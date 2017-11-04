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شاهد.. إقبال كثيف من العائلات على استاد الملك فهد لمشاهدة فعالية استعراض الدراجات النارية

شاهد.. إقبال كثيف من العائلات على استاد الملك فهد لمشاهدة فعالية استعراض الدراجات النارية
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المرصد 79 6٬207 6 ساعات

صحيفة المرصد: توافد أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات “مساء الجمعة” على استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمشاهدة فعالية “نيترو سيرك” التي أقامتها هيئة الترفيه.

وتضمنت الفعالية استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.

ومن المقرر أن تعيد الهيئة إقامة الفعالية نفسها اليوم السبت، عند الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد .

وكانت “روزنامة الترفيه” قد أعلنت أن الفعالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 رياضياً محترفاً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

79 - فهد القحطاني
2017-11-04 05:51:12
وش هالاختلاط الله لايبلانا الله واللي يرضى اهله يروحون مثل هالاماكن لايوجد لديه ذره من غيره الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - أبرار
2017-11-04 05:38:08
71 / ماني مصرية وأتشرف لو كنت من مصر ع الأقل شعب محترم وراقي وطيب والمحترم يحطونه فوق راسه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
77 - زائر
2017-11-04 05:16:13
أجل حضور كثيف ههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
76 - هنطش
2017-11-04 04:57:56
أول الي وده يتزوج أنثى ينشد تدرس ولا موظفة اللحين قد دخلت ملعب أو قد ساقت
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
75 - اول 1
2017-11-04 04:56:39
اعتقد والله اعلم ان فيه قرارين جايين بالطريق السينما وعدم اقفال المحلات وقت الصلاة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 -
2017-11-04 04:34:51
وين كثيف أكثرهم هنود والمدرجات فاضيه
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
73 - حمد القحطاني
2017-11-04 04:31:28
تعليق 59 عبدالله اليامي : لايوجد شر الا في مخيلتك وافكارك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
72 -
2017-11-04 04:27:38
68. فرح وبهجه. تغضب الله. لانريدها. افرحي وابتهجي في شارع الهرم. ب***
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
71 -
2017-11-04 04:24:01
68. بفلوسنا جبناكم . و بفرض الرسوم عليكم طردناكم. حتدفع يعني حتدفع. لكم الخيار. يا تدفع ياتروح تشرب من نهر النيل الملوث بالقاذورات
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
70 - يحيى
2017-11-04 04:17:24
بعيداً عن موضوع العائلات ، وقفة العسكري وترحيبه بالوافد في الصور الأخيره غيييييير .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
69 -
2017-11-04 04:11:53
هذا دليل قااااطع ان العوائل السعوديه متعطشه عطش شديد للغايه للحضور بالملاعب
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
68 - أبرار
2017-11-04 03:50:06
والمصاروه وش فيهم يامتخلف ماهم بشر ولا مسلمين؟ لهم فضل عليكم شعب ناكر جاحد عنصريتكم على ايش مدري احترموا الناس يالهمج حياتكم نكد بنكد وسلبية أي خبر فيه فرح يستفزكم تكرهون البهجة والوناسة لأنكم مريضين
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
67 -
2017-11-04 03:49:55
61 الإعجاب وارد مافيها شي لاصار اعجاب ليه هو الاعجاب غلط؟ كل معلق او معلقه معروف بطيبته وبروحه الحلوه وعباراته الجميله وكلماته الحلوه واللطيفه اكيد بيكون لهم معجبين وقٌراء وبيكون لهم حساد وحاقدين ايضا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 9,567 )
66 - بسمه
2017-11-04 03:46:42
64/. بالضبط الله يسعدك وفعلاً ما اميز احد لكن هوه محتار بين التحركش والتودد والمدح وذكر اسمه الذهبي وحرفه المميز هههههههههههههههههههه انفصام تايم ولسى يتكلم بصيغه الغائب عن نفسه 🤔هيااا حلوها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
65 -
2017-11-04 03:42:48
ت61 ليش فهمتها اعجاب خصوصا وانها تتكلم مع الكل بنفس الطريقة اللي تتكلم فيها معك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,567 )
64 - بسمه
2017-11-04 03:42:28
61// 😁لا اعجاب ولا تحركش بس احب اخبرهم انك انت بماااا انك وحتى الان تتكلم وكأنك مو مبارك يا m..ولاعمري نسبت تعليق لك الا وانا متاكده انك انت والدليل هناااااا✋🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,567 )
63 - بسمه
2017-11-04 03:39:07
54// تسلم يارب وشكراً لٌحسن طنك وجميل كلامك الف شكر🙏🏼
