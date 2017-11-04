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بالفيديو : شاب يتهجم على عامل مطعم في مدينة الهياثم بالخرج ويطعنه بسكين ويلوذ بالفرار
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن وهو يتهجم على عامل مطعم في مدينة الهياثم بمحافظة الخرج لأسباب غير واضحة , ونتج عن ذلك الخلاف طعن العامل قبل هروب الشاب من الموقع.
ويظهر المقطع لحظة دخول الشاب المحل وهو يحمل سكينا مهددا العامل إلا أن العامل لم يرضخ لتهديداته وعند مقاومته قام بطعن العامل قبل ركوبه السيارة (جيب سكويا) أبيض اللون كانت بانتظاره خارج المحل والهرب إلى وجهة غير معلومة.
التعليقات
37 -2017-11-04 05:56:03
33 - الله يطول بعمرك على طاعته ومن قال امين
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36 - سيمون2017-11-04 05:52:08
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35 - ابراهيم792017-11-04 05:46:55
واضحة السرقة يبي مفتاح الدرج
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34 - زائر2017-11-04 05:39:38
33- يااخي ماشاء الله عليك كل هذا الابداع وتكتب تحت اسم معرف نفسية اجل حنا وش نكون هههههههههههههه
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33 - نفسيه2017-11-04 05:37:29
25. جزاك الله خيرا. قبل ماتدفني ابغاك تغسلني وتكفني. وتصلي علي. وتدعي لي.وياحبذا تدفني زين مهوب تذبني في البحر.
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32 -2017-11-04 05:30:20
نفسيه ههههااااه اجل ياصديقي واشكر لك ماقلت ولكنك تبقى الاروع ياصديق والان ساخلد لنوم بعد ماصلي الفجر وتصبح على خير
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31 - همسات2017-11-04 05:29:37
لاحول ولا قوة الا بالله ،، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
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30 - ....2017-11-04 05:27:03
الهروب لايفيد سوف يجيبونك رجال الامن البواسل وبعد ذلك سوف تعض اصابعك ندماً حياة البشر ليست رخيصه واذا لك حق على هذا العامل ابواب المحاكم مفتوحه تصرفك معه تصرف همجي وغير عقلاني
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29 - أبرار2017-11-04 05:17:58
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28 - نفسيه2017-11-04 05:16:52
ت 9. أهلا وسهلا بك ياصديقي. سوف ابني جسرا بين جزيرتي وجزيرتك. ليتم التواصل بيننا. يالك من انسان رائع. لقد احببتك يارجل.كم انت طيب ورائع.سوف نعيش حياة طبيعيه. هااااااه سوف نأكل السمك.مجانا هههه.
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27 - أبرار2017-11-04 05:16:05
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26 - خالد ابو عمر2017-11-04 05:10:16
استغفر الله العظيم الذي لا اله الاهو الحي الْقَيُّوم وأتوب اليه
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25 - صديق نفسية2017-11-04 05:09:37
نفسية تكفا خذني معاك للجزيرة واوعدك اقعد ساكت وبعيد عنك لانه بجد احساسك نفس احساسي ابغا هدوء وسجادة قران وذكر الله الين انت تموت وانا ادفنك
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24 - خالد ابو عمر2017-11-04 05:08:48
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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23 - أبرار2017-11-04 05:07:26
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22 - خالد ابو عمر2017-11-04 05:07:00
لابد من عقابه عقاب صارم قوي وإلا سوف تنتشر الجريمه بتلك الطريقة هذا سطو مسلح علنا لا خوف من الله سبحانه وتعالى ولا وازع ديني منعه من التعدي على النفس والمال
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21 - الرأي2017-11-04 05:06:24
المراهق هذا لازم يحاسب تطهير شوارعنا من ارهاب المراهقين
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20 -2017-11-04 05:06:16
على باله الدنيا سايبه تفو على ذا الاشكال بكره يجيبونه ويمسحون فيه الارض اكره مخلوق على وجه الارض إلي يسوي رجوله على واحد اعزل ويفرد عضلاته وهو في الحقيقه مثل البسه الله يقلع ذا الاشكال ولا يكثرهم
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19 -2017-11-04 05:05:20
هههههه
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18 - واحد مواطن2017-11-04 05:04:04
كل مهبول أو مسطول حمل سلاحا أبيضا أو اسودا وأعتدى على خلق الله!؟السبب هو (الواسطه)لأن هالمجرمين واثقين أنه سيتدخل الناس كبير وصغير ويشتغل حب الخشوم وجمع التبرعات(البزنس)ويخرج من الجريمه مستقويا.عاقبوا
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17 - عبد الله2017-11-04 05:01:07
أمثال هؤلاء المخلوقات يجب مضاعفة عقوبتهم وعدم التهاون معهم أبدا، فبالإضافة إلى جرمهم أجرموا بحق الوطن في تشويه صورته لدى الغير .
