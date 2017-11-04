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شاهد.. إقبال كثيف من العائلات على استاد الملك فهد لمشاهدة فعالية استعراض الدراجات النارية
صحيفة المرصد: توافد أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات “مساء الجمعة” على استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمشاهدة فعالية “نيترو سيرك” التي أقامتها هيئة الترفيه.
وتضمنت الفعالية استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.
ومن المقرر أن تعيد الهيئة إقامة الفعالية نفسها اليوم السبت، عند الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد .
وكانت “روزنامة الترفيه” قد أعلنت أن الفعالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 رياضياً محترفاً.
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تنظيم جميل عرض #نايتروسيرك رائع👍🏼#شكرا_هيئة_الترفية و @TimeEntSA pic.twitter.com/QJVicVCdEr— فارس الناصر (@FARE_S) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
#نايتروسيرك pic.twitter.com/fFyfJWL3Rh— 🎖 (@2h2hh) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
79 - فهد القحطاني2017-11-04 05:51:12
وش هالاختلاط الله لايبلانا الله واللي يرضى اهله يروحون مثل هالاماكن لايوجد لديه ذره من غيره الرجال
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78 - أبرار2017-11-04 05:38:08
71 / ماني مصرية وأتشرف لو كنت من مصر ع الأقل شعب محترم وراقي وطيب والمحترم يحطونه فوق راسه ***
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77 - زائر2017-11-04 05:16:13
أجل حضور كثيف ههههههههههههههههههههههه
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76 - هنطش2017-11-04 04:57:56
أول الي وده يتزوج أنثى ينشد تدرس ولا موظفة اللحين قد دخلت ملعب أو قد ساقت
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75 - اول 12017-11-04 04:56:39
اعتقد والله اعلم ان فيه قرارين جايين بالطريق السينما وعدم اقفال المحلات وقت الصلاة.
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74 -2017-11-04 04:34:51
وين كثيف أكثرهم هنود والمدرجات فاضيه
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73 - حمد القحطاني2017-11-04 04:31:28
تعليق 59 عبدالله اليامي : لايوجد شر الا في مخيلتك وافكارك
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72 -2017-11-04 04:27:38
68. فرح وبهجه. تغضب الله. لانريدها. افرحي وابتهجي في شارع الهرم. ب***
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71 -2017-11-04 04:24:01
68. بفلوسنا جبناكم . و بفرض الرسوم عليكم طردناكم. حتدفع يعني حتدفع. لكم الخيار. يا تدفع ياتروح تشرب من نهر النيل الملوث بالقاذورات
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70 - يحيى2017-11-04 04:17:24
بعيداً عن موضوع العائلات ، وقفة العسكري وترحيبه بالوافد في الصور الأخيره غيييييير .
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69 -2017-11-04 04:11:53
هذا دليل قااااطع ان العوائل السعوديه متعطشه عطش شديد للغايه للحضور بالملاعب
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68 - أبرار2017-11-04 03:50:06
والمصاروه وش فيهم يامتخلف ماهم بشر ولا مسلمين؟ لهم فضل عليكم شعب ناكر جاحد عنصريتكم على ايش مدري احترموا الناس يالهمج حياتكم نكد بنكد وسلبية أي خبر فيه فرح يستفزكم تكرهون البهجة والوناسة لأنكم مريضين
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67 -2017-11-04 03:49:55
61 الإعجاب وارد مافيها شي لاصار اعجاب ليه هو الاعجاب غلط؟ كل معلق او معلقه معروف بطيبته وبروحه الحلوه وعباراته الجميله وكلماته الحلوه واللطيفه اكيد بيكون لهم معجبين وقٌراء وبيكون لهم حساد وحاقدين ايضا
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( عدد التعليقات 9,567 )66 - بسمه
64/. بالضبط الله يسعدك وفعلاً ما اميز احد لكن هوه محتار بين التحركش والتودد والمدح وذكر اسمه الذهبي وحرفه المميز هههههههههههههههههههه انفصام تايم ولسى يتكلم بصيغه الغائب عن نفسه 🤔هيااا حلوها
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65 -2017-11-04 03:42:48
ت61 ليش فهمتها اعجاب خصوصا وانها تتكلم مع الكل بنفس الطريقة اللي تتكلم فيها معك
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( عدد التعليقات 9,567 )64 - بسمه
61// 😁لا اعجاب ولا تحركش بس احب اخبرهم انك انت بماااا انك وحتى الان تتكلم وكأنك مو مبارك يا m..ولاعمري نسبت تعليق لك الا وانا متاكده انك انت والدليل هناااااا✋🏻
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( عدد التعليقات 9,567 )63 - بسمه
54// تسلم يارب وشكراً لٌحسن طنك وجميل كلامك الف شكر🙏🏼
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62 - سعد بن فهد2017-11-04 03:37:17
اغلب الحضور لبرامج هيئه الترفية من المقيمين في المملكة والمجنسين وقليلا من السعوديين هم وعائلاتهم
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61 -2017-11-04 03:31:46
دايم تذكر اسمه وتكتب حرفه وتتحركش فيه وتحط كل تعليق مايعجبها براسه ومرات تمدحه وتتودد له هو اعجاب ولا ايش ؟
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60 - زائر2017-11-04 03:20:57
المراة لقت لها متنفس اخر غير المولات ألا وهو الملعب
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59 - عبدالله اليامي2017-11-04 03:18:01
الله يكفانا شر رؤية 2020 / 2030 الخراف 🐑 الي بتسوق أهلها لمثل هذا قليل ، أعتقد الحضور بنسبة كبيرة من الوافدين .