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - سعد بن فهد
2017-11-04 03:37:17
اغلب الحضور لبرامج هيئه الترفية من المقيمين في المملكة والمجنسين وقليلا من السعوديين هم وعائلاتهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
61 -
2017-11-04 03:31:46
دايم تذكر اسمه وتكتب حرفه وتتحركش فيه وتحط كل تعليق مايعجبها براسه ومرات تمدحه وتتودد له هو اعجاب ولا ايش ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
60 - زائر
2017-11-04 03:20:57
المراة لقت لها متنفس اخر غير المولات ألا وهو الملعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - عبدالله اليامي
2017-11-04 03:18:01
الله يكفانا شر رؤية 2020 / 2030 الخراف 🐑 الي بتسوق أهلها لمثل هذا قليل ، أعتقد الحضور بنسبة كبيرة من الوافدين .
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
58 - &
2017-11-04 03:17:12
99 % من العائلات اجانب وليس سعوديين مدفوع الثمن لهم من أجل جذب المراه السعوديه وإفساد المجتمع والسعي للختلاط
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
57 - السالم
2017-11-04 03:16:16
هههههههههه 😂 هذا ترفيه حتى الشعب ماينهبل من تدبيل المخالفات ورفع الفواتير المويه والكهرباء والضريبه وكل يوم قانون وحساب مواطن ناخذ منك ٣٠٠٠ نعطيك ٦ ريال ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,567 )
56 - بسمه
2017-11-04 03:12:28
ابو سعود// الله يسعدك ويحفظك وربي انت راقي ولك جّل احترامي وتقديري ياطيب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,567 )
55 - بسمه
2017-11-04 03:11:25
استفز مبارك ؟؟؟ ليش فين كلامي الموجه لك شخصياً؟؟؟ انت اللي رديت وماطلبت رأيك بس اعرفك من سوءك ومن اسلوبك المكرر الممل ومسوي وكيل ادم على خلقه والمٌصلح وهوه اعوج 🤦‍♀️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-11-04 03:10:59
الاخت بسمه تطقطق عليكم. اخبرها من تعليقاتها بأنها بنت رجال ومحترمه. ولا ينحصر تفكيرها بملعب ومدرج. فكرها أكبر من ذلك. صحيح تشجع الهلال. ولكن أنها تروح للملعب انسو ذلك. هذا تحليلي. آسف على اللقافه.وشكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - حبشوش
2017-11-04 03:06:24
ياعيني على الترفيه ... لايغركم الحضور ترونهم كلهم وافدين وإذا فيه مواطنين فلا يتعدون 1%
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
52 - ابو سعود القحطاني
2017-11-04 03:01:51
اختي الكريمه بسمه انتي انسانه طيبه ومحترمه وتاج فوق الراس ولايهمونك كلامهم فهذه اخلاقهم وتربيتهم شوفي كلامهم على مواقع التواصل طايحين في المسلمين يزندقونهم وانواع السب والشتم واللعن والقذف
لا يعجبني(7) اعجبني(8)
51 -
2017-11-04 02:59:18
الناس صارت تزعل من اللي ينصحهم ويغار على دينه واعراض المسلمين😔 الناس الحين صاروا ماعاد يتقبلون النصيحه😔 تجي تنصحهم يقومون يكابرون ويعاندون ويصرُّون على العناد والخطئ😔
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
50 -
2017-11-04 02:59:13
مايحتاج اعرفكم كل شي واضح واحتمال اعرفكم امثالك وافكارك تلخص حالك وبيئتك وقلة القيمة والشعور بالدونية والنقص تستفز مبارك حتى يعطيها وجة وهو ساحب عليها وتتكلم بالبهتان والغيبة وسواسية وسوسة
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
49 - فوزززيه
2017-11-04 02:51:02
كل شخص مسئول عن اهل بيته فقط لاغيرررر واللي مايبي الحضور يتلايط في بيته وينثبر
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,567 )
48 - بسمه
2017-11-04 02:46:15
كلا يرجع لاصلة وتربيتة//مثل تربيتك وسوءها وبهتانك لي ولاهلي وانت ماتعرفنا بس يقولون ذيل الـــ(((تعرف البافي لايمكن ينعدل 👌🏻
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,567 )
47 - بسمه
2017-11-04 02:42:13
ريلاااكس ياm
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - أبو هادي
2017-11-04 02:39:41
انا مريت بعد صلاه العشاء والله مافي أحد لا كثيف ولا شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 -
2017-11-04 02:34:17
38 مالك ومالنا ياعلمانية وحنا براحتنا بالنسبة لك واشكالك تخطى الموضوع اهل بيتك ودخلتو الشباب في اسركم وعلى بناتكم يراك ويصورك ويجلس جنبك ويحتك فيك ويقولك كلام وتسمعين الفاض كلا يرجع لاصلة وتربيتة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
44 - عبير المنى
2017-11-04 02:31:32
حسبتهم رحله مدرسيه لمدارس النشونال😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -
2017-11-04 02:30:34
هذه الصور راح تصيب الصحويين في مقتل 😎
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
42 -
2017-11-04 02:28:59
38 مالك ومالنا ياعلمانية وحنا براحتنا بالنسبة لك واشكالك تخطى الموضوع اهل بيتك ودخلتو الشباب في اسركم وعلى بناتكم يراك ويصورك ويجلس جنبك ويحتك فيك ويقولك كلام وتسمعين الفاض كلا يرجع لاصلة وتربيتة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
