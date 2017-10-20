“المرصد” تكشف حقيقة إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية

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صحيفة المرصد : نفى مصدر مسؤول صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح أمير متورط في تهمة حيث ظهر في مقاطع تتضمن تجاوزات وانتهاكات وتم ضبطه بأمر خادم الحرمين الشريفين.

وقال ” المصدر” أن الأمير مازال موقوفاً وأنه يتم إجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقانون مشيرا إلى أن القانون يتم تنفيذه على الجميع .

وكانت عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تداولوا أنباء عن إطلاق سراح أمير متهم في قضية جنائية ودشن مغردون هاشتاق بعنوان ” الأمير القاتل خارج السجن” مطالبين بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الأمير إذا كان متورطا في القضية.

يشار إلى أن أمر الملك قد تضمن القبض على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدَى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم