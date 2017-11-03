بالفيديو: والد الطفل المعنف بخميس مشيط يكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن ابنه
صحيفة المرصد: قال والد “طفل محافظة خميس مشيط” الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي ويشكو تعنيف والده له”، أن كلام ابنه غير صحيح ومجرد افتراءات عليه وتابع: وجدت من الولد أخطاء وكنت أقوم بدوري في توجبيهه فلم أجد إلا عقوق وعدم تجاوب رغم أن عمره 15 عاما.
وأضاف والد الطفل، ويُدعى أبو صالح، في مداخلة له عبر برنامج “يا هلا”: “يعلم الله كم كنت أحب هذا الولد وأعامله بكل عطف وحنان، حسبي الله على كل من طلع هذا الفيديو ونشره، وأسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطيت لهذا الولد” لافتاً إلى أن الطفل يعيش معه في فترة الدراسة، ولم يضربه أبدًا، ولم يمنعه عن أمه.
وأردف الطفل ذهب للشرطة فعلا قبل ذلك ولم تجد الشرطة شيئا عليّ ويعلم الله إنه يفتري عليّ رغم أنني احتويته”. وقال : الولد يمشي مع رجال أكبر منه في السن، ويعلمونه أشياء خاطئة وهم من صوروه وعلموه أن يقول هذا الكلام”.
وفي السياق ذاته قال خال الطفل، ويُدعى “أبو عبدالله”: “يشهد الله أنني عاملت صالح مثل ولدي، وكل ما نحاول أن نفعله هو توجيهه لتحسين سلوكياته العنيفة”.
وأشار إلى أن الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها.
وأكّد المتحدث باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، أن قضية الطفل قيد التحقيق مع جميع الأطراف، ولا يمكن الإدلاء بمعلومات تفصيلية عنها “لعدم إحراج الأسرة”.مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع والد وخال الطفل.وأضاف أن القضية أحيلت للنيابة العامة والولد في دار الحماية الاجتماعية.
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والد الطفل المعنف في عسير يدعو على نفسه، ويقول لمذيع #برنامج_ياهلا: قل آمين.. وهكذا رد عليه @Mofareh5 pic.twitter.com/OYVt67Em5S
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الله يصلح شانهم
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الكلام كله راجع الى الام هى اعرف بولدها وارحم به من غيرها
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وانت ي ابو الهول م دري بهلول تراك صدعتنا بسك نقش من قوقل وجع م تتعب
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كلام الأب والخال يدل ع الكراهيه للولد خصوصا الخال يوم قال الهدف يبي يسكن عند امه وش فيها لسكن عند امه والاب م يعرف يتكلم مرتبك
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دام انك تعرف انه يمشي مع واحد كبير المفروض تمسك خوي ولدك وتشوف ايش يبي مع ولدك وتلعن والديه بس الله يصلح الاحوال اذا كان الولد والله ودي تقطع جلده واذا كان مظلوم فاعلم ان هناك من يمهل ولايهمل
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وينك عنه يوم يمشي مع رجال اكبرمنه والله لاخلي راس الرجال بيض طاح من جبل لو اخرعمري ا***
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لهذا يجب التعامل مع الاطفالو بين الناس عموما بالاعراف المتوارثه عن الجدود كأن تعمل البنت مع امها في المنزل وتعلمها كل شيئ في ود ورحمه وكذلك يعمل الولد مع ابيه في اي عمل حر ليكون شخصيه اجتماعي سليمه .
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ايضا يوجد علم الاجتماع الذي يفترض انه لا يتعامل بالادويه النفسيه ، الا ان النظريات الموجوده في علم الاجتماع غير ثابته و هي نظريات يعتمد عليها الاطباء النفسيين و هي تتضارب من مدرسه لاخرى .
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و توجد اطعمه معالجه وراثيا و كذلك الحيوانات التي تؤكل و تسمن بمواد معالجه وراثيا كل هذا يؤثر في انفعالات الاشخاص العاديين فما بالك باطفال يعيشون في اسره منفصله .
