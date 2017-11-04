3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

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صحيفة المرصد : أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر الحالي، حيث قامت الإمارات بخفض أسعار البنزين بنوعيه ليصل سعر البنزين الممتاز إلى 03.2 درهم للتر الواحد بينما وصل سعر البنزين العادي إلى 85.1 درهم للتر الواحد فيما رفعت الإمارات سعر الديزل إلى 11.2 درهم للتر الواحد.

وقامت عمان بالحفاظ على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي دون تغيير إذ إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت بخفض سعر البنزين الممتاز ليصل إلى نحو 201 بيسة عمانية ورفع سعر الديزل إلى نحو 213 بيسة عمانية ، بحسب إيلاف.

وقامت قطر برفع سعر الديزل ليصل إلى 65.1 ریال قطري والبنزين بنوعيه ليبلغ سعر البنزين الممتاز إلى 75.1 ریال قطري ويصل سعر البنزين العادي إلى 65.1 ریال قطري.

وبالنظر لأسعار شهر نوفمبر 2017 المعلنة حافظت الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.

ومن المنتظر أن تقوم السعودية بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة القادمة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.

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