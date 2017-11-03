رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / إمام مسجد بجدة ينصح اليمنيين بإخراج أسرهم من السعودية وتسكينهم في دولة مجاورة !

إمام مسجد بجدة ينصح اليمنيين بإخراج أسرهم من السعودية وتسكينهم في دولة مجاورة !

إمام مسجد بجدة ينصح اليمنيين بإخراج أسرهم من السعودية وتسكينهم في دولة مجاورة !
حجم الخط A A A
المرصد 86 12٬809 8 ساعات

صحيفة المرصد: وجه إمام وخطيب جامع بجدة، نصيحة لعدد من المقيمين وخصّ من بينهم اليمنيين من مواليد السعودية، بالبحث عن دولة مسلمة مجاورة تسكن بها عوائلهم، بسبب رسوم المرافقين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إلى الإمام ، طالب خلالها اليمنيين، الذهاب إلى دولة مسلمة مثل السودان مشيدا بكرم أهلها، ومشيرا إلى أنه بإمكان المقيم خصوصا اليمني أن يذهب إلى زيارة أسرته مرتين أو ثلاث مرات في السنة. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأشار إلى أن التكلفة ستكون أقل من دفع الرسوم. وقال: “أنا لكم ناصح أمين، لا تنتظروا حتى موعد تجديد الإقامة، وتضطروا أن تدفعوا مبالغ من 60 إلى 70 ألف ريال”.
وأضاف : “إن بعض اليمنيين الذين ولدوا وتربوا في السعودية وغادروا سابقا عقب أزمة الخليج وهم صغار في السن، وجدتهم الآن وقد أصبحوا علماء باليمن”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

