شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكدساً كثيفاً للمركبات على جسر الملك فهد في الاتجاهين .

فيما أشارت السلطات البحرينية أن كبائن جسر الملك فهد تعمل بكامل طاقتها من أجل استيعاب الكثافة الكبيرة في عدد المسافرين القادمين إلى المنامة.

وفي خطوة لحل الأزمة أكدت السلطات البحرينية تم تحويل عدد من مسارات الخروج بجانب فتح كبائن إضافية، بما يسمح بدخول مزيد من القادمين.

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