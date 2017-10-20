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بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة
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المرصد 70 2٬224 1 ساعة

صحيفة المرصد : نظمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “سرايا الرسول الأعظم”، الجناح العسكري المسلح لحركة “الصابرين” الشيعية في قطاع غزة، عرضاً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ تأسيسها في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل أحد قادتها العسكريين بنيران الجيش الإسرائيليين قبل عامين.

وكانت حركة حماس تحظر أنشطة هذه الحركة في قطاع غزة، خلال فترة توتر علاقتها مع إيران، بعد اندلاع الأزمة السورية، ووقف إيران لمخصصات مالية كانت تدفعها لحركة حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام، قبل أن تعود هذه العلاقة تدريجياً منذ صعود رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار لمنصبه، وتسلمه مقاليد الحركة في القطاع.

ويتزامن هذا العرض مع زيارة يجريها وفد رفيع من حركة حماس لإيران، وبعد يوم من إعلان السنوار، أن حركته لا يمكن أن تفرّط في علاقتها مع إيران، لإسهامها الكبير في رفع قدرات الجناح المسلح لحماس.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 30,001 )
70 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:48:35
اذآ السلسلة الأخونجية الأخوانية المجوسية الايرانية طويلة وحلقتها واحدة ممتدة على كل أطراف الوطن العربي ودوله تكاد تخنقها البعض لازال يصارع من أجل البقاء والبعض الآخر صامد أمامها لكنه لم يستطع قطعها.
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69 - قصيمي معتق
2017-10-20 20:47:46
70سنة من الدعم السعودي لفلسطين واخرها خيانتهم لنا .. الاشوام وما ادراك من الاشوام
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68 -
2017-10-20 20:47:22
رب ضارة نافعة. فالضارة هي ربيع الإخونج وثوراتهم وما لحق بالشعوب. والنافعه مقاطعه معزب الإخونج وسقوط التقيه ولباس التدين والوطنية عن الإخونج وظهور حقيقتهم وهي انهم والروافض واليهود واحد
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67 - قصيمي معتق
2017-10-20 20:45:50
الحل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبس
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66 - ابوصالح سكري
2017-10-20 20:44:33
حركات قديمة يا حماس الله يرحم الشيخ ياسين الحمد لله الان حكومة واحد لشعب فلسطين خافوف من الله بلافتنة ومشاكل لشعب فلسطين يا حلوين قبل عقوبة الله فيكم يامندسين
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65 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 20:44:21
السعودية دائما هي المنقذ للدول العربية منذ أقدم العصور فما يحدث من مشكلة الا ووقفت مع البلاد وقفت مع صدام ضدايران ومع الكويت ومع البحرين ومع حكومة هادي منصور ومع السودان حتى رفع الحضر وتقابل بالنكران
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64 -
2017-10-20 20:42:32
والله الذي لا إله إلا هو سقطعت أقنعة الخونه المنافقين الخوارج بعد الربيع العبري ومقاطعة الدول الأربعه العربية الكبار لمعزب الإخونج والروافض واليهود
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63 - قاضي سابق
2017-10-20 20:40:19
قامت الفتن وبدات في غزه وايران حبيبة امريكا واسرائيل هي الام الحنون ونحن المسلمون كبش الفداء والمتضررين ومحاربين من هولاء الخونه والسياسه قذره جدا ومصالح اشخاص في اسقاط دول
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62 -
2017-10-20 20:39:47
الجسم الصهيوني الماسوني العالمي يتكون من ١_العين اليمين واليد اليمين والرجل اليمين هم الإخونج. ٢_العين واليد والرجل اليسار الروافض. يعني الإخونج والروافض هما الأداتان الرئيستان لعمليات اليهود
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61 - عزيز
2017-10-20 20:37:59
السعودية قدمت الكثير والكثير ومازالت تقدم لحماس والفلسطينيين عامة بشتى انواع الدع المادي والمعنوي ولكن ماذا كان المقابل منهم هل وقفو ضد سياسة إيران وإعلامهم الذين يحرضون ويهيجون المجتمعات الشيعية ضدنا
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60 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 20:37:39
قلم الخنبقة لو طلب منه الحديث عن سباق الهجن لأدخل الإخوان ***
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59 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:35:47
تواجد المجوس الايرانيين في قلب غزة السنية ويستعرضون بحشدهم المجوسي الشبيه بحشدهم في العراق تحت سمع وبصر حركة حماس الأخونجية الأخوانية لم يأتي الا من تحت موافقة أردوغان والحمدين وتميم ومباركتهم له.
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58 - قاضي سابق
2017-10-20 20:35:44