86 - loving liberal
2017-11-04 05:56:51
62ويش معنى التاريخ تاريخكم معروف ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - الحرفي
2017-11-04 05:42:11
اشوف المنابر في الاونه الاخيره من امام مساجدنا اصبحوا سياسين من الدرجه الاولى فهل هناء ( انتماء صح اوشكلي ) اللهم يارب تكفينا شر الاشرار وان تبعد عناء هولأ اللي اعداء البلاد بطريقة الخفاء اوالعن وشكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - *****
2017-11-04 05:41:03
يعنى افهم من كلامه انه البلد بيئه قاتله للعلم ام تحارب التطور ؟ ما بهذل المواطن والمقيم القديم الا تجارة الفيز ولا كنا ماشين تمام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 -
2017-11-04 05:35:21
ليه مايقول ارجعو لليمن اصلن اكثر من نص اليمن مافيها حرب الحرب فقط في الجزء الشمالي الغربي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
82 - فهد القحطاني
2017-11-04 05:25:05
اقووول الي مو عاجبه يتوكل على الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
81 - رفيق الدرب
2017-11-04 05:11:40
الساعه المباركه يارب ما يرجعو بكلامهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 -
2017-11-04 05:11:04
هذا نظام دوله كفايه سنين وهم عايشين مثلنا اللي مايبي يتوكل على الله بكره يطلعون بالقنوات ويسبون
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
79 - ابو سيف
2017-11-04 05:06:43
الحمد لله على جميع نعمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - ابو سيف
2017-11-04 05:04:55
احترام الناس واجب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 -
2017-11-04 04:59:23
الله الرزاق من عند الله وليس من عند الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 -
2017-11-04 04:57:39
اليمنين والبرماويين وغيرهم اخوننا لهم الحترام والتقدير فواجب نوقف معهم ونسال الله أن يغنيهم من فضله ويرجعهم الى بلادهم سالمين امننين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
75 - محمد الغامدي
2017-11-04 04:52:51
ان بقوا في السعودية فهم المستفيدين وان غادروا ففي ثمها لافغرت والدرب اخضر والقلش بالاحقان وان شاء الله يلحقهم البقية خلونا نستمتع بخيرات بلدنا وامنها الذي كان اليمنى وراء كل جريمة فيه . تكفون عجلوا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
74 -
2017-11-04 04:37:00
وليش ماينصحهم يروحو يحررو ارضهم ؟؟ولا تبغانا نحرر لهم ارضهم وفوقها نعفيهم من الرسوم مو ناقص الا نغسل لهم الصحون..ناس ماتشكر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
73 -
2017-11-04 04:33:50
السودانيين مابيتحملو حركاتهم من اول شهر بيطردونهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
72 - هاجد
2017-11-04 04:09:18
اسر اليمنيين كلها في اليمن متحكم فيهم الحوثي الخبيث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - عبشان الشلولخ
2017-11-04 04:07:26
من اراد البقاء فأهلا ومرحباً به وعليه دفع الرسوم مثل كل الدول يدفعون رسوم إقامة .. ومن أراد الذهاب الى دولة أخرى الله يوفقه وفي أمان الله ..ويبقى أخ مسلم وعزيز علينا. وشكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
70 -
2017-11-04 03:31:39
من حق الدولة وحق مشروع تاخذ تاكس على كل مقيم مع عائلتة والسعودية لم تقصر معاكم ولامع احد بس انتم ناكرين جميل وللعلم زمان كنتم بدون اقامة زي المواطن تعاملوا بس خنتوا الامانة مع رئيسكم السابق الخائن
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
69 -
2017-11-04 03:25:14
اليماني يكره السعودي وصار يستقلة في الورش والمحلات التجارية اللي هم مسيطرين عليها ولقالئل غير كذا مجامل او خائف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
68 - ابو فلااااح
2017-11-04 03:13:43
اليمن جار سوء
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
67 - ابو بخش
2017-11-04 03:07:23
وكمان ابو شكيم زرافين المقاولات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 -
2017-11-04 03:06:53
الإمام ممكن من الجنسيه اليمنيه وله سنين كثيره بالسعوديه وكلامه مثل كلام أبناء جلدته اليمنيين يهيجون مشاعر الناس لأقل والأكثر حتى ينال من هدفه صدقوني هاذي الحقيقه ٠
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
65 - القرم
2017-11-04 02:54:52
نتمنى من الملك سلمان ترحيل جميع الاجانب إلى اوطانهم معه اقامه ولا مامعه مولود ولا ماهو مولود جميعهم يرحلون إلى اوطانهم خلاص ملينا من الأجانب جميع الجرائم والفساد من اغلبيتهم وهدفهم الوحيد جمع المال
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
64 - ابو فهد - جده
