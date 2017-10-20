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إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر

إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر
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المرصد 11 1٬076 3 ساعات

صحيفة المرصد:شنت وسائل الإعلام التابعة لزعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي هجوما عنيفا على المخلوع صالح وكالت له الاوصاف الشنيعة واتهمته بالخيانة والجبن وهو اعنف هجوم تشنه وسائل الاعلام الحوثية لشخص صالح حتى الان .

ووصفت قناة المسيرة التابعة لزعيم التمرد عبدالملك الحوثي صالح بالخيانة وأنه يحاول الهروب لخارج اليمن ويعمل حاليا على التخلي عن حليفه عبدالملك الحوثي .

من جهتها شنت إذاعة “سام إف إم” التابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية وتبث من العاصمة صنعاء هجوماً عنيفاً أخر على المخلوع صالح بعد التصريحات التي ادلى بها المخلوع صالح لقناة \اليمن اليوم \التابعة له وانه بصدد الذهاب لروسيا تلبية لدعوة تلقاها بهدف المشاركة في ندوة خاصة تعقد عن اليمن هناك .

وهاجم مدير اذاعة \سام اف ام\ الحوثي حمود شرف هاجم صالح ووصفه باقذع الاوصاف وطالب بقتله بسبب تهديد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح بفض الشراكة مع جماعة الحوثي.

واتهم شرف حزب المؤتمر وقياداته بالوقوف وراء حملة تستهدف فشل وشل حركة المؤسسات التي تديرها عناصر الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .

وفتحت الاذاعة للمشاركين الذين هم من عناصر الميليشيا الهجوم على صالح ووصفوه باوصاف مشينة وشنو هجوما عنيفا على المؤتمر واعضائه واطلقوا عليهم وعلى زعيمهم صالح ألقاب الخونة والجبناء .

كما طالبت الاذاعة التابعة للحوثي بمحاكمة وشنق المخلوع صالح الذي وصفوه بالمخادع والمكار على باب اليمن بسبب عزمه على فك الشراكة مع الحوثيين .

من جهة اخرى قال وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي أن المخلوع صالح يجني ما فعله من خلال تسليمه ميليشيا الحوثي الدولة والمعسكرات والسلاح.

وقال الصيادي إن المخلوع صالح يعيش تحت الإقامة الجبرية من قبل الميليشيات الانقلابية، موضحا أن الحالة المرضية التي يمر بها المخلوع صالح لم تشفع له من فك الحصار عليه والبقاء على إخضاعه تحت الإقامة الجبرية. وأكد أن صالح اصبح رهن الاقامة الجبرية ولم يعد له أي تأثير داخل صنعاء وأصبح الحوثي هو المسيطر على كل شي.

واوضح ان الميليشيا الانقلابية شرطت على المخلوع صالح بعد ان اعلن عن عزمه الخروج لروسيا بهدف المشاركة في مؤتمر حول اليمن سيعقد هناك ضرورة حضور وتواجد جميع اولاده بما فيهم احمد على عبدالله صالح في صنعاء قبل السماح له بالسفر للخارج .

وأكد أن كل جبهات الانقلابين هشة وهم في حالة انهيار تام والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية تتعامل مع الحرب بصورة واقعية وفاعلة وقد تم تحقيق الانتصارات في كثير من جبهات القتال والانقلابيون في أضعف حالاتهم .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - _
2017-10-20 15:25:26
علي صالح مريض عنده مرض الكبد الله يزيده وينتقم منه ومن عبدالملك الحوثي كلهم كلاب خونه
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10 -
2017-10-20 15:07:42
وين المقطع الفديو الآن تشوفهم يفطرون مع بعض
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9 - علي القاضي
2017-10-20 15:05:18
المطلع على الشان اليمني يعلم بان المخلوع لايزال مسيطر على القبائل ومشائخها وإعداد كبيرة جدا من الشعب الشمالي رغم ما فعله بيمنهم على مر عقود من الزمن من سرقت المال العام واضعاف بيتهم التحتية.. عجب!!
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8 -
2017-10-20 15:00:07
كلهم كذابين وهذه احد مسرحياتهم الهزيلة والتي باتت مكشوفه امام الجميع . والناس تعرف ما يتم من تعاونهم الشيطاني في الخفاء . تبا لهم جميعا عملاء المجوس خائني شعبهم
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7 - بريال عيش حب
2017-10-20 14:52:22
يستاهل الذل ولاهانه عفاشه
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6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 14:27:23
صَلُّوا عَلَيْهَ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا
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5 -
2017-10-20 14:26:05
الله يحرق اليمن بمن فيه
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4 - مفسر أحلام
2017-10-20 14:25:26
اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ياحق
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( عدد التعليقات 30,417 )
3 - برق _ الحرم
2017-10-20 14:21:17
(((((( اكاذيب في اكاذيب ....... وعبيد المجوس تنام في غرفة نوم ملعون اليمن وشيوخ صنعاء ))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,417 )
2 - برق _ الحرم
2017-10-20 14:20:20
https://www.youtube.com/watch?v=edrRGje_LAg
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-20 14:18:24
اللهم أشغلهم بأنفسهم -سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

الله يسعد قلبك اخي مفتاح بحفظ الله......
بواسطة : براءة

ﻟﺴﺖ ﻧﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺃﻋﺸﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃُﺣﺐ ﺧﺸﻴﺔً ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ...
بواسطة :

يسلمو اوخيي ربي يسعد قلبك...
بواسطة : اشوف باقي دول الخليج

ماعندها هالمواصفات...
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