ايران اسرائيل امريكا كلهم حبايب واصدقاء ومصالح متبادله ولكن امريكا تظهر كره ايران لغرض مصالح الخليج وكسب الاموال المهم ان هذه طبخه سياسيه ماليه والورقه الرابحه وصفقات اسلحه على حساب سني وشيعي
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57 -
2017-10-20 20:35:35
مثلث الشر :الإخونج وفصائلهم +روافض ايران وفصائلهم+الغرب الماسوني اليهودي. الماسونيه الصهيونية تخطط والإخونج والروافض ينفذون وقطيع الإخونج والروافض وراءهم مسحورين
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56 -
2017-10-20 20:33:04
الشيعه إخوان لنا إخوان لنا إخوان لنا
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55 -
2017-10-20 20:31:59
معروف عند من عنده ذرة عقل ان حماس كغيرها من الاحزاب والفصائل فرع من فروع التنظيم الإخواني الإرهابي وبإعترافات قياداتهم. وبالتالي الإخونج بفروعهم وفصائلهم والروافض وفروعهم وجهان لكل الفتن والارهاب
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54 - التميمي
2017-10-20 20:29:21
حماس رمز العزة وبني قيقاع لا تعجبهم حماس
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53 -
2017-10-20 20:28:20
الشيعه تبين لي أنهم سلم مع من سالمهم وحرب على من حاربهم
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52 - جابر
2017-10-20 20:27:17
هالروافض جيدين بالاستعراض امام اسرائيل اما حربهم فقط على الاسلام , انكشفت التمثيليه ياعملاء اليهود الان نتنياهو يضحك من انهم يأدون الدور الذي امروهم به منذ 1979م باشغال المسلمين والعرب عن اسرائيل
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51 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:26:45
لو أخذنا دفة الحوار في الاتجاه الآخر وطرحنا سؤآل من يعادون قطر وتركيا وحماس؟.لأجبنا الدول العربية بمجملها خصوصآ من لهم ثقل سياسي عربي في محيطها وعلى رأسها المملكة.اذآ لاتستغربون من الايرانيين في غزة.
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50 - التميمي
2017-10-20 20:26:19
لعل ايران وجماعتها هم الأقدر في محاربة اليهود ونحن حتى سلاح واحد ماعطيناه حماس بل قلنا حماس ارهابيه وأنا ادري أن بنيقينقاع لايعجبهم هذا الأمر
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49 - عبدالله
2017-10-20 20:23:07
الله يهديكم حماس وحزب الشيطان وجهان لعملة واحدة ولا تصدقوابعداليوم الامحمدرسول الله وما جاءبه من قران وسنة وطبقوها على وفي جميع الأحوال لان المنافقين هذاالزمان كثرواوحافظوا على المملكة حكام وأرض ودين
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48 - أبو العز الدمشقي
2017-10-20 20:19:48
شو هاد ياقلم الكوافيرة تمدحي في نفسك ؟؟
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47 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 20:18:24
وكم فئه قليله هزمت كثيره بأمر الله.
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46 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 20:18:21
ياقلم الخنبقه ياطبل الموظوع عن تنظيم شيعي يقدم عرض عسكري ايش دخل أم الإخوان في الموظوع أنت تحاول تتهرب من أي موظوع يخص إيران وتنضيماتها .
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45 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:17:59
هذا المنطلق الحزبي لحماس وحتى الدول المؤيدة لها كتركيا وقطر تنتهج نفس السياسة والمسلك الواحد لأنهم جميعآ تأسرهم الحزبية وفكرها ومن هذا المنطلق نجدهم يعادون العرب دول وأنظمة ويتحالفون مع أعدائهم كايران
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44 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 20:15:48
هم يقصدون الفدائيين
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43 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:15:28
هذه حقيقة لانقاش ولاجدال فيها مطلقآ.ليس نحن من يتحدث بهذه الحقيقة وانما الوقائع والشواهد جميعها تتحدث به وتكشفه على الملأ.حركة حماس لاتنطلق من مواقفها على أساس ديني بحت لنصرة السنة وانما من منطلق حزبي
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42 - برق _ الحرم
2017-10-20 20:15:21
(((((( مأكثر زمامير المجوس في الشام من الضاحية حتى غزة ))))))
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41 - حقيقة
2017-10-20 20:14:03
هل رأيت في حياتك فلسطيني عنده نخوة او غيرة اترك لكم الإجابة
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40 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 20:12:17
والله وهانت يافلسطين .... رجال صدقوا ماعاهدوا الله.....
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39 - برق _ الحرم
2017-10-20 20:12:13
((((((عـــــــــــــــاجل ...... استشهاد 14 رجل مصري بينهم ضابط كبير....... خلال عملية مداهمة وكر ارهابي في ((بمنطقة الواحات بالجيزة)) .....والمؤشرات تؤكد انه كمين محكم ))))))
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38 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:10:41
