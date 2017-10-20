شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا
صحيفة المرصد: أدانت محكمة في بريطانيا، اليوم الجمعة،شاب بارتكاب جرائم إرهابية فيما قدم تبريرا غريبا ، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.
ونشرت السطات البريطانية مقطع فيديو أظهر لحظة اعتقال الشاب وأبان كاميرا مثبتة على رأس أحد عناصر الشرطة البريطانية، وكان يسمع في الفيديو عناصر أمن يصرخون “ابق في مكانك” فيما قام آخرون بوضع يديّ موبشير جميل في الأصفاد. حسب صحيفة “ديلي ميل”.
وكانت قوات شرطة مكافحة الإرهاب داهمت منزل موبشير جميل (22 عاما) في مدينة لوتن جنوب شرقي بريطانيا في أبريل 2016، وجرت المداهمة قبل أيام من مغادرة جميل الأراضي البريطانية صوب تركيا ومن هناك إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن يلتحق بتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت السلطات إن جميل الذي عانى من مرض نفسي تواصل مع أحد عناصر داعش المفترضين عبر تطبيق تلغرام، حيث عرض عليه تفجير نفسه في بريطانيا في الغد بعد إيجاد هدف جيد.
وأضافت لم يكن هذا العنصر سوى أحد الشرطيين السريين وحمل اسم “أبو حسن” الذي أقنعه في النهاية بارسال وثائق تخصه مثل جواز السفر وصورة شخصية وغيرها.
وبعد إدانة جميل بتهم إرهابية أخبرته هيئة المحكمة بأن النطق بالحكم سيتم الشهر المقبل.لكن الإرهابي المدان قدم تبريرا غريبا للغاية بعد الإدانة، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.
وكانت حياة جميل هادئة إلى أن أصبح مهووسا بفكرة التطرف بعد أن تأثر بداعية تنظيم داعش على شبكة الإنترنت.
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التعليقات
الجن مايتلبس الا حنا وشعوب وسط افريقيا
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الا متى و الاسلام يحارب ؟؟؟ الا متى و نحن مستغفلون ؟؟؟؟
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(((((((زومـــــــــــبي .....على قولة الانجليز )))))))
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سؤال للمعلقين الكرام بالمرصد. ماذا تقولوون بمنكر الجن؟
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المهم الهمداني راجع واضعك ***.... الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رسول للثقلين للجن والأنس والجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وسورة في القرآن بأسم الجن.
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(((( جميع الكاميرات المثبته على رؤس عناصر الشرطة البريطانية........ خاصة بالامن الانجليزي واي تمرير منها تمرير مخابراتي بحت ..... مثل تمرير رسالة رجل المخابرات الفرنسي للمطلوب مطلع الاسبوع المنصرم )))
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(((((( فكرتهم قبضوا على صاحب السيارة التي خرجت من تحت الارض واصطدمت بأخرى )))))
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أأأأأأحد الأخونجية الدواعش غرد في تويتر أنه لايجوز دفن المرأة في المقبرة لأن المقبرة مختلطة وهذا الاختلاط من الفحشاء كما هو مع الأحياء ينطبق أيضآ على الأأأأأأأموات.
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إستفسر أكثر عن (عالم الْجِنَّ)
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هذا جبان وانكشف أمره ويقولون من له حيله فل يحتال وهذا الداعشي الكافر يريد اضال الأبطال لانه جبان وخايف اللهم اهلك اهل الضلاله والخرابه من وجه الارض انت تعلم انهم يريدون تشويه دين محمد (ص)
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الجن خرافة لا اصل لها
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يا حبيبي شغلة الجن والدجل والخرابيط هذه ماتمشي على دول متحضرة مثل بريطانيا. قال جن قال.
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وشـــــ سالفة الدواعش كلما كشف أمرهم وتم فضحهم زعمو أن هناك جني يتلبسهم هو من يأمرهم ويملي عليهم أقوالهم وأفعالهم. مرة قاضي ومرة بريطاني تحت أمر البغدادي.
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سبحان الله مثل ******الي يقولون لابسه جني
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