رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / اتهمته بالمزايدة.. ممثلة لـ ” مرزوق الغانم ” القضية لها رجالها الشرفاء .. وهكذا جاء رد المغردين!

اتهمته بالمزايدة.. ممثلة لـ ” مرزوق الغانم ” القضية لها رجالها الشرفاء .. وهكذا جاء رد المغردين!

اتهمته بالمزايدة.. ممثلة لـ ” مرزوق الغانم ” القضية لها رجالها الشرفاء .. وهكذا جاء رد المغردين!
حجم الخط A A A
المرصد 32 2٬098 1 ساعة

صحيفة المرصد: انتقدت ممثلة تدعى أمينة من أصول مغربية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ، بعد الكلمة التي وجهها للوفد الإسرائيلي ووصفهم بقتلة الاطفال.
ونشرت الممثلة تغريدة عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة” تريد أن تصبح بطلاً قومياً عربياً في دقائق، زايد على القضية الفلسطينية وسب إسرائيل”، وتابعت: “القضية الفلسطينية لها رجالها الشرفاء اللي عايشين المعاناة”.
وأثارت تغريدتها حالة من الجدل وتعرضت لحملة واسعة من الانتقادات، واتهمها كثيرون بأنها هي من يبحث عن الشهرة عبر مهاجمة الغانم .
وقال مغرد:” أنتي من جدك تتكلمين عن مرزوق الغانم؟ أنتي بكامل قواك العقلية؟ ترى مو منتج ولا مخرج هذا! ولا لفت انتباه لم تزبط معك”.
وأضاف مغرد:”اشكالك فقط حق عرض على التلفزيون، ومشاهدة الفارغين عقل ودين لهم، هذي القضايا لا تشوهوها بتحدثكم عنها، خليك على فدوه حبيبة راشد”.



التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 9,450 )
32 - الرحااال
2017-10-20 22:27:21
لو كان ل الصراخ فائده..ل سبقوك من هم اكفأ واشجع منك..لكن الحكمه ان لا تصرخ في وجه عدوك..لأن الصراخ ليس من فعل الرجال..حتى في الحروب..الشجاع لايلعن او يهين عدوه مهما كان ذلك العدو..لكن هذا زمن الصوت 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ابو عفتان
2017-10-20 22:26:23
هذا الرحال لقي حتفه لم ينفعه كبر سنه لعلها تطهيرا له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,450 )
30 - الرحااال
2017-10-20 22:24:12
لتعلموا انهم ضائعين..الاسود عندما تزأر..تهاجم فريستها..اما النعام لا تسمع لها الا وهي هاربه..هل يوجد بالله أسود تصارخ فقط ؟ 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
29 - قلم الحقيقه
2017-10-20 22:22:39
ثم يأتي أحدهم منتشيآ مع حزمة كبيرة من الهياط مهاجمآ الوفد الاسرائيلي في مؤتمر برلماني دولي عام في الوقت نفسه الذي لم تستطع حكومته الوقوف بجانب وطني وقيادته ضد متآمر عربي وليس باسرائلي تجاورنا حدوده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,450 )
28 - الرحااال
2017-10-20 22:22:17
اتمنى من الرئيس الفلسطيني ان يعلنها..ويقول لسنا راضين ع صراخك..ونرجوا ان لاتعيدها مره اخرى 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - سوط الحق
2017-10-20 22:21:26
الذين ينتقدوه نقول لهم هل قلتم أو فعلتم ربع ماقاله اتحداكم اما هذه الممثلة معروفة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,450 )
26 - الرحااال
2017-10-20 22:19:25
زمن غريب..يعشقون من يصارخ في المكرفونات..من اردوغان الى غيره ممن فجروا رؤوسنا بصراخهم كأنهم فاتحين القدس..الى هذا الذي زاد الطين بله..لماذا يعشقون الصراخ ؟ اقصد هؤلائك الذين يتبعون القول..تعرفونهم 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,450 )
25 - الرحااال
2017-10-20 22:16:14
لشعب الفلسيطني جميعهم..يقولون ليته ساكت..لأنهم يعلمون انه سوف يعود لدولته..ويهني مع اسرته في احدى الفلل الفاخره..ولا ماكلها الا هم..المستفيد الوحيد هو شخصيا عند اشباهه..اما فلسطين ماءا س تستفيد ؟ 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
24 - ساهر
2017-10-20 22:16:01
الأخ مرزوق الغانم ، من علية القوم حسباً ونسباً وعلماً ، ومواقفة في عضوية مجلس الأمة على مر الزمن مشرفة ، أدخل الموسوعة الويكيبيديا وشاهد سجله المشرف ، تحياتي لك يا مرزوق ، وهنيئاً لعامة الشعب برموزه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - هنطش
2017-10-20 22:14:44
من ينتقدون أسد العرب مرزوق الغانم عشان كلامه على صهيون وابناء صهيون كلامه الشرفاء فرحو به الأحرار كذالك واهل النخوه والحمية في الاسلام ومن ضآق وزعل من كلامه مسلوب كل شي كرأمه شرف ماضيه اسود وحاضره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - عبدالله اليامي
2017-10-20 22:13:50
الغانم رجل صدع بكلمة الحق في محفل دولي ، وفي المقابل نجد من ينتقده من أشباه الرجال ( المتسلقون ) في سبيل الحصول على مزيدا ً من الضوء الإعلامي ، وما زاد الطين بله هذه ***.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - انتي من اصلا اول مرة أسمع عنك
2017-10-20 22:11:40
تستاهل ماجاها ***هالاشكال تتكلم البطل الغانم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - العويد
2017-10-20 22:11:38
وماذا قدمتي ايتها المغمورة كمناً ومعنى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
19 - قلم الحقيقه
2017-10-20 22:11:23
ليس حبآ في الاسرائليين ولكن لنضع مقارنة بينكم وبينهم.من يحاربنا اليوم ؟.من يعادينا وهو جارشقيق لنا؟.من أطلق الرصاص على جنود وطني بداخله؟.من تآمر علينا وعلى قيادتنا؟.هل هي اسرائيل أم غيرها؟.عيشو واقعكم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
18 - اعرفي حجمك
2017-10-20 22:07:06
وانت لست بحجم انك تردين عليه ، ردي بالله على امثالك ممن هم في الوسط الفني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-20 22:04:40
يعجبهم كلام المرتزق علاونه اللي انخرس فجأ وكانت الكويت وليه نعمته ولا طبل للكويت بس شغال تطبيل للسعوديه علشان المصاري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,450 )
16 - الرحااال
2017-10-20 22:02:42
ماعليك ياعزيزتي..هو يعلم ان فيه اشخاص لايعجبهم الا الكلام..وهم يعلمون لا هو ولا هم بيقدرون يحركون شعره من رأس اسرائيلي..الآن اعجبه الوضع..وزادت اسهمه عند اشباهه..لكن الحقيقه..خارطة اسرائيل لم تتغير 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
15 - قلم الحقيقه
2017-10-20 22:02:02
تم استدعائه ومحاكمته فقط لأنه لم يرجع كتابآ واحد للمكتبة الاسرائيلية بعد أن أخذه منها لقرائته فما بالكم وأنتم أزلتم لكم أوطان وتم تدميرها وابادتها وتشريد شعوبها والسبب منكم وفيكم.ليتكم تتعلمون منهم.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 - الحقيقه
2017-10-20 21:59:43
ونعم بالرجل ومن قال غير ذلك فهو يبحث عن الشو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - متهرش الأهرش
2017-10-20 21:58:54
هل القضية انتقاد للغانم وإلا دفاع عن إسرائيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
12 - قلم الحقيقه
2017-10-20 21:58:45
كفاية مزايدة على القضية الفلسطينية كفاية تكذبون وتخدعون أنفسكم وشعوبكم.اين هي اسرائيل اليوم وأين أنتم منها في قوتها وخدمتها لشعبها والدفاع عنه واحترامها له.اذا رئيس وزراء اسرائيلي سابق بعد تركه منصبه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
11 - متأمل
2017-10-20 21:56:00
يا أمينة الله يهديك .. إنت ممثلة وتعرفين أصول التمثيل .. والغانم معذور زعلوه الإسرائليين عندما تكلموا عن سياسات ملالي قم فأخذته الحمية وهذي تمثيلة لرد الإعتبار وبعد كم يوم يتم الإعتذار وخلاص بح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-10-20 21:54:11
تريد الشهرة على حساب مرزوق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - صريح جداً
2017-10-20 21:47:28
كلامها صحيح القضية لها رجالها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
8 - قلم الحقيقه
2017-10-20 21:45:49
القاسم كلب الأأأأأخوان الشارد يهايط 24 ساعة ويزعم عدائه السافر لدولة اسرائيل لكن في حقيقته وواقعه أنه أشد عداء لدولنا وحكامنا من الاسرائليين أنفسهم ومعه من يأويه ويحميه ويطعمه ويكسيه الحمدين وتميمهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 21:41:24
والله إنه كفو ورجال وقال اللي غيره ماقدر يقوله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
6 - العربي
2017-10-20 21:40:36
قالت القضية لها رجالها طيب وين رجالها عجزوا حتى عن الكلام ولم يستطيعوا أن يقولوا ما قاله البطل الغانم رجالها جميعهم غدر وخيانة وخساسه وعملاء وجواسيس ومخلصين للمحتل واعدء لبني جلدتهم هولاء هم رجالها
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 1 )
5 - قلم الحقيقه
2017-10-20 21:40:23
صدقتـي ياأمينة وأنتي أمينة في كل حرف لتغريدتك الصادقة التي أصبتي بها كبد الحقيقة وعين أهل الهياط من خلف المنابر البرلمانية أو الاعلامية الخطابية.ليشاهدو فقط القاسم في جزيرتهم هم نسخة منه.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
4 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 21:36:57
صحيح القول بالكلام ليس بالفعل .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-20 21:35:37
صدقت فلسطين لها رجاله.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
2 - ابوسلطان
2017-10-20 21:34:48
آخرتها هاذي الأشكال الي من الوسط ***تتكلم علي رجال من الخليج وممثلين لدولهم الخليجية خليكي في الي انتي فيه شوفي مخرج او منتج يعملك فلم 😂😂😂 حدك فلم وفاشل 😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 21:34:02
صحيح القضية الفلسطينية لها رجالها
لا يعجبني(3) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

