بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي لمخلوق نصف قط و نصف بشر انتشرت صوره مؤخراً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

الصور تظهر مخلوقاً بشعاً ذو جسم قط و رأس تشبه رأس الإنسان بها بضع شعيرات سوداء متناثرة في حين أن فمه به أنياب تشبه أنياب القط و أسنان الفك حادة كما الحيوانات المتوحشة.

يقال أن الصور التقطت الوحش بالقرب من مدينة «باهانج» غرب ماليزيا.

في حين نفت الشرطة الماليزية حقيقة اكتشاف كائن بهذه المواصفات و قالت أنه مجرد دمية لمستذئب يتم تداولها بالأسواق التجارية، و ناشدت المواطنين بوقف نشر أمور مغلوطة قد تؤثر بالسلب على المجتمع.

إلا أن نشطاء صرحوا بأن السلطات تتكتم على الأمر و أكدوا أن الكائن تم نقله إلى معمل لفحصه في مكان غير معلن عنه.