أساسآ جماعة الأخوان وأتباعهم ودعاتهم والدول التي تأويهم وتؤيدهم وتدعم سياساتها لايمثلون أهل السنة وهذا المفهوم من أن حماس الحزبية تنتهج منهج أهل السنة والجماعة ليس متواجدآ الا في فكر الأخواني الحزبي.
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37 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 20:10:27
هل تعرفون منهم المنافقين في عهد الرسول والى اللحين انهم الدواعش الذين يقولون الحق وليسو من اهله ....صدق الله سبحانه يوم يقول وإذا خلو الى شياطينهم قالو إنما نحن معكم لعنت الله عليهم وعلى من احبهم
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36 - مشبب شبيب شيبوب
2017-10-20 20:09:37
كأني شفت المسردب معهم في الوانيت
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35 - شايب
2017-10-20 20:08:42
لم يكن فيه شيعه في غزه بشرهم بالفتنه وقتل اهل السنه
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34 - ..((خالد))..
2017-10-20 20:08:15
المليشيات والجماعات الرافضية هدفها واستراتيجيتها هو لمحاربة وقتل وتهجير المسلمين المؤمنين من السنة الموحدين
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33 - هيثم
2017-10-20 20:07:08
والله الراقل ده قلم الحقيقه بيتكلم صح
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32 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 20:06:08
أتحداكم وأتحداكم هل سمعتم بواحد من اهل الضلاله والخرابه يصلي على محمد وعلى ال محمد في كتبهم او في شاشاتهم اتحداكم وبدون مجامله لكن كلما تذكرت ان الله ختم على قلوبهم ارتاح وأحمده واشكره
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31 - جبال سدير
2017-10-20 20:05:16
سيخرج لنا في دول السنة كل يوم حزب للشيطان مادام انة لايوجد من يقف في وجهة ايران والتساهل معها وخذلان اهل السنة وتركهم يواجهون مصيرهم خاصة اهل فلسطين وجعلهم يرتمون في احضان ايران لحاجتهم لمن يدعمهم
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30 - قلم الحقيقه
2017-10-20 20:03:45
التحالف للأخونجية الأخوان مع المجوس لايقتصر على حركة حماس لوحدها في قطاع غزة التي سمحت واستقدمت هذه المليشيات الايرانية في قلب معقلها وانما يمتد لدولهم خارجها مع قطر وتركيا الذين يشكلون حلفآ مع ايران.
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29 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 20:02:21
اقسم بجلال الله أتمنى ان اصطاد داعشي واسلمه للحكومه واربح مليون ريال لكي انعم بالعيشه وارتاح من الغربه وياكثرهم الجرذان لكن هيات هياهت كلهم في جحورهم يطلعون اذا شافو مسجد ولا رجل أمن لكن فرجت اه بس
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28 - Ymni mahbob
2017-10-20 19:58:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,426 )
27 - برق _ الحرم
2017-10-20 19:58:41
((((( بنفس مزاعم اسيدهم المجوس ........ يحتفلون بالاحتفاظ بحق الرد منذ عامين .... بعدما مزقوا وفرقوا مجاهدين فلسطين واستأثروا بغزة )))))
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26 - عبدالرحمن بن فهد
2017-10-20 19:57:38
اربع رشاشات و ماسورة و اكسنت. و وانيت قال عرض عسكري 😂😂😂. *****
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( عدد التعليقات 12,265 )
25 - العنيد
2017-10-20 19:56:34
آشم رائحة الرافضة واذناب ايران متواجدين ... أي ماقاومه واي خرابيط تقولون عليها وانتم حاطين ايديكم مع ايران التي تدين بدين ابن سبا وتطعن في الرسول وزوجاته وتحرف كلام الله وتدعي الوهيه علي ..
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24 - قلم الحقيقه
2017-10-20 19:56:29
لاتقول سوف وسوف بل عليك أن تسأل سؤآآآآآآآل واحد من أوجد هؤلاء الحثالات المليشيات العسكرية الايرانية الشبيهة بما يسمى بالحشد الشعبي في العراق في قلب غزو؟؟؟؟.أليس حركة حماس وبموافقتها وتحت سمعها وبصرها.
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( عدد التعليقات 30,426 )
23 - برق _ الحرم
2017-10-20 19:56:22
((( حقيقة عبيد المجوس التي تحكم السيطرة على((غــــزة)) وتتحكم في((منظمة _حماس)) ولها ايادي في اقتحام سجون مصر ابان خروج الاخوان .. واطلاق صواريخ من سيناء على احدى المستوطنات لجرهم الي أرض الكنانة)))
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22 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 19:56:06
العنيده لماذا تدافعين عن الدواعش او ان العرق دساس
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21 - سعد22
2017-10-20 19:55:55
تعليق مخالف
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20 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 19:53:10
متى تفيق حكومة حماس من غيها وتحافظ على المسلمين من هؤلاء المجوس النجوس الم اتوقع يوما ما أن المجوس يخترقون فلسطين لاحول ولاقوة الا بالله ماهذه المصائب التي توالت على المسلمين
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19 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 19:52:59
