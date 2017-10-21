رسالة سعودية عاجلة إلى مصر

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صحيفة المرصد- واس: عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية في بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، والهجومين على مسجدين في أفغانستان.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة متمنياً للمصابين سرعة الشفاء، مجدداً، في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.