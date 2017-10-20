شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

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صحيفة المرصد:تناقل نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار نشب بين عدد من لاعبي فريقي إيفرتون وليون، في المباراة التي أقيمت أمس، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

ونشب الشجار عندما التحم قائد إيفرتون الإنجليزي، الويلزي أشلي ويليامز، مع حارس مرمى فريق ليون الفرنسي، أنتوني لوبيش، في كرة هوائية حاول حارس الفريق الفرنسي السيطرة عليها.

ورد لوبيش بغضب على ويليامز، وحاول التشاجر معه، مما دفع العديد من اللاعبين من كلا الفريقين للدخول في اشتباكات خلال المباراة، قبل أن ينخرط في الشجار أحد المشجعين، الذي كان يحمل طفلا صغيرا، وحاول صفع حارس ليون، في مشهد غريب على ملاعب كرة القدم.

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