41 - ___
2017-11-04 02:26:13
14 - منكم وفيكم يا منكم فيكم منكم وفيكم يا منكم وفيكم انته وشبك ما تجاوب ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,567 )
40 - بسمه
2017-11-04 02:25:02
مايستاهل التعب احضر لدراجات ياااااا ال💙لال والا فلاااا 😉
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
39 -
2017-11-04 02:23:34
8 هو لغز فسرها كويس خخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,567 )
38 - بسمه
2017-11-04 02:21:54
مالكم ومال الناس ☹️عادي براحتهم انتوا اهلهم ؟؟ابائهم ؟؟كل واحد يشوف اهل بيته وشاكرين له اهتمامه 😊
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
37 -
2017-11-04 02:21:09
ههههههه ، لا بصراحه الحضور كثيف كثيف جدا ! اللي اشوفه شوية اجانب وأجنبيات ،
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
36 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-11-04 02:16:43
والله مسكينه المراه عندنا كانها كانت محبوسه في جره ..وفجأه انكسرت الجره وطلعت المرأه بره
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
35 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-04 02:12:10
قريبا مشجعات الهلال في الملعب يا سلام اخيرا مباراة الهلال والملعب فل
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
34 -
2017-11-04 02:11:17
أغلبهم أبو هنود
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
33 - ماوراء الارجنتين
2017-11-04 02:10:38
الرد 22 والله عيب ؛ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ( .. ألا لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى .. ) ألم ينهى رسول البشر صلى الله عليه وسلم عن هذه الجاهلية . عيب هذه العنصرية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - ___
2017-11-04 02:09:54
يا 14 - منكم وفيكم 2017-11-04 بالضبط منكم وفيكم يا بصل انته وحط مكان الصا غين .تريدوننا مثلكم اوباش بعظكم فوق بعض.
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
31 -
2017-11-04 02:07:49
اقول الملعب لاتخربه الدبابات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - لاماو
2017-11-04 02:03:07
اتركو العالم تنبسططط وتوسع صدرها في الويكند
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
29 - اي اقبال كثيف 😜
2017-11-04 02:02:44
على بعضهم ما يجون ٢٠٠٠ !! والصوره هي نفسها كررها مرتين وبعدين قسمها 😜
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
28 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
2017-11-04 02:00:22
أهل الفطره الاسلاميه الصحيحه واهل الغيره ع محارمهم ومحارم المسلمين لايشاركوا في حظور مثل هذه التفاهات اما الطروش والذين ليس لهم لادين الاسلام الحقيقي او عندهم غيره فلا عجب لو يحظروا في هالمكان او اسوء
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
27 -
2017-11-04 02:00:14
ممتاز ☺️
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - ماوراء الارجنتين
2017-11-04 01:59:19
ترفيه رائع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ام نوف
2017-11-04 01:59:02
هذه الصور والمقاطع اكبر دليل على كذب الصحويين
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
24 - الحازمي
2017-11-04 01:58:00
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي لم يجعل حضور العائلات لفعالية " نيترو سيرك " من علامات الساعة ..وإلا لوقعنا في المحظور والمنهي عنه .ولقامت الساعة ونحن نستعرض بالدبابات ولا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
23 - صريح
2017-11-04 01:54:38
انا في الخمينات من العمر ولم ادخل الملاعب مادري وش هالاهتمام الزائد اللي يبغى يشوف مباره يشوفها في بيته
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
22 - العلياني
2017-11-04 01:51:07
بنات القبائل مابيحضرون خط ١١٠ والوافدين وَذَا مامعها أهل وخليطي
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
21 - محمد الجعيد
2017-11-04 01:50:16
وش الهدف من الدراجات مافيها شي مفيد او مسلى . اقول ولا بلاش يارب رحمتك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - الاماكن
2017-11-04 01:47:04
صرنا طبيعين مثل الاوادم شكرا ملك الحزم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
19 -
2017-11-04 01:41:02
جميعهم من طقة قلم قم والرخال ورخمه والفاااضي وماجر غصنهم.
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
18 -
2017-11-04 01:39:08
جميعهم وافدات. أما بناتنا مجتمعين عند أهلهم وجدانهم صلة رحم وعشا. خصوصاً اليوم اجازه الله يديم عليهم الستر.
