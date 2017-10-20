رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / صحيفة:العجمي وآخرون يجمعون الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا انطلاقاً من الكويت!

صحيفة:العجمي وآخرون يجمعون الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا انطلاقاً من الكويت!

صحيفة:العجمي وآخرون يجمعون الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا انطلاقاً من الكويت!
حجم الخط A A A
المرصد 41 1٬962 2 ساعتين

صحيفة المرصد -وكالات :قالت صحيفة “عكاظ”أن حجاج بن فهد العجمي، المصنف إرهابيا إقليميا ودوليا، لا يزال ينشط من الكويت مع آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي في جمع الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا.

ممولا إرهابيا سيئ السمعة

وأشارت الصحيفة في تقريرها : “قد تكون ممولا إرهابيا سيئ السمعة، ولكن لا يزال بإمكانك استخدام موقع (إنستغرام) لجمع المال، على الأقل هذا هو الحال مع حجاج بن فهد العجمي، المصنف إرهابيا من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأيضا من الأمم المتحدة، وأمريكا، فالعجمي لا يزال نشطا مع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل ويتخذون من الكويت مقرا لهم لتحويل الملايين إلى تنظيم (القاعدة) في سوريا”.

مشروع مكافحة التطرف

ونقلت الصحيفة عن مشروع مكافحة التطرف (CEP)، وهو منظمة غير ربحية مستقلة أنشأت بهدف مكافحة التهديدات المتطرفة المتزايدة على شبكة الإنترنت، أن حجاج العجمي “لا يزال قادرا على استخدام إنستغرام لجمع التبرعات والفوز بصفقات الرعاية الإعلانية، ونشر أكثر من 1000 وظيفة إلى أكثر من 1.7 مليون شخص يتابعونه على الموقع”.

رأس ممولي جبهة النصرة

وذكر التقرير أن “الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وضعت حجاج العجمي على رأس ممولي جبهة النصرة (المعروفة أيضا باسم جبهة فتح الشام)، وقبل ذلك وضعته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على قوائم الإرهاب، لكن العجمي الذي يتخذ من الكويت مقرا له لا يزال بحسب مشروع مكافحة التطرف يتمتع بالقدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منصة لجمع التبرعات”.

تمويل جماعات جهادية

وسجل المصدر أن العجمي كان أطلق، العام 2012، حملة “لجمع التبرعات على (تويتر) لتمويل جماعات جهادية غير محددة في سورية، وجمع مئات الآلاف من الدولارات. وأفادت التقارير بتزويد الجماعات بالأسلحة وغيرها من الدعم المادي”.

هجوم مسلح

وأن هذا الرجل استخدم في العام التالي “تويتر” و”يوتيوب” من أجل طلب “أموال لدعم هجوم مسلح وقع في أغسطس 2013 في اللاذقية السورية، إذ قامت جماعات إرهابية، من بينها جبهة النصرة وداعش، بقتل مئات المدنيين”، وأن منظمة “هيومن رايتس ووتش” حينها عدت العجمي، أحد أبرز الجهات الممولة لذلك الهجوم.

تبرعات نشطة للجمعيات الخيرية المرتبطة بالإرهاب

وقالت إنه “يستخدم إنستغرام في السنوات الأخيرة للحصول على تبرعات نشطة للجمعيات الخيرية المرتبطة بالإرهاب، بل تلقى الأموال من خلال استخدام حسابه كجهة إعلانية، كغيره من المشاهير الذين يروجون لأنشطة تجارية مقابل عائد مادي ضخم”.

