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منها منح المواطن مليون ريال..”الفوزان” يضع 3 حلول مهمة لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة

منها منح المواطن مليون ريال..”الفوزان” يضع 3 حلول مهمة لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة
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المرصد 62 2٬571 2 ساعتين

صحيفة المرصد:حاول الكاتب السعودي راشد الفوزان، أن يقدم حلول جذرية لمعضلة الإسكان التي تؤرق قطاع كبير من المواطنين.

ووضع “الفوزان” ثلاثة حلول للمشكلة، نشرها في مقال بـ “الرياض” تحت عنوان: “ثلاثة حلول فقط لأزمة الإسكان”، مؤكدًا أن هذه المقترحات فعالة وعملية ومهمة.

ورأى الكاتب أنه حين ينشط قطاع الإسكان، فهو يخلق حراكا اقتصاديا مهما وكبيرا جدا.

وذكر الكاتب أن الحل الأول يتلخص في: منح المواطن قرضا بـ”مليون ريال” على ثلاثة أجزاء بداية المشروع، الثانية بعد إنجاز 30 % والثالثة بعد إنجاز 70 %، بقرض مباشر وكاش لطالب السكن، ويُقرض من البنوك المحلية أو بنوك أجنبية داخل المملكة، والأرباح يسددها الصندوق ويمنح مدة 30 سنة قرضا لأصل القرض فقط.

والحل الثاني: هو توفير وحدات سكنية كما يحتاج طالب السكن لا كما يفرضه واقع السكن الذي يتم بناؤه بمعنى أدق وفق طلب العميل، لا أن تكون وحدات متشابهة لا تلبي الطلبات، ويسدد العميل على أقساط شهرية لا تتجاوز 20 إلى 25 % من راتبة، وأن يمول أيضا من الصندوق العقاري ويسدد أصل القرض فقط ولمدة 30 سنة.

أما الحل الثالث: هو أخذ المعروض من الوحدات السكنية شققا أو فللا، وبعد فحصها وتأكد من جودتها وكفاءتها تعرض بموقع الصندوق لمن يريد الشراء، وحين يتم الاختيار يشتريها الصندوق لصالح المواطن وتسلم مباشرة، ويسدد المشترى بنفس الشروط 20 إلى 25 % قسط شهري ولمدة 30 سنة وأصل قيمة السكن.

