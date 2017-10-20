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تفاصيل التحقيق مع رجال أمن لارتكابهم مخالفات خلال مداهمات أمنية

تفاصيل التحقيق مع رجال أمن لارتكابهم مخالفات خلال مداهمات أمنية
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المرصد 16 3٬261 1 ساعة

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية بدأت في فتح تحقيقات موسعة مع عدد من رجال الأمن بشأن ارتكابهم مخالفات خلال مداهمات أمنية .
وأضافت المصادر أنه تم إحالة رجال الأمن إلى التحقيق على خلفية قيامهم بتصوير مداهمات أمنية خلال حملات شنتها الوزارة الأيام الماضية ببعض المناطق في المملكة بهدف إعادة الانضباط وضبط العناصر الإجرامية .وفقاً لـ ” سبق”
وتابعت: أن رجال الأمن صوروا المقاطع ونشروها على تطبيقات المراسلة وعليه تم إحالتهم إلى التحقيق .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - الساري
2017-10-21 00:14:29
التصوير والتشهير غلط يعاقب عليه فما بالك اذا رجل الامن الي يقوم بهذهي المخالفة وبكل امانة الجيل الاخير الله يعطينا خيرهم
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15 - فيصل
2017-10-21 00:10:35
ليش أسلوب التخويف والتهديد من كل شئ ملينا من هالأسلوب
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14 - محمد 😑
2017-10-20 23:59:48
تعليق رقم ٣ لا يحتاج الى تنبيه فالمعروف في النظام انك لا تصور وانت على راس العمل خصوصا العسكري لانها ادانه بحقك وهذا معروف ولكن الجيل الجديد من العسكر يحب يعيش اللحظه في التطبيقات ونسي صميم عمله!!
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13 - ابو مرفت
2017-10-20 23:58:23
يستاهلون
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12 - wad
2017-10-20 23:54:10
أمريكا اللي احرص مننا امنيا تصور وتذيع مباشر..ههههاي....
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( عدد التعليقات 23,774 )
11 - إنسان منصف
2017-10-20 23:53:30
ممتاز،،،،،،،،🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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( عدد التعليقات 30,442 )
10 - برق _ الحرم
2017-10-20 23:52:37
(((((( أمانة الامن و العمل العسكري ....تلزم المحافظة وعدم التصوير والنشر لا للمراكز و للمواقع العسكرية والسجون ولا للمداهمات تحت اي سبب او ذريعة ))))))
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9 - النيابة العامة هي من تملك حق الاجراءات الجزائية
2017-10-20 23:50:05
طيب وش فيها اذا تم تصوير تلك المداهمات من رجال الأمن أنفسهم؟ الا اذا كان هذه المدهمات غير شرعية وتعسفية وليست وفق قانون الاجراءات الجزائية المعتمد من وزارة الداخلية .. تخويف الناس بالاعتقال ليس حلاً.
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8 - صقر السلام
2017-10-20 23:28:25
لا عاد انا ايش جايبني هنا !!!!!! هههههههههههههههههههه
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7 - قصيمي معتق
2017-10-20 23:28:24
مثلا في بلاد الشام يعبدون رجل الامن وعندما قدموا للسعودية استغلوا لطف رجل امن السعودية وباتوا قنبلة هيدروكهروباءية بالنسبة لنا كمواطنين
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6 - صقر السلام
2017-10-20 23:25:36
احسنت ياست امينة هذول الاخونج و رقصات استعراضية السخيفة كان قبلك اسماعيل هنية اشطر في التمثيل والاستعراض
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5 - رجال الامن بعد الله هم صمام الامان سوا دخل الوطن
2017-10-20 23:25:05
او على الجبهة . هم يقدمون ارواحهم للحفاض بعد الله على امننا وامن وطننا . واذا كان حصل من بعضهم تجاوزات فالمفروض مسائلتهم لكن ليس التشهير بهم في الاعلام وذكر الموضوع هذا يعتبر تشهير برجال الامن البواسل
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4 - قصيمي معتق
2017-10-20 23:22:20
امن ويستغل وظيفته! معناتو رجعنا 100سنة للخلف
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3 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 23:17:57
الذي أراه أن ينبهوا فقط فهم يسهرون على راحتنا وأمننا الأمر الأخر عدم نشر أي أخبار عن التحقيق معهم أو الخطأ الذي وقعوا فيه فرجل الأمن يجب أن نحافظ على هيبته ونشكره ونقف معه وينبه بسرية تامة تحية لهم
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2 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني
2017-10-20 23:10:04
مافيه داعي لتصوير من قبل رجل الامن في مهمته
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1 - سلومي،
2017-10-20 23:03:10
تحية لعموم رجال الأمن الأشاوس.. ..ونتمنى مستقبلآ الانتباه لهذه النقطة وهي التصوير في المداهمة ونشرها.. .... العمل واسراره أهم من انشر على تتبيقات التواصل بدون فايده.إقضوا حوائجكم بالكتمان..تحياتي
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