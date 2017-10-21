رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / رسالة سعودية عاجلة إلى مصر

رسالة سعودية عاجلة إلى مصر

رسالة سعودية عاجلة إلى مصر
حجم الخط A A A
المرصد 7 3٬105 50 دقيقة

صحيفة المرصد- واس: عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية في بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، والهجومين على مسجدين في أفغانستان.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة متمنياً للمصابين سرعة الشفاء، مجدداً، في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 30,446 )
7 - برق _ الحرم
2017-10-21 01:39:35
(((( تقبل الله جنود مصر الكنانة في الشهداء .....ونتوقع القصاص العاجل بحق دمائهم المغدورة ))))
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
6 - رسالة عاجلة
2017-10-21 01:39:35
توقعت الحرب قامت
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
5 -
2017-10-21 01:37:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 - احمد ابراهيم
2017-10-21 01:34:58
الضرب بيد من حديد على كل من سولت نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد نسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - sar-al-sa
2017-10-21 01:25:35
لمصر نرجو الاثابه فيه والعزاء له والاسف على حدوثه كونها عربيه جاده في تطهير مصر من اعداء البشريه اما ربط افغان استان هنا وليس فيما عملته حكومتنا الرشيده حفظها الله اصلا فيما هو على بعد الثريا غن الثرا
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
2 - عبدالله اليامي
2017-10-21 01:23:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - نيقااااا نفااااادي
2017-10-21 01:19:20
استغفر الله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : أبو هلول

ت٤٩ تحب نجيبلك حته كويسه ؟ :-)...
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

محمود المليقي ....
بواسطة : أبو هلول

صح يا فيصل اصل احنا غاويين تجميع تحف انت عارف المصريين من زمان كده حتعمل ايه الل...
بواسطة : سموها حصار

وهو صادق اسمه محمود يالدلوخ في الكتب والاحاديث...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

معيار خدمة المجتمع في جامعاتنا…إلى أين !؟
85 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
124 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
259 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
296 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
155 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
410 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
175 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
299 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
297 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
346 7
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
148 2
mm

صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
160 4
mm

أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
160 4
mm

عادل التويجري

Soft Power
133 3
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
777 23
mm

عادل التويجري

النسيان !
294 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
596 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
500 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
631 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
541 7
الاخبار الدولية
بالفيديو.. داعية مصري: فيل أبرهة الأشرم اسمه “محمود”!

بالفيديو.. داعية مصري: فيل أبرهة الأشرم اسمه “محمود”!

 المرصد 6 220 18 دقيقة
بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

بعد يوم من ترحيب حماس .. شاهد تنظيم شيعي ينظم عرضاً عسكرياً في غزة

 المرصد 167 6٬951 6 ساعات
شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

شاهد: لحظة اعتقال داعشي “يتلبسه جني” في بريطانيا

 المرصد 18 2٬597 7 ساعات
“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

“قوات سوريا الديمقراطية” تكشف المستقبل الذي ينتظر الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش!

 سكاي نيوز 17 1٬489 8 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

 المرصد 3 2٬070 13 ساعة
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 8 888 14 ساعة
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 20 4٬835 15 ساعة
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 20 6٬094 23 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬305 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬411 3 أيام
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬355 4 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬963 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

بالصور: شاهد كيف كانت إيفانكا ترامب في مراهقتها… شعر أزرق وجينز ممزق وموسيقى روك!

 المرصد 34 9٬708 6 ساعات
بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

بالصور: كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق!

 المرصد 32 7٬711 8 ساعات
خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج

 المرصد 21 6٬032 10 ساعات
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

 المرصد 22 4٬983 12 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 34 10٬459 23 ساعة
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 11 2٬425 يوم واحد
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 71 7٬702 يوم واحد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬174 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬337 4 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬779 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬838 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬134 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬563 3 أيام
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬142 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬179 6 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 9٬017 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

تركيا سترفض طلب من مساهمين سعوديين بتمديد دين لترك تليكوم

 المرصد 22 4٬631 9 ساعات
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬516 يوم واحد
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬077 يومين
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 63 5٬146 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬990 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 685 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬088 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬772 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 25 8٬153 22 ساعة
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 3 390 22 ساعة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬856 3 أيام
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬662 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 415 3٬418 16 ساعة