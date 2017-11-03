شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

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صحيفة المرصد : تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فتاة حسناء تساعد صديقها في سرقة محل ملابس بطريقة ماهرة.

وفي التفاصيل، قامت فتاة حسناء بمساعدة صديقها في عملية سطو على أحد المحال التجارية لبيع الألبسة، حيث تمكنا من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالبائعة بطريقة ماهرة.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة السرقة، حيث تظاهرت الفتاة وصديقها بقياس بعض الملابس، وبعد عدة محاولات نجح الشاب في سرقة الهاتف من داخل المحل.

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