بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة
صحيفة المرصد : نظمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “سرايا الرسول الأعظم”، الجناح العسكري المسلح لحركة “الصابرين” الشيعية في قطاع غزة، عرضاً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ تأسيسها في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل أحد قادتها العسكريين بنيران الجيش الإسرائيليين قبل عامين.
وكانت حركة حماس تحظر أنشطة هذه الحركة في قطاع غزة، خلال فترة توتر علاقتها مع إيران، بعد اندلاع الأزمة السورية، ووقف إيران لمخصصات مالية كانت تدفعها لحركة حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام، قبل أن تعود هذه العلاقة تدريجياً منذ صعود رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار لمنصبه، وتسلمه مقاليد الحركة في القطاع.
ويتزامن هذا العرض مع زيارة يجريها وفد رفيع من حركة حماس لإيران، وبعد يوم من إعلان السنوار، أن حركته لا يمكن أن تفرّط في علاقتها مع إيران، لإسهامها الكبير في رفع قدرات الجناح المسلح لحماس.
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التعليقات
اذآ السلسلة الأخونجية الأخوانية المجوسية الايرانية طويلة وحلقتها واحدة ممتدة على كل أطراف الوطن العربي ودوله تكاد تخنقها البعض لازال يصارع من أجل البقاء والبعض الآخر صامد أمامها لكنه لم يستطع قطعها.
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70سنة من الدعم السعودي لفلسطين واخرها خيانتهم لنا .. الاشوام وما ادراك من الاشوام
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رب ضارة نافعة. فالضارة هي ربيع الإخونج وثوراتهم وما لحق بالشعوب. والنافعه مقاطعه معزب الإخونج وسقوط التقيه ولباس التدين والوطنية عن الإخونج وظهور حقيقتهم وهي انهم والروافض واليهود واحد
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الحل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبس
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حركات قديمة يا حماس الله يرحم الشيخ ياسين الحمد لله الان حكومة واحد لشعب فلسطين خافوف من الله بلافتنة ومشاكل لشعب فلسطين يا حلوين قبل عقوبة الله فيكم يامندسين
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السعودية دائما هي المنقذ للدول العربية منذ أقدم العصور فما يحدث من مشكلة الا ووقفت مع البلاد وقفت مع صدام ضدايران ومع الكويت ومع البحرين ومع حكومة هادي منصور ومع السودان حتى رفع الحضر وتقابل بالنكران
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والله الذي لا إله إلا هو سقطعت أقنعة الخونه المنافقين الخوارج بعد الربيع العبري ومقاطعة الدول الأربعه العربية الكبار لمعزب الإخونج والروافض واليهود
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قامت الفتن وبدات في غزه وايران حبيبة امريكا واسرائيل هي الام الحنون ونحن المسلمون كبش الفداء والمتضررين ومحاربين من هولاء الخونه والسياسه قذره جدا ومصالح اشخاص في اسقاط دول
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الجسم الصهيوني الماسوني العالمي يتكون من ١_العين اليمين واليد اليمين والرجل اليمين هم الإخونج. ٢_العين واليد والرجل اليسار الروافض. يعني الإخونج والروافض هما الأداتان الرئيستان لعمليات اليهود
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السعودية قدمت الكثير والكثير ومازالت تقدم لحماس والفلسطينيين عامة بشتى انواع الدع المادي والمعنوي ولكن ماذا كان المقابل منهم هل وقفو ضد سياسة إيران وإعلامهم الذين يحرضون ويهيجون المجتمعات الشيعية ضدنا
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قلم الخنبقة لو طلب منه الحديث عن سباق الهجن لأدخل الإخوان ***
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تواجد المجوس الايرانيين في قلب غزة السنية ويستعرضون بحشدهم المجوسي الشبيه بحشدهم في العراق تحت سمع وبصر حركة حماس الأخونجية الأخوانية لم يأتي الا من تحت موافقة أردوغان والحمدين وتميم ومباركتهم له.
