لوحة “رصاصة تبرجك” في جامعة حائل تثير الجدل على مواقع التواصل..ومتحدث الجامعة يعلق!

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صحيفة المرصد: أثارت لوحة إرشادية علقتها جامعة حائل في ممراتها وصالات البهو الخاصة بها، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تداول صور اللوحات على سبيل السخرية.

وحملت اللوحة الإرشادية نصيحة للفتيات بعدم التبرج والالتزام بالحشمة، خشية وقوع الفتن في قلوب الشباب، حيث جاءت نص العبارة التي حملتها اللوحة كالآتي: “لا تطلقي في الشارع رصاصة تبرجك رب رصاصة يميل فيها قلب الفتى تحملين ذنبها أنتي”.

وأكد المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر كنعان، أن اللوحة تحمل نصيحة للفتيات، ولا تحمل أي شيء مخالف ولا يوجد فيها ما يستدعي التعليق، وفقا لـ “عكاظ”

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في المكتب التعاوني في شمال حائل، بندر الضمادي، إن اللافتات الموجودة في بهو الجامعة وممراتها قديمة ويعود تاريخها إلي ثلاث سنوات.

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