الرئيسية / بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد طبيب أميركي لمريضة من عيادته في فلوريدا بعد تذمرها من تأخير موعدها.
والتقطت ابنة المريضة فيديو أظهر طريقة التعامل الفظة للطبيب مع والدتها.
وقالت إنّ موعد والدتها كان عند الساعة 6:30 مساءً إلا أنّها لم تدخل لرؤية الطبيب بالرغم من أن الساعة كانت 7:45 مساءً، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقتحم مكتب الطبيب لمعرفة الأسباب.
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التعليقات
17 - ضايع2017-10-20 16:15:38
اتمنا مايسجنون بنتها بسبب التصوير واكيد ان العجيز غلطانه ليش تمرض على كل حال القضيه سوف تنضر بالمحكمه وحكم للمريضه او لا الدكتور ضاع مستقبله لن يجد احد يوضفه رغم ان التعوض سيدفع من قبل شركه التامين
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( عدد التعليقات 23,729 )16 - إنسان منصف
بعض الأطباء ،،،،،يحسون انهم فوق الجميع،،،،،،وانعدام الرقيب عليهم،،،،،يجعلهم يتعرون من الأخلاق ،،،،،،هذه مريضه ،،،،،كيف تطردها،،،،،،😡
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15 - مواطن2017-10-20 15:48:43
أيقن انه من اصول عربيه هذا الطبيب
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14 - خالد / ابو عمر2017-10-20 15:34:43
اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد
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13 - خالد / ابو عمر2017-10-20 15:31:43
اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد
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12 -2017-10-20 15:12:57
مرة وانا جالسة في انتظار النساء في مستشفى حكومي والجلسة في صالة كبيرة وامامنا غرف الطبيبات انفتح باب وحدة منهن أمام عيني وشفت دكتورة وهي من جنسية عربية تلعب لعبة في الكمبيوتر واحنا ننتظر هههه
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11 - عبدالله2017-10-20 15:12:52
خبير، الترجمه هذي من كيسك 😂
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10 - جزار2017-10-20 15:08:18
الدكاتره مشاعرهم قاسيه
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9 - محمد الشهري2017-10-20 14:57:12
ليت أطباؤنا باهذا الروح الرياضية لهاذا الطبيب حاول يشرح لها ولكن هي ماسمحت على العموم حصل خير .
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8 - خبير2017-10-20 14:50:46
متسلطه عشان ساعة انتظار تحاليل تقول شغلك ماهو مرتب قال لها قبلك ٧ وانتي اشتغلناك تحاليل تاخذ وقت اذا ماهو عاجبك خذي فلوسك وانقلعي عند غيري تنتظرين ٩ ساعات .
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7 - سيطرة2017-10-20 14:48:28
السباكيين في كل مكان لهم فضيحة
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6 -2017-10-20 14:38:07
التصوير عادي في المستشفيات الامريكيه واوربا اما في مستشفيات ونضام كوريا الشماليه الدكتتوريه القمعيه ممنوع تصور والااعتقلوك
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5 - واحد مواطن2017-10-20 14:36:01
يتحداه اى طبيب محترف ومهنى ان يكون كل ذلك الوقت فى معاينه مريض واحد؟تلقاه جالس يسولف مع الممرضه فى غرفه مقفله!!أو يفطر أو يقرا جرايد مثل مانرى فى دول العالم الثالث عشر.الطب مهنه لمن يعشقها إنسانيا.
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4 - مزاجي كذا2017-10-20 14:31:31
طيب في امريكا المصور يطالب ويسحب ولا التصوير عادي لإثبات واقعة عندنا اصبحت المستشفيات وتصويرها من المحرمات حتى ولو كنت على صح نعرف السبب هو انك يتكتشف التقصير
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3 - واحد مواطن2017-10-20 14:29:49
شكله صعلوك .وعديم مهنيه وفاقد لأخلاقيات المهنه.وعندنا كثير من هالنوعيه الفظه الغبيه.المريض طبعا يتذمر فهو من يشكو ويتألم وأهله مثله.والطبيب المهنى يتفهم ويمتص التذمرويواسى.بعضهم يستحق الضرب فعلا.عجرفه
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2 - وشك وشك2017-10-20 14:28:02
خخخ علشان 10 دقايق زعلانه!!! احنا موعد مع الدكتور3 شهور بالواسطه 6 شهور مع الواسطه
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( عدد التعليقات 30,417 )1 - برق _ الحرم
(((((( امسكوا المصور )))))
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ
الله يسعد قلبك اخي مفتاح بحفظ الله......
بواسطة :
يسلمو اوخيي ربي يسعد قلبك...
بواسطة : اشوف باقي دول الخليج
ماعندها هالمواصفات...
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