العنيده هذا الاسم لائق عليهم سرايا الرسول الأعظم والله ثم والله لو دخلو فلسطين لينجلي همهم باْذن الّلَھّ وان يطردون اليهود مثل ما طردو الدواعش من العراق والشام والوعد قدام من احب محمد وال محمد فلا خوف
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18 - ميمي
2017-10-20 19:51:25
الاخونج والرافضه نفس الشي . وياخسارة الريال الفلسطيني اللي كنا نشتريه بعشره ريال في المدرسه ولاتحررت فلسطين ولا تمسكو بدينهم والكلام موجه للفلسطينين اللي تشيعو وباعو دينهم
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17 - قلم الحقيقه
2017-10-20 19:51:20
قلنا لكم سابقآآآآآآ ومايقوله قلم الحقيقه هو عين الحقيقة من أن الأخونجي الأخواني مربوطة لحيته مع لحية المجوسي الايراني . لافرق بين داعية أخواني أو معمم ايراني.المؤآمرات والسياسات والتحالفات واحدة .
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16 - السحيم
2017-10-20 19:50:49
الله يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عنكم قال سرايا الرسول الأعظم خنازير متجمعه الله لايبارك فيكم
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15 - العنيد
2017-10-20 19:50:10
طفح الكيل *******
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14 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 19:49:45
سوف يقوم هذا التنظيم الخبيث بصناعة تنظيم داعش وضرب أهل غزة بهؤلاء المجرمين ثم يحتكون باسرائيل وتقوم اسرائيل بتطهير غزة من داعش وتدمر غزة بذريعة محاربة داعش داعش عصابات اجرامية لتخريب بلاد المسلمين
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13 - Smile
2017-10-20 19:49:43
الفلسطينيين لو هم رجال دافعو عن ارضهم لكن باعوها وتعاونو مع اليهود وهم احقد الناس على الخليجيين وهم مهربو المخدرات الى شمال السعوديه لتدمير البلد وشبابه اصحو ياناس هؤلاء خونه لاذمه لهم ولاضمير
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12 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-10-20 19:48:59
اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا في جميع أعداء الإسلام والمسلمين من الروافض المجوس وأعوانهم واليهود والنصارى والبوذيين ومن فيه غل على المسلمين اللهم آمين
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11 - إتحادي صميم
2017-10-20 19:48:19
2 هيلوكس + دينه . وحطوه عرض عسكري
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-20 19:47:22
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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9 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 19:47:08
يا أهل غزة والله وتالله أن هذه الطائفة أشد عداوة من اليهود والنصارى الحذر الحذر أخرجوهم من دياركم إنهم نجس قبل أن يقتلونكم على الهوية ايران لا تدخل بلد الا جعلته خرابة وقتلت أهله الحذر الحذر
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8 - قلم الحقيقه
2017-10-20 19:46:06
عطونا لحى الأأأأأأأأأأخونجية فرع الأأأأأأأخوان الذين أزعجونا ليل نهار من أنهم يعادون الايرانيين المجوس وضد سياساتهم وتوجهاتهم.هؤلاء هم المجوس في قلب غزة التي تسيطر عليها حركتكم حماس في عرض عسكري .
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7 - العنيد
2017-10-20 19:45:34
والله طفح الكيل مع ايران واسرائيل وبشار الخنزير والميليشيات الشيعية وداعش الذينا يعوذون فساد في الارض ويقتلون اخوننا السنه في الوطن العربي ..
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6 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 19:44:44
استكمالا لما سبق على أهل غزة الأحرار الشجعان طردهم وحل تنظيمهم ما حلت هذه الطائفة ببلد الا أفسدته العراق وسوريا ولينان واليمن عبرة لمن اعتبر سارعوا يا أهل غزة قبل أن تتلمسوا رقابكم والله واالله تندمون
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5 - الهمداني
2017-10-20 19:44:31
الشيعية في قطاع غزة، عرضاً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ تأسيسها في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل أحد قادتها العسكريين بنيران الجيش الإسرائيليين/غريبة الاسرائيليين يقتلون اصدقائهم او اعدائهم؟
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4 - ابو مشعل
2017-10-20 19:44:16
شوية زعران قال ايش جيش وراكبين دداسن الشرهه على اللي يعطيهم وجه او يكتب عنهم
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3 - واضح
2017-10-20 19:44:00
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,265 )
2 - العنيد
2017-10-20 19:42:29
والله يالشيعه .. آن الرسول بري منكم .. ياعيال الجحوش !!
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1 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 19:42:22
إن نصدق الخبر عن هذا التنظيم فبشر أهل السنة في غزة بمجازر من هؤلاء الأوباش مثل ما حدث في العراق وسوريا واليمن فهذه الطائفة المجوسية تعادي أهل السنة وتكفرهم وتستبيح الدماء والأموال والأعراض
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بواسطة : قلم الحقيقه

