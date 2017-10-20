اتهمته بالمزايدة.. ممثلة لـ ” مرزوق الغانم ” القضية لها رجالها الشرفاء .. وهكذا جاء رد المغردين!
صحيفة المرصد: انتقدت ممثلة تدعى أمينة من أصول مغربية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ، بعد الكلمة التي وجهها للوفد الإسرائيلي ووصفهم بقتلة الاطفال.
ونشرت الممثلة تغريدة عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة” تريد أن تصبح بطلاً قومياً عربياً في دقائق، زايد على القضية الفلسطينية وسب إسرائيل”، وتابعت: “القضية الفلسطينية لها رجالها الشرفاء اللي عايشين المعاناة”.
وأثارت تغريدتها حالة من الجدل وتعرضت لحملة واسعة من الانتقادات، واتهمها كثيرون بأنها هي من يبحث عن الشهرة عبر مهاجمة الغانم .
وقال مغرد:” أنتي من جدك تتكلمين عن مرزوق الغانم؟ أنتي بكامل قواك العقلية؟ ترى مو منتج ولا مخرج هذا! ولا لفت انتباه لم تزبط معك”.
وأضاف مغرد:”اشكالك فقط حق عرض على التلفزيون، ومشاهدة الفارغين عقل ودين لهم، هذي القضايا لا تشوهوها بتحدثكم عنها، خليك على فدوه حبيبة راشد”.
التعليقات
لو كان ل الصراخ فائده..ل سبقوك من هم اكفأ واشجع منك..لكن الحكمه ان لا تصرخ في وجه عدوك..لأن الصراخ ليس من فعل الرجال..حتى في الحروب..الشجاع لايلعن او يهين عدوه مهما كان ذلك العدو..لكن هذا زمن الصوت 💚
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هذا الرحال لقي حتفه لم ينفعه كبر سنه لعلها تطهيرا له
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لتعلموا انهم ضائعين..الاسود عندما تزأر..تهاجم فريستها..اما النعام لا تسمع لها الا وهي هاربه..هل يوجد بالله أسود تصارخ فقط ؟ 💚
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ثم يأتي أحدهم منتشيآ مع حزمة كبيرة من الهياط مهاجمآ الوفد الاسرائيلي في مؤتمر برلماني دولي عام في الوقت نفسه الذي لم تستطع حكومته الوقوف بجانب وطني وقيادته ضد متآمر عربي وليس باسرائلي تجاورنا حدوده.
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اتمنى من الرئيس الفلسطيني ان يعلنها..ويقول لسنا راضين ع صراخك..ونرجوا ان لاتعيدها مره اخرى 💚
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الذين ينتقدوه نقول لهم هل قلتم أو فعلتم ربع ماقاله اتحداكم اما هذه الممثلة معروفة ***
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زمن غريب..يعشقون من يصارخ في المكرفونات..من اردوغان الى غيره ممن فجروا رؤوسنا بصراخهم كأنهم فاتحين القدس..الى هذا الذي زاد الطين بله..لماذا يعشقون الصراخ ؟ اقصد هؤلائك الذين يتبعون القول..تعرفونهم 💚
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لشعب الفلسيطني جميعهم..يقولون ليته ساكت..لأنهم يعلمون انه سوف يعود لدولته..ويهني مع اسرته في احدى الفلل الفاخره..ولا ماكلها الا هم..المستفيد الوحيد هو شخصيا عند اشباهه..اما فلسطين ماءا س تستفيد ؟ 💚
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الأخ مرزوق الغانم ، من علية القوم حسباً ونسباً وعلماً ، ومواقفة في عضوية مجلس الأمة على مر الزمن مشرفة ، أدخل الموسوعة الويكيبيديا وشاهد سجله المشرف ، تحياتي لك يا مرزوق ، وهنيئاً لعامة الشعب برموزه.
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من ينتقدون أسد العرب مرزوق الغانم عشان كلامه على صهيون وابناء صهيون كلامه الشرفاء فرحو به الأحرار كذالك واهل النخوه والحمية في الاسلام ومن ضآق وزعل من كلامه مسلوب كل شي كرأمه شرف ماضيه اسود وحاضره
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الغانم رجل صدع بكلمة الحق في محفل دولي ، وفي المقابل نجد من ينتقده من أشباه الرجال ( المتسلقون ) في سبيل الحصول على مزيدا ً من الضوء الإعلامي ، وما زاد الطين بله هذه ***.