لا يعجبني(8) اعجبني(11)
17 - عاادل
2017-11-04 01:37:02
الحمدلله لم اشاهد اي سعودية .. كلهم أجانب..
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
16 - مواطن
2017-11-04 01:36:56
مجموعة شركات حجزت لموظفيها لغرض في نفسها
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
15 -
2017-11-04 01:35:00
استغفر الله
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
14 - منكم وفيكم
2017-11-04 01:33:36
12 - ___ 2017-11-04 01:27:50 خليط من مصر وسوريا ولبنان والهند وباكستان ومن عاد الى اصوله الانفتاحيه . ابناء وبنات القبائل لن يحضروا محافل كهذه ولن يقدن السيارات ايضا >>>> ههههههههه خليط مين يابصله
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
13 - اشراقت
2017-11-04 01:32:18
اشجع الفن والابداع -شي جميل فن راقي ابداعي محترف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - ___
2017-11-04 01:27:50
خليط من مصر وسوريا ولبنان والهند وباكستان ومن عاد الى اصوله الانفتاحيه . ابناء وبنات القبائل لن يحضروا محافل كهذه ولن يقدن السيارات ايضا
لا يعجبني(7) اعجبني(19)
11 - غمد عِـطاف
2017-11-04 01:25:09
وين إقبال كثيف و كلهم على بعضهم مجرد لفيف !!!؟ لسه لسه ثقافة الأختلاط ما توسعت و تطبعت 😜
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
10 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-04 01:24:04
المدرجات لا تليق إلا لستات ◽غثنا أبو قميص نوم متعرفط وزراره مقطوع❗
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 1 )
9 - Omar Bourja
2017-11-04 01:22:08
sdsdsdsdsdsd
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-11-04 01:20:56
ناس حضورهم يسعد القلب والروح وناس حضورهم يفتح النفس ويشرح الصدر وناس حضورهم فرح وسعادة وناس يازين حضورهم وناس تشتاق لحضورهم وناس وجودهم بحد ذاته هو ابسط انواع السعاده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-04 01:04:49
والله من دون استهبال الموضوع عادي بس البعض مكبر الموضوع عموما ع البركة انا اللي ضاعت سنيني وانا في اتوسل أم صديقي المصري رامي لجل تدخلني حديقة جبل مخروق في الملز عموما بتظل فترة سوق حجاب الأبرز لي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - خلوا العالم تتنفس
2017-11-04 01:01:56
خلوا العالم تتنفس شوي ... المساكين (( كانوا في جرة وطلعوا لبره ))
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 31,028 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-04 00:59:46
(((((( معظم المدرجات ........خالية ))))))
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
4 - (ص)
2017-11-04 00:53:34
أعطيني دعم لوجيستي، وأنا أطلع لك هم بطبيعتهم، الأحياء والأموات، كأني شلت همك؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - قنفذ يتيم
2017-11-04 00:52:20
1 - مـ..... اي والله انك صادق ابو هنود وابو صره ههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
2 - مـ
2017-11-04 00:46:53
بعد ارفاق الفديو اتضح انه حضور كثيف مابقى احد ماجاء
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
1 - مـ
2017-11-04 00:42:38
ماشوف غير فلبن وهنود ومصاروة الخ وكم مسعود ليش ماجبتو الصورة كامله للمدرجات حتى نشوف الحضور الكثيف هذا المزعوم
لا يعجبني(8) اعجبني(57)

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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

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الله يصلح شانهم...
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سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

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آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

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لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

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بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

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بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

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أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

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بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

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الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

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تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

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