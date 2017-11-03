إمام مسجد بجدة ينصح اليمنيين بإخراج أسرهم من السعودية وتسكينهم في دولة مجاورة !
صحيفة المرصد: وجه إمام وخطيب جامع بجدة، نصيحة لعدد من المقيمين وخصّ من بينهم اليمنيين من مواليد السعودية، بالبحث عن دولة مسلمة مجاورة تسكن بها عوائلهم، بسبب رسوم المرافقين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إلى الإمام ، طالب خلالها اليمنيين، الذهاب إلى دولة مسلمة مثل السودان مشيدا بكرم أهلها، ومشيرا إلى أنه بإمكان المقيم خصوصا اليمني أن يذهب إلى زيارة أسرته مرتين أو ثلاث مرات في السنة. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأشار إلى أن التكلفة ستكون أقل من دفع الرسوم. وقال: “أنا لكم ناصح أمين، لا تنتظروا حتى موعد تجديد الإقامة، وتضطروا أن تدفعوا مبالغ من 60 إلى 70 ألف ريال”.
وأضاف : “إن بعض اليمنيين الذين ولدوا وتربوا في السعودية وغادروا سابقا عقب أزمة الخليج وهم صغار في السن، وجدتهم الآن وقد أصبحوا علماء باليمن”.
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التعليقات
62ويش معنى التاريخ تاريخكم معروف ***
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اشوف المنابر في الاونه الاخيره من امام مساجدنا اصبحوا سياسين من الدرجه الاولى فهل هناء ( انتماء صح اوشكلي ) اللهم يارب تكفينا شر الاشرار وان تبعد عناء هولأ اللي اعداء البلاد بطريقة الخفاء اوالعن وشكرا
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يعنى افهم من كلامه انه البلد بيئه قاتله للعلم ام تحارب التطور ؟ ما بهذل المواطن والمقيم القديم الا تجارة الفيز ولا كنا ماشين تمام
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ليه مايقول ارجعو لليمن اصلن اكثر من نص اليمن مافيها حرب الحرب فقط في الجزء الشمالي الغربي
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اقووول الي مو عاجبه يتوكل على الله
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الساعه المباركه يارب ما يرجعو بكلامهم
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هذا نظام دوله كفايه سنين وهم عايشين مثلنا اللي مايبي يتوكل على الله بكره يطلعون بالقنوات ويسبون
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الحمد لله على جميع نعمه
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احترام الناس واجب
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الله الرزاق من عند الله وليس من عند الناس
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اليمنين والبرماويين وغيرهم اخوننا لهم الحترام والتقدير فواجب نوقف معهم ونسال الله أن يغنيهم من فضله ويرجعهم الى بلادهم سالمين امننين
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ان بقوا في السعودية فهم المستفيدين وان غادروا ففي ثمها لافغرت والدرب اخضر والقلش بالاحقان وان شاء الله يلحقهم البقية خلونا نستمتع بخيرات بلدنا وامنها الذي كان اليمنى وراء كل جريمة فيه . تكفون عجلوا
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وليش ماينصحهم يروحو يحررو ارضهم ؟؟ولا تبغانا نحرر لهم ارضهم وفوقها نعفيهم من الرسوم مو ناقص الا نغسل لهم الصحون..ناس ماتشكر
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السودانيين مابيتحملو حركاتهم من اول شهر بيطردونهم
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اسر اليمنيين كلها في اليمن متحكم فيهم الحوثي الخبيث
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من اراد البقاء فأهلا ومرحباً به وعليه دفع الرسوم مثل كل الدول يدفعون رسوم إقامة .. ومن أراد الذهاب الى دولة أخرى الله يوفقه وفي أمان الله ..ويبقى أخ مسلم وعزيز علينا. وشكرا
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من حق الدولة وحق مشروع تاخذ تاكس على كل مقيم مع عائلتة والسعودية لم تقصر معاكم ولامع احد بس انتم ناكرين جميل وللعلم زمان كنتم بدون اقامة زي المواطن تعاملوا بس خنتوا الامانة مع رئيسكم السابق الخائن
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اليماني يكره السعودي وصار يستقلة في الورش والمحلات التجارية اللي هم مسيطرين عليها ولقالئل غير كذا مجامل او خائف
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اليمن جار سوء