2017-11-04 02:48:56
ياليت انهم يسمعون النصيحه ويطلعون من بلدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
63 - ٢١
2017-11-04 02:38:31
قصدي الذي قال ان اليمن جاهله فهو جاهل بعلم التاريخ
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
62 - ٢١
2017-11-04 02:33:59
انا اشفق ع السعوديين الأجنبي يرجع بلده بس انتو يا سعوديين وين تروح و وين تروحو؟؟ الله يرحمكم ف بلدكم.. والذي قال ان اليمن اجعله فهو جاهل ولم يقرأ التاريخ كما يجب...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
61 - ٢١
2017-11-04 02:33:58
انا اشفق ع السعوديين الأجنبي يرجع بلده بس انتو يا سعوديين وين تروح و وين تروحو؟؟ الله يرحمكم ف بلدكم.. والذي قال ان اليمن اجعله فهو جاهل ولم يقرأ التاريخ كما يجب...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 -
2017-11-04 02:22:54
أنصحكم تروحون بلدكم تحرونها والخطيب .والله يكفينا شر الاخوانجيه إخوان الشياطين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 -
2017-11-04 02:21:02
أنصحكم تروحون بلدكم تحرونها والخطيب .والله يكفينا شر الاخوانجيه إخوان الشياطين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
58 -
2017-11-04 02:16:39
اخوانجي وزيود منهم فيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
57 - ابوعزوز
2017-11-04 02:14:31
انا لله وإنا إليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - أبوبوز
2017-11-04 02:13:20
حسبي الله على الزمن كفى ووفى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - ٢١
2017-11-04 02:08:46
الله لا يبارك فيكم يا سعوديين.. اين الدين الإسلامي الذي يجمع بين الناس..اين الاخوه..اين الرحمه.. والله حتى الهدايه ما تستاهلون. الله يرحم كل شعب مظلوم ف بلده وبلاد المسلمين..
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
54 - الثقفي
2017-11-04 02:02:43
ابو يمن مايهمه بلد ولاغيره مايهمه الا المال يطامر يجمع وبخزن وبس الله لايبلانا🤓
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
53 - الثقفي
2017-11-04 02:01:08
بس لزقات ماراح يغادرون لانهم يكسبون ملايين وراح يدفعون الرسوم بالنسبه لهم فتافيت 😎
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
52 - الثقفي
2017-11-04 01:58:44
انا اضم صوتي لصوت هالامام اليمني واقول بعد ترى اثيوبيا يمدحونها لبو يمن والفرع يرجع لاصله وجيناتكم وحده والله ياليت كل الائمه مثل هذا وياليت ينصح بعد السواروه يرجعون ليش تاركين بلدهم للايرانيين والروس
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
51 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-04 01:58:22
مافيه مثل بوركينا فاسو وهواها العليل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - مع زاتك
2017-11-04 01:52:52
كلام الشيخ سليم..الأجنبي مامنه فائدة لهذا البلد إلا من رحم الله..خذوها قاعده ولا تثقون فيهم.أبدا.أبدأ.والمجرم الكبير هو المتستر خائن لبلاده.يجب محاكمتهم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
49 - الناصح الأمين
2017-11-04 01:48:14
جزاكم الله شيخنا الحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - الناصح الأمين
2017-11-04 01:42:55
جزاكم الله شيخنا الحبيب وحسبنا الله و نعم الوكيل على كل ظالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-11-04 01:40:21
كلامه سليم اتمنى يسمعونه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - مفسر أحلام
2017-11-04 01:38:45
استغرب من اللي وضع لايك لتعليق 32 مع أن الآيه خطاء ممكن يكون غير مقصود هذه النوعيات لازم تغادر البلد لا علم ولاشيمه أهم شيء دراهم ويحرقها بالقات مثل لعبت بلدا ستار هههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
45 - غمد عِـطاف
2017-11-04 01:33:10
ما أراه في بلدي هنا بأن الأجانب و عوائلهم يعيشون حياة مترفة أكثر من المواطنين و هذا الخطيب امره مريب ولا بد أن يحاسب و يعاقب
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
44 - الزياره انتهت كل المطلوب هو ان يرحلون الأجانب الى بلدانهم
2017-11-04 01:31:12
أفضل لهم موانهم يخذون عربية ويدرون فيها في الشوارع يبعون فواكه مخمجه وخضروات فاسده أحسن لهم يرحلون واعتقد ان كلام الامام صحيح فقط ماعنده اُسلوب في النصيحة والوافدين أحسن لهم بلدانهم لان الزياره انتهت
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
43 - المشكلة في الادارة الحاكمة باليمن
2017-11-04 01:30:50
