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شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد
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المرصد 56 6٬747 8 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكدساً كثيفاً للمركبات على جسر الملك فهد في الاتجاهين .

فيما أشارت السلطات البحرينية أن كبائن جسر الملك فهد تعمل بكامل طاقتها من أجل استيعاب الكثافة الكبيرة في عدد المسافرين القادمين إلى المنامة.

وفي خطوة لحل الأزمة أكدت السلطات البحرينية تم تحويل عدد من مسارات الخروج بجانب فتح كبائن إضافية، بما يسمح بدخول مزيد من القادمين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - 879
2017-11-04 05:40:15
شي محزن عندما تقف طابور طويل والاجراءت معقدة للغاية مع التطور
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55 - 879
2017-11-04 05:39:45
شي محزن عندما تقف طابور طويل والاجراءت معقدة للغاية مع التطور
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54 - يمني
2017-11-04 05:38:12
هذا شعب بلاد التوحيد ارض الحرمين الى لو تحلل دمه سوف تكتشف ان فيه الاسلام هو يروح يجيب حلو بس ويرجع ما يعمل شي
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53 - loving liberal
2017-11-04 04:11:50
م عليكم كلها فتره وتفتح مدينة نيوم وتصيرفيه منطقه حره بين مصروالسعوديه والاردن والسعوديه والمتشددين من الدول الثلاث مايقدرون يتكلمون بس يشوفون ويشمون الريحه
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52 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-04 03:41:21
كيف غير مسبوق وضع تكدس كما هو ولم ولن يتغير شي في حالة الجسر بخصوص المسافرين الى البلدين وللأمانة ياخوان موظفين البحرنيين هم السبب في تكدس السيارات مش منضبطين لعب بالجوال ولاهناك سوبر فايزر عليهم
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51 - العويد
2017-11-04 03:03:43
منظر مهول اقتصادياً
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50 - سعود
2017-11-04 02:53:30
خلاص العلاقات مع روسيا زينه .ماقصر محمد بن سلمان . وشو له البحرين .طق لك روسيه يامال الشحم ومد رجولك . حتا الامارات جابها لكم محمد بن سلمان
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49 -
2017-11-04 02:52:26
الربيع عندهم منتاز
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48 - مـ
2017-11-04 02:47:32
عندنا انتاج وطني سواء شراب او لحم وبعد السواقة ولم خمسميتك وعطها الاحداثيات وراها اقصاد سيارة ومخالفات والتزامات هذا مؤكد وبدون خوف بعد
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47 -
2017-11-04 02:39:15
العصير عندهم مسموح
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46 -
2017-11-04 02:37:59
تعليق مخالف
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45 -
2017-11-04 02:36:28
تعليق مخالف
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44 -
2017-11-04 02:33:24
ههههههه
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43 -
2017-11-04 02:32:20
تعليق مخالف
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42 - wad
2017-11-04 02:30:23
حطوووووووو عبارات لن تحل المشكلة الا بعبارات وقطار ..مشكلة ازليه..بس أتوقع مع فتح السينما راح تنحل 50% من الازمه
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41 - ماوراء الارجنتين
2017-11-04 02:25:57
مئات المليارات يفقدها الإقتصاد المحلي ( مئات المليارات ينفقها السياح بالخارج ) ؛ تريليون ريال ( 1000مليار ) أنفقها السياح خلال ثلاث عقود وأكثر مضت ؛ إقتصادنا هو الأحق بها وفق مرافق ترفيهية حديثة
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40 - ابن البلد
2017-11-04 02:25:43
ليلة ربيع وقمرا
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39 - حابس العبرات