فيهہ أسلوب جديد طايحين فيهه تجيك التغريدة فاضيه تدور الكلام وآخر شيء باليسار تحت...
بواسطة : اسكود

تعليق مخالف...
بواسطة :

هو انسان مش ملاك يخطئ...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

السلام عليكم ورحمة الله... مسااء الورد 🌹🌹...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

معيار خدمة المجتمع في جامعاتنا…إلى أين !؟
41 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
114 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
254 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
286 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
154 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
405 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
174 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
296 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
295 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
345 7
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
132 2
mm

صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
143 3
mm

أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
143 4
mm

عادل التويجري

Soft Power
121 3
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
762 23
mm

عادل التويجري

النسيان !
287 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
595 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
499 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
628 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
541 7
الاخبار الدولية
بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

 المرصد 155 4٬653 3 ساعات
شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

 المرصد 15 1٬777 4 ساعات
“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

 سكاي نيوز 15 1٬163 5 ساعات
المقاطعة العربية تضع اقتصاد الدوحة في مأزق

المقاطعة العربية تضع اقتصاد الدوحة في مأزق

 المرصد 30 3٬377 5 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

 المرصد 3 1٬870 9 ساعات
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 8 830 11 ساعة
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 19 4٬423 11 ساعة
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 20 5٬919 20 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬274 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬398 3 أيام
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬338 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬936 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

 المرصد 22 4٬978 2 ساعتين
بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

 المرصد 29 5٬560 5 ساعات
خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

 المرصد 18 4٬789 7 ساعات
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

 المرصد 22 4٬347 8 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 33 9٬939 20 ساعة
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 11 2٬346 21 ساعة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 71 7٬683 يوم واحد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬162 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬320 4 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬774 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬833 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬130 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬533 3 أيام
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬140 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬175 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 9٬015 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

 المرصد 20 3٬816 5 ساعات
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬502 يوم واحد
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬070 يومين
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 63 5٬141 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬986 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 685 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬088 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬769 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 25 7٬705 19 ساعة
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 371 19 ساعة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬852 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬650 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 295 2٬788 12 ساعة