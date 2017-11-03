بالفيديو: والد الطفل المعنف بخميس مشيط يكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن ابنه

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صحيفة المرصد: قال والد “طفل محافظة خميس مشيط” الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي ويشكو تعنيف والده له”، أن كلام ابنه غير صحيح ومجرد افتراءات عليه وتابع: وجدت من الولد أخطاء وكنت أقوم بدوري في توجبيهه فلم أجد إلا عقوق وعدم تجاوب رغم أن عمره 15 عاما.

وأضاف والد الطفل، ويُدعى أبو صالح، في مداخلة له عبر برنامج “يا هلا”: “يعلم الله كم كنت أحب هذا الولد وأعامله بكل عطف وحنان، حسبي الله على كل من طلع هذا الفيديو ونشره، وأسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطيت لهذا الولد” لافتاً إلى أن الطفل يعيش معه في فترة الدراسة، ولم يضربه أبدًا، ولم يمنعه عن أمه.

وأردف الطفل ذهب للشرطة فعلا قبل ذلك ولم تجد الشرطة شيئا عليّ ويعلم الله إنه يفتري عليّ رغم أنني احتويته”. وقال : الولد يمشي مع رجال أكبر منه في السن، ويعلمونه أشياء خاطئة وهم من صوروه وعلموه أن يقول هذا الكلام”.

وفي السياق ذاته قال خال الطفل، ويُدعى “أبو عبدالله”: “يشهد الله أنني عاملت صالح مثل ولدي، وكل ما نحاول أن نفعله هو توجيهه لتحسين سلوكياته العنيفة”.

وأشار إلى أن الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها.

وأكّد المتحدث باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، أن قضية الطفل قيد التحقيق مع جميع الأطراف، ولا يمكن الإدلاء بمعلومات تفصيلية عنها “لعدم إحراج الأسرة”.مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع والد وخال الطفل.وأضاف أن القضية أحيلت للنيابة العامة والولد في دار الحماية الاجتماعية.

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