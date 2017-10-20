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الرئيسية / بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!
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المرصد 22 4٬974 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت إيفانا ترامب طليقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كتابها Raising Trump كيف عاشت ابنتها إيفانكا في مرحلة المراهقة.
وبحسب مجلة “نيويورك ماغازين” التى نشرت جزء من الكتاب كانت إيفانا خلال التسعينيات تصبغ شعرها باللون الأزرق وتعتمد تسريحات غريبة، فيما منعتها والدتها من صبغ شعرها باللون الأزرق، واشترت لها الصبغة الشقراء التي ما زالت تعتمدها حتى اليوم بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي سراويل الجينز الممزقة وقمصان الفلانيل.
وكشفت الأم أن إيفانكا كانت تحب موسيقى الروك الصاخبة وتأثرت بشدة بخبر وفاة مغني الروك كيرت كوبين، وظلت تبكي طيلة 24 ساعة في غرفتها، حتى أخرجتها لتناول العشاء”.
وأثار الكتاب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأميركية. وسخر بعض المتابعين من قول الوالدة إن إيفانكا عاشت مرحلة مجنونة بمجرد استماعها إلى غنيات الروك.



التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - هيثم
2017-10-20 22:00:35
WOOW
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21 - محمد الشهري
2017-10-20 21:56:04
يعلم الله مو مجامله اللي يبغي حنيذ محايل وطليان الجنوب ولذة الحم البلدي اللي تخلي الواحد يسكر من لذة الطعم ؟ لا فيه ألذ وأطعم من السعودية وليس مجاملة وسال مجرب ولا تسال طبيب
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20 - الهمداني
2017-10-20 21:48:02
هذا هو الشيخ التقي المطاع ترامب سليل الاشراف
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19 -
2017-10-20 21:47:07
علي صحفي. فين الشعر الأزرق؟!!.
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18 - الشمري
2017-10-20 21:46:32
اكيد انها كذا. ليه صايرة بنت ابوبكر رضي الله عنه او ابن الخطاب. بنت ***امريكي
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17 - العجمي
2017-10-20 21:46:05
حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن فقال إياكم وخضراء الدمن .. الحديث والله يا موطئ قدم حريمنا تسوى ألف من هالجنس
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16 -
2017-10-20 21:30:21
ت11 اجل تقول كرهت جدك عشان ايفانكا 😳 لا نستغرب منكم هذا الامر لأنكم 🐑 ممكن تبيع اهلك عشان***
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15 - قمر
2017-10-20 21:28:53
ت 14 👉 ذكر ليس سعودي
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14 -
2017-10-20 21:22:42
ت7 واللي مسمي بنته عليها واللي يبي يتزوجها وهي متزوجة واللي يكتب فيها القصائد واللي مركب عليها شيلات واغاني هذا وهم مسلمين ومأمورين بغض البصر! ثم يقولك ليه البنات يقلدونها ويقتدون فيها ويتكشفون مثلها!
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13 - زائره
2017-10-20 21:20:29
**************
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12 - سعد
2017-10-20 21:20:05
بس عرفت تختار جراح التجميل!!!
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11 - اسمر غبر النصراوي
2017-10-20 21:14:49
علمني جدي أن أكره جميع النساء فلما رأيت إيفانكا كرهت جدي وعشقت جميع النساء ~ بقلمي .
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10 -
2017-10-20 21:11:49
ايييييه يقول جارنا الشايب رحمه الله كل صغير محبوب الا *** الله يرحمه كان يقدر المواهب الشابة والصاعده مدري الواعده
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9 - مشاكل
2017-10-20 21:11:17
هذي الي طفرت فينا
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8 - عز وفخر
2017-10-20 21:09:09
وااااه طخمه البنت
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7 - 2030
2017-10-20 21:07:07
تذكرت اللي باني لها مسجد واللي معتمر عنها يعني امك وابوك قد يكونون متوفين ولم تبني لهم مسجد والآخر كذلك قد يكون لم يعتمر عن ابويه .. ما ادري وش صار لتفكير العالم هذي يعني لو كانت مسلمه ممكن نعديها .
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6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 21:03:28
هي للبيع
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5 -
2017-10-20 21:02:25
مظآهر الناس لو تجذب وتخدعنا تهـون عند الذي يخدعك منطوقه ، في ذمتي مآ لعب فينـا وضيعنا الآ الثقه لا اصبحت عميـا ومطفوقه😭😣😔💔
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4 - فقير
2017-10-20 20:59:00
ابو ايفانكا سلفني مليون معك 460مليار
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3 - معيض
2017-10-20 20:35:15
فيونكا بنت طرامب طلقه منزمان
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2 -
2017-10-20 20:34:44
واشترت لها الصبغة الشقراء كنت اظن ان شعرها أشقر طبيعي اثرها طلعت صبغه ، ياكثر ما ننخدع بالمظاهر وننصدم بالواقع
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1 - سوط الحق
2017-10-20 20:26:12
يعني *** من زمان الله يكرم أهل الدين والثوابت الشرعية
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

فيهہ أسلوب جديد طايحين فيهه تجيك التغريدة فاضيه تدور الكلام وآخر شيء باليسار تحت...
بواسطة : اسكود

تعليق مخالف...
بواسطة :

هو انسان مش ملاك يخطئ...
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