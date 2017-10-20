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“المرصد” تكشف حقيقة إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية

“المرصد” تكشف حقيقة إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية
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المرصد 39 8٬275 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نفى مصدر مسؤول صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح أمير متورط في تهمة حيث ظهر في مقاطع تتضمن تجاوزات وانتهاكات وتم ضبطه بأمر خادم الحرمين الشريفين.
وقال ” المصدر” أن الأمير مازال موقوفاً وأنه يتم إجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقانون مشيرا إلى أن القانون يتم تنفيذه على الجميع .
وكانت عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تداولوا أنباء عن إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية ودشن مغردون هاشتاق بعنوان ” الأمير القاتل خارج السجن” مطالبين بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الأمير إذا كان متورطا في القضية.
يشار إلى أن أمر الملك قد تضمن القبض على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدَى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 -
2017-10-21 00:14:26
انا مالي في الكوره بس اتابع الدوري الاوربي متى مباراه الهلال والنصر
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38 - ناصر
2017-10-21 00:09:25
يا راعي الأكسنت نصيحتي لا تغيرها وتبلش نفسك بالقروض وكلام الناس ينداس ولو أنا مكانك أتمسك فيها أكثر عشان الملاقيف يزيدون من قهرهم
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37 - ناصر
2017-10-21 00:07:52
هو موجود في السجن ويفطر عدس وإللي مو مصدق يسوي جريمه وينسجن ويشوفه وإللي مصدق برافو عليه شاطر ويسمع الكلام ولازم يفرش أسنانه قبل ينام ويقرأ الأذكار .
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36 - العنزي
2017-10-21 00:07:33
سوف نأكل مطبق. ونشوف المطبق هو مطبق.
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( عدد التعليقات 30,030 )
35 - قلم الحقيقه
2017-10-21 00:06:05
الأخونجية مؤكد 100% جابو له شبيه وركبو على راسه باروكة وقالو هذا هو الأمير.حركات أخونجدية مكشوفة ومعروفة أهدافها.الخلا الخلا يابني اخونج الخونة لابارك الله فيكم.ماهو شغلكم خارج السعودية او داخلها .
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34 - أكسنت2005
2017-10-21 00:05:14
سيارتي اكسنت 2005 وكل الناس طايحين فيني غيرها غيرها وطلغ قرض وغيرها ، طيب أنا إللي أسوقها وما قصرت تخدمني وتقضي مشاوري وتوصلني دوامي وكثر خيرها ، طيب وش دخل خلق الله وهل نوع السياره مقياس للناس .
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33 -
2017-10-21 00:04:01
هههههه مثل الي مسوي حركه داخل البحر وطلع يقل لناس حد شافني خلاص مصدقين انه في السجن
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32 - عيد
2017-10-21 00:03:47
اذا قبل كذا قصوه وهو حي يرزق اكيد هالحين مسجون وهو برا
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31 - ابو مرفت
2017-10-21 00:01:27
شهيتونا وذكرتوناالمطبق المالح والحلووانا جوعان ماتعشيت للحين
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( عدد التعليقات 30,030 )
30 - قلم الحقيقه
2017-10-21 00:01:13
طيب يالأخونجية قاضيكم الحرامي اللي نشب الجني في لحيته الآن هو خارج السجن والمحتسب المكتئب اللي قام يلقي خطبة ليلة اليوم الوطني زعمتم بتشوفون أمره والى الآن سكتم بكتم عنه. وقفت على هذا الأمير ياخونة.
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29 -
2017-10-20 23:58:26
ت17قلم الحقيقه الرجال في الخارج ارحمنا ياشيخ من الكذب
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28 -
2017-10-20 23:55:34
الامير الان موجود بلخارج يقضي اجازه وقد تم نشر صور له
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27 - مانزل مستواك
2017-10-20 23:32:25
ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي...
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26 - القانون لا يطبق على طبقة النبلاء والسلاطين
2017-10-20 23:23:31
طيب احد يفسر لي ليش قام الامير بنشر صور حديثة له في احد الدول الاوربية برفقه اصدقاءه.. قالت زينب: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثرت الشرور والمعاصي.
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25 - يقول شكسبير
2017-10-20 23:16:15
