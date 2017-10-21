حاكم الشارقة يطلب من الشرطة عدم ملاحقة المديونين.. ويقول: نحن موجودون والدنيا بخير!

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صحيفة المرصد: وجه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، الخميس، الأجهزة الشرطية في الإمارة بعدم التعامل مع المديونين كمجرمين وطالبهم بعد ملاحقتهم .

وقال في كلمة له في اجتماع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: نطلب من الشرطة أن يمهلوا المطلوبين لقضايا مالية “برهة من الزمن”، وألا تلاحق الإنسان، فنحن موجودون، والدنيا بخير”مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى حول ملاحقة الشرطة لبعض الأشخاص .

وتابع: نكلم الشرطة ونقول لها لا تلاحقوا الإنسان، الدنيا بخير، هذه ليست جريمة هي مبالغ”.