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16 -2017-11-04 04:58:08
نفسيه نفس افااااري
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15 - ناصر القحطاني2017-11-04 04:57:52
شباب داااااايخ لعبت فيهم المخدرات
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14 - فيصل2017-11-04 04:53:46
يسجن هذا الطفل المتغطرس ، فيه نظام مهما وصل الى اضطهاد لا يحق له الى حمل السلاح ،
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13 - قانوني2017-11-04 04:53:22
⚠️ من بداية المشاجره أو المشكلة المفروض أتصلوا بالشرطة ❗️ كل ما فعلوه هو التصوير لمدة ليست بالقصيرة ومن الأولى الإتصال بالشرطة بدلاً من تضيع الوقت في التصوير ‼️
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12 -2017-11-04 04:52:27
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11 - نفسيه2017-11-04 04:51:44
طبعاً الرادو على الطاقه الشمسيه. وكذلك أتمنى أن يكون معي أقلام وعدة الألوان. ومئات الأوراق البيضاء. لأنني أحب الرسم. دعوني اعيش حياتي.
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10 - ابو فارس القحطاني2017-11-04 04:51:32
باذن الله يمسكونه رجال امننا البواسل هذا المجرم المفسد السلتوح
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9 -2017-11-04 04:50:45
نفسيه يالهي اجل ياصديقي ههههاه ااااي اجل اتمنى ان تبحث لي بجوارك جزيره لايوجد بها سواي هههه وسابني كوخ مشابها لكوخك اجل هههه انك تحمل نفس افكاري ياصديقي
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8 - محمد الغامدي2017-11-04 04:47:14
واضح من الكلام ان الشاب يسأل عن مفتاح صندوق المطعم والغرض السرقة والهندي لم يستسلم للتهديد لذا قام اللص الشاب بطعن العامل وهرب تاركا العامل مضرجا في دمه والسيكويا واللبس تظهر ان الشاب مقتدر وبطران قوة
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7 - للاسف2017-11-04 04:45:22
هذا مريض حسبي الله عليه شوهه سمعة ابناء الوطن الله يكون بعون اهله
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6 - هيسوكا2017-11-04 04:43:30
لا حول ولا قوة الا بالله
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5 - نفسيه2017-11-04 04:43:22
اتمنى ان اعيش في جزيره مليئه بالأشجار. بعيد عن البشر. كوخ .مصحف. سجاده. وبساط. ورادو. أعيش على صيد السمك. وصيد الطيور .والزراعه. بلحالي. حتى يأتيني اليقين. مع تحيات نفسيه
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4 - عبدالله اليامي2017-11-04 04:41:42
يجب وضع حل من قبل الدولة لهذه العينات التي أضنها تتعاطى الكبتاجون ، فيه دولة وحكومة تحمي المتضرر ، إن حصل ما يستوجب ، ولا يليق إستخدام العنف مع الأجنبي إلا في حالات وننتظر رد المتحدث الرسمي .
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3 -2017-11-04 04:38:26
والجــــــــــــــــــــــــروح قصاص نفذو شــــــــــــــــــــــــــــــرع الله فيه
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2 -2017-11-04 04:35:03
ماهي السوره التي تبدأ وتنتهي بالف لام ميم في القران الكريم
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1 -2017-11-04 04:33:55
بكرا يمسكونه ومع الوسايط وتفكا يفكونه . زي هالاشكال لابد من سنه ١٠ سنوات عشان يتربى ، الدوله في حكم وفيها رجال وقانون
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده
ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79
هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :
فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف
الله يصلح شانهم...
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