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و يفضل ان يتعاطى الطفل زيت كبد الحوت و يقوم بانشطه و رياضات يداوم عليها لاخراج طاقاته السلبيه و لابد ان يحيا في جو متفائل و ينتظم في الصلاه و الصوم و ربما يحج ان استطاع و يقرأ القرآن من دون تثقيل عليه
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و الاعصاب المدمر لا يمكن استعادتها بسهوله الا بمعجزه من الله والادويه النفسيه في المستقبل يمكن ان تؤثر على الاوعيه الدمويه و المخ و كافة اعضاء الجسم و جهاز المناعه .
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انا لا استبعد ان هذا الطفل اعطوه ادويه نفسيه او ان بعض الاطعمه المصنعه التي ياكلها بها مواد تدمر الاعصاب و للمعلوميه فان تدمير العصاب لا يعالج لان جسم الانسان عباره عن مجموعه من العصاب الواصله للاعضاء
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من ناحيه اخرى فان العقاقير النفسيه بالاضافه لتدمير الاعصاب فيجعله عصبي و سريع الانفعال و متحفز و عدواني بالاضافه الى انه مع الايام حتى لو بطلها ممكن تعمل عنده مشكله في التبول و امراض في الجهز العصبي
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اسمها anti psychiatry organization و انا اقول كلام عكاشه لانه فعلا كلام الاطبلء النفسيين و ارد به على من يقول ان الطفل عنده اضطراب نفسي زي ما بيقول غير قابل للتصليح زي ما بيقول
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ت ٥٠ مياده لمعلوميتك الطب النفسي مجرم دوليا لاستخدامه عقاقير نفسيه مجرمه دوليا و غير معترف بها علميا و انا لا اعترف باحمد عكاشه او باي طبيب نفسي و توجد منظمه في الامم المتحده ضد الطب النفسي
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و من ناحيه اخرى يجب ان لا يعطى الطفل اي عقاقير نفسيه ، اولا لانها مدمرة للجهاز العصبي و مثبطه لطاقات الطفل الابداعيه والتحصيليه والمجتمعيه وكل الطاقات الطبيعيه فيه و هذه لا يمكن اصلاح ما افسدته بسهوله
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عاد ابو الهول ماعرفت تقتبس الا من احمد عكاشه هو نفسه محتاج دكتور نفسي
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ويجب ان يبعد الطفل تماما و لسنوات عن هذه الاسره فاذا عاد للتعامل معهم يعود بعقل مكتمل ناضج يستطيع ان يتعامل مع مثل هؤلاء اللامبالين و يبرهم بما يرضي الله . و يجب ان يبدأ الطفل حياته العمليه من الآن .
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بحيث يكون هذا الشخص قدوه و مثل صالح و سليم للطفل و لا يحمل الطفل نحوه اي مشاعر سيئه ، فيكون كالملاك الذي نزل له من السماء . اما الاب و الام و الخال فيجب تركهم لله اما ان يعودوا لله و يوقظوا ضمائرهم
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تعليق ٤٣ والاضطراب النفسي يمكن اصلاحه باعادة التأهيل بتوفير جو صحي نفسيا ومعنويا وماديا للطفل بعيد عن محيط الاسره بحيث يعمل فيه الطفل عمل يحبه مع اعادة توجيهه دينيان واجتماعيا من شخص يحبه ويعطف عليه .
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تعليق ٤٣ يقول الدكتور احمد عكاشه و كان رئيس ما يسمى بالجمعيه العالميه للاطباء النفسيين .. يقول ان الاضراب النفسي ليس مرض نفسي و لكنه سلوكيات خاطئه مضطربه يتأثر بها الطفل في محيط الاسره و داخلها .
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مانصدق الا ام الطفل هل صحيح يهددهم ولا كذب الاب والخال طبيعي بيدافعون عن انفسهم ويركبون علية حجج
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يعني ضحيتو بمدير فرع حقوق الانسان لانه اختصر الموضوع وقال الحقيقة من ينصفه من حقوق الانسان صدق المثل باب النجار مخلوع
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الحاله اضطراب في الشخصيه لايفيد فيها الثواب والعقاب وستصبح حاله عدائيه مضاده للمجتمع نظرا لتفكك الاسره وعدم احتوائه منذ الصغر ودار الاحداث او السجن قديزيد من الحاله ولكن ندعوا له بالهدايه
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فضحت بولدك لابارك الله فيك من اب.
