رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!
حجم الخط A A A
المرصد 33 4٬060 4 ساعات

صحيفة المرصد : حوّلت مغربية تبلغ من العمر (37 سنة) تمتهن الدعارة، علاقتها الغرامية بسويسري إلى مسلسل ابتزاز وتهديد، أجبره على دفع مبلغ ماليّ كبير، بعدما أقامت معه علاقة جنسية عابرة.

والتقت المغربيةُ بالضحية عام 2014 عبر أحد المواقع الالكترونية، وتطورت العلاقة بينهما لتصبح علاقة غرامية، وهو الوضع الذي استغلته المغربية لتبدأ بمطالبته في البداية بمبلغ مالي بلغ 500 دولار أمريكي لسداد فواتير بذمتها، قبل أن يتحول إلى مسلسل ابتزاز وتهديد عبر الهاتف، اضطره إلى دفع مبلغ 21000 ما يقرب من “20 مليون سنتيم” مغربي ،وفقاً لموقع “20 دقيقة” الفرنسيّ.

وأمام هذا الوضع لجأ الضحية إلى الشرطة، حيث تقدم بشكوى يتهم فيها المغربية بالابتزاز والتهديد، قبل أن تقضي المحكمة بسجنها ثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500 دولار.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 -
2017-11-04 05:55:54
وين الي يدافعون عن المغربيات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - فهد القحطاني
2017-11-04 05:53:29
وش تبتزه فيه كاسره عينه مثلا والله ماتشوف ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - واحد مواطن
2017-11-04 05:18:46
أحتقر جدا أى إنسان يلبس شعار وطنه ,سواء على قميص أويحمل علماويدخل به خمارات أو أماكن فسق أو يسلك سلوكا مشينا,من يفعل ذلك هو عدو للوطن لامحبا له ولافخورا به.شعار الوطن عز وليس سخافه وتهتك وتملق ووصوليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - واحد مواطن
2017-11-04 05:10:32
عندما يكون التغريب والعلمنه هى التى تفرض ويجبرالناس علىها لتغييرافكارهم وأساليب حياتهم وفسخهم من الدين.يكثر العشق والمعشوق من هذا النوع الإباحى.خصوصا الفراكفونى والأمريكونى.ويتفتت المجتمع وتتفكك الأسر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ريمية
2017-11-04 05:09:46
راني وضحي تعليقك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - راني
2017-11-04 05:06:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مغربية
2017-11-04 05:04:30
ياسعودية ابن بلدك يجي عندنا احنا ماجبناه هو اجا برجوله ***لنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - نجدي
2017-11-04 05:02:51
ياخي خلك من التربية كل بلد فيه الصالح والطالح بس مايروح لهالاشكال الا ردي النفس ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ريمية
2017-11-04 05:00:38
ههههههه خلصت من ابو عرب بدت في الثقيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-11-04 04:57:08
غثيتوا امنا بذا المغربيات من زينهم والله ما يدور لهم إلا ناقص الرجوله أما الرجال ما يترك بنت بلده ويروح لنسوان مايدري عن تربيتهم شي ****
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - سعودية
2017-11-04 04:32:41
احترمي نفسك يامغربية الخروب ابن بلدك المغربي خروف الاوربيات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - احمد
2017-11-04 04:31:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - مغربية
2017-11-04 04:23:56
اللي يصير خروف عاقولتكم يتحمل نشرشحه اصلا منحبكوش ياخلج فرق السماء عالارض انتم والاوروبيين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - احمد
2017-11-04 04:21:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - فتى الجبل 1
2017-11-04 03:57:08
اكيد الضحيه سويسري من اصول عربيه وياكثرهم فيها ومتجنسين!! لان السويسري او الاوروبي الاصلي لايهمه سمعته في مايفعله من ممارسات جنسيه لان القنون لايجرمه وحياتهم واسلوبها عايشين به1 العقليه المتدنيه !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - عجايب
2017-11-04 03:28:55
هذا وهو سويسري أشقر وعيونه زرق ضحكت عليه هالمغربية وسحبت فلوسه فمابالك بالإسباني😱 ياكم اجنبية خرفنت الاسباني وضحكت عليه وشفطت فلوسه وصرفتها على اهلها وجماعتها وأصدقاءها وبلدها والمسكين وراها مثل ال🐑
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
17 -
2017-11-04 03:27:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - شلحاااااااااااااااااااط /
2017-11-04 03:14:17
خرووووووووف اوربي قابل للسحب والشد // والعنزة اعررررربية قشرااااا !!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-11-04 03:04:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,391 )
14 - قلم الحقيقه
2017-11-04 02:54:07
عزيزة يابنت بلادي سعودية فوق هام السحب ماتقبل هذه الأشكال ولا حتى شغالة لديها.ولاتقبل سعونسونجي جالبها معه من ديارها زوجآ لها هي تحت الرجل اليمين وهو الرجل الشمال.
لا يعجبني(10) اعجبني(6)
13 -
2017-11-04 02:42:52
مافيه شي جديد الاجنبيات وخصوصا هذا الجنسيه هدفهم مادي بحت اهم شي تلم فلوس بيديها ورجولها لكن يستاهل كل من مشى وراهم مثل 🐏عساها ما تبقي في جيبه مليم
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 30,391 )
12 - قلم الحقيقه
2017-11-04 02:36:46
ياكثر هالنوعية من المغربيات لزوجات سعوديين من مدربين روسهم خلفها لايهش ولاينش معها.تعال ياطلي حاضر روح ياخروف أبشري.هي الآمرة الناهية عليه وعلى أمه وأبوه وجده وجدته وقبيلته.قبله عشيق بعده عشيقين لايهم
لا يعجبني(11) اعجبني(6)
11 -
2017-11-04 02:36:16
ياخطيره سويسري مره وحده والخليجي وين راح عند.... يدفع أكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - N
2017-11-04 02:30:14
ليت الخرفان ياخذون عظه وعبره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - راشد
2017-11-04 02:26:14
الي يبي يتزوج من هالجنسية لازم يدقق في ادق واهم التفاصيل ويسأل عنها كويس ويحسن الاختيار ويترك الشكل على جنب ويركز في الأهم الي هو الدين والخٌلق والحشمه الطيبون للطيبات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - ....
2017-11-04 02:26:01
7- البعض منهم وليس الكل اخي نواف لاتضع في ذمتك شئ
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
7 - ....
2017-11-04 02:21:07
طيّب وبعدين !!!!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 -
2017-11-04 02:16:35
ت 3 ياخوي أنت ماتتعب !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - ...
2017-11-04 02:15:04
يستهل ماهو رجال مخنث راح يبيع شرفه ويجر ع نفسه رخيص ولد رخيصه مسه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - ...
2017-11-04 02:14:23
احسن خلوها تخنثه الله يزيده العاهر ولد العاهره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 -
2017-11-04 02:00:13
وين اللي يمدحون بالمغربيات
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
2 -
2017-11-04 01:47:56
خبر لا يعنينا !
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
1 - اوطي واقبل اقدام زوجتي
2017-11-04 01:46:41
ممكن يبغى يتزوجها او٤علاقه عابره لاتحطون في ذمتكم
لا يعجبني(6) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

