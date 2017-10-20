بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

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صحيفة المرصد: كشفت إيفانا ترامب طليقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كتابها Raising Trump كيف عاشت ابنتها إيفانكا في مرحلة المراهقة.

وبحسب مجلة “نيويورك ماغازين” التى نشرت جزء من الكتاب كانت إيفانا خلال التسعينيات تصبغ شعرها باللون الأزرق وتعتمد تسريحات غريبة، فيما منعتها والدتها من صبغ شعرها باللون الأزرق، واشترت لها الصبغة الشقراء التي ما زالت تعتمدها حتى اليوم بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي سراويل الجينز الممزقة وقمصان الفلانيل.

وكشفت الأم أن إيفانكا كانت تحب موسيقى الروك الصاخبة وتأثرت بشدة بخبر وفاة مغني الروك كيرت كوبين، وظلت تبكي طيلة 24 ساعة في غرفتها، حتى أخرجتها لتناول العشاء”.

وأثار الكتاب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأميركية. وسخر بعض المتابعين من قول الوالدة إن إيفانكا عاشت مرحلة مجنونة بمجرد استماعها إلى غنيات الروك.







