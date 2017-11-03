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شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة
صحيفة المرصد : تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فتاة حسناء تساعد صديقها في سرقة محل ملابس بطريقة ماهرة.
وفي التفاصيل، قامت فتاة حسناء بمساعدة صديقها في عملية سطو على أحد المحال التجارية لبيع الألبسة، حيث تمكنا من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالبائعة بطريقة ماهرة.
ووثقت كاميرات المراقبة لحظة السرقة، حيث تظاهرت الفتاة وصديقها بقياس بعض الملابس، وبعد عدة محاولات نجح الشاب في سرقة الهاتف من داخل المحل.
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التعليقات
19 - فهد2017-11-04 05:31:36
اخنز الملابس بريحته يحط ويلبس بس حلوه فتاه حسنا ههههههه
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18 - ...2017-11-04 02:13:36
احسن خلوها تخنثه ماهو رجال مبسبس لو الحين طلبته اخته ولا زوجته هالمعفطه طرار بستاهل الله يزيده
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17 - قنفذ يتيم2017-11-04 01:33:00
16 - ...اللهم امين ياغالي وياك فداك القنفذ وقنافذ البر والبحر كلهم تامر امر
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16 -2017-11-04 01:27:43
واضح انك خفيف دم ياقنفذ يتيم الله يسعدك دنيا واخره
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15 - قنفذ يتيم2017-11-04 01:18:23
14 - عسا دوم هالضحكه ابد دور وبتلقاهم لاتيأس اهم شي (= وين معرفك ورنا (=
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14 -2017-11-04 01:07:24
هههههههه قنفذ يتيم بالبحر الله يكملك بعقلك وين امه وين ابوه وكمان ودي اعرف كيف اعرف هذا القنفذ انه يتيم ولا صاحب عائله عريقه افدنا ماجور مع احترامي لشخصك لاكن المعرف غريب ومضحك جدا
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13 - قنفذ يتيم2017-11-04 00:32:07
8 -...مو عاجبك معرفي يالاخو قنفذ يتيم ايه... لاتقلي عمرك ماشفت قنيفذ يتيم وحداني بالبحر (= تراهم كثير الربع
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12 - زائر2017-11-04 00:28:30
الخَبِيثَات للخبيثين
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11 -2017-11-04 00:13:50
10/وشي الاسباب والمسببات؟
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10 - مـ2017-11-03 23:56:16
فيه شئ من الصحة 2 اغلب الدول منحلة اخلاقيا بما فيها العرب لكن لايزال الزواج الخارجي محدود وبعضه تربطهم صلات قربى او مولودة هنا / الل برى سهل كشفها واضحة لكن المحلية اكثر غموض لعدة اسباب ومسببات
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9 -2017-11-03 23:42:31
تعليق 2\\ لو عندك ثقه بنفسك ماقلتي كلامك هذا ولو انك محترمه كان ماعممتي حقدك وفشلك على كل الاجنبيات وواضح انك فاشله في احتواء زوجك علشان كذا يبحث عن غيرك
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8 -2017-11-03 23:36:55
قنفذ يتيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايش اللي يتيم سلامات يعني مقطوع من شجره ولا القنافذ نزحت لقبائل قنافذ اخرى ونستك؟ ياليت تفهمنا
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7 -2017-11-03 23:33:11
تعليق 2\\ لو عندك ثقه بنفسك ماقلتي كلامك هذا ولو انك محترمه كان ماعممتي
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6 - قنفذ يتيم2017-11-03 23:27:42
كيف عرف موقع الجوال اللي تحت الطاوله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمزه الخبيثه اشغلتها وذاك خفيف يد )=
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5 -2017-11-03 22:31:00
ت3 حلمك يام ساره ترى البائعه ودها تترزق الله
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4 -2017-11-03 22:29:21
ي2 ترى ماهو كل الاجنبيات نفس عينتك ففيهم الصالح والطالح
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( عدد التعليقات 30,391 )3 - قلم الحقيقه
حسبي الله عليك وعليه معك ياساقطين ياحثالة الشوارع.لكن البائعة البلهاء تتحمل جزء كبير من المسؤولية كونها تعاملت مع هذه الأشكال بثقة مطلقة بهم الى حد الغباء فتركتهم يأخذون حريتهم وكأنهم في غرفهم الخاصة.
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2 -2017-11-03 22:13:32
هذولي الأجنبيات اللي تمدحونهم هذه مع صديقها قبل الزواج وربعنا يتزوجون من الاجنبية ولا يدري عن ماضيها
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1 - (ص)2017-11-03 22:10:38
إنها فتنة النساء، وأفهم يا فهيم.
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده
ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79
هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :
فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف
الله يصلح شانهم...
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