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58 - &2017-11-04 03:17:12
99 % من العائلات اجانب وليس سعوديين مدفوع الثمن لهم من أجل جذب المراه السعوديه وإفساد المجتمع والسعي للختلاط
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57 - السالم2017-11-04 03:16:16
هههههههههه 😂 هذا ترفيه حتى الشعب ماينهبل من تدبيل المخالفات ورفع الفواتير المويه والكهرباء والضريبه وكل يوم قانون وحساب مواطن ناخذ منك ٣٠٠٠ نعطيك ٦ ريال ههههههه
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( عدد التعليقات 9,567 )56 - بسمه
ابو سعود// الله يسعدك ويحفظك وربي انت راقي ولك جّل احترامي وتقديري ياطيب .
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( عدد التعليقات 9,567 )55 - بسمه
استفز مبارك ؟؟؟ ليش فين كلامي الموجه لك شخصياً؟؟؟ انت اللي رديت وماطلبت رأيك بس اعرفك من سوءك ومن اسلوبك المكرر الممل ومسوي وكيل ادم على خلقه والمٌصلح وهوه اعوج 🤦♀️
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54 -2017-11-04 03:10:59
الاخت بسمه تطقطق عليكم. اخبرها من تعليقاتها بأنها بنت رجال ومحترمه. ولا ينحصر تفكيرها بملعب ومدرج. فكرها أكبر من ذلك. صحيح تشجع الهلال. ولكن أنها تروح للملعب انسو ذلك. هذا تحليلي. آسف على اللقافه.وشكر
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53 - حبشوش2017-11-04 03:06:24
ياعيني على الترفيه ... لايغركم الحضور ترونهم كلهم وافدين وإذا فيه مواطنين فلا يتعدون 1%
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52 - ابو سعود القحطاني2017-11-04 03:01:51
اختي الكريمه بسمه انتي انسانه طيبه ومحترمه وتاج فوق الراس ولايهمونك كلامهم فهذه اخلاقهم وتربيتهم شوفي كلامهم على مواقع التواصل طايحين في المسلمين يزندقونهم وانواع السب والشتم واللعن والقذف
لا يعجبني(7) اعجبني(8)
51 -2017-11-04 02:59:18
الناس صارت تزعل من اللي ينصحهم ويغار على دينه واعراض المسلمين😔 الناس الحين صاروا ماعاد يتقبلون النصيحه😔 تجي تنصحهم يقومون يكابرون ويعاندون ويصرُّون على العناد والخطئ😔
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
50 -2017-11-04 02:59:13
مايحتاج اعرفكم كل شي واضح واحتمال اعرفكم امثالك وافكارك تلخص حالك وبيئتك وقلة القيمة والشعور بالدونية والنقص تستفز مبارك حتى يعطيها وجة وهو ساحب عليها وتتكلم بالبهتان والغيبة وسواسية وسوسة
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
49 - فوزززيه2017-11-04 02:51:02
كل شخص مسئول عن اهل بيته فقط لاغيرررر واللي مايبي الحضور يتلايط في بيته وينثبر
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( عدد التعليقات 9,567 )48 - بسمه
كلا يرجع لاصلة وتربيتة//مثل تربيتك وسوءها وبهتانك لي ولاهلي وانت ماتعرفنا بس يقولون ذيل الـــ(((تعرف البافي لايمكن ينعدل 👌🏻
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,567 )47 - بسمه
ريلاااكس ياm
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - أبو هادي2017-11-04 02:39:41
انا مريت بعد صلاه العشاء والله مافي أحد لا كثيف ولا شي
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45 -2017-11-04 02:34:17
38 مالك ومالنا ياعلمانية وحنا براحتنا بالنسبة لك واشكالك تخطى الموضوع اهل بيتك ودخلتو الشباب في اسركم وعلى بناتكم يراك ويصورك ويجلس جنبك ويحتك فيك ويقولك كلام وتسمعين الفاض كلا يرجع لاصلة وتربيتة
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44 - عبير المنى2017-11-04 02:31:32
حسبتهم رحله مدرسيه لمدارس النشونال😂😂😂
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43 -2017-11-04 02:30:34
هذه الصور راح تصيب الصحويين في مقتل 😎
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
42 -2017-11-04 02:28:59
38 مالك ومالنا ياعلمانية وحنا براحتنا بالنسبة لك واشكالك تخطى الموضوع اهل بيتك ودخلتو الشباب في اسركم وعلى بناتكم يراك ويصورك ويجلس جنبك ويحتك فيك ويقولك كلام وتسمعين الفاض كلا يرجع لاصلة وتربيتة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
41 - ___2017-11-04 02:26:13
14 - منكم وفيكم يا منكم فيكم منكم وفيكم يا منكم وفيكم انته وشبك ما تجاوب ؟
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( عدد التعليقات 9,567 )40 - بسمه