واختتم الكاتب مقاله بتشديده على أن هذه الحلول فعالة ومباشرة، ولا يجب أن تنشغل وزارة الإسكان بتفاصيل البناء والمطورين، وأن عليها توفير “منتج” بعدة خيارات للعميل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-20 14:59:07
تعليق ٤٨ التعليم إلى أين 😂😂😂😂
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61 - من حقي ان اسكن
2017-10-20 14:55:43
ودي اسكن اعيالي كل يوم يسألوني متى نبني الارض والله ثم والله اني اتألم بداخلي من كثراسئلتهم راح العمر ودنا نأمنهم حسبي الله ونعم الوكيل هذا الي اقدر اقوله
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60 - معمر بالديون
2017-10-20 14:48:23
ياحليلك يالفوزان والله انك ابن حلال تحسب ان الافكارهذي غايبه عنهم عندهم لصالح المواطن اسهل منها بس جهدهم احرام المواطن حقه وتعقيدة وتصريحات استفزازية ليتنا في بعض الدول توصلنا تبرعات بلدنا الحبيب
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59 -
2017-10-20 14:46:36
وهل الكتاب او وسائل الدعايات نفعت من خسر في سوق الاسهم انتبهوا وخلو بضاعتهم لاتشترون شي وان شاء الله تشوفون الحلول تجي تبحث عنكم ولا تخلون الاموال تتكدس عندهم بسبب شرائكم بالقروض احذروا
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58 - احمد الزهراني
2017-10-20 14:45:19
مشاريع وزارة الإسكان لم ترى النور واقتراح الأخ الفوزان ليس فيه شيئ *** توقيت مريب المواطن بحاجة كالسابق ارض من البلدية وقرض ثلاثمائة ألف اتركوه يدبر نفسه هو اعرف بشرط لجم تجار الحديد والاسمنت .
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57 -
2017-10-20 14:39:54
كل واحد يشتغل بنفسه ويدبر حاله ويجمع له قرشين من خلال وظيفه مسائيه او يطقطق بالبيع والشراء هنا او هناك ويشتري له ارض بعيده نسبياً ويخطط يعمرها بعد ٤ او ٥ سنوات ولا تعلق املك في وزارة الاسكان ريح راسك
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56 -
2017-10-20 14:39:37
الحكمة والرأي تجده من جرب الحاجة وليس من هو شبعان فيه فرق بين من عاش وجرب ومن شبع وقعد يتفلسف .. والله أعلم
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55 -
2017-10-20 14:36:49
هرووووووب من القروض مد لحافك على قد رجليك خل بضاعتهم عندهم تقعد
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54 -
2017-10-20 14:35:57
هرووووووب من القروض مد لحافك على قد رجليك خل بضاعتهم عندهم تقعد
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53 - ،،،،،
2017-10-20 14:33:49
احسن شي يوزعون علينا بيوت من شينكو وانتهينا
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52 - AG
2017-10-20 14:33:41
الله يرحم والديك ... مانكبنا في سوق الأسهم الا انت ... لا تجي الحين تدور حلول ... انت قلت بنفسك الاسواق عندنا تتقلب بمزاجية المعازيب ... يعني لا تخضع الى قانون او غيره ..
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51 -
2017-10-20 14:30:39
أستغفرالله وأتوب اليه
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50 - مفسر أحلام
2017-10-20 14:28:21
نعم هذه الحلول الدسمه ضعنا بين العقاري والإسكان
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49 -
2017-10-20 14:27:24
راي شخصي ان استاجر لمدة عشر سنوات افضل فمثلا ابحث عن سكن واستاجر مده قصيره واذا عجبني استاجر من خمس الى عشر سنوات وافاوض على التخفيض كذا تسلم من القروض ان شاءالله .. هذا رأي والله أعلم
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48 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-20 14:24:41
اقول يافوزان اطلع منها وحنا عارفينك وكلنا عارفين سبب مشاكل الشعب ولازم نتحرك بأسرع وقت
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47 -
2017-10-20 14:23:47
كذا ينشط سوق البنوك التي بدات تركد الناس في حالة هرووووب من القروض انحش
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46 - أبو سحاااب .
2017-10-20 14:22:20
الأيام هذه مع انخفاض إسعار مواد البناء أعتقد أن بناء مسكن ممكن مع وجود الأرض مسبقا تكفي الخمس مية ألف الفوزان قصده يشتري أرض ويبني بالمبلغ سكنا خاصا ولا يبني استثمارا فالاستثمار ولى والمعروض كثير .
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45 - مزاجي كذا
2017-10-20 14:22:00
اذا الاسكان بتنتيهي مشكلة فأن مخرج 15عن طريق ال100 بالنسبه لينتهي اقول شي يدخل فئة التجار لايناهي زمان كان يسلم للمواطن المبلغ ويبني وينتهي وهو راضي بعد نتجت مشاريع الإسكان حسيت كن عددنا عدد الصين
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44 - الهيثم العربي
2017-10-20 14:18:12
السكن والسراب. اصبح لا فرق بينها للمواطن الغلبان وكلنا تفأل في حكومة خادم الحرمين الشريفين. حفظه الله
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43 -
2017-10-20 14:16:47
الحقيقه ان كل شخص هو اعرف واقدر على تصريف اموره بما فيها السكن ولكن يصتدم بعدة عوائق أهمها الراتب مايغطي ويتعذر ايجاد مصدر دخل آخر
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42 - متابع٣٦
2017-10-20 14:14:52
يارجال علاوة مستحقة مامنحوها تبغاهم يعطون مليون لكل مواطن الله موجود سبحانه الرزاق