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ايران اسرائيل امريكا كلهم حبايب واصدقاء ومصالح متبادله ولكن امريكا تظهر كره ايران لغرض مصالح الخليج وكسب الاموال المهم ان هذه طبخه سياسيه ماليه والورقه الرابحه وصفقات اسلحه على حساب سني وشيعي
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مثلث الشر :الإخونج وفصائلهم +روافض ايران وفصائلهم+الغرب الماسوني اليهودي. الماسونيه الصهيونية تخطط والإخونج والروافض ينفذون وقطيع الإخونج والروافض وراءهم مسحورين
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الشيعه إخوان لنا إخوان لنا إخوان لنا
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معروف عند من عنده ذرة عقل ان حماس كغيرها من الاحزاب والفصائل فرع من فروع التنظيم الإخواني الإرهابي وبإعترافات قياداتهم. وبالتالي الإخونج بفروعهم وفصائلهم والروافض وفروعهم وجهان لكل الفتن والارهاب
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حماس رمز العزة وبني قيقاع لا تعجبهم حماس
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الشيعه تبين لي أنهم سلم مع من سالمهم وحرب على من حاربهم
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هالروافض جيدين بالاستعراض امام اسرائيل اما حربهم فقط على الاسلام , انكشفت التمثيليه ياعملاء اليهود الان نتنياهو يضحك من انهم يأدون الدور الذي امروهم به منذ 1979م باشغال المسلمين والعرب عن اسرائيل
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لو أخذنا دفة الحوار في الاتجاه الآخر وطرحنا سؤآل من يعادون قطر وتركيا وحماس؟.لأجبنا الدول العربية بمجملها خصوصآ من لهم ثقل سياسي عربي في محيطها وعلى رأسها المملكة.اذآ لاتستغربون من الايرانيين في غزة.
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لعل ايران وجماعتها هم الأقدر في محاربة اليهود ونحن حتى سلاح واحد ماعطيناه حماس بل قلنا حماس ارهابيه وأنا ادري أن بنيقينقاع لايعجبهم هذا الأمر
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الله يهديكم حماس وحزب الشيطان وجهان لعملة واحدة ولا تصدقوابعداليوم الامحمدرسول الله وما جاءبه من قران وسنة وطبقوها على وفي جميع الأحوال لان المنافقين هذاالزمان كثرواوحافظوا على المملكة حكام وأرض ودين
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شو هاد ياقلم الكوافيرة تمدحي في نفسك ؟؟
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وكم فئه قليله هزمت كثيره بأمر الله.
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ياقلم الخنبقه ياطبل الموظوع عن تنظيم شيعي يقدم عرض عسكري ايش دخل أم الإخوان في الموظوع أنت تحاول تتهرب من أي موظوع يخص إيران وتنضيماتها .
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هذا المنطلق الحزبي لحماس وحتى الدول المؤيدة لها كتركيا وقطر تنتهج نفس السياسة والمسلك الواحد لأنهم جميعآ تأسرهم الحزبية وفكرها ومن هذا المنطلق نجدهم يعادون العرب دول وأنظمة ويتحالفون مع أعدائهم كايران
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هم يقصدون الفدائيين
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هذه حقيقة لانقاش ولاجدال فيها مطلقآ.ليس نحن من يتحدث بهذه الحقيقة وانما الوقائع والشواهد جميعها تتحدث به وتكشفه على الملأ.حركة حماس لاتنطلق من مواقفها على أساس ديني بحت لنصرة السنة وانما من منطلق حزبي
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(((((( مأكثر زمامير المجوس في الشام من الضاحية حتى غزة ))))))
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هل رأيت في حياتك فلسطيني عنده نخوة او غيرة اترك لكم الإجابة
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والله وهانت يافلسطين .... رجال صدقوا ماعاهدوا الله.....
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((((((عـــــــــــــــاجل ...... استشهاد 14 رجل مصري بينهم ضابط كبير....... خلال عملية مداهمة وكر ارهابي في ((بمنطقة الواحات بالجيزة)) .....والمؤشرات تؤكد انه كمين محكم ))))))
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أساسآ جماعة الأخوان وأتباعهم ودعاتهم والدول التي تأويهم وتؤيدهم وتدعم سياساتها لايمثلون أهل السنة وهذا المفهوم من أن حماس الحزبية تنتهج منهج أهل السنة والجماعة ليس متواجدآ الا في فكر الأخواني الحزبي.
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هل تعرفون منهم المنافقين في عهد الرسول والى اللحين انهم الدواعش الذين يقولون الحق وليسو من اهله ....صدق الله سبحانه يوم يقول وإذا خلو الى شياطينهم قالو إنما نحن معكم لعنت الله عليهم وعلى من احبهم
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كأني شفت المسردب معهم في الوانيت
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لم يكن فيه شيعه في غزه بشرهم بالفتنه وقتل اهل السنه
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المليشيات والجماعات الرافضية هدفها واستراتيجيتها هو لمحاربة وقتل وتهجير المسلمين المؤمنين من السنة الموحدين
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والله الراقل ده قلم الحقيقه بيتكلم صح
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أتحداكم وأتحداكم هل سمعتم بواحد من اهل الضلاله والخرابه يصلي على محمد وعلى ال محمد في كتبهم او في شاشاتهم اتحداكم وبدون مجامله لكن كلما تذكرت ان الله ختم على قلوبهم ارتاح وأحمده واشكره
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سيخرج لنا في دول السنة كل يوم حزب للشيطان مادام انة لايوجد من يقف في وجهة ايران والتساهل معها وخذلان اهل السنة وتركهم يواجهون مصيرهم خاصة اهل فلسطين وجعلهم يرتمون في احضان ايران لحاجتهم لمن يدعمهم
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التحالف للأخونجية الأخوان مع المجوس لايقتصر على حركة حماس لوحدها في قطاع غزة التي سمحت واستقدمت هذه المليشيات الايرانية في قلب معقلها وانما يمتد لدولهم خارجها مع قطر وتركيا الذين يشكلون حلفآ مع ايران.
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اقسم بجلال الله أتمنى ان اصطاد داعشي واسلمه للحكومه واربح مليون ريال لكي انعم بالعيشه وارتاح من الغربه وياكثرهم الجرذان لكن هيات هياهت كلهم في جحورهم يطلعون اذا شافو مسجد ولا رجل أمن لكن فرجت اه بس
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((((( بنفس مزاعم اسيدهم المجوس ........ يحتفلون بالاحتفاظ بحق الرد منذ عامين .... بعدما مزقوا وفرقوا مجاهدين فلسطين واستأثروا بغزة )))))
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اربع رشاشات و ماسورة و اكسنت. و وانيت قال عرض عسكري 😂😂😂. *****
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آشم رائحة الرافضة واذناب ايران متواجدين ... أي ماقاومه واي خرابيط تقولون عليها وانتم حاطين ايديكم مع ايران التي تدين بدين ابن سبا وتطعن في الرسول وزوجاته وتحرف كلام الله وتدعي الوهيه علي ..
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لاتقول سوف وسوف بل عليك أن تسأل سؤآآآآآآآل واحد من أوجد هؤلاء الحثالات المليشيات العسكرية الايرانية الشبيهة بما يسمى بالحشد الشعبي في العراق في قلب غزو؟؟؟؟.أليس حركة حماس وبموافقتها وتحت سمعها وبصرها.