2017-11-04 02:24:50
مو جديد اول اسبوع من نزول الرواتب يكون وضع الجسر هيك 000 والشعب فية خير رايح يعطي الجماعة كسوة الشتاء 0000
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38 -
2017-11-04 02:23:39
الى تعليق 1 .. لايوجد اي مشكله والحمد الله .. هؤلاء الشعب السعودي المحافظ ذاهب للبحرين لفعل الاعمال الخيريه
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37 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-11-04 02:22:50
ياعالم لاتغرق البحرين ..لزوم نسوي افنيوز في السعوديه
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36 - شلحاااااااااااااااااااط /
2017-11-04 02:17:59
سبب التكدس معصية الخالق بازدياد //لاحول ولا قوة الا بالله اللهم اهدنا واغننا بحلالك عن حرامك
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( عدد التعليقات 9,567 )
35 - بسمه
2017-11-04 02:10:00
كل اللي ع الجسر محتاجين ولاية لضبط اوضاعهم 😏
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34 -
2017-11-04 02:07:15
كم هو الدخل المتوقع للجمارك على الجانبين؟
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33 - نظرهـ
2017-11-04 01:56:43
السبب جدا بسيط الا و هو ان نظام الخدمه المدنية بعد تعديل لائحة الإجازات اجبرت الموظفين على التمتع بإجازاتهم لعام 1438هـ قبل تاريخ 30/02/1439هـ مما جعل اغلب الدوائر الحكومية شبه فارغة و الجسر مزدحم
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32 - غمد عِـطاف
2017-11-04 01:42:48
ت ٣١..... وش افنيوزة ذا بعد !! أتوقع هالزحمة و هالتكدس يا بسبب حلوى شويطر او بسبب البيرة 🍺 😜
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31 - سبب التكدس
2017-11-04 01:37:32
تم افتتاح الافنيوز بالبحرين لهذا السبب الازدحام كبير
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30 - -
2017-11-04 01:37:04
قلع الله التفكير الي في عقولكم وكل أنا بما فيه ينضحوا قاعدين تشوهون سمعة دولة وعوايل مسافرين من غرض التسوق والمطاعم سوف تحاسبون على قذف كل البشر الي يذهبون للبحرين
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29 -
2017-11-04 01:36:16
26 - مانع القحطاني... يارجال خلهم يولون ويذلفون
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28 - سبحان الله العظيم وبحمده
2017-11-04 01:35:28
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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27 - الصريح
2017-11-04 01:32:56
سافرت كم دوله بس البحرين جيتها مره وحده دخلتها وفريتها بساعه ورجعت السعوديه خساره العشرين الريال اللي على الجسر
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26 - مانع القحطاني
2017-11-04 01:25:29
ليش رايحين المنامه وحنا عندنا الترفيه والانفتاح الي ماهو عند المنامه إلا أن شيء واحد نفتقده السكاااااار
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25 - منصور
2017-11-04 00:52:04
الوضع طبيعي ليه عاملين صجةولجة
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
24 - مـ
2017-11-04 00:29:41
يقولك نرجع لطبيعتنا وعلى ماكنا هل كانت طبيعتك احم احم هو يقصد نفسه او يقصدنا ي ليت نبقى ع طمامنا بس رغم بلاوية اخف من ما يراد لنا
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
23 - قنفذ يتيم
2017-11-04 00:29:33
يارجال ذولي بعدد شعب البحرين هههههههههههههههههههههههههههههههه وال وال وش بيسون هناك الحمدلله عمري ماسافرت ولابسافر
لا يعجبني(5) اعجبني(14)
22 - مـ
2017-11-04 00:24:55
الاسلام المعتدل ههههههههههههها
لا يعجبني(5) اعجبني(12)
21 - عزوز
2017-11-04 00:11:44
العطش الأكبر المهتوي 🍺 يقطع المستوي
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
20 - ابوعبدالرحمن
2017-11-03 23:58:07
