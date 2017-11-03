إمام مسجد بجدة ينصح اليمنيين بإخراج أسرهم من السعودية وتسكينهم في دولة مجاورة !

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صحيفة المرصد: وجه إمام وخطيب جامع بجدة، نصيحة لعدد من المقيمين وخصّ من بينهم اليمنيين من مواليد السعودية، بالبحث عن دولة مسلمة مجاورة تسكن بها عوائلهم، بسبب رسوم المرافقين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إلى الإمام ، طالب خلالها اليمنيين، الذهاب إلى دولة مسلمة مثل السودان مشيدا بكرم أهلها، ومشيرا إلى أنه بإمكان المقيم خصوصا اليمني أن يذهب إلى زيارة أسرته مرتين أو ثلاث مرات في السنة. وفقاً لـ “عين اليوم”.

وأشار إلى أن التكلفة ستكون أقل من دفع الرسوم. وقال: “أنا لكم ناصح أمين، لا تنتظروا حتى موعد تجديد الإقامة، وتضطروا أن تدفعوا مبالغ من 60 إلى 70 ألف ريال”.

وأضاف : “إن بعض اليمنيين الذين ولدوا وتربوا في السعودية وغادروا سابقا عقب أزمة الخليج وهم صغار في السن، وجدتهم الآن وقد أصبحوا علماء باليمن”.

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