محنة الضحايا

وقال المصدر إن العجمي يعتمد في نشاطاته على استغلال “محنة الضحايا في الحرب الأهلية السورية، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال من أجل الحصول على التعاطف، والأهم من ذلك الدعم المالي”، مشيرا أيضا إلى أنه يتعاون مع جمعيات خيرية مشبوهة، مثل منظمة الرحمة الدولية، التي وصفتها الصحيفة بأنها ” فرع من فروع جمعيات قطر وتتخذ من تونس وعدة دول مقرا لها، واتهمت هذه المنظمة بتسهيل تفجيرات السفارة في كينيا العام 1998 “.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - سلومي،
2017-10-20 17:00:06
فيه مثل يقول:إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب.. ..لازم الدولة تنأ بنفسها وشعبها وأمنها وتكون ذيبه..وإلا الذئاب تنتظر وتنتظر الفرصة ربما من الأذناب شاكلة داعم الارهاب ثم بعدين ابكوا على حالكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:43:33
اذناب إيران بالكويت مبسوطين على دعم الاخونج للقاعده لأن القاعدة تقتل اهل السنة تطيع إيران!لذلك ساكتين ولم يمنعو التبرعات//لكن أمير الكويت يجب أن يتحرك خلاص وش بقى هذا خطر على الكويت دعم القاعدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:38:52
اصلا القاعدة اعترفو بأنهم مدعومون من إيران وتدربو بإيران ولكن ماقالو قطر تدعم عندهم تقية لكي تتمدد قطر والارهابيين اللي تدعمهم بدولنا😡
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:35:38
يا اخونج ماقتل اهل السنة إلا بسبب ثوراتكم وتحريضكم يا اللي قتلت وشردت الكثير منهم /عند اهل السلف إذا الحاكم كافر ماتثور عليه إلا إذا كانت عندك قدرة مثلا سلاح رجال..الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - سعد
2017-10-20 16:35:27
وين البنوك ماتبلغ عليهم كم انقتل بسببهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,442 )
36 - الرحااال
2017-10-20 16:34:01
سؤال : بن لادن وربعه من القاعده..لماذا لم يفجروا في ايران ؟ هل القاعده وزعيمهم بن لادن مجوسي ؟ 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 - مرزوق الغانم
2017-10-20 16:33:55
قبيلة العجمان وقفت ضد الحمدين وقفه مشرفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - سعد
2017-10-20 16:33:44
تهاون الكويت مع دواعشها مثير للتساؤل !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:28:36
قطر الاخونجية العلمانية تدعم الارهابيين المحسوبين على اهل السنة من الاحزاب وكذلك تدعم الروافض واذناب إيران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:25:53
واكثر قتلهم ليس كفار بل قتلو الكثير من اهل السنة حتى الكافر ماتقاتله إلا إذا كان غير مسالم اومحتل لارضك يعني بالحق تقتله!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:22:59
الباحث عن الحقيقة مايحتاج بحث ثانيا تتكلم وانت ما بحثت 😂""اللهم عليك بكل اخونجي وسروري ارهابي وكذلك اذناب إيران ومؤيدينهم/ القاعدة والنصره وداعش هؤلاء ارهابيين وش سوو للمسلمين دمروهم و
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
30 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:19:55
يعملون نفسهم شيوخ ودعاة شكليا لكي يصدقونهم السذج مايدرون وش الخافي اللي يفعلونه دعم للارهابيين !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 16:18:31
الله ينتقم منك ياحجاج العجمي انت من الخوارج اخونجي داعشي يكفي ان صنفناك ارهابي يدعم القاعدة ايضا هزلت إذا هو بالكويت ويجمع تبرعات مصيبة ويجب تحرك بلادنا وان تطلب من الكويت توقيفه ومنعه وسجنه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - ................
2017-10-20 16:18:06
اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض ايران واذنابها والصليبين الصهاينة امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار امتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 16:18:01
استكمالا لماسبق ترك الشعب السوري لوحده مع دعم اسلحة للمعارصة لسقط منذ زمن لكن وجود الجماعات الجهادية بررت خوف الغرب من الاسلام والارهاب فغيرت المواقف المفروض لم يتدخلوا أبدا أما داعش فهم مجرمون قتلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 16:15:23
*** هذا أولا ثانيا يجب على كل الدول ايران روسيا حزب الله الشيطاني أن يخرج من سوريا حتى يقرر الشعب السوري مصيره فالجماعات الجهادية السنية بسبب وجود قوات اجنبية تقتل الشعب السوري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,417 )
25 - برق _ الحرم
2017-10-20 16:03:29
(((((( المخابرات المركزية الامريكية ...... تتوعد ملالي ايران بنشر وثائق دعم تنظيم القاعدة الإرهابي)))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - سلطان العجمي
2017-10-20 15:56:54
المفروض على الكويت تتخذ قرار صارم اتجاه الجماعات الارهابيه ومنهم اخوان الكويت ومثل هذا المارق الخارجي حجاج