إذا كنت صادقا فلماذا الحلف ؟
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24 - لاري كنق
2017-10-20 23:16:11
مطبق .. مالح وإلا حلو ... قال مطبق ..المطبق على الضعوف .. كلنا شفنا فيديو له وهو في البحر يصيد ويسبح ومهيص وفاله فلفله
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( عدد التعليقات 2,319 )
23 - ابونواف...
2017-10-20 23:14:33
فك الله لحيك
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22 - صقر العروبه
2017-10-20 23:10:19
يجب مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الاشاعات قبل صدروها ومحاسب من يثير الفتن والقيل والقال
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21 - هنطش
2017-10-20 23:05:52
النظام مطبق اقول مطبق وبعد مطبق تريد تجرب انه مطبق مد يدك وتعرف المطبق
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20 - ضحكت منها الأمم
2017-10-20 23:04:06
متى بيحكم عليه
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19 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 22:59:10
قلم الخنبقه 👊👊
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18 -
2017-10-20 22:58:05
شدعوة بيكون مصيره اعدام!! بعيدا عن العواطف ونحكم القانون في القضية هذا الامير مو مقاتل حتى يقتل جريمته انه ضارب الوافد اليمني وشاهر السلاح ومصوره بالجوال يعني الحكم عليه هو سجن ويدفع ديه وبس يطلع
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( عدد التعليقات 30,030 )
17 - قلم الحقيقه
2017-10-20 22:46:42
اشاعات خلفها لحى الأخونجية الأخوان وقطيعهم.
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 22:45:41
بيطلع بس متى الله أعلم .
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15 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 22:45:28
سوف يطبق فيه شرع الله
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14 - شجاع
2017-10-20 22:43:09
للاسف عندي حارس سوداني ماتمنة على موقع سرق كيابل واجهزة تقدر بقرابة نصف مليون وتم القبض علية وتسليمة لقسم الشرطة وحولت الى الادعاء الذي امر باطلاق سراحة دون كفالة كيف تحفظ حقوق الناس بهاذة الطريقة
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13 - الرأي
2017-10-20 22:24:52
تعليق مخالف
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12 - 123
2017-10-20 22:24:22
من تداول تلك الاخبار يريدون بها اثارة الفتنه بيننا واغلبهم اخونجيه يمنيين وحوثيين
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11 -
2017-10-20 22:22:09
😷
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - وشك وشك
2017-10-20 22:18:20
يعني سمو سيدي ماطلع
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
9 - قصيمي معتق
2017-10-20 22:15:15
المفروض يعامل كما الاخرون بعد التحقيق يطلع بكفالة لحين المحاكمة وهذا من حقه ولكن الحرامي والسروق الاجنبي يسرق سيارة فاخرة من امام منزل ويطلع بكفالة وتقفل القضية هذا غير قانوني في جميع الدول المتقدمة
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8 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 22:13:26
المشنقة لكل معتدي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - محمد
2017-10-20 22:11:53
يقولون كان ياما كان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - هاشم
2017-10-20 22:08:47
اتمنا يعلن للناس الحكم الذي صدر من القضاء على المجرمين مثل ما يعلن الحكم على الارهابيين وغيرهم بالجرايد
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
5 - ضايع
2017-10-20 22:08:05
ابوفهد خوفك من الله ارعب الاعداء واسعد شعبك
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
4 - وطني الحبيب .
2017-10-20 22:07:57
يحيا العدل ... زمن الحزم
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
3 - طنطل
2017-10-20 22:06:50
امير
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 - ؟؟؟
2017-10-20 22:05:19
السيف الاملح.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - هيثم
2017-10-20 22:05:03
فتش عن الاخونجيه والمتقطرنيين ورا هاشتاقات الفتن والاشاعات...!
لا يعجبني(2) اعجبني(9)

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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

أسرار إيه يابو الأسرار ....
بواسطة : يا الله

العنصريه عندكم تضحك ماهي موجوده في كل دول العالم. التجنيس قد يكون الحل للخروج من...
بواسطة : فيصل

معاه حق مش كل شئ تقوله عالهواء...
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