شاهد.. إقبال كثيف من العائلات على استاد الملك فهد لمشاهدة فعالية استعراض الدراجات النارية

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صحيفة المرصد: توافد أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات “مساء الجمعة” على استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمشاهدة فعالية “نيترو سيرك” التي أقامتها هيئة الترفيه.

وتضمنت الفعالية استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.

ومن المقرر أن تعيد الهيئة إقامة الفعالية نفسها اليوم السبت، عند الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد .

وكانت “روزنامة الترفيه” قد أعلنت أن الفعالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 رياضياً محترفاً.

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