت أخذت صياغها الصحيح وهدفها السامي.لأنه لو كان هناك رجلآ حقيقيآ ماكتبت من أساسه
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للاسف اصبحنا اضحكوه امام الشعوب الاخرى بسبب تفكير هؤلاء
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ليش الليبراليين يزعجهم هالنوع م النصايح؟ انا فتاة جميلة حسيت بالفرق مع الحجاب المتبرج والحجاب الشرعي الاول قرفني من نظرات بعض الرجال والثاني سترني وحماني من نظرات الرجال والحمدلله
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كاالعاده يحاول تشتيت فكر المتابع لا اعلم من قال له اننا نعيش في قريه نصدق تدليسه
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وماذا في ذلك ؟ تتضايق شياطين الإنس من كل أمر فيه خير للفتاة !!!!!.
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قلم الزيف فاقد الشي لا يعطيه
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العباره تحث على الحشمه والعفه وهي اهم مايجمل ويميز المرأه المسلمه والمسدس يرمز للرصاصه التي تطلقها المتبرجه الم يخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام ان البصر سهم من سهام ابليس **
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الرجل دايما ميال نحو الأنثى ويحترمها ويتغزل فيها في أشعاره في مناسبات عامة في الأفراح بالتصريح والتلميح ٠فمن يقول المرأة غير مكرمة جانبه الصواب كل الأسر تحب أبنائهن من بنين وبنات . ومن يخالف مريض نفسي
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اسلوب والكلام خطأ الله المستعان
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منصف قلبك عامر بالايمان ايها السعودي الاصيل طيب ممكن اشوف وجه خياتك واتحلاه واتمقل فيهن تعرف الجمال يجذب واكيد انك عاذرني ومانحتاج تظرة شرعية
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النصيحه تغيض المنافقين
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اعداء الفضيله لايعجبهم هذا الكلام
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خروج
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عبارة صحيحه مافيها اي شي مدري ليه مغصت بُطُون بعض الناس الله يستر علينا وعلى المسلمين ويهدينا للحق
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ماهذه الوحه من زماااان عن الضحك هههههههههههههه
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هذه نصيحه للمرأه العاقله أن التبرج شبهت بالرصاصه تقتلها وهذا تشبيه جميل واسأل أن يحفظ نسائنا ويبعد عنهن عيال الحرام
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لو تبرجوا الحريم لزادت على العائلات تكلفة شراء الماكياجات واستوى بينهن الزينة والشينة المظاهر خداعة لا يغرك بياض ينقلب شعر تيس كان في مراغه اللهم احفظ بناتنا ونساءنا من الفتن ماظهر منها وما بطن .
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ت7 بلادي زوينا من ضحايا رصاص المسدس اصبح هائما على وجهه ويهذي الله لايبلانا
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عسا يكون عندهم دم ويفهمون ويستحون ( تبرجك رصاصة يميل فيها قلب الفتى تحملين ذنبها أنتي”.)
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ت ٣٧ حبي يا ام فكر غربي مسيحي ترى حنا اولى من الوافدين ارحمونا وترى معي واقيات السعودة مطلوبه خص في هالشي ودهنا في في شعرنا وجلدنا وفوقه ندفع ذوليك ببلاش وين الوطنية هاه . حطي نقطتين على الاملائية
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المشكله ,,,,ليس بالتبرج ,,,,,المشكله بمفهوم التبرج,,,,,,التبرج حراااام,,,,,بدليل قوله تعالى ((وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلَيَّةِ الأولَى)),,,فكشف الوجه ليس تبرج منهي عنه ,,,بل فقط تبرج الجاهلي
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صورة المسدس والرصاصة لو يشوفها شاب كان قال يمكن المعنى نقتل المتبرجه وش دراهم والبعض يمكن يعمل نفسه مايدري وش المعنى
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أشباه الرجال والمتجنسين ما أعجبتهم اللوحه..تقطعوا من الضحك..لكن ما ألومهم ماتت الغيره من قلوبهم
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ما نلاحظه ان بنو علمان وبنو لبرال عليهم غضب الله ومقته يتبجحوا بتغريب المجتمع نعم التبرج والسفور محرم ولن نترك بلاد الحرمين ومهبط الوحي تنحرف بافكارهم
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لهالدرجه شبابنا ضعيف تقتله بنت يمكن هذاك اول ينتفضون اذا شافوا زول عباءه لكن الحين وش حليلهم حتى الالفتات مايلتفتون لي عيونهم على جوالاتهم
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من الخطاء وضع" مسدس وقال رصاصه "اما بقية النصح جميل
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ت ٣٧ وين البارتي الليلة 😍😘😛 انا سواق بكريم اطلبيني اويلاه امممم اخ لو اطيح فيك لا اعلمك الاملاء على اصوله تكتبين معي الهمزة فوق وتحت ترى حتى انتي عندك اخطاء ياعمري 😇
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المسدس رمزمن رموز الارهاب ضد المرأة السعودية خاصة وليس لأحدآ غيرها لأن هذه اللوحة الارشادية موجهة مباشرة لها ولاتعبر الاعن فكر ***ونمط تفكيرهم وأن رصاصة في رأسك لقتلك هو مصيرك اذا لم تتبعي فكرهم
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وفوق هذا يا ليتها تخلو من الأخطاء الإملائيه أنتي يعني أنتِ هذا وانتم صرح تعليمي...