مشكلة دولة اليمن يعج فيها الجهل والفقر بالعلم أن ارض اليمن فيها جميع مقومات الحياة من نفط وزراعة واسماك ومعادن ومواني ومحيط بحر العرب وموقع مهم في جميع أنحاء العالم ! وأيدي عاملة مشاء الله زي الحديد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
42 - ماجد
2017-11-04 01:29:55
امام فيه من قلة الحياء مايكفي دولة اكيد انه يماني و متسعود يجب سحب الجنسيه منه و ترحيله لليمن
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
41 - مفسر أحلام
2017-11-04 01:22:23
تعليق رقم 32 اكتب الآيه صح والا انطم* ‏اللَّهُــمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَـــا مُحمَّدﷺ* قال تعالى ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - me_mo42
2017-11-04 01:22:18
ان شاء الله تضبط اليمن عاجلا غير اجل بفضل دعوة رسولنا العظيم محمد صل الله عليه وسلم ومانحتاج نسافر للسودان نرجع بلدنا اولى وخلي امام المسجد هو يسافر السودان الله لايرده.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - دوووس ياشنب
2017-11-04 01:08:21
اللي يقول خلوهم يترزقون الله،، اقول له كلامك صحيح لو انهم يستاهلون لكن جميع الاجانب يحاربون السعودي بأي وظيفه ويطفشونه عشان ياخذون رزقه لكن احسن شي لهم هو طردهم ،لأنهم حسده وناكرين معروف ومشاكلهم كثير
لا يعجبني(4) اعجبني(11)
38 - منال
2017-11-04 00:34:50
لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - الملكي
2017-11-04 00:24:47
والله امام المسجد على حق احسن من ان يجلسو عند الاشارات وعند ابواب المساجد وعند الصرافات منافسه ويا الافارقه يسفروهم اي دوله افضل بس شوهو المنظر بالتسول
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
36 - منال
2017-11-04 00:13:40
والله ماتلاقون دولة تأمن لكن امن وآمان وراحة و دراسة و علاج مثل السعودية لكن طبعهم نكران الجميل
لا يعجبني(5) اعجبني(11)
35 - جحدر
2017-11-03 23:58:56
بخميس مشيط . بعماير فهد اكثر من نص المحلات الذهب لهم متستر عليهم كربي وصيعري والمحلات ليافع
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
34 - ابومحمد
2017-11-03 23:58:29
الله يجزاه خير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - اشراقت
2017-11-03 23:43:24
مناحي مايحب الا مناحي وسعيدان لايحترم الاسعيدان--اما الناس المتحضره المتعلمه الي عندهم اخلاق حسنه وتواضع يحترمو كل الاسماء والشخصيات والجنسيات المسالمه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
32 - متابع
2017-11-03 23:39:43
قل الله تعالى فان بعد العسري يسرا ان بعد العسر يسرا صدق الله العظيم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
31 - اشراقت
2017-11-03 23:30:59
كلمه سرقو البلاد والعباد-هذي مايقولها *** لايحترم اي بشر الا جماعته--سرقو البلاد قال لانه عملو تجاره ونجحو فيها انت نجحتهم يا*** كنت تشتري من مطاعمهم ومن ملابس يبيعوها
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
30 - اشراقت
2017-11-03 23:24:51
مصلفح انت واحد *** ماتستحق تبقى امثالكم اتمنى ان يرحلو ويحاربو ويصير رجل جالس هنا تتلقف من سنين حاسد السعودين -الله لاييكثر امثالك*** وربي لوكل يمنى مثلك حساد ناكرين ماتمنى يبقو
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
29 - اشراقت
2017-11-03 23:18:03
تسخرو من فقرهم وعجزهم عن دفع رسوم بلد يحبو ترابه عاشوعقود بينكم-عشان بعض منهم مجرم ونصاب- اي بلد يكثر القرويه والجهل طبيعي تجد ناس سويه دينه وناس منحرفه-ايضا كثير مجرمين يطخ خويه ع اتفهه سبب
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
28 - اشراقت
2017-11-03 23:12:58
اكثر المعلقين***ل -تسخرو من كربه عرب مسلمين نساء واطفال لانهم فقراءعاشو بينكم عمر ستدفعو ثمن السخريه والشتم بالدنيا وبالقيامه-المسلم اخو المسلم لايحقرو ولا يشتمه -***
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
27 - كلمة حق
2017-11-03 23:12:09
الارزاق بيد الله وحده لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
26 - اشراقت
2017-11-03 23:08:17
الله يفرج هم المهمومين والمكروبين-كرب المقيم المولود السوري واليمني هم مضاعف لانه لو حبو يرجع بلدهم يخافو -راح يتعرضو للفقر والجوع والموت بسبب الحرب-الم ثاني فراق بلد تولدو فيها وعاشو عقود عشقو ترابها
لا يعجبني(7) اعجبني(15)
25 -
2017-11-03 23:05:26
بالدعاء للعرب والمسلمين كان افضل من ** هذه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
24 - D
2017-11-03 22:59:46
ت23 من زين عاد اللي ذكرت الله يكرم النعمة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
23 - مصلح
2017-11-03 22:39:56
هالامام يبي يقطع عنا المندي و المطبق و المعصوب
لا يعجبني(10) اعجبني(5)
22 - حه͜͡ه҈͜͡ه͜͡ه҈͜͡ه͜͡ه҈͜͡ه͜͡ه҉͜͡ه͜͡ه҉͜͡ه͜͡ه҉͜͡ه͜͡ه͜͡҉ه͜͡ه͜͡҉
