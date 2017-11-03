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بالفيديو: والد الطفل المعنف بخميس مشيط يكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن ابنه

بالفيديو: والد الطفل المعنف بخميس مشيط يكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن ابنه
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المرصد 66 11٬862 7 ساعات

صحيفة المرصد: قال والد “طفل محافظة خميس مشيط” الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي ويشكو تعنيف والده له”، أن كلام ابنه غير صحيح ومجرد افتراءات عليه وتابع: وجدت من الولد أخطاء وكنت أقوم بدوري في توجبيهه فلم أجد إلا عقوق وعدم تجاوب رغم أن عمره 15 عاما.
وأضاف والد الطفل، ويُدعى أبو صالح، في مداخلة له عبر برنامج “يا هلا”: “يعلم الله كم كنت أحب هذا الولد وأعامله بكل عطف وحنان، حسبي الله على كل من طلع هذا الفيديو ونشره، وأسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطيت لهذا الولد” لافتاً إلى أن الطفل يعيش معه في فترة الدراسة، ولم يضربه أبدًا، ولم يمنعه عن أمه.
وأردف الطفل ذهب للشرطة فعلا قبل ذلك ولم تجد الشرطة شيئا عليّ ويعلم الله إنه يفتري عليّ رغم أنني احتويته”. وقال : الولد يمشي مع رجال أكبر منه في السن، ويعلمونه أشياء خاطئة وهم من صوروه وعلموه أن يقول هذا الكلام”.
وفي السياق ذاته قال خال الطفل، ويُدعى “أبو عبدالله”: “يشهد الله أنني عاملت صالح مثل ولدي، وكل ما نحاول أن نفعله هو توجيهه لتحسين سلوكياته العنيفة”.
وأشار إلى أن الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها.
وأكّد المتحدث باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، أن قضية الطفل قيد التحقيق مع جميع الأطراف، ولا يمكن الإدلاء بمعلومات تفصيلية عنها “لعدم إحراج الأسرة”.مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع والد وخال الطفل.وأضاف أن القضية أحيلت للنيابة العامة والولد في دار الحماية الاجتماعية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - ابو سيف
2017-11-04 05:58:38
الله يصلح شانهم
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65 - ابو سيف
2017-11-04 05:58:01
الكلام كله راجع الى الام هى اعرف بولدها وارحم به من غيرها
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64 - أماني
2017-11-04 05:57:54
وانت ي ابو الهول م دري بهلول تراك صدعتنا بسك نقش من قوقل وجع م تتعب
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63 - أماني
2017-11-04 05:52:04
كلام الأب والخال يدل ع الكراهيه للولد خصوصا الخال يوم قال الهدف يبي يسكن عند امه وش فيها لسكن عند امه والاب م يعرف يتكلم مرتبك
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62 - فهد القحطاني
2017-11-04 05:39:11
دام انك تعرف انه يمشي مع واحد كبير المفروض تمسك خوي ولدك وتشوف ايش يبي مع ولدك وتلعن والديه بس الله يصلح الاحوال اذا كان الولد والله ودي تقطع جلده واذا كان مظلوم فاعلم ان هناك من يمهل ولايهمل
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61 - رفيق الدرب
2017-11-04 05:26:13
وينك عنه يوم يمشي مع رجال اكبرمنه والله لاخلي راس الرجال بيض طاح من جبل لو اخرعمري ا***
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60 - أبو هلول
2017-11-04 05:03:42
لهذا يجب التعامل مع الاطفالو بين الناس عموما بالاعراف المتوارثه عن الجدود كأن تعمل البنت مع امها في المنزل وتعلمها كل شيئ في ود ورحمه وكذلك يعمل الولد مع ابيه في اي عمل حر ليكون شخصيه اجتماعي سليمه .
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59 - أبو هلول
2017-11-04 04:56:34
ايضا يوجد علم الاجتماع الذي يفترض انه لا يتعامل بالادويه النفسيه ، الا ان النظريات الموجوده في علم الاجتماع غير ثابته و هي نظريات يعتمد عليها الاطباء النفسيين و هي تتضارب من مدرسه لاخرى .
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58 - أبو هلول
2017-11-04 04:52:17
و توجد اطعمه معالجه وراثيا و كذلك الحيوانات التي تؤكل و تسمن بمواد معالجه وراثيا كل هذا يؤثر في انفعالات الاشخاص العاديين فما بالك باطفال يعيشون في اسره منفصله .
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57 - أبو هلول
2017-11-04 04:49:31