اذآ السلسلة الأخونجية الأخوانية المجوسية الايرانية طويلة وحلقتها واحدة ممتدة على...
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بواسطة : ٢٦

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بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

 المرصد 70 2٬224 1 ساعة
شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

 المرصد 14 1٬190 2 ساعتين
“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

 سكاي نيوز 15 924 3 ساعات
المقاطعة العربية تضع اقتصاد الدوحة في مأزق

المقاطعة العربية تضع اقتصاد الدوحة في مأزق

 المرصد 27 2٬729 4 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

 المرصد 3 1٬775 8 ساعات
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 7 805 9 ساعات
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 19 4٬235 9 ساعات
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 20 5٬821 18 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬260 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬388 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬334 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬928 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

 المرصد 3 1٬330 30 دقيقة
بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

 المرصد 23 4٬166 3 ساعات
خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

 المرصد 17 4٬112 5 ساعات
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

 المرصد 22 3٬931 6 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 32 9٬682 18 ساعة
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 10 2٬292 19 ساعة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 71 7٬643 يوم واحد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬157 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬314 4 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬772 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬832 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬129 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬517 3 أيام
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬138 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬170 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 9٬009 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

 المرصد 17 3٬213 4 ساعات
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬493 يوم واحد
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬069 يوم واحد
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 63 5٬136 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬984 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 685 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬086 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬769 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 25 7٬509 17 ساعة
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 359 17 ساعة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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