صحيفة:العجمي وآخرون يجمعون الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا انطلاقاً من الكويت!
صحيفة المرصد -وكالات :قالت صحيفة “عكاظ”أن حجاج بن فهد العجمي، المصنف إرهابيا إقليميا ودوليا، لا يزال ينشط من الكويت مع آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي في جمع الملايين لتنظيم “القاعدة” في سوريا.
ممولا إرهابيا سيئ السمعة
وأشارت الصحيفة في تقريرها : “قد تكون ممولا إرهابيا سيئ السمعة، ولكن لا يزال بإمكانك استخدام موقع (إنستغرام) لجمع المال، على الأقل هذا هو الحال مع حجاج بن فهد العجمي، المصنف إرهابيا من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأيضا من الأمم المتحدة، وأمريكا، فالعجمي لا يزال نشطا مع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل ويتخذون من الكويت مقرا لهم لتحويل الملايين إلى تنظيم (القاعدة) في سوريا”.
مشروع مكافحة التطرف
ونقلت الصحيفة عن مشروع مكافحة التطرف (CEP)، وهو منظمة غير ربحية مستقلة أنشأت بهدف مكافحة التهديدات المتطرفة المتزايدة على شبكة الإنترنت، أن حجاج العجمي “لا يزال قادرا على استخدام إنستغرام لجمع التبرعات والفوز بصفقات الرعاية الإعلانية، ونشر أكثر من 1000 وظيفة إلى أكثر من 1.7 مليون شخص يتابعونه على الموقع”.
رأس ممولي جبهة النصرة
وذكر التقرير أن “الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وضعت حجاج العجمي على رأس ممولي جبهة النصرة (المعروفة أيضا باسم جبهة فتح الشام)، وقبل ذلك وضعته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على قوائم الإرهاب، لكن العجمي الذي يتخذ من الكويت مقرا له لا يزال بحسب مشروع مكافحة التطرف يتمتع بالقدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منصة لجمع التبرعات”.
تمويل جماعات جهادية
وسجل المصدر أن العجمي كان أطلق، العام 2012، حملة “لجمع التبرعات على (تويتر) لتمويل جماعات جهادية غير محددة في سورية، وجمع مئات الآلاف من الدولارات. وأفادت التقارير بتزويد الجماعات بالأسلحة وغيرها من الدعم المادي”.
هجوم مسلح
وأن هذا الرجل استخدم في العام التالي “تويتر” و”يوتيوب” من أجل طلب “أموال لدعم هجوم مسلح وقع في أغسطس 2013 في اللاذقية السورية، إذ قامت جماعات إرهابية، من بينها جبهة النصرة وداعش، بقتل مئات المدنيين”، وأن منظمة “هيومن رايتس ووتش” حينها عدت العجمي، أحد أبرز الجهات الممولة لذلك الهجوم.
تبرعات نشطة للجمعيات الخيرية المرتبطة بالإرهاب
وقالت إنه “يستخدم إنستغرام في السنوات الأخيرة للحصول على تبرعات نشطة للجمعيات الخيرية المرتبطة بالإرهاب، بل تلقى الأموال من خلال استخدام حسابه كجهة إعلانية، كغيره من المشاهير الذين يروجون لأنشطة تجارية مقابل عائد مادي ضخم”.
محنة الضحايا
وقال المصدر إن العجمي يعتمد في نشاطاته على استغلال “محنة الضحايا في الحرب الأهلية السورية، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال من أجل الحصول على التعاطف، والأهم من ذلك الدعم المالي”، مشيرا أيضا إلى أنه يتعاون مع جمعيات خيرية مشبوهة، مثل منظمة الرحمة الدولية، التي وصفتها الصحيفة بأنها ” فرع من فروع جمعيات قطر وتتخذ من تونس وعدة دول مقرا لها، واتهمت هذه المنظمة بتسهيل تفجيرات السفارة في كينيا العام 1998 “.
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التعليقات
فيه مثل يقول:إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب.. ..لازم الدولة تنأ بنفسها وشعبها وأمنها وتكون ذيبه..وإلا الذئاب تنتظر وتنتظر الفرصة ربما من الأذناب شاكلة داعم الارهاب ثم بعدين ابكوا على حالكم.
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اذناب إيران بالكويت مبسوطين على دعم الاخونج للقاعده لأن القاعدة تقتل اهل السنة تطيع إيران!لذلك ساكتين ولم يمنعو التبرعات//لكن أمير الكويت يجب أن يتحرك خلاص وش بقى هذا خطر على الكويت دعم القاعدة
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اصلا القاعدة اعترفو بأنهم مدعومون من إيران وتدربو بإيران ولكن ماقالو قطر تدعم عندهم تقية لكي تتمدد قطر والارهابيين اللي تدعمهم بدولنا😡
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يا اخونج ماقتل اهل السنة إلا بسبب ثوراتكم وتحريضكم يا اللي قتلت وشردت الكثير منهم /عند اهل السلف إذا الحاكم كافر ماتثور عليه إلا إذا كانت عندك قدرة مثلا سلاح رجال..الخ
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وين البنوك ماتبلغ عليهم كم انقتل بسببهم.
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سؤال : بن لادن وربعه من القاعده..لماذا لم يفجروا في ايران ؟ هل القاعده وزعيمهم بن لادن مجوسي ؟ 💚
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قبيلة العجمان وقفت ضد الحمدين وقفه مشرفه
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تهاون الكويت مع دواعشها مثير للتساؤل !!!!