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41 - ملكي
2017-10-20 14:11:36
اقترح ان تفتتح أرامكو لها قسم في التطوير العقاري والبناء وتبني فلل المواطنين والصندوق العقاري يكون هو الضامن والوسيط ويكون الاقراض والمنتج على حسب دخل الفرد.
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40 - عشتار بندر الحمدان
2017-10-20 14:10:41
9سنين نقول : عليكم بالشركات الصينية ، يجي السيد تشنغ دونغ هاو و يبني لكم 4-5 نماذج . دقة و سرعة انجاز و يمكن التوصل لضمان من الحكومتين بخصوص الدراهم . اما مقولة ما فيه اراضي فهو خريط ضار بالعقل ..
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39 - مزاجي كذا
2017-10-20 14:10:26
يالفوزان تتذكر توهيقاتك لنا بالاسهم لن تعيد الكرة ونستمع لك كنت تحلل لمصلحة التجار وكنا نستمع لك اين غرقنا اقول اكتب عن الرياضة افضل لك يكثرون متابعينا وترك الاسكان وهما لنا لأننا لسنا منة
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38 - وطني الحبيب
2017-10-20 14:10:21
محمد يا بن سلمان تكفى تكفى ثم تكفى عليك بتجار العقار لا استفدنا منهم ولا الدوله استفادت منهم عليك ابهم ارهبونا
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( عدد التعليقات 12,260 )
37 - العنيد
2017-10-20 14:10:01
آللہم آغفر لنآ مآ مضى وآصلح لنآ مآ بقى و آگتب لنآ رضآگ و عفوگ و آلجنة الـلـهـم بـرائـحـة الـجـنـة بـلـغـنـا و بـبـيـاض الـوجـه أوعـدنـا و بـظـل عـرشـك أسـكـنـا و مـن حـيـث وجعل منزلتك عنده جنه الفردوس
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36 - حلم الوطن
2017-10-20 14:08:57
ارض ١٠٠٠ متر كأقل شي مش فقط لاصحاب الواسطات يحصلون عليها وقرض ٧٥٠٠٠٠ ريال تكفي لمنزل اما وحدات الإسكان والله لو بلاش ما أخذتها وللعلم انا لم اقدم على الإسكان ابدا ولن اقدم لهم طلب والعمر ٤٨ سنه
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35 - وطني الحبيب
2017-10-20 14:06:31
تجار العقار أفسدو في الارض اطالب الدوله بمحاسبتهم فهم إرهبو المواطن وكبلوه بالدين وحملوه ما لا يستطيع وجعلوه مدين للبنوك لا تقل عن ٢٠ سنه ما هذا حسبي الله ونعم الوكيل ***
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34 - ابجديات حرف
2017-10-20 14:06:30
مع التحيه حلولك الثلاث فاشله مثل فسلك في سوق الاسهم يوم وهقت المواطنين...بقعاء تصوعك
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33 - الراصد
2017-10-20 14:06:18
الاقتراح الثالث صالح للمشكله ويجرى عليه بعض التعديلات البسيطه هو حل عملي ولكن يلزم نزاهه في العمل به والله يحلها من عنده
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( عدد التعليقات 12,260 )
32 - العنيد
2017-10-20 14:05:15
اللهم ارزقنا سعاده الدارين .🌹
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31 - رحماك ربي
2017-10-20 14:04:53
اول مره يقول الفوزان شي رائع حقا انت رائع اليوم نبيك تستمر على هالوزنيه بارك الله فيك
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30 - ياليل ابولمبه
2017-10-20 14:02:33
ههههههههههه من شابه أباه فما ظلم ،،، نفس نهج اباه بياع كلام
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29 - الأرض فراشي والسماء لحافي
2017-10-20 14:02:05
والله أحسن حل يالفوزان ويسلم فمك وانشاء الله الحكومة تنفذ هذا الكلام على أرض الواقع .
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28 - بابلو
2017-10-20 14:00:27
الحل رفع الرواتب ٣٠ بالميه
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27 - واحد من الناس
2017-10-20 13:59:14
تعليق رقم 12اصبت كبد الحقيقة اقتراحات الفوزان فاشلة وضيعنا في الأسهم وخسرنا أموالنا لا بارك الله فيه ولا كثر من أمثاله.
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26 - وطني الحبيب
2017-10-20 13:58:25
بعدين وين الدوله عنهم تجار العقار نهبو المواطن فله مساحتها ٣٠٠ متر ب مليون ومائتين ألف مش معقول وبعد ٦شهور تبداء الصيانه بعد أن رهن راتبه ورزق عياله للبنك ٢٠ سنه ما هذا يا الله
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25 - جاري الكتابه...
2017-10-20 13:57:26
الاقتراح الثالث للخروج من عنق الزجاجه ههههههههههه
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24 - افيخاي ادرعي
2017-10-20 13:55:19
طيب اللي متقاعد مثل وضعي راتبه ٤٠٠٠ يعطوني قرض مليون .. لا الراتب يسمح ولا العمر يسمح !!!!
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23 - وطني الحبيب
2017-10-20 13:54:40
يكفي استهتار بالمواطن من التجار أصحاب الدبلكسات بيوت الحمام
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22 - وطني الحبيب
2017-10-20 13:53:35
الحل عندي يعطى المواطن بعد الفحص والتمحيص مليون ريال وأرض الف متر
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21 - Smile
2017-10-20 13:53:20
ياليت تنقطنا بسكاتك ماعاد لك قبول لدا الشعب اكبر مطبل للاسهم سابقا
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20 - واحد من الناس
2017-10-20 13:52:34
تعليق رقم 12 اصبت كبد الحقيقة اقتراحات الفوزان***
