بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد طبيب أميركي لمريضة من عيادته في فلوريدا بعد تذمرها من تأخير موعدها.

والتقطت ابنة المريضة فيديو أظهر طريقة التعامل الفظة للطبيب مع والدتها.

وقالت إنّ موعد والدتها كان عند الساعة 6:30 مساءً إلا أنّها لم تدخل لرؤية الطبيب بالرغم من أن الساعة كانت 7:45 مساءً، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقتحم مكتب الطبيب لمعرفة الأسباب.

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