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,442 )
23 - الرحااال
2017-10-20 15:50:21
ارسلوا له صاروخ..وفكوا البشريه من شره 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
22 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-20 15:47:36
الحين هاالجماعات الارهابية( لااخص العجمي بعينة )ولكن كل من لدية ملايين متابعين ويجمع أموال للهدم والتدمير والتفجير ليش ماتجرب البناء لومرة تأكد ان الدعاء لك بالآجر طول العمر وبعد موتك لتنفعك عندالحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - هاشم
2017-10-20 15:42:30
نعم بدا اليهود والصهاينه بعد صفع الغانم لهم يشتغلو ضد الكويت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
20 - والرافضه والفرس وش وضعهم
2017-10-20 15:31:27
يقتلون اهل الاسلام واذا انتصر لهم اخوانهم قالوا ارهاب وحشود الفرس والنصيريه والروس الملاحدة ليه ماعليهم حظر والا بس اهل السنه فيه اغبياء من اهل الاسلام يرددون نباح الكفار سلم منهم الكفار وشتمواالملسم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - هنطش
2017-10-20 15:26:37
بعد إسكات وطرد اليهودي من احد شجعان الكويت الاسد مرزوق الغانم زعل أهل العشق والغرام لي تل ابيب لاتستبعد أن يقولون في الكويت اسلحه محرمة دوليا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
18 - زائر
2017-10-20 15:24:32
كلام فاضي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - افيخاي ادرعي
2017-10-20 15:20:18
لايوجد اي دليل ضده ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - ابوسعد القحطاني
2017-10-20 15:19:41
الكويت تتغاضى عن هذا الارهابي الخبيث العجمي وعن تنظيم الاخوان الارهابي المصنف دوليا بالارهاب !!
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
15 - + -
2017-10-20 15:17:01
الله أكبر إن النفس ظالمة-لأنها بأمور الشر عالمة- تروم لو أنها للعقل خاصمة-فاحذر عليها إذا ما هي مخاصمة-واعكس رضاها لأن النفس آثمة-وراعها وهى في الأعمال سائمة-وإن هي استحلت المرعى فلا تسم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عجامه
2017-10-20 15:12:08
اضاع عمره في السراب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - سلمان البقمي
2017-10-20 15:07:58
بغض النظر عن صحة كلام صحافة الغرب واكاذيبهم.. لكن الكويت كان موقفها غامض وسلبي من إرهاب الإخوان وقطر وإيران.. وهي تتحمل العواقب..
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
12 - جابر
2017-10-20 15:04:58
طيب حشود ابليس وفيلق الكذب الذي يبحث عن تحريرالقدس منذ خمسين سنه وحزب الشيطان تجار الافيون ابن المنظمات الامريكيه الصهيونيه عنها لمحاسبتها والا جيده بدعمها بالسلاح لقتل العزل بدافع محاربة الارهاب؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 -
2017-10-20 15:04:35
المحكمه الكويتيه اعلنت برائته من كل التهم الذي وجهت له ولايوجد اي دليل ضده
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
10 - ابو محمد العجمي
2017-10-20 15:02:31
يجب على الكويت معاقبة هذا الارهابي المجرم
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
9 - بن شاهر
2017-10-20 14:59:59
هي لعبه كبيره على مستوى عالمي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - نورا
2017-10-20 14:59:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - وقاص
2017-10-20 14:59:15
يا ليل دانه لدانه يا ليل دانه لدان يا ليل دانه لدانه الله يجازي الحبيب يا ليل دانه لدانه اشكي ولا من يجيب إن كان هذا جزانا الله يجازي الحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - 2030
2017-10-20 14:56:29
الدور على الكويت الله يعينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - خالد علي
2017-10-20 14:54:01
سبحان الله يتم محاربة التنظيمات الإرهابية السنيه ويتم غض الطرف عن التنظيمات الإرهابية الشيعه أمثال حزب الله وجيش المهدي وجحش وعشرات المليشيات الشيعية الأخرى ولم يدرج منهم احد في قائمة الإرهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
4 - سراييفو
2017-10-20 14:53:54
الله الله يا منتخبنا الله الله يا منتخبنا اللعب يا كابتن هز الشباك جمهورك وراك اللعب بفن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 14:52:22
قابل الرجل وجه بالوجه خل التربص بالمواقع والشوارع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - معرب السالفه
2017-10-20 14:50:47
وداعا ياكويت نشوفكم على خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 -
2017-10-20 14:48:18
بدا الشغل ضد الكويت بعد حادثه مرزوق الغانم كان الله في عون الكويت
لا يعجبني(1) اعجبني(10)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