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قطر الاخونجية العلمانية تدعم الارهابيين المحسوبين على اهل السنة من الاحزاب وكذلك تدعم الروافض واذناب إيران
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واكثر قتلهم ليس كفار بل قتلو الكثير من اهل السنة حتى الكافر ماتقاتله إلا إذا كان غير مسالم اومحتل لارضك يعني بالحق تقتله!
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الباحث عن الحقيقة مايحتاج بحث ثانيا تتكلم وانت ما بحثت 😂""اللهم عليك بكل اخونجي وسروري ارهابي وكذلك اذناب إيران ومؤيدينهم/ القاعدة والنصره وداعش هؤلاء ارهابيين وش سوو للمسلمين دمروهم و
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يعملون نفسهم شيوخ ودعاة شكليا لكي يصدقونهم السذج مايدرون وش الخافي اللي يفعلونه دعم للارهابيين !
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الله ينتقم منك ياحجاج العجمي انت من الخوارج اخونجي داعشي يكفي ان صنفناك ارهابي يدعم القاعدة ايضا هزلت إذا هو بالكويت ويجمع تبرعات مصيبة ويجب تحرك بلادنا وان تطلب من الكويت توقيفه ومنعه وسجنه
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اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض ايران واذنابها والصليبين الصهاينة امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار امتنا
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استكمالا لماسبق ترك الشعب السوري لوحده مع دعم اسلحة للمعارصة لسقط منذ زمن لكن وجود الجماعات الجهادية بررت خوف الغرب من الاسلام والارهاب فغيرت المواقف المفروض لم يتدخلوا أبدا أما داعش فهم مجرمون قتلة
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*** هذا أولا ثانيا يجب على كل الدول ايران روسيا حزب الله الشيطاني أن يخرج من سوريا حتى يقرر الشعب السوري مصيره فالجماعات الجهادية السنية بسبب وجود قوات اجنبية تقتل الشعب السوري
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(((((( المخابرات المركزية الامريكية ...... تتوعد ملالي ايران بنشر وثائق دعم تنظيم القاعدة الإرهابي)))))
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المفروض على الكويت تتخذ قرار صارم اتجاه الجماعات الارهابيه ومنهم اخوان الكويت ومثل هذا المارق الخارجي حجاج
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ارسلوا له صاروخ..وفكوا البشريه من شره 💚
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الحين هاالجماعات الارهابية( لااخص العجمي بعينة )ولكن كل من لدية ملايين متابعين ويجمع أموال للهدم والتدمير والتفجير ليش ماتجرب البناء لومرة تأكد ان الدعاء لك بالآجر طول العمر وبعد موتك لتنفعك عندالحساب
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نعم بدا اليهود والصهاينه بعد صفع الغانم لهم يشتغلو ضد الكويت
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يقتلون اهل الاسلام واذا انتصر لهم اخوانهم قالوا ارهاب وحشود الفرس والنصيريه والروس الملاحدة ليه ماعليهم حظر والا بس اهل السنه فيه اغبياء من اهل الاسلام يرددون نباح الكفار سلم منهم الكفار وشتمواالملسم
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بعد إسكات وطرد اليهودي من احد شجعان الكويت الاسد مرزوق الغانم زعل أهل العشق والغرام لي تل ابيب لاتستبعد أن يقولون في الكويت اسلحه محرمة دوليا
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كلام فاضي
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لايوجد اي دليل ضده ...
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الكويت تتغاضى عن هذا الارهابي الخبيث العجمي وعن تنظيم الاخوان الارهابي المصنف دوليا بالارهاب !!
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الله أكبر إن النفس ظالمة-لأنها بأمور الشر عالمة- تروم لو أنها للعقل خاصمة-فاحذر عليها إذا ما هي مخاصمة-واعكس رضاها لأن النفس آثمة-وراعها وهى في الأعمال سائمة-وإن هي استحلت المرعى فلا تسم
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اضاع عمره في السراب
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بغض النظر عن صحة كلام صحافة الغرب واكاذيبهم.. لكن الكويت كان موقفها غامض وسلبي من إرهاب الإخوان وقطر وإيران.. وهي تتحمل العواقب..
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طيب حشود ابليس وفيلق الكذب الذي يبحث عن تحريرالقدس منذ خمسين سنه وحزب الشيطان تجار الافيون ابن المنظمات الامريكيه الصهيونيه عنها لمحاسبتها والا جيده بدعمها بالسلاح لقتل العزل بدافع محاربة الارهاب؟؟
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المحكمه الكويتيه اعلنت برائته من كل التهم الذي وجهت له ولايوجد اي دليل ضده
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يجب على الكويت معاقبة هذا الارهابي المجرم
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هي لعبه كبيره على مستوى عالمي
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تعليق مخالف
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يا ليل دانه لدانه يا ليل دانه لدان يا ليل دانه لدانه الله يجازي الحبيب يا ليل دانه لدانه اشكي ولا من يجيب إن كان هذا جزانا الله يجازي الحبيب
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الدور على الكويت الله يعينهم
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سبحان الله يتم محاربة التنظيمات الإرهابية السنيه ويتم غض الطرف عن التنظيمات الإرهابية الشيعه أمثال حزب الله وجيش المهدي وجحش وعشرات المليشيات الشيعية الأخرى ولم يدرج منهم احد في قائمة الإرهاب
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الله الله يا منتخبنا الله الله يا منتخبنا اللعب يا كابتن هز الشباك جمهورك وراك اللعب بفن
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قابل الرجل وجه بالوجه خل التربص بالمواقع والشوارع
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وداعا ياكويت نشوفكم على خير
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بدا الشغل ضد الكويت بعد حادثه مرزوق الغانم كان الله في عون الكويت
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