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اقصر الطرق للتربيه السليمه هي ان يفتح الرجل اي عمل حر مهما كان بسيط بعد الدوام او طول اليوم حسب ظروفه و يشغل معه ابناءه ، اما الام فتهتم بتعليم بناتها كيفية ادارة المنزل و اقتصادياته طول الوقت عمليا
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الاطفال يحتاجون للتواصل معهم طول الوقت حتى لا يشعروا بالعزله و الانفصال عن المجتمع التفكك الاسري حاجه سيئه الاهم السلوكيات اللي بيتعلمها من ابوه و امه و تاثير الاقارب و صحبة الشر دي اقصر طريق للفساد .
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الله لايبلانا وكل مسلم
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*** بالولد الصايع . المدرسة تعرفه وصرحو بسلوكه السئ وأمه وأبوه كذالك الجواب واضح من عنوانه الام هي السبب ايش يمشي مع اكبر منه ويصور الام المطلقه لأتعرف تربي خصوصا الموظفات منهن
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هذا الولد لايخرج من السجن أبد أبدا .فضح أهله بالكذب والبهتان امام العالم مايستحي عاق مجاهر كاذب له سوابق اجرام مع والدته ووالده ؟ لماذا امه لم تسلمه لأبيه . هذه النتائج وغيره ملايين
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الله لايبلانا وعداوتهم على امه وابوه اخرزمن الله يالدنيا وش بقى؟العيال عدوان لوالديه ايش قسوة هالقلوب عند الشباب ممكن مخدرات وطلاق وانفلات وفرصة للعبط والفساد والخراب هو اثر عليه امه المطلقة هي السبب
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يا من رمزت لاسمك بأسم من أسماء الله الحسنى. تبقى فهذا حرام والتسمية بأسم من أسماء الله يعني المساوه. وانا أوجه نصيحة لكل شخص ومن تعمد ذلك يتحمل عقوبة الله لأنني بلغت اللهم فاشهد .
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أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم ولاحول ولاقوة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده
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واضح ان الولد حاقد على أمه وأبوه بسبب طلاقهم وهذي مشكلته يمكن سوى الفيديو خطه عشان يرجعون لبعض لسى صغير مايقدر يعيش بدونهم ولا يتقبل انفصالهم دموعه مانزلت كذا إلا من قهر وتشتت حتى وان كان يكذب
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لا يمكن الإدلاء بمعلومات تفصيلية عنها “لعدم إحراج الأسرة
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في بعض الأباء مايخافون الله في أولادهم ومن قوات عينهم يحاسبوهم أنت خلك أبو زي الناس وبعدين طالب بحقوقك وبرك الحمد الله والشكر
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الولد ماهو منحرف الولد يعاني من قسوة أبوه له وناشد الحكومة أبغا أفهم أنتم وش قاهركم من ذَا الولد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بشر
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اتهمها في شرفها وناضلت الى ان اثبتت انه مريض نفسي وبالرغم من وجود ملف في اكبر مستشفياتنا بالرياض الا ان الاطباء كانوا منحازين للزوج المريض ومن ثم اعطي حقنه تعطى للمجرمين في التحقيقات واعترف بكل شيء 😰
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الله يحق الحق ويزهق الباطل واكيد الأب والخال ينفوا !! اجل يعترفوا ؟؟!! الله يظهر الحقيقه ويعوض الولد خير ،، ياجماعه هناك امراض نفسيه خطيره اعرف زوجة احدهم يوم اشتكتوا على الشرطة لتعنيفه لها واولادها ا
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وين المشكلة ياما انجلدت وانا صغيرفي بوركينا فاسو
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انا لا استبعد صحة كلام الاب من واقع تجارب رايتها.
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الهدايه من الله سبحانه وتعالى ... اللهم اصلح لنا ذريتنا يارب العالمين .