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وكمان ابو شكيم زرافين المقاولات
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الإمام ممكن من الجنسيه اليمنيه وله سنين كثيره بالسعوديه وكلامه مثل كلام أبناء جلدته اليمنيين يهيجون مشاعر الناس لأقل والأكثر حتى ينال من هدفه صدقوني هاذي الحقيقه ٠
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نتمنى من الملك سلمان ترحيل جميع الاجانب إلى اوطانهم معه اقامه ولا مامعه مولود ولا ماهو مولود جميعهم يرحلون إلى اوطانهم خلاص ملينا من الأجانب جميع الجرائم والفساد من اغلبيتهم وهدفهم الوحيد جمع المال
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ياليت انهم يسمعون النصيحه ويطلعون من بلدنا
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قصدي الذي قال ان اليمن جاهله فهو جاهل بعلم التاريخ
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انا اشفق ع السعوديين الأجنبي يرجع بلده بس انتو يا سعوديين وين تروح و وين تروحو؟؟ الله يرحمكم ف بلدكم.. والذي قال ان اليمن اجعله فهو جاهل ولم يقرأ التاريخ كما يجب...
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انا اشفق ع السعوديين الأجنبي يرجع بلده بس انتو يا سعوديين وين تروح و وين تروحو؟؟ الله يرحمكم ف بلدكم.. والذي قال ان اليمن اجعله فهو جاهل ولم يقرأ التاريخ كما يجب...
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أنصحكم تروحون بلدكم تحرونها والخطيب .والله يكفينا شر الاخوانجيه إخوان الشياطين
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أنصحكم تروحون بلدكم تحرونها والخطيب .والله يكفينا شر الاخوانجيه إخوان الشياطين
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اخوانجي وزيود منهم فيهم
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انا لله وإنا إليه راجعون
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حسبي الله على الزمن كفى ووفى
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الله لا يبارك فيكم يا سعوديين.. اين الدين الإسلامي الذي يجمع بين الناس..اين الاخوه..اين الرحمه.. والله حتى الهدايه ما تستاهلون. الله يرحم كل شعب مظلوم ف بلده وبلاد المسلمين..
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ابو يمن مايهمه بلد ولاغيره مايهمه الا المال يطامر يجمع وبخزن وبس الله لايبلانا🤓
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بس لزقات ماراح يغادرون لانهم يكسبون ملايين وراح يدفعون الرسوم بالنسبه لهم فتافيت 😎
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انا اضم صوتي لصوت هالامام اليمني واقول بعد ترى اثيوبيا يمدحونها لبو يمن والفرع يرجع لاصله وجيناتكم وحده والله ياليت كل الائمه مثل هذا وياليت ينصح بعد السواروه يرجعون ليش تاركين بلدهم للايرانيين والروس
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مافيه مثل بوركينا فاسو وهواها العليل
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كلام الشيخ سليم..الأجنبي مامنه فائدة لهذا البلد إلا من رحم الله..خذوها قاعده ولا تثقون فيهم.أبدا.أبدأ.والمجرم الكبير هو المتستر خائن لبلاده.يجب محاكمتهم
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جزاكم الله شيخنا الحبيب
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جزاكم الله شيخنا الحبيب وحسبنا الله و نعم الوكيل على كل ظالم
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كلامه سليم اتمنى يسمعونه
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استغرب من اللي وضع لايك لتعليق 32 مع أن الآيه خطاء ممكن يكون غير مقصود هذه النوعيات لازم تغادر البلد لا علم ولاشيمه أهم شيء دراهم ويحرقها بالقات مثل لعبت بلدا ستار هههههههههههههههههه
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ما أراه في بلدي هنا بأن الأجانب و عوائلهم يعيشون حياة مترفة أكثر من المواطنين و هذا الخطيب امره مريب ولا بد أن يحاسب و يعاقب
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أفضل لهم موانهم يخذون عربية ويدرون فيها في الشوارع يبعون فواكه مخمجه وخضروات فاسده أحسن لهم يرحلون واعتقد ان كلام الامام صحيح فقط ماعنده اُسلوب في النصيحة والوافدين أحسن لهم بلدانهم لان الزياره انتهت
