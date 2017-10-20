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شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا
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المرصد 14 1٬192 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أدانت محكمة في بريطانيا، اليوم الجمعة،شاب بارتكاب جرائم إرهابية فيما قدم تبريرا غريبا ، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.
ونشرت السطات البريطانية مقطع فيديو أظهر لحظة اعتقال الشاب وأبان كاميرا مثبتة على رأس أحد عناصر الشرطة البريطانية، وكان يسمع في الفيديو عناصر أمن يصرخون “ابق في مكانك” فيما قام آخرون بوضع يديّ موبشير جميل في الأصفاد. حسب صحيفة “ديلي ميل”.
وكانت قوات شرطة مكافحة الإرهاب داهمت منزل موبشير جميل (22 عاما) في مدينة لوتن جنوب شرقي بريطانيا في أبريل 2016، وجرت المداهمة قبل أيام من مغادرة جميل الأراضي البريطانية صوب تركيا ومن هناك إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن يلتحق بتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت السلطات إن جميل الذي عانى من مرض نفسي تواصل مع أحد عناصر داعش المفترضين عبر تطبيق تلغرام، حيث عرض عليه تفجير نفسه في بريطانيا في الغد بعد إيجاد هدف جيد.
وأضافت لم يكن هذا العنصر سوى أحد الشرطيين السريين وحمل اسم “أبو حسن” الذي أقنعه في النهاية بارسال وثائق تخصه مثل جواز السفر وصورة شخصية وغيرها.
وبعد إدانة جميل بتهم إرهابية أخبرته هيئة المحكمة بأن النطق بالحكم سيتم الشهر المقبل.لكن الإرهابي المدان قدم تبريرا غريبا للغاية بعد الإدانة، إذ قال إن “جنيا يتلبسه” وأراد الذهاب إلى القتال في سوريا من أجل “التخلص من الأرواح الشريرة”.
وكانت حياة جميل هادئة إلى أن أصبح مهووسا بفكرة التطرف بعد أن تأثر بداعية تنظيم داعش على شبكة الإنترنت.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - فهد 123
2017-10-20 20:32:37
الجن مايتلبس الا حنا وشعوب وسط افريقيا
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13 - مستغرب !!!
2017-10-20 20:31:47
الا متى و الاسلام يحارب ؟؟؟ الا متى و نحن مستغفلون ؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 30,426 )
12 - برق _ الحرم
2017-10-20 20:23:31
(((((((زومـــــــــــبي .....على قولة الانجليز )))))))
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11 - ضاعت اجازاتنا مع النظام الجديد وصار الموضوع للحبايب بس
2017-10-20 20:23:04
سؤال للمعلقين الكرام بالمرصد. ماذا تقولوون بمنكر الجن؟
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10 - ضاعت اجازاتنا مع النظام الجديد وصار الموضوع للحبايب بس
2017-10-20 20:19:20
المهم الهمداني راجع واضعك ***.... الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رسول للثقلين للجن والأنس والجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وسورة في القرآن بأسم الجن.
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( عدد التعليقات 30,426 )
9 - برق _ الحرم
2017-10-20 20:04:18
(((( جميع الكاميرات المثبته على رؤس عناصر الشرطة البريطانية........ خاصة بالامن الانجليزي واي تمرير منها تمرير مخابراتي بحت ..... مثل تمرير رسالة رجل المخابرات الفرنسي للمطلوب مطلع الاسبوع المنصرم )))
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( عدد التعليقات 30,426 )
8 - برق _ الحرم
2017-10-20 20:00:23
(((((( فكرتهم قبضوا على صاحب السيارة التي خرجت من تحت الارض واصطدمت بأخرى )))))
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( عدد التعليقات 30,001 )
7 - قلم الحقيقه
2017-10-20 19:40:05
أأأأأأحد الأخونجية الدواعش غرد في تويتر أنه لايجوز دفن المرأة في المقبرة لأن المقبرة مختلطة وهذا الاختلاط من الفحشاء كما هو مع الأحياء ينطبق أيضآ على الأأأأأأأموات.
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6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 19:28:09
إستفسر أكثر عن (عالم الْجِنَّ)
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5 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 19:27:42
هذا جبان وانكشف أمره ويقولون من له حيله فل يحتال وهذا الداعشي الكافر يريد اضال الأبطال لانه جبان وخايف اللهم اهلك اهل الضلاله والخرابه من وجه الارض انت تعلم انهم يريدون تشويه دين محمد (ص)
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4 - الهمداني
2017-10-20 19:25:55
الجن خرافة لا اصل لها
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3 - طنش تعش
2017-10-20 19:19:38
يا حبيبي شغلة الجن والدجل والخرابيط هذه ماتمشي على دول متحضرة مثل بريطانيا. قال جن قال.
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( عدد التعليقات 30,001 )
2 - قلم الحقيقه
2017-10-20 19:18:03
وشـــــ سالفة الدواعش كلما كشف أمرهم وتم فضحهم زعمو أن هناك جني يتلبسهم هو من يأمرهم ويملي عليهم أقوالهم وأفعالهم. مرة قاضي ومرة بريطاني تحت أمر البغدادي.
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1 - العربي
2017-10-20 19:05:44
سبحان الله مثل ******الي يقولون لابسه جني
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