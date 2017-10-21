بالفيديو.. داعية مصري: فيل أبرهة الأشرم اسمه “محمود”!

حجم الخط A A A المرصد 6 222 18 دقيقة

صحيفة المرصد: قال الداعية الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر، إن فيل أبرهة الأشرم الذي جاء به لهدم الكعبة وذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، اسمه “محمود”، باتفاق أهل العلم، وهذا موجود في التفاسير وكتب السنة، لافتًا إلى أن ابن كثير والقرطبي والسعدي أكدوا أن اسمه “محمود”.

وأضاف “الروبي”، خلال حواره مع الإعلامي محمد محفوظ ببرنامج “منهج حياة” عبر فضائية “العاصمة”، أن أبرهة اصطحب معه جيشا عظيما جرارا تصدره 8 أفيال، أو اثني عشر فيلًا، وقيل فيل واحد، وبدأ يطوف على القبائل العربية قتلًا وسلبًا وأسرًا حتى وصل إلى الطائف ثم انطلق إلى مكة ووقتها حصلت المعجزة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر، من زعم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي أن قصة “فرعون موسى” المذكورة في القرآن وقعت أحداثها في منطقة خراسان ولم تكن في مصر كما هو متعارف عليه .

وأضاف الهلالي، “أول ما قرأت عن فرعون في كتاب لفيروز آبادي اسمه “بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز″، وابن منظور في كتابه الشهير “لسان العرب”، والفيومي في كتابه “المصباح المنير”، وجدت في هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصرياً بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان.