إعلامي يفجر مفاجأة عن وفاة رجل أعمال وزوج فنانة مصرية شهيرة بالسجن قبل 3 أشهر.. خطاب سري كشف المستور!

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صحيفة المرصد: فجر الإعلامي المصري محمد الباز، مفاجأة عن وفاة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك.

وأوضح الباز خلال حلقة من برنامجه “90 دقيقة” على إحدى القنوات المصرية: أن خطاب توفي داخل السجن منذ 3 أشهر، وقبل أن يتم الإفراج عنه بـ3 أيام.

وذكر أن أحد ولديه من حنان ترك كان يزوره أثناء وجوده في السجن، فيما امتنع الآخر عن ذلك، مشيراً إلى أن زوجة فنان راحل كانت تقوم بزيارته أيضاً.

وأكد أن أسرة خطاب لم تعلن الخبر، ولم تقم له جنازة، ولم توضح ملابسات وفاته، لافتاً إلى أنه ترك وصيته لدى المحامي الشهير جميل سعيد، وطلب فيها أن تقوم الصحافية شهيرة النجار بكتابة قصة حياته لأنها تعرف عنه الكثير- حسب روايته.

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