3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود
صحيفة المرصد : أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر الحالي، حيث قامت الإمارات بخفض أسعار البنزين بنوعيه ليصل سعر البنزين الممتاز إلى 03.2 درهم للتر الواحد بينما وصل سعر البنزين العادي إلى 85.1 درهم للتر الواحد فيما رفعت الإمارات سعر الديزل إلى 11.2 درهم للتر الواحد.
وقامت عمان بالحفاظ على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي دون تغيير إذ إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت بخفض سعر البنزين الممتاز ليصل إلى نحو 201 بيسة عمانية ورفع سعر الديزل إلى نحو 213 بيسة عمانية ، بحسب إيلاف.
وقامت قطر برفع سعر الديزل ليصل إلى 65.1 ریال قطري والبنزين بنوعيه ليبلغ سعر البنزين الممتاز إلى 75.1 ریال قطري ويصل سعر البنزين العادي إلى 65.1 ریال قطري.
وبالنظر لأسعار شهر نوفمبر 2017 المعلنة حافظت الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.
ومن المنتظر أن تقوم السعودية بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة القادمة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.
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التعليقات
بعدين انا الاحظ اكثر الناس يداوم للعمل علي سيارة كبيرة جمس ولا اكسبلورر اول شي زحم الشارع وشرب البنزين ياخي ممكن الواحد يداوم علس سيارة صغيره فلها عشرين
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اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك
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السعوديه لا تعاني عجزاً اقتصادياً... ميزانية البلد قوية وفوائضها المالية كبيرة. إذاً لماذا تم رفع سعر البنزين، ويدور الحديث بقوة عن رفع أسعار الكهرباء والماء؟
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لا مقارنة بيننا وبينهم .. عندهم الرواتب عالبة اي راتب الموظف خمس اضعاف راتب الموظف عندنا من غير مبالغة والله . اللي يستلم 5 الاف عندنا عندهم يينلم 25 الف واكثر.والسلع مدعومة والكهرب وماء وسكن مجاني.
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قبل كم سنه زرت دوله محددين للمواطن عدد لترات بالسعر العادي لكل شهر وما زاد عن العدد يكون بسعر اعلى وكل سايق عنده بطاقه مثل حق الصرافة يحطها في مكينة البنزين وهو يعبي وهي تحسب كم استهلك
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ممتاز البنزين بلاش واستغل من قبل العمال والبزارين ياخي مو لازم تدور اربع وعشرين ساعه عبي بنزين للعمل فقط ومو لازم تروح استراح كل يوم ممكن انت واصدقائك تنزلون برنامج بالجوال وتسولفون بالبيت
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ارفعوا الرواتب المواطن تحمل الكثير من الضغوط المالية والنفسية وسوف ينهار رفع البنزين سيكون سبب في رفع السلع الاخري شي بديهي لن يتحمل هذا الجبل كل هذة الرياح
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هالصندوق الدولى وماشابهه من مؤسسات دوليه ما أشارت وتدخلت فى شؤون الدول الداخليه إلا وضيقت على الناس.والأمثله ولأدله بالعشرات فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبيه,ولا يتدخلوا ويفرضوا رغباتهم على الأوربيين
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كل شي عندهم بلاش جات على النزين
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المشكله عندنا لعبة العصابات المفترسه
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ارفعو الرواتب مثل دول الخليج ولا فيه مشكله ارفعو سعر البنزين لكن الرواتب متدنيه ولا فيه علاوه موقفه من سنتين وزودن على الهم هم مصيبه والله
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الأرقام غير صحيحة واعتقد بأنها مقلوبة .
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حسبنا الله ونعم الوكيل على من يمهد الطريق لاجهاد المواطن نطالب برفع الرواتب ودعم المواطن
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نعوذ بالله من الغلاء والوباء والفواحش والفتن .
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الشكوى لغير الله مذهلة
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الخبر ذا يستلهم ذاكرتي في كرة الطائرة واحد يرفع والثاني يكبس ! تمهيد لرفع قيمة الوقود ، الكهرباء والماء وخلافه .
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مايحس بالنار إلا رجل واطيها. هالحين دول الخليج زادت سعر الدخان مية بالميه على الجمارك حنا زدنا السعر على قيمته مع الجمارك مية بالميه فالمستفيد التاجر
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((( كيف ثلاث دول ترفع الاسعار...والامارات خفضتها والاخرين حافظوا على سعر البنزين وعدد الدول المذكورة خمس السعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر فيما لم يتم الاشارة الي الكويت لا بالمحافظة ولاتوقع )))
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الله يستر .المشكله يقولون رفع الدعم عن البنزين والغاز .كيف ترفع الدعم عن اشي انت تنتجه. في العاده الدعم للمستورد. لكن لنا الله.
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حساب المواطن يوم الحساب
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حساب المواطن دعم فقط ولا يغطي الا ٢٥% ممكن من التكاليف . لا تفكرون مضروفكم كامل عل حساب المواطن . دعم فقط . وليس تحمل تكاليف .
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سوف اشتري حصان واركب له عربه 4 ركاب. ولكن المشكله وين البقه فيه. إنني أسكن في شقه.سوف أفكر خارج الكرتون قصدي الصندوق في المرة القادمه
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ي2حساب المواطن بيكفيك؟ الاستثمار الحقيقي تراه في المواطن
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الامارات خفضت الاسعار يستاهلون الاشقاء
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كـــــــــــــــــــم رواتـب موظفي تلك الــــــــــــــــــــــــــــدول وهل علاوتهــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــوقفه
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اول مرة ادري ان قطر دولة خليجية ؟؟؟ ههههههه
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مانبي حساب مواطن نبي جمعيات وبطاقات صرف ولايرفعون الأسعار على المواطنين ويرقعونها على الاجانب
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لا رفع لأسعار الطاقة قبل صرف معونات حساب المواطن
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