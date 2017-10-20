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إعلامي يفجر مفاجأة عن وفاة رجل أعمال وزوج فنانة مصرية شهيرة بالسجن قبل 3 أشهر.. خطاب سري كشف المستور!
صحيفة المرصد: فجر الإعلامي المصري محمد الباز، مفاجأة عن وفاة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك.
وأوضح الباز خلال حلقة من برنامجه “90 دقيقة” على إحدى القنوات المصرية: أن خطاب توفي داخل السجن منذ 3 أشهر، وقبل أن يتم الإفراج عنه بـ3 أيام.
وذكر أن أحد ولديه من حنان ترك كان يزوره أثناء وجوده في السجن، فيما امتنع الآخر عن ذلك، مشيراً إلى أن زوجة فنان راحل كانت تقوم بزيارته أيضاً.
وأكد أن أسرة خطاب لم تعلن الخبر، ولم تقم له جنازة، ولم توضح ملابسات وفاته، لافتاً إلى أنه ترك وصيته لدى المحامي الشهير جميل سعيد، وطلب فيها أن تقوم الصحافية شهيرة النجار بكتابة قصة حياته لأنها تعرف عنه الكثير- حسب روايته.
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التعليقات
12 - أبو هلول2017-10-20 14:07:17
تعليق ٣ و تعليق ٤ انا لم اكتبهم و لم اقل هذا يوجد من يكتب بأسمي أبو هلول و لكنه ليس انا من كتب تعليق ٣ و تعليق ٤ غريبه ان فيه ناس ماتعرفنيش و بتعمل كده غريبه جدا جدا جدا
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11 - نجاة محمد2017-10-20 14:01:52
الله يرحمه
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10 - سـواد اللـيل2017-10-20 13:42:57
خلق وفرق بين خطّابنا الله يتقبله وخطّـابهم
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9 -2017-10-20 13:23:01
يمكتن هو ويمتن ويمتن.
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8 -2017-10-20 13:21:09
يمكتن هو ويمتن ويمتن.
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7 - نو تخان2017-10-20 13:12:00
التخان التخان مضر و ضار
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6 - خبير2017-10-20 12:57:44
التدخين قاتل لماذا لا يتم منعه بتاتا البته .
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5 - .. .......2017-10-20 12:54:15
الله لايبلانا
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4 - ابو هلول2017-10-20 12:50:10
سبحان الله دا فيه شبه كبير اوي مني خصوصا الصورة الاولى نفس الشعر والملامح فعلا يخلق من الشبه اربعين وخمسين وستين وربنا كريم
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3 - ابو هلول2017-10-20 12:46:47
الله الراجل دا عظيم جدا اتسجن ياعيني ظلم علشان *** وفيها ايه حرية شخصية ***والحمد لله
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2 - مخيمر2017-10-20 12:44:59
الله يرحمنا برحمته .. وبس .. ماودي أقول أكثر من كذا ... يعني بدون تعليق ...
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-10-20 12:42:39
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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