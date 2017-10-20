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“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!
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سكاي نيوز 15 925 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الجمعة، أن الرقة ستكون جزءا من سوريا “لا مركزية اتحادية” لتربط بذلك مستقبل المدينة التي حررتها من تنظيم داعش بخطط الأكراد لإقامة مناطق حكم ذاتي في شمال البلاد.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، في بيان “نؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم”.

ويغلب العرب على سكان مدينة الرقة، التي كانت لسنوات تحت سيطرة داعش قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف وخبراء أميركيين في الميدان، من استعادة المدينة.

وذكر البيان الذي تلاه المتحدث باسم القوات في وسط الرقة “نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية”. وانتهت معركة السيطرة على المدينة يوم الثلاثاء بعد أربعة أشهر من القتال.

وتمضي السلطات في مناطق خاضعة للأكراد في أجزاء أخرى من شمال سوريا بالفعل في خطط لإقامة نظام اتحادي بعد أن بدأت عملية انتخابية من ثلاث مراحل الشهر الماضي في المناطق التي تسكنها غالبية كردية.

وواجهت خطط إقامة مناطق حكم ذاتي في شمال سوريا معارضة واسعة من الولايات المتحدة وتركيا المجاورة، فضلا عن النظام السوري.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، إنها تنوي تسليم السيطرة على الرقة إلى مجلس مدني وقوة شرطة محلية تشكلا تحت رعايتها بدعم من التحالف ضد داعش الذي تقوده واشنطن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - أبو العز الدمشقي
2017-10-20 20:41:54
ت13/قسد مكونة من خونة العشائر الذين ارتضوا ذل الكردي وكذلك بعض الكرد والدواعش الذين إنضموا لهم وقوات الجربا يعني زبالة سوريا مع قسد
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14 - أبو العز الدمشقي
2017-10-20 20:38:58
ت8/سوريا ستبقى عربية موحدة رغماً عن أنفك وأنف من تمثل وستطرد أمريكا من سوريا هي وعملاؤها وأنتم لكم 7 سنوات تنتقلون من خيبة لأخرى ولن نتوقف حتى سحقكم
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13 - عيد
2017-10-20 19:31:52
هل جيش سوريا الديمقراطي هو جيش بشار بس تغيير مسمى اذا هو كارثه
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12 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 19:23:21
اللهم لك الحمد على نصر الحكومه السوريه وروسيا على الدواعش الكفره الزنادقه طردوهم طردت الكلب والى الامام
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11 - عاااقل
2017-10-20 19:14:07
الرقه مدينه سنيه اذا ستزال ويحل محلها الشيعه والفرس عذه خدعه امريكيه وستروووون
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10 - أبو العز الدمشقي
2017-10-20 18:56:44
حزب الشيطان والجباء العراق الارهابي ومليشيات ايران المجوسية لابد من طردعم من سوريا ومحاكمة كلا من بشار الكيماوي وحسن نصر ابليس وقاسم سليماني على المجاز التي ارتكبوها في الشعب السوري
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9 -
2017-10-20 18:53:48
امريكا تريد إقامة دولة الكرد الكبرى افهمو وعلى العملاء تنفيذ أوامرها بدون نقاش
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8 -
2017-10-20 18:52:12
يافيصل تعليق (5):::****دوله الكرد الكبرى ستقام رغم انف العراق وسوريا وتركيا وايران وهذا ماقاله برق حرم
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7 -
2017-10-20 18:48:08
هل زيارة ابن سبهان للرقه بإذن من الجيش الحر أم لا أو بإذن من امريكا؟؟؟ارجو الجواب
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6 - بخن بخن
2017-10-20 18:44:21
ههههههههههه سيكون مصيرها مصير الموصل وكركوك سياتي جيش بشار مدعوما بحزب الله والمليشيات الايرانيه ولن تفعل قوات سوريا الديمقراطيه شيئا وسيخذلهم حلفاءهم الامريكان ويكتفون بالشجب وابداء القلق
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5 - فيصل .......
2017-10-20 18:40:28
الرقه مدينه عربيه وليست كرديه ولامستقيل للاكراد فيها
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4 - أبو العز الدمشقي
2017-10-20 18:40:00
تعليق مخالف
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3 - ناصر
2017-10-20 18:23:22
الاكراد عنصريين خونه انتهازيين على مر العصور كل محتل اومستعمر يقفون معه ويتحالفون مع الاقليات المسيحيه وغيرها ضد العرب عامه والسنه خاصه
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2 -
2017-10-20 18:22:50
يعني الإنفصال
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1 -
2017-10-20 18:20:04
استغفرالله
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