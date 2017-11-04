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أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل

أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدل
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أ ف ب 14 2٬803 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب: وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون أنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية.

والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر اليوم في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه أمس الخميس، وهو ما يجعله نافذاً، ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.

وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في 1923.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، سيزغين تنريكولو: إن “حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية”.

وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين، ويقول المنتقدون أيضاً إن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا.

وغير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية، و يقول تنريكولو إن “القانون ليس ضرورياً وعبر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني إذ أن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون”.

وأضاف أن “بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم”، وأعرب عن قلقه خصوصاً من أن هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساساً في البلاد وهي زواج الأطفال، ولكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون ، إذ قال أردوغان للمعارضة في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي إن “القانون سيتم تمريره شئتم أم أبيتم”.

وكثيراً ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه الإسلامي بتقويض أسس العلمانية في تركيا، وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة ومؤخراً في الجيش.

وترفض الحكومة الانتقادات وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك وأن رفع الحظر الذي كان مفروضاً على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.

وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، بالزواج الديني لكن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولاً عقود زواج مدنية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - الله فوووووق
2017-11-04 05:55:39
كل ما طبقت الدين مكنت اكثررر وصار لك هيبه ووسع الله عليك كيف شعب تركيا قبل وكيف الاااااااان
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13 - مقلب الحصى
2017-11-04 05:54:30
خطوة موفقة للتخلص من ظلام العلمانية الذي اذاق الشعب التركي الويلات بعد اغرقهم عقودا في الفقر والفوضى والطبقية والظلم والاضطهاد
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12 - بصائر للناس
2017-11-04 05:31:34
بارك الله فيك أيها الطيب ، خطوة موفقة وأمامك الكثير أعانك الله ونصرك ووفقك .
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11 -
2017-11-04 05:15:46
المتأردغ زعيم ***سيرى قريبا تلك الفوضى التي ستجعله لاينام وهذا جزاء من يتأمر على الدول باسم خليفة المسلمين
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10 - الرأي
2017-11-04 05:08:52
دولة علمانية بموجب الدستور لكن الشعب مسلم قاد بلاد المسلمين قرون
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9 - واحد مواطن
2017-11-04 04:50:21
مايتم فى زماننا من إجراءات توثيق للزواج فى كل دول العالم هى إجراءات إداريه تنظيميه,ليست موجبة شرعا لإتمام الزواج (شرعيا)ولكن لإتمامه قانونيا وتنظيميا حكوميا.ولكن المعادين للدين يناكفون لأهداف سياسيه.
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8 - واحد مواطن
2017-11-04 04:45:14
العلمانيون الجهلة يريدون اي حجه ليثروا فتنا وشغبا,فالإجراء فى حقيقته إدارى وإن وسعت دائرة من يقوم به لتشمل عاملين فى إدارات دينيه بل فيه تسهيل للجميع ,ولكن الباحثين عن الفوضى والفتن المجتمعيه مفلسين.
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7 -
2017-11-04 04:30:51
اصلاً ليس في الاسلام شي اسمه مأذون هذه بدعة وشروط صحة الزواج في الشرع معروفة. لكن اليوم التوثيق الرسمي مطلوب من خلال ماذون او كاتب عدل او موثق معتمد من وزارة العدل او قاضي.
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6 - المتيم
2017-11-04 04:06:23
****ولا يؤخذ برايه نريد رأي ابن عثيمين. ***
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5 - عبدالله اليامي
2017-11-04 03:56:17
لاحول ولا قوة إلا بالله ، هذي من صلاحيات المفتي ولا علاقة لموظف البلدية بالموضوع ، صلاحياته في شراء عقار وما خلافه .
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4 - اكثروا الان من استغفار السحور
2017-11-04 03:51:53
وبالاسحار هم يستغفرون .. اكثروا من استغفار السحور بهذا الوقت .. استغفر الله العظيم واتوب اليه
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3 -
2017-11-04 03:47:36
تخيلو مأذونة الانكحه عندنا. تقول للبنت تبينه ولا ماتبينه. ههههه.مؤذونة انكحه عانس وحاقده هههههخخهه
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2 -
2017-11-04 03:41:22
ليس مثير للجدل .بل هذا الصحيح
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1 -
2017-11-04 03:39:35
المنيع يقول يجوز أن تكون المرأة مأذونة انكحه.ههه اردوغان كلامه صحيح.
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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