2017-11-03 22:35:40
قلومة اسمعي نصيحة الشيخ وفارقينا لبلدك
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
21 - والله لو يغادرون كلهم الساعه المباركه
2017-11-03 22:32:10
ما شفنا منهم غير الجرائم والفساد والغش.
لا يعجبني(10) اعجبني(11)
20 - زحلقه
2017-11-03 22:29:33
واللي بعدها أنصح البرماويه ... 3 مليون خلهم يروحون يحررون بلدهم من البوذيين اللي أشبعوا ربعهم قتل وحرق وهدم وتشريد ...
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
19 - احذروهم
2017-11-03 22:27:56
ولو أنها نصيحه تحمل في طياتها معاني كثيره ونعرف أن قلبك على بني جلدتك .إلا أنها مقبوله إذا ما أخذ بها المواليد والأجانب وأسرهم وفارقونا ... خلونا نتنفس هواء نقي ونلاقي لنا سكن وننفك من زحمة الشوارع
لا يعجبني(11) اعجبني(6)
18 - زائر
2017-11-03 22:23:53
الخطبة القادمة انصح ابو شكيم خلهم يفارقوننا
لا يعجبني(9) اعجبني(8)
17 - جحدر
2017-11-03 22:23:47
بصراحه اتمنى يروحون وبالذات ابناء يافع سرقوا البلاد والعباد ولايستفاد منهم بالبلد. محلات الذهب والاقمشه . والساعات والعطور كلها لهم
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
16 - زائر
2017-11-03 22:21:59
نصيحة موفقة ليت كل الخطباء مثلك خل العمالة السائبة تفارقنا
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
15 - واضح
2017-11-03 22:19:51
ابو مصلفح بالمثل الشعبي نقول ان حج وعند المصرين يقولون لما تشوف حلمة ودنك وارجع اقولك الجنسية حامض على بوزك حدك بطاقة زائر لا ومكتوب عليها تسحب عند اللزوم ازرط بس ازرط ولا يكثر
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
14 - الحربي ...
2017-11-03 22:12:41
ليتهم يسمعوا النصيحه , بحفظ الله ...
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
13 - (ص)
2017-11-03 22:08:28
أأتدرون ما الشئ المفزع المفرح المبشر أن تكون جنسيتك #مسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
12 - برق
2017-11-03 22:08:07
الخطيب من ام جماعه المفروض سعوده الأئمه والتشديد علي ذلك ادفع ياشيخنا والا فارق علي بلدك وادعي هناك زي ماتبي
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
11 - برق
2017-11-03 22:04:15
أما اخاوي خائن وهارب من بلده تارك الارض والعرض ينتهك ***
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
10 - برق
2017-11-03 22:02:27
الفرع يرجع للأصل الأفريقي لاغرابه في ذلك يمدحون غانا جوها عليل ماتأثر ببشره***
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
9 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-03 21:59:09
ليه يابرق هذا وبعد انا ابيك تكون خويي الله يصلحك بس انا أقصى طموحي فعلا مين أكون أنا لجل أكون مواطن سعودي صالح اللهم اغفر لي ذنبي ويسر أمري واحلل عقدة من لساني
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
8 - الهمامي ابن اليمن
2017-11-03 21:56:55
بيض وجه يالخطيب
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
7 - برق
2017-11-03 21:53:52
ابومصلفح الحنسيه بعيده عن شواربك هذا اذا لك شوارب
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
6 - سراب
2017-11-03 21:47:32
الامريكان يقلون لنا شوفو دولة غير امريكا .. ونحنا نقول لليمنين شوفو دولة غير السعوديه !
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
5 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-03 21:46:51
عموما ان شاء الله فيه أخبار حلوة في الطريق جاية
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
4 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-03 21:46:10
المشكلة الآن ان اللي معاه محلات مثلا يوم يجدد اقامته ويطلع مبلغ وقدره يدققون من أين لك هذا مايخفى على الكثير ان اليمنيين بعضهم أصحاب حلال اللي نجحوا اللي طلع ذهبه من هنا وراح الامارات هذا نجح فعلا
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
3 - واضح
2017-11-03 21:44:42
احسنت القول يا شيخ فعلا ضفوا عن الديرة تراكم اكثر من القطاوة خلاص نبي نتنفس اكسجين نظيف وين ما تذب وجهك يماني او سوري او رفيق ياخي عقوبة والله صرتوا
لا يعجبني(19) اعجبني(16)
2 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-03 21:44:21
السودان بيقولوا السودان للسودانيين اليمني مسيكين ملطشة بفضل عفاش واللي دعموه 33 سنة بس والله في ناس من ربعنا راحوا السودان واشتغلوا والحمد لله أمورهم تمام باقي عندنا أمل باالجنسية ان شاء الله
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
1 - سلطان
2017-11-03 21:43:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