و يفضل ان يتعاطى الطفل زيت كبد الحوت و يقوم بانشطه و رياضات يداوم عليها لاخراج طاقاته السلبيه و لابد ان يحيا في جو متفائل و ينتظم في الصلاه و الصوم و ربما يحج ان استطاع و يقرأ القرآن من دون تثقيل عليه
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56 - أبو هلول
2017-11-04 04:46:35
و الاعصاب المدمر لا يمكن استعادتها بسهوله الا بمعجزه من الله والادويه النفسيه في المستقبل يمكن ان تؤثر على الاوعيه الدمويه و المخ و كافة اعضاء الجسم و جهاز المناعه .
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55 - أبو هلول
2017-11-04 04:43:38
انا لا استبعد ان هذا الطفل اعطوه ادويه نفسيه او ان بعض الاطعمه المصنعه التي ياكلها بها مواد تدمر الاعصاب و للمعلوميه فان تدمير العصاب لا يعالج لان جسم الانسان عباره عن مجموعه من العصاب الواصله للاعضاء
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54 - أبو هلول
2017-11-04 04:40:20
من ناحيه اخرى فان العقاقير النفسيه بالاضافه لتدمير الاعصاب فيجعله عصبي و سريع الانفعال و متحفز و عدواني بالاضافه الى انه مع الايام حتى لو بطلها ممكن تعمل عنده مشكله في التبول و امراض في الجهز العصبي
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53 - أبو هلول
2017-11-04 04:36:13
اسمها anti psychiatry organization و انا اقول كلام عكاشه لانه فعلا كلام الاطبلء النفسيين و ارد به على من يقول ان الطفل عنده اضطراب نفسي زي ما بيقول غير قابل للتصليح زي ما بيقول
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52 - أبو هلول
2017-11-04 04:32:36
ت ٥٠ مياده لمعلوميتك الطب النفسي مجرم دوليا لاستخدامه عقاقير نفسيه مجرمه دوليا و غير معترف بها علميا و انا لا اعترف باحمد عكاشه او باي طبيب نفسي و توجد منظمه في الامم المتحده ضد الطب النفسي
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51 - أبو هلول
2017-11-04 04:29:19
و من ناحيه اخرى يجب ان لا يعطى الطفل اي عقاقير نفسيه ، اولا لانها مدمرة للجهاز العصبي و مثبطه لطاقات الطفل الابداعيه والتحصيليه والمجتمعيه وكل الطاقات الطبيعيه فيه و هذه لا يمكن اصلاح ما افسدته بسهوله
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50 - ميادة
2017-11-04 04:26:50
عاد ابو الهول ماعرفت تقتبس الا من احمد عكاشه هو نفسه محتاج دكتور نفسي
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49 - أبو هلول
2017-11-04 04:24:47
ويجب ان يبعد الطفل تماما و لسنوات عن هذه الاسره فاذا عاد للتعامل معهم يعود بعقل مكتمل ناضج يستطيع ان يتعامل مع مثل هؤلاء اللامبالين و يبرهم بما يرضي الله . و يجب ان يبدأ الطفل حياته العمليه من الآن .
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48 - أبو هلول
2017-11-04 04:19:49
بحيث يكون هذا الشخص قدوه و مثل صالح و سليم للطفل و لا يحمل الطفل نحوه اي مشاعر سيئه ، فيكون كالملاك الذي نزل له من السماء . اما الاب و الام و الخال فيجب تركهم لله اما ان يعودوا لله و يوقظوا ضمائرهم
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47 - أبو هلول
2017-11-04 04:17:02
تعليق ٤٣ والاضطراب النفسي يمكن اصلاحه باعادة التأهيل بتوفير جو صحي نفسيا ومعنويا وماديا للطفل بعيد عن محيط الاسره بحيث يعمل فيه الطفل عمل يحبه مع اعادة توجيهه دينيان واجتماعيا من شخص يحبه ويعطف عليه .
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46 - أبو هلول
2017-11-04 04:10:51
تعليق ٤٣ يقول الدكتور احمد عكاشه و كان رئيس ما يسمى بالجمعيه العالميه للاطباء النفسيين .. يقول ان الاضراب النفسي ليس مرض نفسي و لكنه سلوكيات خاطئه مضطربه يتأثر بها الطفل في محيط الاسره و داخلها .
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45 - اسد بحري
2017-11-04 04:04:56
مانصدق الا ام الطفل هل صحيح يهددهم ولا كذب الاب والخال طبيعي بيدافعون عن انفسهم ويركبون علية حجج
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44 -
2017-11-04 03:55:44
يعني ضحيتو بمدير فرع حقوق الانسان لانه اختصر الموضوع وقال الحقيقة من ينصفه من حقوق الانسان صدق المثل باب النجار مخلوع
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43 - علي ابو لمبه
2017-11-04 03:46:43
الحاله اضطراب في الشخصيه لايفيد فيها الثواب والعقاب وستصبح حاله عدائيه مضاده للمجتمع نظرا لتفكك الاسره وعدم احتوائه منذ الصغر ودار الاحداث او السجن قديزيد من الحاله ولكن ندعوا له بالهدايه
