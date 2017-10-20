شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

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صحيفة المرصد: أدانت محكمة في بريطانيا، اليوم الجمعة،شاب بارتكاب جرائم إرهابية فيما قدم تبريرا غريبا ، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.

ونشرت السطات البريطانية مقطع فيديو أظهر لحظة اعتقال الشاب وأبان كاميرا مثبتة على رأس أحد عناصر الشرطة البريطانية، وكان يسمع في الفيديو عناصر أمن يصرخون “ابق في مكانك” فيما قام آخرون بوضع يديّ موبشير جميل في الأصفاد. حسب صحيفة “ديلي ميل”.

وكانت قوات شرطة مكافحة الإرهاب داهمت منزل موبشير جميل (22 عاما) في مدينة لوتن جنوب شرقي بريطانيا في أبريل 2016، وجرت المداهمة قبل أيام من مغادرة جميل الأراضي البريطانية صوب تركيا ومن هناك إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن يلتحق بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت السلطات إن جميل الذي عانى من مرض نفسي تواصل مع أحد عناصر داعش المفترضين عبر تطبيق تلغرام، حيث عرض عليه تفجير نفسه في بريطانيا في الغد بعد إيجاد هدف جيد.

وأضافت لم يكن هذا العنصر سوى أحد الشرطيين السريين وحمل اسم “أبو حسن” الذي أقنعه في النهاية بارسال وثائق تخصه مثل جواز السفر وصورة شخصية وغيرها.

وبعد إدانة جميل بتهم إرهابية أخبرته هيئة المحكمة بأن النطق بالحكم سيتم الشهر المقبل.لكن الإرهابي المدان قدم تبريرا غريبا للغاية بعد الإدانة، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.

وكانت حياة جميل هادئة إلى أن أصبح مهووسا بفكرة التطرف بعد أن تأثر بداعية تنظيم داعش على شبكة الإنترنت.

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