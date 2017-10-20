مدير “CIA” يدعو واشنطن إلى الاستعداد لـ”خطوة كوريا الشمالية الأخيرة”!
صحيفة المرصد:قال مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA “، إن على واشنطن أن تكون مستعدة لاحتمال أن توجه كوريا الشمالية ضربة صاروخية إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نقلت صحيفة “Washington Examiner” عن بومبيو تأكيده أن الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن احتمالات أن تتمكن كوريا الشمالية من توجيه ضربة صاروخية إلى الولايات المتحدة تزداد مع الزمن، وهي ستتضاعف في المستقبل بسبب “غياب ضغط دولي على بيونغ يانغ”.
وشدد المسؤول الاستخباراتي الأمريكي على أنه “يتبقى فقط التفكير، كيف يمكن تفادي الخطوة الأخيرة”، لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترامب ينوي استخدام القوات المسلحة لمنع كوريا الشمالية من ضرب الولايات المتحدة، لافتا إلى أن من الصعب معرفة متى ستكون مثل هذه الإجراءات ضرورية.
يذكر أن المواجهة تفاقمت بين بيونغ يانغ وواشنطن في الفترة الأخيرة، عقب التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية الخاصة بالتمرين على توجيه ضربة لكوريا الشمالية في حال قيام حرب، فيما تتخوف بيونغ يانغ من التهديدات الأمريكية، وتعمل على تعزيز إمكاناتها النووية والصاروخية.
وكانت روسيا والصين اقترحتا، في وقت سابق، على كوريا الشمالية الإعلان عن تعليق التجارب النووية وإطلاق الصواريخ، مقابل أن تمتنع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن إجراء تدريبات في المنطقة، وذلك لتحقيق استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن واشنطن تجاهلت هذه المبادرة.
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التعليقات
اللة يرحمك والديكم لاتجيبون اخبار الحرب يصكني راسي وتحوم سبدي وتجيني رعدة
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خايفين منه وبشار النعجة مابقى ايراني مادعس عليها
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لكن ما كنت قد سمعته من قبل انه ليست كل الاجسام يمكن ان تتأثر بهذه الجسيمات ، اعتقد ان الطاقه الايجابيه التي يمكن ان يمتلئ بها الجسم ويحاط بها تحمي الجسم وكذلك الاماكن المقدسه واللجوء لله والعمل الصالح
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لن يحدث شيء لاحرب ولا حاقة كله كلام في الهواء
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فهل هذه البرامج محمله على ذرات مثل التراب ام انها تحمل على الجراثيم من فيروسات و طفيليات و فطريات و ديدان و حشرات مثل العته وبراغيت و بق وغيرها تنقلها الرياح اوفئران وملوثات وحشرات و حيوانات وطيور
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كوريا والدول اللي حولها ليست في حاجة للوصاية الامريكية وامرهم بيدهم
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اما بالنسبه للحرب البيولوجيه فهم يعتمدون فيها كما يقولون على تقنية النانو التي تحمل الجسم باجسام على شكل شرائح صغيره جدا الكترونيه مبرمجه تجعل الناس فاقدين الادراك و لكن يمكن مهاجمتها بفيروسات برمجيه
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و يقولون انهم كلما قرروا اكمال خطة الشرقىالاوسط الجديد تظهر لهم مشاكل جديده تؤخرها .... على ما يبدوا انهم كانوا ينوون جعل مصر عاصمتهم الجديده لكن لا يمكنهم ذلك و الامر صعب بالنسبة لهم
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و غالبا مسألة كوريا الشماليه متفق عليها من قبل
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الماسونيه في امريكا يقولون ان امريكا سوف تدمر و قد اخرجوا اموالهم من امريكا يبدوا انهم يخططون لتدمير السفينه و القفز منها لتنهار معها اسهم من يدخلون باستثماراتهم فيها و الله اعلم بالحقيقه
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ياتارك الصلاة صلوا الصلاة العبادة لاتضيعونها
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يضحكون على كيم العربان ومن نشر السلاح بالعالم والفتن ويدعي انه دوله عظمى تحسب له الف حساب على فكره اجهزه المخابرات بامريكا شغلها العرب وكيف تزيد تمزيقهم اكثر
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امريكا مثل الملقوف في موضوع كوريا الشمالية والدول هناك قوية جدا اقتصاديا و عسكريا الصين اليابان كوريا الجنوبية يملكون صواريخ رادعة ولكن الواضح ان الوبي الايراني يشغلهم عن مكاسبهم في العراق
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الذي يعوي لا يعض لو فيه نيه للحرب كان قد صارت من اول مشكله ولكن كل واحد خايف من الثاني وحنا نتابع بصمت لانه لاحول ولا قوة لنا اذن يسوو الي يبون وش دخلنا واذا جانا الموت فهو بيد الله عز وجل وهو القادر
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اقول اركد يا ورع هذه امريكا اعظم دوله فوق الأرض اعزها الله و حفظها
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اللهم انصر امريكا على الطغاه الفاسقين
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ال USA مستعده دوما حتى في الحروب العالميه البعيده عنها على هتلر والمتحالفين معه لولا خظا مميت من اليابان بضرب بيرل هاربر وكانت والماني اعظم قوتين على الارض وما هذا للاستعداد بل اخر انذار للكنس البشري
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أتوقع والله اعلم حرب نوويه تلوح في الأفق المشكله ان البلدان الاسلاميه لم تعمل ملاجئ لشعوبها الغرب كلهم عاملين ملاجئ الله يلطف بالشعوب الاسلاميه مافيه حل الا نجلس في خزانات الماء اقل شي عندنا مويه
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اقرب الديانات للاسلام المسيحيه الكوريين ملحدين كفره بالله يجب دعم الامريكيين لكي يقضون على الكوريين هؤلاء مجرمون سفاحون على الدول الأسلاميه والعربيه الوقوف مع الامريكيين ضد الكوريين الغجر الظالمين
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صدقوني جمجمة ترامب مطلوبه:
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اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين .
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خذوا العلم مني لن تقوم اي دوله منهم باطلاق رصاصه واحده ضد الاخرى.. مجرد جعجعه ا
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في رجل جعل دولته عظمى تخشاه كبرى الدول الظالمه والغير ظالمه وفي رجل جعل دولته عميلة للصهاينة منبطحه للجميع
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اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض ايران واذنابها والصليبين الصهاينة امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار امتنا
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حرام انو كوريا بتضرب امريكا ايش سوت لها امريكا امريكا ام الاختراعات والتقدم والحضاره والعلوم على فكره لا انهارت امريكا بترجع انت وهوه الى الجمال والحمير
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أسأل الله أن يسلط بعضهم على بعض وأن يهلك بعضهم بعضا وأن يشفي قلوب المؤمنين بزوالهم
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ومريكا لا تخاف الا من المنوخين
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كوريا الشماليه نوخت امريكا
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(((((نووي ..... كوريا الشمالية (((حياة أو موت))).. ووعيد(((بالرد على النار)))) بعد الاستفزازات العسكرية الامريكية )))))
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