تفاصيل التحقيق مع رجال أمن لارتكابهم مخالفات خلال مداهمات أمنية

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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية بدأت في فتح تحقيقات موسعة مع عدد من رجال الأمن بشأن ارتكابهم مخالفات خلال مداهمات أمنية .

وأضافت المصادر أنه تم إحالة رجال الأمن إلى التحقيق على خلفية قيامهم بتصوير مداهمات أمنية خلال حملات شنتها الوزارة الأيام الماضية ببعض المناطق في المملكة بهدف إعادة الانضباط وضبط العناصر الإجرامية .وفقاً لـ ” سبق”

وتابعت: أن رجال الأمن صوروا المقاطع ونشروها على تطبيقات المراسلة وعليه تم إحالتهم إلى التحقيق .