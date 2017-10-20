بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

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صحيفة المرصد : نظمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “سرايا الرسول الأعظم”، الجناح العسكري المسلح لحركة “الصابرين” الشيعية في قطاع غزة، عرضاً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ تأسيسها في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل أحد قادتها العسكريين بنيران الجيش الإسرائيليين قبل عامين.

وكانت حركة حماس تحظر أنشطة هذه الحركة في قطاع غزة، خلال فترة توتر علاقتها مع إيران، بعد اندلاع الأزمة السورية، ووقف إيران لمخصصات مالية كانت تدفعها لحركة حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام، قبل أن تعود هذه العلاقة تدريجياً منذ صعود رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار لمنصبه، وتسلمه مقاليد الحركة في القطاع.

ويتزامن هذا العرض مع زيارة يجريها وفد رفيع من حركة حماس لإيران، وبعد يوم من إعلان السنوار، أن حركته لا يمكن أن تفرّط في علاقتها مع إيران، لإسهامها الكبير في رفع قدرات الجناح المسلح لحماس.

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