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حاكم الشارقة يطلب من الشرطة عدم ملاحقة المديونين.. ويقول: نحن موجودون والدنيا بخير!
صحيفة المرصد: وجه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، الخميس، الأجهزة الشرطية في الإمارة بعدم التعامل مع المديونين كمجرمين وطالبهم بعد ملاحقتهم .
وقال في كلمة له في اجتماع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: نطلب من الشرطة أن يمهلوا المطلوبين لقضايا مالية “برهة من الزمن”، وألا تلاحق الإنسان، فنحن موجودون، والدنيا بخير”مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى حول ملاحقة الشرطة لبعض الأشخاص .
وتابع: نكلم الشرطة ونقول لها لا تلاحقوا الإنسان، الدنيا بخير، هذه ليست جريمة هي مبالغ”.
#حاكم_الشارقة: نطلب من الشرطة أن يمهلوا المطلوبين لقضايا مالية "برهة من الزمن"، ولا تلاحق الإنسان، فنحن موجودين ، والدنيا بخير. pic.twitter.com/d8dB8Hy2UW— تلفزيون الشارقة (@SharjahTV) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
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بواسطة : أبو هلول
ت٤٩ تحب نجيبلك حته كويسه ؟ :-)...
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴
محمود المليقي ....
بواسطة : سموها حصار
وهو صادق اسمه محمود يالدلوخ في الكتب والاحاديث...
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