لحم روسي الله يهديكم ولو قبضت روحه !! سيبعث على ماهو عليه ويحاسب !!! اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمه وأحسنوا الظن الكثير منهم عوائل وايضاً الشباب مهب كلهم يدوروا اللحوم العفنه فأتقوا الله بتعليقاتكم
لا يعجبني(22) اعجبني(50)
19 - حمروش بقدوش علاء زمكروش
2017-11-03 23:36:06
مهوب كلهم جابيين يشترون لحم فيه نسبه تمشيه وسينماء وتغيير جو وهم طالعين يمرون شويطر ويأخذون حلاوة بحرينيه على السريع
لا يعجبني(13) اعجبني(17)
18 - كم بنينا من خيال حولنا
2017-11-03 23:30:02
لا لحم روسي ولا بطيخ روسي.. هالعالم تروح تقهوى ..والسبب كمايقال أن كافيهاتهم أحسن من كافيهاتنا مع أن البن هو البن والسكر هو السكر والحليب هو الحليب لكن مالعمل الناس مصممة تروح . ك
لا يعجبني(27) اعجبني(10)
17 -
2017-11-03 23:16:50
15 مبسوط تحسب نفسك بتدخل مدينة نيوم ؟/ للأجانب تراها مو لك وللهمج نوعيتك نفس أرامكوا
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
16 - أبرار
2017-11-03 23:09:51
اللحم الروسي ؟؟ والله ناس ماتستحي الله يبلاكم ***
لا يعجبني(20) اعجبني(21)
15 -
2017-11-03 23:05:55
ياتعليق:(13):هذول يبغون لحم افهم والبحرين فيها جميع أنواع اللحم فلذلك مشروع نيوم سيوفر جميع أنواع اللحم قريباً وسيكون أرخص من البحرين أما الكحوليات فليذهب للأردن أومصر
لا يعجبني(18) اعجبني(17)
14 - اشراقت
2017-11-03 22:54:44
البعض ادمن الذنوب ونكتت بقلبه نكته سوداء ولم يعد يشعر بالذنب او يستطيع التراجع--اكبر فتنه للمسلمين -نساء الهوى والمشروبات المحرمه
لا يعجبني(21) اعجبني(70)
13 - D
2017-11-03 22:51:16
ليه الشعب يسافر للخليج ؟ الترفيه اللي عندهم سووه عندنا وانتهينا وين هيئة الترفيه ! ويجيك طائفة تقول لا نريد ترفيه الله ياخذك من شيّد الجسر وهو مزحوم وتقول الشعب لا يريد ترفيه يالمعقد ؟
لا يعجبني(35) اعجبني(21)
12 -
2017-11-03 22:47:02
معها فلووس و انا ما عندي
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
11 -
2017-11-03 22:46:50
غزو غزيتوا الخليج البحرين من كبرها سافروا لشرق آسيا واوربا الله يعين هل البحرين كل ويكند يبلشون
لا يعجبني(25) اعجبني(3)
10 - 09
2017-11-03 22:45:18
سلامات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-03 22:45:11
هل اللحم الروسي لذيذ اتمنى الجواب من كل مجرب
لا يعجبني(30) اعجبني(71)
8 - جسر المحبه ؟؟؟
2017-11-03 22:44:20
بالله عليكم .... هل كل هؤلاء ينتمون لأرض الحرمين ... سؤال سألتكم بالله عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أجيبوني ؟؟؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
7 - مشغول
2017-11-03 22:43:54
الحل وضع مترو الى البحرين او سوو عندنا بحرين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - 09
2017-11-03 22:42:44
سلامات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - ملك الجبابره
2017-11-03 22:38:38
اسأل كل من جرب اللحم الروسي هل هو اللحم الروسي يفعل هذا الأمر ؟وكم سعره ؟وهل هو لحم فيه أمراض أو عندهم فحص ؟اتمنى ألقى الجواب
لا يعجبني(26) اعجبني(70)
4 -
2017-11-03 22:19:35
اتمنى اشوف البترول السعودي عندنا بسعوديه هنا من دون خوف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - ياليل ابولمبه
2017-11-03 22:11:16
1 - 2017-11-03 21:54:48 فيه مشكله هناك وفيه هروب للناس ... إيش المشكله ؟؟ الله أعلم !!!! لامشكله ولاشيئ طال عمرك الناس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-03 21:57:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 -
2017-11-03 21:54:48
فيه مشكله هناك وفيه هروب للناس ... إيش المشكله ؟؟ الله أعلم !!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

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بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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