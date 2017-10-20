اتهمته بالمزايدة.. ممثلة لـ ” مرزوق الغانم ” القضية لها رجالها الشرفاء .. وهكذا جاء رد المغردين!

حجم الخط A A A المرصد 32 2٬098 1 ساعة

صحيفة المرصد: انتقدت ممثلة تدعى أمينة من أصول مغربية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ، بعد الكلمة التي وجهها للوفد الإسرائيلي ووصفهم بقتلة الاطفال.

ونشرت الممثلة تغريدة عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة” تريد أن تصبح بطلاً قومياً عربياً في دقائق، زايد على القضية الفلسطينية وسب إسرائيل”، وتابعت: “القضية الفلسطينية لها رجالها الشرفاء اللي عايشين المعاناة”.

وأثارت تغريدتها حالة من الجدل وتعرضت لحملة واسعة من الانتقادات، واتهمها كثيرون بأنها هي من يبحث عن الشهرة عبر مهاجمة الغانم .

وقال مغرد:” أنتي من جدك تتكلمين عن مرزوق الغانم؟ أنتي بكامل قواك العقلية؟ ترى مو منتج ولا مخرج هذا! ولا لفت انتباه لم تزبط معك”.

وأضاف مغرد:”اشكالك فقط حق عرض على التلفزيون، ومشاهدة الفارغين عقل ودين لهم، هذي القضايا لا تشوهوها بتحدثكم عنها، خليك على فدوه حبيبة راشد”.







