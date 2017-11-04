أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

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صحيفة المرصد : حوّلت مغربية تبلغ من العمر (37 سنة) تمتهن الدعارة، علاقتها الغرامية بسويسري إلى مسلسل ابتزاز وتهديد، أجبره على دفع مبلغ ماليّ كبير، بعدما أقامت معه علاقة جنسية عابرة.

والتقت المغربيةُ بالضحية عام 2014 عبر أحد المواقع الالكترونية، وتطورت العلاقة بينهما لتصبح علاقة غرامية، وهو الوضع الذي استغلته المغربية لتبدأ بمطالبته في البداية بمبلغ مالي بلغ 500 دولار أمريكي لسداد فواتير بذمتها، قبل أن يتحول إلى مسلسل ابتزاز وتهديد عبر الهاتف، اضطره إلى دفع مبلغ 21000 ما يقرب من “20 مليون سنتيم” مغربي ،وفقاً لموقع “20 دقيقة” الفرنسيّ.

وأمام هذا الوضع لجأ الضحية إلى الشرطة، حيث تقدم بشكوى يتهم فيها المغربية بالابتزاز والتهديد، قبل أن تقضي المحكمة بسجنها ثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500 دولار.

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