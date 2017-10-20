تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم
صحيفة المرصد:قال مصدران مطلعان لرويترز إن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين في ترك تليكوم بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.
وأضاف المصدران أن الخزانة تعتزم أيضا القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لترك تليكوم في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي به لمشاكل جراء أزمة ديون.
وكانت رويترز قالت هذا الشهر إن شركة الاتصالات السعودية تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالي.
تملك الاتصالات السعودية 35 بالمئة من أوجيه تليكوم مما يجعلها مساهما غير مباشر في ترك تليكوم. وتملك الحكومة التركية نحو 32 بالمئة من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت الاتصالات السعودية طلبت مزيدا من الوقت كي تسدد أوجيه جميع الأقساط المتأخرة أم لكي تسدد جزءا فقط من المبلغ.
وامتنعت الخزانة التركية وكذلك ترك تليكوم عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكاتب أوجيه تليكوم في تركيا. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الاتصالات السعودية للحصول على تعقيب. وامتنعت الشركة في السابق عن التعليق على المفاوضات.
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التعليقات
في الحقيقه أن اوجيه تليكوم استثمار خاسر للاتصالات السعودية ولقد وصلت الخسائر اكثر من ١٠٠ ٪ من راس المال المستثمر مع انخفاض السعر الليره التركية يجب بيع الحصه باي ثمن كان حتى لا تتحمل الاتصالات
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حتى تبغون تعرفون تفكير السعودي وكيف يعلق اقرو ت7ههههه
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ت7ياااااطيب ترا فاهم غلط ربعنا يبغون من الشركه التركيه تعطيهم مهله في سداد الدين الحالي بعد شفطو جيبك والله ماتدري وين الله قاطك
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بيعوا حصتكم على يهود المهم ترك الشركة التركية
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ازراع في غير بلده لاله ولا لولده يستاهلون جعلهم من ذا الحال واردا
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الشيء الغريب زادت الأسعار بتركيا ليه ما ادري
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المفروض على المواطنين الخليجيين عدم السفرالى تركيا تركيا هذه الفتره في حاجه للسائح الخليجي اكثر من اي وقت مضى فعلاقاتها بالغرب وروسيا معقده جدا وصدقوني يجي قدرغان وقتها يبوس يد ابو فهد مارح تنفعه قطر
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خلهم بهذلونا فواتير والحين ما يقدرو يسددون طبب وين راحت الفلوس الا تاخذونها مننا دبل مدبل
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هذا من نوع التعاطفات الايديولوجيه التي ينطبق عليه مثلنا الدارج : ( ابن عمك الفغير يفغرك ولا يستغني )
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بسيطه..شركة الاتصالات هنا..نرفع الفواتير..في جميع الشرائح المدفوعه والمفوتره..وايضا الواي فاي..نحن في خدمة الاتصالات..لقد وقفت معنا كثيرا..من اول ماكانت الشريحه ب 10 آلاف حتى الآن..ما اعتقد تسويها 💚
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في حريقه إن شاء الله
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منت تركيا في مصب **يحاولون فرض رائيهم وهم محد درا عنهم
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