الله يسعد قلبك اخي مفتاح بحفظ الله......
بواسطة : براءة

ﻟﺴﺖ ﻧﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺃﻋﺸﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃُﺣﺐ ﺧﺸﻴﺔً ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ...
بواسطة :

يسلمو اوخيي ربي يسعد قلبك...
بواسطة : اشوف باقي دول الخليج

ماعندها هالمواصفات...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
110 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
251 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
273 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
150 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
400 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
171 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
291 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
293 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
341 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
474 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
109 2
mm

صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
123 3
mm

أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
116 3
mm

عادل التويجري

Soft Power
99 2
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
751 23
mm

عادل التويجري

النسيان !
285 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
590 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
497 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
625 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
538 7
الاخبار الدولية
مدير “CIA” يدعو واشنطن إلى الاستعداد لـ”خطوة كوريا الشمالية الأخيرة”!

مدير “CIA” يدعو واشنطن إلى الاستعداد لـ”خطوة كوريا الشمالية الأخيرة”!

 المرصد 18 975 1 ساعة
شاهد .. استقبال حافل لمرزوق الغانم بمطار الكويت بعد طرده لوفد إسرائيل

شاهد .. استقبال حافل لمرزوق الغانم بمطار الكويت بعد طرده لوفد إسرائيل

 المرصد 34 1٬448 2 ساعتين
إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر

إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر

 المرصد 11 1٬076 3 ساعات
اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

 المرصد 14 3٬917 6 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

 المرصد 1 1٬432 4 ساعات
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 5 702 5 ساعات
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 18 3٬647 6 ساعات
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 20 5٬643 15 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬228 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬384 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬323 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬896 3 أيام
اخبار منوعة
خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

 المرصد 5 1٬628 1 ساعة
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

 المرصد 17 2٬594 3 ساعات
نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

 المرصد 20 2٬527 5 ساعات
شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

 المرصد 24 6٬506 9 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 31 9٬080 14 ساعة
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 10 2٬213 16 ساعة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 70 7٬456 21 ساعة
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬146 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬294 4 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬766 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬830 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬125 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬484 3 أيام
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬132 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬161 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 9٬005 6 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬480 يوم واحد
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬065 يوم واحد
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 62 5٬126 يومين
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬795 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬976 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 685 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬081 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬762 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 23 7٬061 13 ساعة
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 345 13 ساعة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬846 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬632 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 187 1٬998 7 ساعات