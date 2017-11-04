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موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر

موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر
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المرصد 10 2٬298 5 ساعات

صحيفة المرصد – وكالات :أعلنت شركة تويتر أن أحد موظفيها في يومه الأخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشخصي لديها لدقائق يوم الخميس.

وقرابة الساعة السابعة 23 بتوقيت جرينتش قرأ زوار صفحة دونالد ترامب على تويتر “عذرا، هذه الصفحة غير موجودة”.

وصدر أول رد فعل من ترامب بعد 12 ساعة من توقف حسابه، وكتب في تغريدة “تم اغلاق حسابي على تويتر طوال 11 دقيقة من قبل موظف مارق. أعتقد أن الأنباء بدأت تنتشر ويكون لها تأثير”.

وكانت الشبكة أعلنت في وقت سابق أن الحساب تعطل جراء خطأ ارتكبه “عن غير قصد” موظف في تويتروأثار تعطل حساب ترامب لوقت قصير جدلا حول الحماية التي يتمتع بها هذا الحساب الشخصي والتداعيات الخطيرة المحتملة التي يمكن أن تتسبب بها رسائل قد تنسب خطأ للرئيس الأميركي.

وفي تغريدة على تويتر كتب رئيس تحرير مجلة بوليتيكو بلايك هاونشل “معرفة أن موظف ما يمكنه اقفال هذا الحساب الشخصي أمر يثير الصدمة.

ما الذي كان سيحدث لو كتب رسائل مضللة بدلا من ذلك”.

ورحب عدد من مستخدمي تويتر بالاقفال المؤقت لحساب ترامب وذهب بعضهم إلى اعتبار أن الموظف الذي أقفل حسابه “يستحق ميدالية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - واحد مواطن
2017-11-04 05:30:27
أعتقد أن آلالاف الموظفين فى الحكومة الأمريكيه وخاصة الإدارة العليا حول طرمب تمنوا أن يكون التوقف أبدى...فطرمب ..تويتراته متوتره وكم أحرجت العاملين معه وكم خبص فيها وكم قال كلاما غير حقيقى؟بل تمناه كثر
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9 - اول 1
2017-11-04 04:54:53
بكرا يرجعون حسابه ويفصلون الموظف، هذا رئيس اقوى دولة في العالم موب لعبة !
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8 - محمد العلي
2017-11-04 04:10:07
لازم الامريكان يسوون مثلنا ويحطون الامن السيبراني,,
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( عدد التعليقات 9,567 )
7 - بسمه
2017-11-04 02:11:06
وداااااع بضجه 👏🏻
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6 - جحا يحقق
2017-11-04 02:02:57
وين الامن الالكتروني شكل ما وصلوا لهذه الدرجة هع.
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5 - سلام
2017-11-04 01:51:27
الوبتت
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4 - انا اصدق العلم
2017-11-04 01:36:20
تصير ومافيها شي عادي
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( عدد التعليقات 31,028 )
3 - برق _ الحرم
2017-11-04 01:18:14
(((((( سبب _التعليق ....يؤكد ....وجود.... اختراق _خطير _جدا.... ان لم يتحمل الجمهوريين مسئوليته قد تعلن داعش ان الموظف انضم اليها حديثا )))))
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2 - (ص)
2017-11-04 01:14:09
موظف ماااارق مرة واحده، فين الديموقراطية، وبلد الفرص وحرية الرأي والدين؟
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( عدد التعليقات 31,028 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-04 00:48:29
(((((حتى _الان ... لم تتضح ولم يوضح المكتب_ البيضاوي ...الاسباب)))))
لا يعجبني(2) اعجبني(2)

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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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