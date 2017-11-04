بالفيديو : شاب يتهجم على عامل مطعم في مدينة الهياثم بالخرج ويطعنه بسكين ويلوذ بالفرار

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن وهو يتهجم على عامل مطعم في مدينة الهياثم بمحافظة الخرج لأسباب غير واضحة , ونتج عن ذلك الخلاف طعن العامل قبل هروب الشاب من الموقع.

ويظهر المقطع لحظة دخول الشاب المحل وهو يحمل سكينا مهددا العامل إلا أن العامل لم يرضخ لتهديداته وعند مقاومته قام بطعن العامل قبل ركوبه السيارة (جيب سكويا) أبيض اللون كانت بانتظاره خارج المحل والهرب إلى وجهة غير معلومة.