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قلم 👹 ماهو رأيك بمقطع ركوب البنات الشابات مع الشابين هل تؤيد ذلك ام انك تغار على الحرمات 😂
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الكنق وصل 💋
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واذا قال حدثني شخص ثقه ونقل عنه وين المشكلة ايها المؤمن التقي العفيف الهارب من نار جهنم وضيق القبر بعد حشرجه الصدر وسكرات الموت ونزع الروح
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صح كلام خلود شباب الحين صغار طيب جدا ومتعاون
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فكر رجعي متخلف أسود حاقد لمن كتب هذه اللوحة وأمربعرضها ووضعها وسمح بها قادم من جبال تورا بورا.لم يكتب عبارة الوطن ونحن معه يثق بك فأنتي لبنة صالحة من أساسات بنائه ومجده وتقدمه.لا أبدآ لأنهم قتلتك.
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تعليق مخالف
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شكلهم من جماعة حدثني احد الثقات 😂😂😂
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يعني الاحاديث اللي ذكرت السهام وهي رصاصه ذلك الزمن وكذلك فطاحله الشعراء والادب كلهم على خطأ والصواب مع معدومي الغيرة اصحاب الماضي اللي متعبهم نفسيا 😇 وحاظرهم 😷
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دائمآ وأبدآ يحاولون تصوير المرأة السعودية أنها حمل وديع ساذجة لاثقة بها ولا بتصرفاتها ولا تستحق أن يمنحها أحد ثقته فهي مكون ليس لها الا العصا لضربها أو سحلها والا فانها ستصبح متبرجة لادين ولا أخلاق .
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ت17 أخالفك انا دحين بالثلاثين يعني عشت جيلين الجيل السابق والجيل الحالي اما الجيل السابق ماهو مريح ومتحفظ ومع ذلك يحاول يشبكني اما الجيل الحالي من 25وتحت اكثرهم مريح وانفتاحي يحسسوني اني اختهم على طول
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الان ايقنت أن أكثر اهل النار النساء صدقت يارسول الله(ص)
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مسدس ورصاص وتصويب وذبح يالطيف 😂😂😂
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عجيب تعليق مدير العلاقات العامة ان اللافتات قديمة من ثلاث سنوات !! النصيحة في الله سارية الى ان تقوم الساعة وليس لها زمن محدد.
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جامعة هذا اهتمامها ومنهجها عدمها افضل من وجودها
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مرضي من مريضة الأجفان @ عللاني بذكرها عللاني
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ت 13 توك تدري انك فاطس وف طيسة مرات ولا ماطلعت كذا
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قال صلى الله عليه وسلم ان اغلب اهل النار من النساء ،،،، فارتقوا بارك الله فيكم فالقاع مزدحم
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اعوذ بالله عبارات ***رصاص وذبح بكره يقولون قيادتك للسياره سكين تغرز في قلب ولي أمرك 😂😂
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اعتبروها رصاصة رحمة
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كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام . هن بينهن يفتنن بعض فكيف بالذكور خصوصا ان الجيل تعيس وخربان ومسوس ومتعاطي ومنحرف وبلا اخلاق اتقى واحد فيهم ذئب جائع
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ما هيَ إلا لافتات وعظ ولا ضير في ذلك و مني أزيد بالقول و أقول لأخواتي المسلمات العفيفات الشريفات ( صواريخ تبرجك تدوخ الشباب تدويخ ) 😜
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حلوه العباره مثل عباره النظره سهم من سهام ابليس
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بالعكس كلام معبر للمتبرجات الذين لايخافون الله ولايتقونه في قلوب البشر
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فاطس ضحك من هذه الوحة 😂😂😂😂😂😂
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لو مكتوب خليك سافره متبرجه وتحرري من الحجاب كان تلقون العكس من البرنج
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أنت ياهذا لا تطلق رصاصة وأنت تعلق هنا وهناك فرب رصاصة تطلقها تستميل بها قلب فتاة تحمل ذنبها طوال عمرك .. اوك
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سبحان الله ، حتى في النصيحة رصاص و إطلاق نار و مسدس ، أ لا يوجد أسلوب آخر ؟
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لو كان العكس مكتوب هل ستثير ضجة سبحان الله اي شي فية حشمة يهاجم
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بكره بيكتبون لا تطلقي هاون صوتك في الشارع ( الفاظ ارهاب )
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ال👁 رصاصة قاتلة للــ 💗
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ايش فيها نصيحة وكاتبينها حتى النصيحة ينتقدونها غصب يموت الحق والخير الهيئة يحاربونها الوعظ مايعجبهم النصيحة على ورق انتقدوها ايش باقي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله المستعان
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ماني شايف فيها شي .. ولا اي شي فيه رصاص وإطلاق نار تخافون منه حتى لو كان تعبيرا مزاجيا ..يعني ارهاب ههههه
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اعوذ بالله من سؤ الظن
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اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...
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شيء مخجل وصلنا الى هذا الحد
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اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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