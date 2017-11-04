أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!
صحيفة المرصد : حوّلت مغربية تبلغ من العمر (37 سنة) تمتهن الدعارة، علاقتها الغرامية بسويسري إلى مسلسل ابتزاز وتهديد، أجبره على دفع مبلغ ماليّ كبير، بعدما أقامت معه علاقة جنسية عابرة.
والتقت المغربيةُ بالضحية عام 2014 عبر أحد المواقع الالكترونية، وتطورت العلاقة بينهما لتصبح علاقة غرامية، وهو الوضع الذي استغلته المغربية لتبدأ بمطالبته في البداية بمبلغ مالي بلغ 500 دولار أمريكي لسداد فواتير بذمتها، قبل أن يتحول إلى مسلسل ابتزاز وتهديد عبر الهاتف، اضطره إلى دفع مبلغ 21000 ما يقرب من “20 مليون سنتيم” مغربي ،وفقاً لموقع “20 دقيقة” الفرنسيّ.
وأمام هذا الوضع لجأ الضحية إلى الشرطة، حيث تقدم بشكوى يتهم فيها المغربية بالابتزاز والتهديد، قبل أن تقضي المحكمة بسجنها ثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500 دولار.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
وين الي يدافعون عن المغربيات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وش تبتزه فيه كاسره عينه مثلا والله ماتشوف ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أحتقر جدا أى إنسان يلبس شعار وطنه ,سواء على قميص أويحمل علماويدخل به خمارات أو أماكن فسق أو يسلك سلوكا مشينا,من يفعل ذلك هو عدو للوطن لامحبا له ولافخورا به.شعار الوطن عز وليس سخافه وتهتك وتملق ووصوليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عندما يكون التغريب والعلمنه هى التى تفرض ويجبرالناس علىها لتغييرافكارهم وأساليب حياتهم وفسخهم من الدين.يكثر العشق والمعشوق من هذا النوع الإباحى.خصوصا الفراكفونى والأمريكونى.ويتفتت المجتمع وتتفكك الأسر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
راني وضحي تعليقك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياسعودية ابن بلدك يجي عندنا احنا ماجبناه هو اجا برجوله ***لنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ياخي خلك من التربية كل بلد فيه الصالح والطالح بس مايروح لهالاشكال الا ردي النفس ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههه خلصت من ابو عرب بدت في الثقيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
غثيتوا امنا بذا المغربيات من زينهم والله ما يدور لهم إلا ناقص الرجوله أما الرجال ما يترك بنت بلده ويروح لنسوان مايدري عن تربيتهم شي ****
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
احترمي نفسك يامغربية الخروب ابن بلدك المغربي خروف الاوربيات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي يصير خروف عاقولتكم يتحمل نشرشحه اصلا منحبكوش ياخلج فرق السماء عالارض انتم والاوروبيين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكيد الضحيه سويسري من اصول عربيه وياكثرهم فيها ومتجنسين!! لان السويسري او الاوروبي الاصلي لايهمه سمعته في مايفعله من ممارسات جنسيه لان القنون لايجرمه وحياتهم واسلوبها عايشين به1 العقليه المتدنيه !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا وهو سويسري أشقر وعيونه زرق ضحكت عليه هالمغربية وسحبت فلوسه فمابالك بالإسباني😱 ياكم اجنبية خرفنت الاسباني وضحكت عليه وشفطت فلوسه وصرفتها على اهلها وجماعتها وأصدقاءها وبلدها والمسكين وراها مثل ال🐑
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خرووووووووف اوربي قابل للسحب والشد // والعنزة اعررررربية قشرااااا !!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عزيزة يابنت بلادي سعودية فوق هام السحب ماتقبل هذه الأشكال ولا حتى شغالة لديها.ولاتقبل سعونسونجي جالبها معه من ديارها زوجآ لها هي تحت الرجل اليمين وهو الرجل الشمال.
لا يعجبني(10) اعجبني(6)
مافيه شي جديد الاجنبيات وخصوصا هذا الجنسيه هدفهم مادي بحت اهم شي تلم فلوس بيديها ورجولها لكن يستاهل كل من مشى وراهم مثل 🐏عساها ما تبقي في جيبه مليم
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ياكثر هالنوعية من المغربيات لزوجات سعوديين من مدربين روسهم خلفها لايهش ولاينش معها.تعال ياطلي حاضر روح ياخروف أبشري.هي الآمرة الناهية عليه وعلى أمه وأبوه وجده وجدته وقبيلته.قبله عشيق بعده عشيقين لايهم
لا يعجبني(11) اعجبني(6)
ياخطيره سويسري مره وحده والخليجي وين راح عند.... يدفع أكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ليت الخرفان ياخذون عظه وعبره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الي يبي يتزوج من هالجنسية لازم يدقق في ادق واهم التفاصيل ويسأل عنها كويس ويحسن الاختيار ويترك الشكل على جنب ويركز في الأهم الي هو الدين والخٌلق والحشمه الطيبون للطيبات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7- البعض منهم وليس الكل اخي نواف لاتضع في ذمتك شئ
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
طيّب وبعدين !!!!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 3 ياخوي أنت ماتتعب !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يستهل ماهو رجال مخنث راح يبيع شرفه ويجر ع نفسه رخيص ولد رخيصه مسه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
احسن خلوها تخنثه الله يزيده العاهر ولد العاهره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
وين اللي يمدحون بالمغربيات
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
خبر لا يعنينا !
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ممكن يبغى يتزوجها او٤علاقه عابره لاتحطون في ذمتكم
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
أضف تعليق