مايستاهل التعب احضر لدراجات ياااااا ال💙لال والا فلاااا 😉
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
39 -2017-11-04 02:23:34
8 هو لغز فسرها كويس خخخ
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( عدد التعليقات 9,567 )38 - بسمه
مالكم ومال الناس ☹️عادي براحتهم انتوا اهلهم ؟؟ابائهم ؟؟كل واحد يشوف اهل بيته وشاكرين له اهتمامه 😊
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37 -2017-11-04 02:21:09
ههههههه ، لا بصراحه الحضور كثيف كثيف جدا ! اللي اشوفه شوية اجانب وأجنبيات ،
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36 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-11-04 02:16:43
والله مسكينه المراه عندنا كانها كانت محبوسه في جره ..وفجأه انكسرت الجره وطلعت المرأه بره
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35 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-04 02:12:10
قريبا مشجعات الهلال في الملعب يا سلام اخيرا مباراة الهلال والملعب فل
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34 -2017-11-04 02:11:17
أغلبهم أبو هنود
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33 - ماوراء الارجنتين2017-11-04 02:10:38
الرد 22 والله عيب ؛ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ( .. ألا لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى .. ) ألم ينهى رسول البشر صلى الله عليه وسلم عن هذه الجاهلية . عيب هذه العنصرية
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32 - ___2017-11-04 02:09:54
يا 14 - منكم وفيكم 2017-11-04 بالضبط منكم وفيكم يا بصل انته وحط مكان الصا غين .تريدوننا مثلكم اوباش بعظكم فوق بعض.
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31 -2017-11-04 02:07:49
اقول الملعب لاتخربه الدبابات
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30 - لاماو2017-11-04 02:03:07
اتركو العالم تنبسططط وتوسع صدرها في الويكند
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29 - اي اقبال كثيف 😜2017-11-04 02:02:44
على بعضهم ما يجون ٢٠٠٠ !! والصوره هي نفسها كررها مرتين وبعدين قسمها 😜
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28 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى2017-11-04 02:00:22
أهل الفطره الاسلاميه الصحيحه واهل الغيره ع محارمهم ومحارم المسلمين لايشاركوا في حظور مثل هذه التفاهات اما الطروش والذين ليس لهم لادين الاسلام الحقيقي او عندهم غيره فلا عجب لو يحظروا في هالمكان او اسوء
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27 -2017-11-04 02:00:14
ممتاز ☺️
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26 - ماوراء الارجنتين2017-11-04 01:59:19
ترفيه رائع
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25 - ام نوف2017-11-04 01:59:02
هذه الصور والمقاطع اكبر دليل على كذب الصحويين
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24 - الحازمي2017-11-04 01:58:00
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي لم يجعل حضور العائلات لفعالية " نيترو سيرك " من علامات الساعة ..وإلا لوقعنا في المحظور والمنهي عنه .ولقامت الساعة ونحن نستعرض بالدبابات ولا حول ولا قوة إلا بالله
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23 - صريح2017-11-04 01:54:38
انا في الخمينات من العمر ولم ادخل الملاعب مادري وش هالاهتمام الزائد اللي يبغى يشوف مباره يشوفها في بيته
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22 - العلياني2017-11-04 01:51:07
بنات القبائل مابيحضرون خط ١١٠ والوافدين وَذَا مامعها أهل وخليطي
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21 - محمد الجعيد2017-11-04 01:50:16
وش الهدف من الدراجات مافيها شي مفيد او مسلى . اقول ولا بلاش يارب رحمتك
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20 - الاماكن2017-11-04 01:47:04
صرنا طبيعين مثل الاوادم شكرا ملك الحزم
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19 -2017-11-04 01:41:02
جميعهم من طقة قلم قم والرخال ورخمه والفاااضي وماجر غصنهم.