التأثيرات الخارجية في أزمة الديون العربية !
113 0
mm

محمد آل الشيخ

لا حل إلا الإذعان أيها القطريون
220 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل أصبح الثراء عن طريق الاحتيال شطارة !؟
131 3
mm

قينان الغامدي

صور خامنئي في الدوحة لن تفاجئنا: كم أنت رخيص يا…..!
534 10
mm

مشعل السديري

حصيلة المعركة المشرفة
273 0
mm

محمد الساعد

«خاشقجي» وصناعة الأعمال القذرة
445 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل للعولمة تاريخ أم أنها مجرد مصطلح !؟
151 1
mm

خلف الحربي

خطيئة الانتقام من الصحوة
597 11
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 2-3 ؟
178 0
mm

سمر المقرن

مُعنف ميامي!
199 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

ضجيج !
271 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
225 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
254 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
91 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
502 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
342 6
mm

عادل التويجري

الارتجال !
459 15
mm

أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
745 20
mm

أحمد الشمراني

فوبيا نيشيمورا !
653 30
mm

عادل التويجري

الأقزام !
439 8
الاخبار الدولية
بن لادن: الثورات العربية أفضل بيئة لنشر أفكار التنظيم.. وطلبت تخفيف سرعتها !

بن لادن: الثورات العربية أفضل بيئة لنشر أفكار التنظيم.. وطلبت تخفيف سرعتها !

 المرصد 8 197 23 دقيقة
أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل

أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل

 أ ف ب 14 2٬798 2 ساعتين
موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر

موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويتر

 المرصد 10 2٬298 5 ساعات
بالفيديو : رئيس فنزويلا يستفز شعبه بأكل اللحوم أثناء إلقاء خطابه عن الفقر

بالفيديو : رئيس فنزويلا يستفز شعبه بأكل اللحوم أثناء إلقاء خطابه عن الفقر

 المرصد 17 4٬430 12 ساعة
المرصد الرياضي
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 35 9٬145 9 ساعات
الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!

 المرصد 10 6٬962 9 ساعات
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!

 المرصد 17 7٬352 11 ساعة
آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدة

 المرصد 75 6٬471 يوم واحد
اخبار فنية
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 44 3٬340 14 ساعة
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 20 11٬149 14 ساعة
بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !

 المرصد 23 10٬583 22 ساعة
بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتها

 المرصد 14 6٬981 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 33 4٬060 4 ساعات
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 46 13٬244 14 ساعة
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 47 8٬833 17 ساعة
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !

 المرصد 7 2٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 19 5٬267 8 ساعات
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 56 6٬748 8 ساعات
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 9٬297 15 ساعة
شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سيارات

 المرصد 70 9٬883 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 24 2٬171 يوم واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬786 3 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬452 4 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬363 6 أيام
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 2٬870 15 ساعة
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬435 23 ساعة
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬685 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

 المرصد 12 5٬920 6 أيام
اخبار اقتصادية
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 31 5٬360 4 ساعات
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬271 17 ساعة
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

 المرصد 13 3٬774 يوم واحد
تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»

 المرصد 18 1٬359 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬410 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 789 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬274 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬139 4 أسابيع
الاخيرة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 6 2٬657 14 ساعة
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 7٬929 يومين
شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصين

 المرصد 49 8٬262 3 أيام
بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوين

 المرصد 10 3٬418 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 91 2٬036 20 ساعة