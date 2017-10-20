“المرصد” تكشف حقيقة إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية
صحيفة المرصد : نفى مصدر مسؤول صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح أمير متورط في تهمة حيث ظهر في مقاطع تتضمن تجاوزات وانتهاكات وتم ضبطه بأمر خادم الحرمين الشريفين.
وقال ” المصدر” أن الأمير مازال موقوفاً وأنه يتم إجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقانون مشيرا إلى أن القانون يتم تنفيذه على الجميع .
وكانت عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تداولوا أنباء عن إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية ودشن مغردون هاشتاق بعنوان ” الأمير القاتل خارج السجن” مطالبين بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الأمير إذا كان متورطا في القضية.
يشار إلى أن أمر الملك قد تضمن القبض على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدَى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم
التعليقات
انا مالي في الكوره بس اتابع الدوري الاوربي متى مباراه الهلال والنصر
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يا راعي الأكسنت نصيحتي لا تغيرها وتبلش نفسك بالقروض وكلام الناس ينداس ولو أنا مكانك أتمسك فيها أكثر عشان الملاقيف يزيدون من قهرهم
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هو موجود في السجن ويفطر عدس وإللي مو مصدق يسوي جريمه وينسجن ويشوفه وإللي مصدق برافو عليه شاطر ويسمع الكلام ولازم يفرش أسنانه قبل ينام ويقرأ الأذكار .
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سوف نأكل مطبق. ونشوف المطبق هو مطبق.
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الأخونجية مؤكد 100% جابو له شبيه وركبو على راسه باروكة وقالو هذا هو الأمير.حركات أخونجدية مكشوفة ومعروفة أهدافها.الخلا الخلا يابني اخونج الخونة لابارك الله فيكم.ماهو شغلكم خارج السعودية او داخلها .
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سيارتي اكسنت 2005 وكل الناس طايحين فيني غيرها غيرها وطلغ قرض وغيرها ، طيب أنا إللي أسوقها وما قصرت تخدمني وتقضي مشاوري وتوصلني دوامي وكثر خيرها ، طيب وش دخل خلق الله وهل نوع السياره مقياس للناس .
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هههههه مثل الي مسوي حركه داخل البحر وطلع يقل لناس حد شافني خلاص مصدقين انه في السجن
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اذا قبل كذا قصوه وهو حي يرزق اكيد هالحين مسجون وهو برا
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شهيتونا وذكرتوناالمطبق المالح والحلووانا جوعان ماتعشيت للحين
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طيب يالأخونجية قاضيكم الحرامي اللي نشب الجني في لحيته الآن هو خارج السجن والمحتسب المكتئب اللي قام يلقي خطبة ليلة اليوم الوطني زعمتم بتشوفون أمره والى الآن سكتم بكتم عنه. وقفت على هذا الأمير ياخونة.
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ت17قلم الحقيقه الرجال في الخارج ارحمنا ياشيخ من الكذب
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الامير الان موجود بلخارج يقضي اجازه وقد تم نشر صور له
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ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي...
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طيب احد يفسر لي ليش قام الامير بنشر صور حديثة له في احد الدول الاوربية برفقه اصدقاءه.. قالت زينب: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثرت الشرور والمعاصي.
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إذا كنت صادقا فلماذا الحلف ؟
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مطبق .. مالح وإلا حلو ... قال مطبق ..المطبق على الضعوف .. كلنا شفنا فيديو له وهو في البحر يصيد ويسبح ومهيص وفاله فلفله
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فك الله لحيك
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يجب مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الاشاعات قبل صدروها ومحاسب من يثير الفتن والقيل والقال
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النظام مطبق اقول مطبق وبعد مطبق تريد تجرب انه مطبق مد يدك وتعرف المطبق
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متى بيحكم عليه
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قلم الخنبقه 👊👊
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شدعوة بيكون مصيره اعدام!! بعيدا عن العواطف ونحكم القانون في القضية هذا الامير مو مقاتل حتى يقتل جريمته انه ضارب الوافد اليمني وشاهر السلاح ومصوره بالجوال يعني الحكم عليه هو سجن ويدفع ديه وبس يطلع
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اشاعات خلفها لحى الأخونجية الأخوان وقطيعهم.
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بيطلع بس متى الله أعلم .
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سوف يطبق فيه شرع الله
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للاسف عندي حارس سوداني ماتمنة على موقع سرق كيابل واجهزة تقدر بقرابة نصف مليون وتم القبض علية وتسليمة لقسم الشرطة وحولت الى الادعاء الذي امر باطلاق سراحة دون كفالة كيف تحفظ حقوق الناس بهاذة الطريقة
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تعليق مخالف
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من تداول تلك الاخبار يريدون بها اثارة الفتنه بيننا واغلبهم اخونجيه يمنيين وحوثيين
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😷
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يعني سمو سيدي ماطلع
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المفروض يعامل كما الاخرون بعد التحقيق يطلع بكفالة لحين المحاكمة وهذا من حقه ولكن الحرامي والسروق الاجنبي يسرق سيارة فاخرة من امام منزل ويطلع بكفالة وتقفل القضية هذا غير قانوني في جميع الدول المتقدمة
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المشنقة لكل معتدي
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يقولون كان ياما كان
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اتمنا يعلن للناس الحكم الذي صدر من القضاء على المجرمين مثل ما يعلن الحكم على الارهابيين وغيرهم بالجرايد
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ابوفهد خوفك من الله ارعب الاعداء واسعد شعبك
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يحيا العدل ... زمن الحزم
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امير
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السيف الاملح.
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فتش عن الاخونجيه والمتقطرنيين ورا هاشتاقات الفتن والاشاعات...!
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