التأثيرات الخارجية في أزمة الديون العربية !
113 0
mm

محمد آل الشيخ

لا حل إلا الإذعان أيها القطريون
220 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل أصبح الثراء عن طريق الاحتيال شطارة !؟
131 3
mm

قينان الغامدي

صور خامنئي في الدوحة لن تفاجئنا: كم أنت رخيص يا…..!
534 10
mm

مشعل السديري

حصيلة المعركة المشرفة
273 0
mm

محمد الساعد

«خاشقجي» وصناعة الأعمال القذرة
445 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل للعولمة تاريخ أم أنها مجرد مصطلح !؟
151 1
mm

خلف الحربي

خطيئة الانتقام من الصحوة
597 11
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 2-3 ؟
178 0
mm

سمر المقرن

مُعنف ميامي!
199 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

ضجيج !
271 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
225 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
254 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
91 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
502 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
342 6
mm

عادل التويجري

الارتجال !
459 15
mm

أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
745 20
mm

أحمد الشمراني

فوبيا نيشيمورا !
653 30
mm

عادل التويجري

الأقزام !
439 8
الاخبار الدولية
بن لادن: الثورات العربية أفضل بيئة لنشر أفكار التنظيم.. وطلبت تخفيف سرعتها !

بن لادن: الثورات العربية أفضل بيئة لنشر أفكار التنظيم.. وطلبت تخفيف سرعتها !

 المرصد 8 199 23 دقيقة
أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل

أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل

 أ ف ب 14 2٬801 2 ساعتين
موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر

موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر

 المرصد 10 2٬299 5 ساعات
بالفيديو : رئيس فنزويلا يستفز شعبه بأكل اللحوم أثناء إلقاء خطابه عن الفقر

بالفيديو : رئيس فنزويلا يستفز شعبه بأكل اللحوم أثناء إلقاء خطابه عن الفقر

 المرصد 17 4٬430 12 ساعة
المرصد الرياضي
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 35 9٬146 9 ساعات
الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

 المرصد 10 6٬963 9 ساعات
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

 المرصد 17 7٬353 11 ساعة
آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

 المرصد 75 6٬471 يوم واحد
اخبار فنية
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 44 3٬340 14 ساعة
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 20 11٬150 14 ساعة
بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

 المرصد 23 10٬583 22 ساعة
بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

 المرصد 14 6٬981 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 33 4٬061 4 ساعات
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 46 13٬245 14 ساعة
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 47 8٬833 17 ساعة
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

 المرصد 7 2٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 19 5٬268 8 ساعات
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 56 6٬748 8 ساعات
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 9٬299 15 ساعة
شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

 المرصد 70 9٬883 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 24 2٬172 يوم واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬786 3 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬452 4 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬363 6 أيام
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 2٬870 15 ساعة
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬435 23 ساعة
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬685 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

 المرصد 12 5٬920 6 أيام
اخبار اقتصادية
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 31 5٬368 4 ساعات
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬271 17 ساعة
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

 المرصد 13 3٬774 يوم واحد
تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

 المرصد 18 1٬359 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬410 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 789 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬274 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬139 4 أسابيع
الاخيرة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 6 2٬657 14 ساعة
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 7٬929 يومين
شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

 المرصد 49 8٬262 3 أيام
بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

 المرصد 10 3٬418 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 91 2٬036 20 ساعة