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مشكلة دولة اليمن يعج فيها الجهل والفقر بالعلم أن ارض اليمن فيها جميع مقومات الحياة من نفط وزراعة واسماك ومعادن ومواني ومحيط بحر العرب وموقع مهم في جميع أنحاء العالم ! وأيدي عاملة مشاء الله زي الحديد
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امام فيه من قلة الحياء مايكفي دولة اكيد انه يماني و متسعود يجب سحب الجنسيه منه و ترحيله لليمن
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تعليق رقم 32 اكتب الآيه صح والا انطم* اللَّهُــمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَـــا مُحمَّدﷺ* قال تعالى ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )
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ان شاء الله تضبط اليمن عاجلا غير اجل بفضل دعوة رسولنا العظيم محمد صل الله عليه وسلم ومانحتاج نسافر للسودان نرجع بلدنا اولى وخلي امام المسجد هو يسافر السودان الله لايرده.
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اللي يقول خلوهم يترزقون الله،، اقول له كلامك صحيح لو انهم يستاهلون لكن جميع الاجانب يحاربون السعودي بأي وظيفه ويطفشونه عشان ياخذون رزقه لكن احسن شي لهم هو طردهم ،لأنهم حسده وناكرين معروف ومشاكلهم كثير
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لكم
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والله امام المسجد على حق احسن من ان يجلسو عند الاشارات وعند ابواب المساجد وعند الصرافات منافسه ويا الافارقه يسفروهم اي دوله افضل بس شوهو المنظر بالتسول
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والله ماتلاقون دولة تأمن لكن امن وآمان وراحة و دراسة و علاج مثل السعودية لكن طبعهم نكران الجميل
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بخميس مشيط . بعماير فهد اكثر من نص المحلات الذهب لهم متستر عليهم كربي وصيعري والمحلات ليافع
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الله يجزاه خير
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مناحي مايحب الا مناحي وسعيدان لايحترم الاسعيدان--اما الناس المتحضره المتعلمه الي عندهم اخلاق حسنه وتواضع يحترمو كل الاسماء والشخصيات والجنسيات المسالمه
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قل الله تعالى فان بعد العسري يسرا ان بعد العسر يسرا صدق الله العظيم
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كلمه سرقو البلاد والعباد-هذي مايقولها *** لايحترم اي بشر الا جماعته--سرقو البلاد قال لانه عملو تجاره ونجحو فيها انت نجحتهم يا*** كنت تشتري من مطاعمهم ومن ملابس يبيعوها
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مصلفح انت واحد *** ماتستحق تبقى امثالكم اتمنى ان يرحلو ويحاربو ويصير رجل جالس هنا تتلقف من سنين حاسد السعودين -الله لاييكثر امثالك*** وربي لوكل يمنى مثلك حساد ناكرين ماتمنى يبقو
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تسخرو من فقرهم وعجزهم عن دفع رسوم بلد يحبو ترابه عاشوعقود بينكم-عشان بعض منهم مجرم ونصاب- اي بلد يكثر القرويه والجهل طبيعي تجد ناس سويه دينه وناس منحرفه-ايضا كثير مجرمين يطخ خويه ع اتفهه سبب
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اكثر المعلقين***ل -تسخرو من كربه عرب مسلمين نساء واطفال لانهم فقراءعاشو بينكم عمر ستدفعو ثمن السخريه والشتم بالدنيا وبالقيامه-المسلم اخو المسلم لايحقرو ولا يشتمه -***
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الارزاق بيد الله وحده لاحول ولاقوة الا بالله
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الله يفرج هم المهمومين والمكروبين-كرب المقيم المولود السوري واليمني هم مضاعف لانه لو حبو يرجع بلدهم يخافو -راح يتعرضو للفقر والجوع والموت بسبب الحرب-الم ثاني فراق بلد تولدو فيها وعاشو عقود عشقو ترابها
لا يعجبني(7) اعجبني(15)
بالدعاء للعرب والمسلمين كان افضل من ** هذه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ت23 من زين عاد اللي ذكرت الله يكرم النعمة
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هالامام يبي يقطع عنا المندي و المطبق و المعصوب
لا يعجبني(10) اعجبني(5)
قلومة اسمعي نصيحة الشيخ وفارقينا لبلدك
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ما شفنا منهم غير الجرائم والفساد والغش.
لا يعجبني(10) اعجبني(11)
واللي بعدها أنصح البرماويه ... 3 مليون خلهم يروحون يحررون بلدهم من البوذيين اللي أشبعوا ربعهم قتل وحرق وهدم وتشريد ...
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ولو أنها نصيحه تحمل في طياتها معاني كثيره ونعرف أن قلبك على بني جلدتك .إلا أنها مقبوله إذا ما أخذ بها المواليد والأجانب وأسرهم وفارقونا ... خلونا نتنفس هواء نقي ونلاقي لنا سكن وننفك من زحمة الشوارع
لا يعجبني(11) اعجبني(6)
الخطبة القادمة انصح ابو شكيم خلهم يفارقوننا
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بصراحه اتمنى يروحون وبالذات ابناء يافع سرقوا البلاد والعباد ولايستفاد منهم بالبلد. محلات الذهب والاقمشه . والساعات والعطور كلها لهم
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نصيحة موفقة ليت كل الخطباء مثلك خل العمالة السائبة تفارقنا
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
ابو مصلفح بالمثل الشعبي نقول ان حج وعند المصرين يقولون لما تشوف حلمة ودنك وارجع اقولك الجنسية حامض على بوزك حدك بطاقة زائر لا ومكتوب عليها تسحب عند اللزوم ازرط بس ازرط ولا يكثر
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ليتهم يسمعوا النصيحه , بحفظ الله ...
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أأتدرون ما الشئ المفزع المفرح المبشر أن تكون جنسيتك #مسلم
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الخطيب من ام جماعه المفروض سعوده الأئمه والتشديد علي ذلك ادفع ياشيخنا والا فارق علي بلدك وادعي هناك زي ماتبي
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أما اخاوي خائن وهارب من بلده تارك الارض والعرض ينتهك ***
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الفرع يرجع للأصل الأفريقي لاغرابه في ذلك يمدحون غانا جوها عليل ماتأثر ببشره***
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ليه يابرق هذا وبعد انا ابيك تكون خويي الله يصلحك بس انا أقصى طموحي فعلا مين أكون أنا لجل أكون مواطن سعودي صالح اللهم اغفر لي ذنبي ويسر أمري واحلل عقدة من لساني
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بيض وجه يالخطيب
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
ابومصلفح الحنسيه بعيده عن شواربك هذا اذا لك شوارب
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الامريكان يقلون لنا شوفو دولة غير امريكا .. ونحنا نقول لليمنين شوفو دولة غير السعوديه !
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عموما ان شاء الله فيه أخبار حلوة في الطريق جاية
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المشكلة الآن ان اللي معاه محلات مثلا يوم يجدد اقامته ويطلع مبلغ وقدره يدققون من أين لك هذا مايخفى على الكثير ان اليمنيين بعضهم أصحاب حلال اللي نجحوا اللي طلع ذهبه من هنا وراح الامارات هذا نجح فعلا
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احسنت القول يا شيخ فعلا ضفوا عن الديرة تراكم اكثر من القطاوة خلاص نبي نتنفس اكسجين نظيف وين ما تذب وجهك يماني او سوري او رفيق ياخي عقوبة والله صرتوا
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السودان بيقولوا السودان للسودانيين اليمني مسيكين ملطشة بفضل عفاش واللي دعموه 33 سنة بس والله في ناس من ربعنا راحوا السودان واشتغلوا والحمد لله أمورهم تمام باقي عندنا أمل باالجنسية ان شاء الله
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تعليق مخالف
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