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42 - العنزي
2017-11-04 03:43:18
فضحت بولدك لابارك الله فيك من اب.
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41 - أبو هلول
2017-11-04 03:34:29
اقصر الطرق للتربيه السليمه هي ان يفتح الرجل اي عمل حر مهما كان بسيط بعد الدوام او طول اليوم حسب ظروفه و يشغل معه ابناءه ، اما الام فتهتم بتعليم بناتها كيفية ادارة المنزل و اقتصادياته طول الوقت عمليا
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40 - أبو هلول
2017-11-04 03:30:20
الاطفال يحتاجون للتواصل معهم طول الوقت حتى لا يشعروا بالعزله و الانفصال عن المجتمع التفكك الاسري حاجه سيئه الاهم السلوكيات اللي بيتعلمها من ابوه و امه و تاثير الاقارب و صحبة الشر دي اقصر طريق للفساد .
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39 - ولد ابوي
2017-11-04 03:00:49
الله لايبلانا وكل مسلم
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38 - ولد مزعج للغاية
2017-11-04 02:59:24
*** بالولد الصايع . المدرسة تعرفه وصرحو بسلوكه السئ وأمه وأبوه كذالك الجواب واضح من عنوانه الام هي السبب ايش يمشي مع اكبر منه ويصور الام المطلقه لأتعرف تربي خصوصا الموظفات منهن
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37 - السيدفهمي
2017-11-04 02:54:44
هذا الولد لايخرج من السجن أبد أبدا .فضح أهله بالكذب والبهتان امام العالم مايستحي عاق مجاهر كاذب له سوابق اجرام مع والدته ووالده ؟ لماذا امه لم تسلمه لأبيه . هذه النتائج وغيره ملايين
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36 - غضبان من عدم متابعته من امه وإبلاغ ابيه لمتابعته
2017-11-04 02:51:19
الله لايبلانا وعداوتهم على امه وابوه اخرزمن الله يالدنيا وش بقى؟العيال عدوان لوالديه ايش قسوة هالقلوب عند الشباب ممكن مخدرات وطلاق وانفلات وفرصة للعبط والفساد والخراب هو اثر عليه امه المطلقة هي السبب
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35 - ابو شدا
2017-11-04 02:48:46
يا من رمزت لاسمك بأسم من أسماء الله الحسنى. تبقى فهذا حرام والتسمية بأسم من أسماء الله يعني المساوه. وانا أوجه نصيحة لكل شخص ومن تعمد ذلك يتحمل عقوبة الله لأنني بلغت اللهم فاشهد .
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34 - أستغفرالله
2017-11-04 02:38:52
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم ولاحول ولاقوة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده
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33 - أم فلان
2017-11-04 02:27:51
واضح ان الولد حاقد على أمه وأبوه بسبب طلاقهم وهذي مشكلته يمكن سوى الفيديو خطه عشان يرجعون لبعض لسى صغير مايقدر يعيش بدونهم ولا يتقبل انفصالهم دموعه مانزلت كذا إلا من قهر وتشتت حتى وان كان يكذب
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32 - ابن البلد
2017-11-04 02:22:59
لا يمكن الإدلاء بمعلومات تفصيلية عنها “لعدم إحراج الأسرة
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31 - مراقب
2017-11-04 02:22:23
في بعض الأباء مايخافون الله في أولادهم ومن قوات عينهم يحاسبوهم أنت خلك أبو زي الناس وبعدين طالب بحقوقك وبرك الحمد الله والشكر
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30 - مراقب
2017-11-04 02:20:01
الولد ماهو منحرف الولد يعاني من قسوة أبوه له وناشد الحكومة أبغا أفهم أنتم وش قاهركم من ذَا الولد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بشر
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29 - همسات
2017-11-04 02:16:07
اتهمها في شرفها وناضلت الى ان اثبتت انه مريض نفسي وبالرغم من وجود ملف في اكبر مستشفياتنا بالرياض الا ان الاطباء كانوا منحازين للزوج المريض ومن ثم اعطي حقنه تعطى للمجرمين في التحقيقات واعترف بكل شيء 😰
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28 - همسات
2017-11-04 02:14:26
الله يحق الحق ويزهق الباطل واكيد الأب والخال ينفوا !! اجل يعترفوا ؟؟!! الله يظهر الحقيقه ويعوض الولد خير ،، ياجماعه هناك امراض نفسيه خطيره اعرف زوجة احدهم يوم اشتكتوا على الشرطة لتعنيفه لها واولادها ا
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27 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-04 02:10:57
وين المشكلة ياما انجلدت وانا صغيرفي بوركينا فاسو
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26 - جحا يحقق
