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بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!
ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي لمخلوق نصف قط و نصف بشر انتشرت صوره مؤخراً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
الصور تظهر مخلوقاً بشعاً ذو جسم قط و رأس تشبه رأس الإنسان بها بضع شعيرات سوداء متناثرة في حين أن فمه به أنياب تشبه أنياب القط و أسنان الفك حادة كما الحيوانات المتوحشة.
يقال أن الصور التقطت الوحش بالقرب من مدينة «باهانج» غرب ماليزيا.
في حين نفت الشرطة الماليزية حقيقة اكتشاف كائن بهذه المواصفات و قالت أنه مجرد دمية لمستذئب يتم تداولها بالأسواق التجارية، و ناشدت المواطنين بوقف نشر أمور مغلوطة قد تؤثر بالسلب على المجتمع.
إلا أن نشطاء صرحوا بأن السلطات تتكتم على الأمر و أكدوا أن الكائن تم نقله إلى معمل لفحصه في مكان غير معلن عنه.
التعليقات
23 - نجاة محمد2017-10-20 20:41:28
لعبة من السليكون و الله اللي يروجون مهابيل بس يبون الشوشرة
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22 -2017-10-20 20:21:39
قوتوشوب باحتراف
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21 - سنونو2017-10-20 20:05:30
هذا قط اخونجي رايح قطر 😀
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20 - سلومي،2017-10-20 19:06:27
يا بسم الله...الحمدلله الذي أحسن خلقتنا..
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( عدد التعليقات 9,321 )19 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان واخوات في المرصد ⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🌺🌻🌼💐🌷🌸⚘💮🌱🏵🌲🌹🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄
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18 -2017-10-20 18:55:30
آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك قلم الحقينه يقول هذا اخونجي هههههههههه
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17 -2017-10-20 18:53:49
هذا ولد ليبرالي متزوج علمنجيه وينشر الحريه اخرجي غردي انزعي الولايه تمردي تبطحي في الاستراحات مع الدرباويه وووووووووووووووووو
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16 - زائر2017-10-20 18:40:56
لو كان صحيح كان اضافره هذا المخلوق مزق رحم الام
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15 - لا حول الله2017-10-20 18:35:36
الله ينتقم منه اللي يسوي هذه الدميه . ويقول هذا خلق الله
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14 -2017-10-20 18:26:42
ياويل المغنين والمغنيات سيمسخون قردة وخنازير
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13 - صقر السلام2017-10-20 18:25:29
ارائع رائع اهني مصمم هذه اللعبة بقوووة
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12 - صقر السلام2017-10-20 18:24:13
يا الهي انهم ورعان الفضائيون لقد اجهضت الفضائية قبل ان تفر الى الفضاء الخارجي ويفوتها الطبق الطائر
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11 - محمد الشهري2017-10-20 18:19:25
لو تلاحظون انيابة ان المساله كلها تخويف يعلم انها كذب
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10 -2017-10-20 18:18:57
أذكر قبل كم سنه في عسير نعجه ولدت نو نو رأسه رأس الراعي الإثيوبي والباقي خروف والراعي انحاش وترك الغنم وشرد ووووووووو
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9 -2017-10-20 18:15:58
معروف السبب زواج مافيه تكافؤؤؤؤ نسب بين الزوجين الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامه 🐱🐺 ميشو ووووووووووو
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8 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-20 18:07:33
لا اله الا الله محمد رسول الله .
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7 - الهمداني2017-10-20 18:05:08
لعبة خبصت العالم
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6 - @2017-10-20 18:03:51
قد يكون من خبيث مخبث
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5 - اشراقت2017-10-20 17:55:31
بس ماقالو اتولد من انسانه بشر ولا من قطه او حيوان اخر
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4 - اشراقت2017-10-20 17:54:27
مااستبعد لهم فتره بادئين بالاستنساخ -الخبثاء يلعبو بعلم الوراثه -ممكن علماء وراثه خلطو اجنه بشريه مع حيوانيه=بس يبدو طفل برئ لايقولو وحش
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3 - غامديه2017-10-20 17:53:52
دميه شمعيه
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2 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-20 17:53:13
اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرُ
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1 - ناااااصر2017-10-20 17:49:47
تذكرت نصرة الحربي الله يذكرها بالخير ..
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بواسطة : قلم الحقيقه
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