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الله لايبلانا ويصلح لنا ذرياتنا ... أنا لو هذا ولدي ... أقسم بالله لأتبرأ منه إلى يوم الدين ... هذا فضح أهله وشوه سمعتهم وأشغل الجهات الحكوميه .. وفي النهاية طلع كذاب وصايع ضايع .. أهب الله لايوفقك
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إذا مالقيتم كل هالمشاركين المتميحلين واللي مسوين مثاليين وحضاريين .. أقول أقطعوا يميني أن كلامهم هذا لايطبقونه مع عيالهم وحريمهم وتلاقون أسرهم يعانون الأمرين منهم ( مرض والعياذ بالله )
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ياحبيبي مافي دخان بدون نار الولد أخذ موقف من أبوه عاد الله وأكبر ياولده المثالي رح شف وش فيك من عيوب الأب حاقد على أم الولد وش لي يُحد الولد على أن يفتري على أبوه كده بس طقت براسه يفتري عليه
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الولد منحرف والوالد قاسي ولكن الولد يبي له ظبط لانه باقي ورع كيف ينظبط الجواب صعب ولكن اهم حاجه الانتقال من البيئه اللي هو فيها ولو يدخله نادي كراتيه او ماشابه ممكن تنفع وان مانفع يصب عليه بنزين ويحرق
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الولد منحرف والوالد قاسي ولكن الولد يبي له ظبط لانه باقي ورع كيف ينظبط الجواب صعب ولكن اهم حاجه الانتقال من البيئه اللي هو فيها ولو يدخله نادي كراتيه او ماشابه ممكن تنفع وان مانفع يصب عليه بنزين ويحرق
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وجه الورع داشر
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أقول أشغلتونا بها الورع الصايع ... والله من ساعة ماشفت الفيديو الأول وأنا قايل هذا كذاب ونصاب وسرسري بعد واللي صوروا له الفيديو !!!!!!!!!!!! ( الله لايبلانا وبس )
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المتحدث يقول لايمكن الإدلاء بأي معلومات حفاظاً على عدم إحراج الأسره ... يعني هالبزر مافضحهم ... إلا فضحهم وخلاهم مثل لحم السوق ... حقوق الإنسان هذه يجب طرها من بلدنا فهي السبب في تمرد الأبناء والنساء
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الطلاق هو ساس البلا يطلقون حريمهم ولا يفكرون وش بيصير بعيالهم بعد الطلاق
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الأب حاقد على عياله وأمهم ومسوي نفسه الأب الحنون
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أهم شي أنه في دار الحمايه الاجتماعيه وكلام والده وخاله يعود عليهما
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في كل الاحوال وضع الطفل الان غلط ويجب تقويمه قبل فوات الاوان وضياعه اكثر مما هو ضايع
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ضريبه الشتات للاسر الاباء تربيتهم تختلف الشده ماتطلع الامريض الظاهر ان الاسره الانفصال سبب دمار لعيالهم الله اعلم بالحقائق
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تعليق 10 انصحك بحبوب اتكاند تراها تنزل الضغط
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3 - واضح ****
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اعتفد ان الطفل يعاني من الضياع بسبب الطلاق ومسؤليه ضياع الاولاد اكبد يكون الاباء فالابوه ليست طعام
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الولد راح للشرطه واشتكى اكثر من مره لو كان الولد غلطان ماكان مصر على ان يصل صوته وشكواه .. المشكله في الاب طريقه الرد وكلامه لم يعجبني
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اذا كان طلاق وفية اولاد ليس كارثيآ فقط بل دمار شامل لأمة تترتب علية دمار وتشتيت أسرة بأكملها ...
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الاب والام بينهم حقاده حطوها على عيالهم واظح
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حسبنا الله ونعم الوكيل .. هالورع ملقن وملعوب عليه .. ولا يمكن تصديقه وتصنع البكاء هذا إفتراء على ابوه .. شكل الورع ملعوب فيه وعليه
لا يعجبني(14) اعجبني(4)
هذا اسلوب واحد بيحتوي ولده ماقول غير الله يصبرك والله يهدي ولدك
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تعليق 1 مسوي انك طالع من السالفة اجل الله يعينهم انت اولهم بس اقولك حامظ على بوزكم الجنسية بتعيش وبتموت ما شديتها وارجع اقولك امثالكم خلقوا لامثالنا تعيش افهم يا****
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هذة ضريبة الطلاق ... فاعتبرو يأولو الالباب .
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الله يعينكم يالمواليد باذن الله حكومتنا كريمه ونتم تستاهلون
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