2017-11-04 02:10:12
انا لا استبعد صحة كلام الاب من واقع تجارب رايتها.
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25 - يحيى
2017-11-04 02:10:05
الهدايه من الله سبحانه وتعالى ... اللهم اصلح لنا ذريتنا يارب العالمين .
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24 - واقع مؤلم
2017-11-04 02:03:18
الله لايبلانا ويصلح لنا ذرياتنا ... أنا لو هذا ولدي ... أقسم بالله لأتبرأ منه إلى يوم الدين ... هذا فضح أهله وشوه سمعتهم وأشغل الجهات الحكوميه .. وفي النهاية طلع كذاب وصايع ضايع .. أهب الله لايوفقك
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23 - هونق دونق هو
2017-11-04 01:57:17
إذا مالقيتم كل هالمشاركين المتميحلين واللي مسوين مثاليين وحضاريين .. أقول أقطعوا يميني أن كلامهم هذا لايطبقونه مع عيالهم وحريمهم وتلاقون أسرهم يعانون الأمرين منهم ( مرض والعياذ بالله )
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22 - مراقب
2017-11-04 01:51:00
ياحبيبي مافي دخان بدون نار الولد أخذ موقف من أبوه عاد الله وأكبر ياولده المثالي رح شف وش فيك من عيوب الأب حاقد على أم الولد وش لي يُحد الولد على أن يفتري على أبوه كده بس طقت براسه يفتري عليه
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21 - انا اصدق العلم
2017-11-04 01:42:07
الولد منحرف والوالد قاسي ولكن الولد يبي له ظبط لانه باقي ورع كيف ينظبط الجواب صعب ولكن اهم حاجه الانتقال من البيئه اللي هو فيها ولو يدخله نادي كراتيه او ماشابه ممكن تنفع وان مانفع يصب عليه بنزين ويحرق
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20 - انا اصدق العلم
2017-11-04 01:42:05
الولد منحرف والوالد قاسي ولكن الولد يبي له ظبط لانه باقي ورع كيف ينظبط الجواب صعب ولكن اهم حاجه الانتقال من البيئه اللي هو فيها ولو يدخله نادي كراتيه او ماشابه ممكن تنفع وان مانفع يصب عليه بنزين ويحرق
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19 - سلام
2017-11-04 01:41:47
وجه الورع داشر
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18 - خنبقه ودنبقه
2017-11-04 01:40:59
أقول أشغلتونا بها الورع الصايع ... والله من ساعة ماشفت الفيديو الأول وأنا قايل هذا كذاب ونصاب وسرسري بعد واللي صوروا له الفيديو !!!!!!!!!!!! ( الله لايبلانا وبس )
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17 - مرجوج
2017-11-04 01:38:50
المتحدث يقول لايمكن الإدلاء بأي معلومات حفاظاً على عدم إحراج الأسره ... يعني هالبزر مافضحهم ... إلا فضحهم وخلاهم مثل لحم السوق ... حقوق الإنسان هذه يجب طرها من بلدنا فهي السبب في تمرد الأبناء والنساء
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16 - مراقب
2017-11-04 01:38:37
الطلاق هو ساس البلا يطلقون حريمهم ولا يفكرون وش بيصير بعيالهم بعد الطلاق
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15 - مراقب
2017-11-04 01:37:06
الأب حاقد على عياله وأمهم ومسوي نفسه الأب الحنون
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14 - ألفجر البعييييد
2017-11-04 01:34:49
أهم شي أنه في دار الحمايه الاجتماعيه وكلام والده وخاله يعود عليهما
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13 - يحي فهد
2017-11-04 01:25:59
في كل الاحوال وضع الطفل الان غلط ويجب تقويمه قبل فوات الاوان وضياعه اكثر مما هو ضايع
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12 - المر
2017-11-04 01:08:09
ضريبه الشتات للاسر الاباء تربيتهم تختلف الشده ماتطلع الامريض الظاهر ان الاسره الانفصال سبب دمار لعيالهم الله اعلم بالحقائق
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11 - واضح
2017-11-04 00:46:41
تعليق 10 انصحك بحبوب اتكاند تراها تنزل الضغط
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10 -
2017-11-04 00:23:43
3 - واضح ****
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9 - ضايع
2017-11-04 00:23:41
اعتفد ان الطفل يعاني من الضياع بسبب الطلاق ومسؤليه ضياع الاولاد اكبد يكون الاباء فالابوه ليست طعام
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8 - صريح
2017-11-04 00:08:43
الولد راح للشرطه واشتكى اكثر من مره لو كان الولد غلطان ماكان مصر على ان يصل صوته وشكواه .. المشكله في الاب طريقه الرد وكلامه لم يعجبني