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19 - خنبوقه الخبله
2017-10-20 13:50:45
الفوزان من الاسهم الى حلول العقار هههههه هذا اكبر ***
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18 - يوما ما
2017-10-20 13:50:40
يعطونه مليون !!! علشان****
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17 - واحد من الناس
2017-10-20 13:50:25
بصراحة اقتراحاتك يا الفوزان غير منطقية ولا نريد أن ننهك ميزانية الدولة اكثر من اللازم. الاقتراح الأمثل هو إعطاء قرض 500 الف والمواطن يبني بيته بطريقته اما الوحدات السكنية مثل شقق التمليك فهي سيئه جدا
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16 - أستغفرالله
2017-10-20 13:50:11
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمدالله ولاإله الاالله والله اكبر أستغفرالله العظيم الذي لاإله الاهو الحي القيوم واتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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15 - الغامدي
2017-10-20 13:45:49
يارجال والله ماحد داري عنك نفس بس عن خاطرك في المقالات الين الله ياخذ امانته
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14 - أستغفرالله
2017-10-20 13:44:04
أستغفرالله لى والوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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13 - أستغفرالله
2017-10-20 13:43:28
أستغفرالله لى والوالدي وللمسلمين والمسلملت والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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12 - @@@@@
2017-10-20 13:43:09
يا رجال ما ضيع الناس و نكبهم و ضيع مدخراتهم و خسرهم إلا نصائجك و تحليلاتك الفاشلة لسوق الأسهم و أن المؤشر سيصواصل الصعود عندما كان 20000 نقطة سنة 2006 و كنت تنصح بعدم البيع.. فكنا من شرك
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11 - معي جمس قديم
2017-10-20 13:42:36
اللة المستعان الرويبضة تتحدث في امر العامة حتى الفوزان عندة راي
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( عدد التعليقات 23,728 )
10 - إنسان منصف
2017-10-20 13:41:51
دفع مبلغ 500 الف ,,,,هذا يؤخر على المتقدمين ,,,,المفروض قرض الإسكان لمحدودي الدخل ,,,,مايزيد على 180 الف ريال فقط,,,,,تكفيك لبناء شقه ,,,,علشان تتحرك قوائم المنتظرين,,,,واللي يبي فله,,,من جيبك فقط
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( عدد التعليقات 30,410 )
9 - برق _ الحرم
2017-10-20 13:40:29
(((((( يبنون الرقة ويسكن الاكراد .....وأزمة الاسكان في المملكة ...... بين المماطلة والخيار الوحيد القروض البنكية الربوية )))))
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( عدد التعليقات 23,728 )
8 - إنسان منصف
2017-10-20 13:39:11
يا بشر ,,,فكروا ,,,شوي ,,,,الميزانيه ,,,,ليست فقط للأسكان ,,,,بل فيه رواتب موظفي الدوله عسكريين ومدنيين,,,,,وصيانه وتشغيل,,,,ومنشآت وطرق تبنى,,,,,وغير ذلك,,,,,لذلك سميت ,,,,ميزانيه ,,,,
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7 - اللهم لك الحمد
2017-10-20 13:38:57
يارجال يخلوها زي وقت الملك عبدالله رحمة الله قرض 500 الف وبالسرا والامور الحمد لله هتمشي.****
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6 - الشاهين
2017-10-20 13:37:17
الحل ياالفوزان ولايهون وزير الاسكان خططو الخليان اللي منتشره في البلد ووصلوا الخدمات ومن اراد ارض عليه بدفع مبلغ وقدره بدل توصيل خدمات ويمنح المواطن ارض ومبلغ ٢٥٠٠٠٠ الف فقط لبناء وحدته التى يرغب بها.
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( عدد التعليقات 16,690 )
5 - ابويوسف
2017-10-20 13:37:05
نبي ال 500 وطالعه اسامينا نبغى يحولونا للبنك لتنسيق الموضوع ماحصل. ماندرى وش الخطه بلان Aوبلان B مهملين نصايح ولا احد يعطين وش العلم الحقيل يعلن اسامى بدون تنفيذ الغرض من الاعلان
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( عدد التعليقات 23,728 )
4 - إنسان منصف
2017-10-20 13:36:38
الأعزب يحتاج الى شقه صغيره استديو فقط,,,,,والمتزوج محدود الدخل ,,,,شقه 3 غرف بمنافعها زي عمائر الإسكان ,,,,,ومتوسط الدخل يقرض ,,,,مع الإشتراط لمتوسط الدخل أنه ليس لديه عقار أبدا
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( عدد التعليقات 23,728 )
3 - إنسان منصف
2017-10-20 13:34:01
الحل سهل ,,,تقسيم المتقدمين ,,,,إلى فئات ,,,,,,فئة عزاب,,,,فئة متزوج محدود الدخل,,,,,فئة متوسط الدخل,,,,,,والتعامل معهم على هذا المنوال
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( عدد التعليقات 23,728 )
2 - إنسان منصف
2017-10-20 13:32:27
صحيح أنت ما أنت صاحي,,,,,لو يقرضون مليون لكل مواطن متقدم للسكن,,,,وعدد المتقدمين مليونين ,,,,يعني نحتاج نبيع أرامكوا كلها,,,,فقط للصرف على السكن,,,,إقتراحات مالغه بدون ملح ولا دسم ولا بهارات
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1 - نصيحه للصباح
2017-10-20 13:30:25
هههههه مليون ريال علشان يفرخ ويورط الحكومه فيه
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