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((( حقيقة عبيد المجوس التي تحكم السيطرة على((غــــزة)) وتتحكم في((منظمة _حماس)) ولها ايادي في اقتحام سجون مصر ابان خروج الاخوان .. واطلاق صواريخ من سيناء على احدى المستوطنات لجرهم الي أرض الكنانة)))
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العنيده لماذا تدافعين عن الدواعش او ان العرق دساس
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متى تفيق حكومة حماس من غيها وتحافظ على المسلمين من هؤلاء المجوس النجوس الم اتوقع يوما ما أن المجوس يخترقون فلسطين لاحول ولاقوة الا بالله ماهذه المصائب التي توالت على المسلمين
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العنيده هذا الاسم لائق عليهم سرايا الرسول الأعظم والله ثم والله لو دخلو فلسطين لينجلي همهم باْذن الّلَھّ وان يطردون اليهود مثل ما طردو الدواعش من العراق والشام والوعد قدام من احب محمد وال محمد فلا خوف
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الاخونج والرافضه نفس الشي . وياخسارة الريال الفلسطيني اللي كنا نشتريه بعشره ريال في المدرسه ولاتحررت فلسطين ولا تمسكو بدينهم والكلام موجه للفلسطينين اللي تشيعو وباعو دينهم
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قلنا لكم سابقآآآآآآ ومايقوله قلم الحقيقه هو عين الحقيقة من أن الأخونجي الأخواني مربوطة لحيته مع لحية المجوسي الايراني . لافرق بين داعية أخواني أو معمم ايراني.المؤآمرات والسياسات والتحالفات واحدة .
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الله يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عنكم قال سرايا الرسول الأعظم خنازير متجمعه الله لايبارك فيكم
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طفح الكيل *******
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سوف يقوم هذا التنظيم الخبيث بصناعة تنظيم داعش وضرب أهل غزة بهؤلاء المجرمين ثم يحتكون باسرائيل وتقوم اسرائيل بتطهير غزة من داعش وتدمر غزة بذريعة محاربة داعش داعش عصابات اجرامية لتخريب بلاد المسلمين
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الفلسطينيين لو هم رجال دافعو عن ارضهم لكن باعوها وتعاونو مع اليهود وهم احقد الناس على الخليجيين وهم مهربو المخدرات الى شمال السعوديه لتدمير البلد وشبابه اصحو ياناس هؤلاء خونه لاذمه لهم ولاضمير
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اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا في جميع أعداء الإسلام والمسلمين من الروافض المجوس وأعوانهم واليهود والنصارى والبوذيين ومن فيه غل على المسلمين اللهم آمين
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2 هيلوكس + دينه . وحطوه عرض عسكري
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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يا أهل غزة والله وتالله أن هذه الطائفة أشد عداوة من اليهود والنصارى الحذر الحذر أخرجوهم من دياركم إنهم نجس قبل أن يقتلونكم على الهوية ايران لا تدخل بلد الا جعلته خرابة وقتلت أهله الحذر الحذر
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عطونا لحى الأأأأأأأأأأخونجية فرع الأأأأأأأخوان الذين أزعجونا ليل نهار من أنهم يعادون الايرانيين المجوس وضد سياساتهم وتوجهاتهم.هؤلاء هم المجوس في قلب غزة التي تسيطر عليها حركتكم حماس في عرض عسكري .
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والله طفح الكيل مع ايران واسرائيل وبشار الخنزير والميليشيات الشيعية وداعش الذينا يعوذون فساد في الارض ويقتلون اخوننا السنه في الوطن العربي ..
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استكمالا لما سبق على أهل غزة الأحرار الشجعان طردهم وحل تنظيمهم ما حلت هذه الطائفة ببلد الا أفسدته العراق وسوريا ولينان واليمن عبرة لمن اعتبر سارعوا يا أهل غزة قبل أن تتلمسوا رقابكم والله واالله تندمون
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الشيعية في قطاع غزة، عرضاً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ تأسيسها في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل أحد قادتها العسكريين بنيران الجيش الإسرائيليين/غريبة الاسرائيليين يقتلون اصدقائهم او اعدائهم؟
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شوية زعران قال ايش جيش وراكبين دداسن الشرهه على اللي يعطيهم وجه او يكتب عنهم
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والله يالشيعه .. آن الرسول بري منكم .. ياعيال الجحوش !!
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إن نصدق الخبر عن هذا التنظيم فبشر أهل السنة في غزة بمجازر من هؤلاء الأوباش مثل ما حدث في العراق وسوريا واليمن فهذه الطائفة المجوسية تعادي أهل السنة وتكفرهم وتستبيح الدماء والأموال والأعراض
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