نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور
صحيفة المرصد:كشفت شبكة “سي ان ان” الأمريكي، تفاصيل رسائل غرامية كتبها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لحبيبته الأولى والتي كانت تدعى ألكسندرا مكارانا، وذلك عندما كان يدرس في جامعة “إيموري” بولاية جوريا.
وأكد المصدر أن جامعة “إيموري”، حصلت على 9 رسائل غرامية لأوباما، وقد كشفت عن عدد من المعطيات الخاصة بفترة شباب الرئيس الأمريكي السابق، وفلسفته في الحب والحياة وأيضا موقفه من القضايا العرقية، والنضالات المالية، وخططه المستقبلية في السياسة، وستكون هذه الرسائل متاحة للجمهور في وقت لاحق من هذا الأسبوع للاطلاع عليها.
وأوضحت شبكة “سي ان ان”، أنه تم الحصول على الرسائل التسع التي كتبها وأرسلها أوباما إلى حبيبته آنذاك، من قبل مكتبة “ستوريت أ. روز” للمخطوطات والأرشيف ومكتبة الكتب النادرة، حيث يمكن للطلاب أو الزوار قراءتها شخصيا.
واعتبرت روزماري ماجي، مديرة مكتبة “روز”، في تصريح لشبكة “سي ان ان” أن رسائل أوباما “غنائية جدا”.
وقالت في مقابلة: “إن الرسائل تعكس البحث عن معنى شاب يحاول العثور على مكانه في العالم والشعور بالهوية.. كان لدى أوباما تطلعات، ولكن كان لديه -أيضا- شوق عميق في محاولة لفهم العالم ونفسه”.
وكتب أوباما الرسائل ما بين سنتي 1982 و1984. وواصل إرسال رسائل إلى مكارانا حتى بعد أن تحولت علاقتهما إلى مزيد من الصداقة، عندما تولى وظيفة في إدارة الأعمال الدولية.
وبحسب ماجي كتب أوباما لحبيبته الأولى بتاريخ سبتمبر 1982 “أنا على ثقة أنك تعرفين أني افتقدك اهتمامي بك متسع بسعة الهواء، ثقتي فيك عميقة مثل البحر، وحبي لك كبير”، موقعا: “حبيبك باراك”.
ووصفت ماجي رسائل أوباما على أنها “رسائل حميمة، ولكن بطريقة فلسفية جدا”.
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التعليقات
رسائل من هذا النوع من شاب يكاتب حبيبته أمر عادى ومعروف فى مجتمعهم وغيرمجتمعهم.ولا تنتقص منه شخصيا.لكن ظهورها الآن وفى اوضاع داخليه ومعارك كلاميه وتويتريه قد يكون محركا بأيدى تستفيد منها.سياساته غير.
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طرمب(المرتج سياسيا) ليل نهار يشوه وينتقص من شخصية اوباما ويحاول مسح كل ما اتخذنه الحكومة ايامه من قرارات او وضعت من قوانين.,وحملته شملت ميشيل اوباما.وظهور هذه الرسائل العاديه يمكن من ضمن حملة التشويه.
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قال الرسول صلي الله عليه وسلم. دعووها فانها منتنه...قاتل الله العنصريه والجههله
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اوباما العبد كلب اجلكم الله هو من دعم داعش وايران
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لا تنسون قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي اللهم صل وسلم على خير البشر
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هذا دجل وكذب. الذين يعرفون اوباما حينما كان شاب يقولون كان مصاحب مجموعه من الدشير الايرانيين وكان ياخذ منهم حشيش ويمارس معهم الشذوذ. ويعتبرهم اهل ديانته و هذي الاشياء في دينهم حلال(رافضي)
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الله يصيبه ويصيب قردته .
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حرام أنه كان هذا المجوس رئيس
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يكفينا عبلة وعنتر
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فضاوة ذكرني بأيام كان الجميع هوايتهم المراسلة وجمع الطوابع البريدية ومافيه كمبيوترات ولا جوالات
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الي يقل العبد هذا سبب تدهور الاسلام وترامب سبب تدهور الاسلام وبوش وغيره .. اقوله هولاء مجرد كومبرس وان الصهيونيه الامريكي هم مين يضع وينصب هولاء وكل شخص وزمن له رجل مناسب له ليضرون به الاسلام
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هذا اللي اسس داعش وقوئ ايران وهو السبب في تدهور الشرق الاوسط
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بعض الناس هو نكرة ولا فاد نفسه ولا أمته بشيء.عالة على اهله ومجتمعه ،تسكنه عنصرية و عنجهية بائسة،فشله بحياته مخليه يعادي الالوان و الأعراق و كل شيء ،انتقد السلوك.لكن باي حق توصفة بالعبد؟!!أرتقوا ياخلق
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الخال هذا سبب تدهور حال المسلمين وهو من قوى ايران على السنة . فااااشل
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إخس يالعبد الكينه الله ينكبك في عهدك داعش اجتاح العالم رافضي بس عبد كيف تجي
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الله يهني سعيد بسعيده
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القيهنه العبده مانكب الخليج غيره ، الله ياخذه اخذ عزيز مقتدر
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