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7 - باب الشمال
2017-11-04 00:05:27
اذا كان طلاق وفية اولاد ليس كارثيآ فقط بل دمار شامل لأمة تترتب علية دمار وتشتيت أسرة بأكملها ...
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6 - ابومحمد
2017-11-03 23:55:30
الاب والام بينهم حقاده حطوها على عيالهم واظح
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5 - متأمل
2017-11-03 23:45:19
حسبنا الله ونعم الوكيل .. هالورع ملقن وملعوب عليه .. ولا يمكن تصديقه وتصنع البكاء هذا إفتراء على ابوه .. شكل الورع ملعوب فيه وعليه
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4 - قنفذ يتيم
2017-11-03 23:41:26
هذا اسلوب واحد بيحتوي ولده ماقول غير الله يصبرك والله يهدي ولدك
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3 - واضح
2017-11-03 23:39:11
تعليق 1 مسوي انك طالع من السالفة اجل الله يعينهم انت اولهم بس اقولك حامظ على بوزكم الجنسية بتعيش وبتموت ما شديتها وارجع اقولك امثالكم خلقوا لامثالنا تعيش افهم يا****
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2 - باب الشمال
2017-11-03 23:26:29
هذة ضريبة الطلاق ... فاعتبرو يأولو الالباب .
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1 -
2017-11-03 23:22:14
الله يعينكم يالمواليد باذن الله حكومتنا كريمه ونتم تستاهلون
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 44 3٬338 14 ساعة
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 20 11٬149 14 ساعة
بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

 المرصد 23 10٬583 22 ساعة
بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

 المرصد 14 6٬981 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 33 4٬057 4 ساعات
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 46 13٬244 14 ساعة
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 47 8٬833 17 ساعة
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

 المرصد 7 2٬853 يوم واحد
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شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 19 5٬267 8 ساعات
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 56 6٬744 8 ساعات
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 9٬297 15 ساعة
شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

 المرصد 70 9٬883 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 24 2٬171 يوم واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬786 3 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

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استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

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اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

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في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

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كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

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علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

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اخبار اقتصادية
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

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الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

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العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

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تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

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أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

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هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

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شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

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بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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