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18 -2017-11-04 01:39:08
جميعهم وافدات. أما بناتنا مجتمعين عند أهلهم وجدانهم صلة رحم وعشا. خصوصاً اليوم اجازه الله يديم عليهم الستر.
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17 - عاادل2017-11-04 01:37:02
الحمدلله لم اشاهد اي سعودية .. كلهم أجانب..
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16 - مواطن2017-11-04 01:36:56
مجموعة شركات حجزت لموظفيها لغرض في نفسها
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15 -2017-11-04 01:35:00
استغفر الله
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
14 - منكم وفيكم2017-11-04 01:33:36
12 - ___ 2017-11-04 01:27:50 خليط من مصر وسوريا ولبنان والهند وباكستان ومن عاد الى اصوله الانفتاحيه . ابناء وبنات القبائل لن يحضروا محافل كهذه ولن يقدن السيارات ايضا >>>> ههههههههه خليط مين يابصله
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
13 - اشراقت2017-11-04 01:32:18
اشجع الفن والابداع -شي جميل فن راقي ابداعي محترف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - ___2017-11-04 01:27:50
خليط من مصر وسوريا ولبنان والهند وباكستان ومن عاد الى اصوله الانفتاحيه . ابناء وبنات القبائل لن يحضروا محافل كهذه ولن يقدن السيارات ايضا
لا يعجبني(7) اعجبني(19)
11 - غمد عِـطاف2017-11-04 01:25:09
وين إقبال كثيف و كلهم على بعضهم مجرد لفيف !!!؟ لسه لسه ثقافة الأختلاط ما توسعت و تطبعت 😜
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10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-04 01:24:04
المدرجات لا تليق إلا لستات ◽غثنا أبو قميص نوم متعرفط وزراره مقطوع❗
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( عدد التعليقات 1 )9 - Omar Bourja
sdsdsdsdsdsd
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-11-04 01:20:56
ناس حضورهم يسعد القلب والروح وناس حضورهم يفتح النفس ويشرح الصدر وناس حضورهم فرح وسعادة وناس يازين حضورهم وناس تشتاق لحضورهم وناس وجودهم بحد ذاته هو ابسط انواع السعاده
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7 - أبو مصلفح الرياض2017-11-04 01:04:49
والله من دون استهبال الموضوع عادي بس البعض مكبر الموضوع عموما ع البركة انا اللي ضاعت سنيني وانا في اتوسل أم صديقي المصري رامي لجل تدخلني حديقة جبل مخروق في الملز عموما بتظل فترة سوق حجاب الأبرز لي
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6 - خلوا العالم تتنفس2017-11-04 01:01:56
خلوا العالم تتنفس شوي ... المساكين (( كانوا في جرة وطلعوا لبره ))
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( عدد التعليقات 31,028 )5 - برق _ الحرم
(((((( معظم المدرجات ........خالية ))))))
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4 - (ص)2017-11-04 00:53:34
أعطيني دعم لوجيستي، وأنا أطلع لك هم بطبيعتهم، الأحياء والأموات، كأني شلت همك؟
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3 - قنفذ يتيم2017-11-04 00:52:20
1 - مـ..... اي والله انك صادق ابو هنود وابو صره ههههههههههههههههههههه
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2 - مـ2017-11-04 00:46:53
بعد ارفاق الفديو اتضح انه حضور كثيف مابقى احد ماجاء
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1 - مـ2017-11-04 00:42:38
ماشوف غير فلبن وهنود ومصاروة الخ وكم مسعود ليش ماجبتو الصورة كامله للمدرجات حتى نشوف الحضور الكثيف هذا المزعوم
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده
ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79
هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :
فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف
الله يصلح شانهم...
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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬274 4 أسابيع
الاخيرة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”المرصد 6 2٬657 14 ساعة
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!المرصد 13 7٬929 يومين
شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصينالمرصد 49 8٬262 3 أيام
بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوينالمرصد 10 3٬418 يومين
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