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تستاهل ماجاها ***هالاشكال تتكلم البطل الغانم
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وماذا قدمتي ايتها المغمورة كمناً ومعنى
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ليس حبآ في الاسرائليين ولكن لنضع مقارنة بينكم وبينهم.من يحاربنا اليوم ؟.من يعادينا وهو جارشقيق لنا؟.من أطلق الرصاص على جنود وطني بداخله؟.من تآمر علينا وعلى قيادتنا؟.هل هي اسرائيل أم غيرها؟.عيشو واقعكم
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وانت لست بحجم انك تردين عليه ، ردي بالله على امثالك ممن هم في الوسط الفني
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يعجبهم كلام المرتزق علاونه اللي انخرس فجأ وكانت الكويت وليه نعمته ولا طبل للكويت بس شغال تطبيل للسعوديه علشان المصاري
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ماعليك ياعزيزتي..هو يعلم ان فيه اشخاص لايعجبهم الا الكلام..وهم يعلمون لا هو ولا هم بيقدرون يحركون شعره من رأس اسرائيلي..الآن اعجبه الوضع..وزادت اسهمه عند اشباهه..لكن الحقيقه..خارطة اسرائيل لم تتغير 💚
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تم استدعائه ومحاكمته فقط لأنه لم يرجع كتابآ واحد للمكتبة الاسرائيلية بعد أن أخذه منها لقرائته فما بالكم وأنتم أزلتم لكم أوطان وتم تدميرها وابادتها وتشريد شعوبها والسبب منكم وفيكم.ليتكم تتعلمون منهم.
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ونعم بالرجل ومن قال غير ذلك فهو يبحث عن الشو
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هل القضية انتقاد للغانم وإلا دفاع عن إسرائيل
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كفاية مزايدة على القضية الفلسطينية كفاية تكذبون وتخدعون أنفسكم وشعوبكم.اين هي اسرائيل اليوم وأين أنتم منها في قوتها وخدمتها لشعبها والدفاع عنه واحترامها له.اذا رئيس وزراء اسرائيلي سابق بعد تركه منصبه
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يا أمينة الله يهديك .. إنت ممثلة وتعرفين أصول التمثيل .. والغانم معذور زعلوه الإسرائليين عندما تكلموا عن سياسات ملالي قم فأخذته الحمية وهذي تمثيلة لرد الإعتبار وبعد كم يوم يتم الإعتذار وخلاص بح
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تريد الشهرة على حساب مرزوق
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كلامها صحيح القضية لها رجالها
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القاسم كلب الأأأأأخوان الشارد يهايط 24 ساعة ويزعم عدائه السافر لدولة اسرائيل لكن في حقيقته وواقعه أنه أشد عداء لدولنا وحكامنا من الاسرائليين أنفسهم ومعه من يأويه ويحميه ويطعمه ويكسيه الحمدين وتميمهم.
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والله إنه كفو ورجال وقال اللي غيره ماقدر يقوله
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قالت القضية لها رجالها طيب وين رجالها عجزوا حتى عن الكلام ولم يستطيعوا أن يقولوا ما قاله البطل الغانم رجالها جميعهم غدر وخيانة وخساسه وعملاء وجواسيس ومخلصين للمحتل واعدء لبني جلدتهم هولاء هم رجالها
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صدقتـي ياأمينة وأنتي أمينة في كل حرف لتغريدتك الصادقة التي أصبتي بها كبد الحقيقة وعين أهل الهياط من خلف المنابر البرلمانية أو الاعلامية الخطابية.ليشاهدو فقط القاسم في جزيرتهم هم نسخة منه.
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صحيح القول بالكلام ليس بالفعل .
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صدقت فلسطين لها رجاله.
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آخرتها هاذي الأشكال الي من الوسط ***تتكلم علي رجال من الخليج وممثلين لدولهم الخليجية خليكي في الي انتي فيه شوفي مخرج او منتج يعملك فلم 😂😂😂 حدك فلم وفاشل 😂😂😂
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صحيح القضية الفلسطينية لها رجالها
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