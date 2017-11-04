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سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!
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المرصد 145 3٬664 4 ساعات

صحيفة المرصد: طالب سعوديات بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة، ودشنوا (هاشتاق) بعنوان (#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات)، حقق تداولًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وأثار ضجة واسعة وأشعل مواقع التواصل.

وتباينت ردود الفعل حول المطلب؛ فمنهم من أيده، والبعض الآخر أبدى رفضه لهذا المقترحات واعتبرها لا تليق بعادات المجتمع السعودي، وفريق ثالث اكتفى بالسخرية.

فأبدت مغردة تدعى “وردة” اعتراضها على المقترح وعلقت قائلة: “دعوا الأنثى لأنوثتها دعوا لها رقتها ورحمتها وحنانها لا تسرقوا منها العاطفة”. ووافقتها أخرى تدعي بنت إبراهيم قائلة: “أنا لن أتخلى عن حقي بأن أكون مصارعة”.

بينما كتبت أمل معجبة بالفكرة قائلة: “ياليت صراحة عشان إذا أحد أزعجني أسوي حركه كاراتية واقلبه ع راسه”.

وأضافت ليلى في تعليقها: “لا يكتمل جمال الأنثى إلا بعفتها وأدبها وأخلاقها وحيائها واحترام أهلها وقبل كل هذا صلاتها وسترها غير كذا لستي أنثى”.

أما مها المطلب فقالت: “نطالب بتوظيف الخريجات واهتمام بقضايا المرأة في المحاكم وسكن ممتاز للطالبات المغتربات مو هالأشياء اللي مالها داعي”. وأردفت ساخرة: “الجميل أن السعوديين يطالبون بنادي مصارعة للبنات أكثر من مطالبتهم بتجنيس أبناء المواطنات”.

ودخل الرجال على الخط فسخر فهد السلمي من الأمر قائلًا: “وش رأيكم نطالب بأن تكون العصم بيد البنات مرة واحدة “. واستنكر محمد مكتفيًا بالقول: “هذا اللي ناقص بعد”.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 11,246 )
145 - بدور
2017-11-04 17:56:44
ماشاء الله مصارعه مره واحده الله يخلف على اهاليكم بخير قال سعوديات قال اللهم استرنا واحفظنا من كل عدو كايد خبيث
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144 -
2017-11-04 17:52:54
ههههههههههه اللي يبون المصارعة بويات يعني مسترجلات ما اتخيل وحدة ماشية في الشارع ولها شنب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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143 -
2017-11-04 17:40:16
ريما //// في 134 تقولين لكي نقدر نركض !!! شيلي لكي وحطي بدالها "عشان او لأجل او حتى" ارى انها افضل من لكي يأكل لكي يمشي لكي يركض لكي يضحك لكي يقود لكي ينام !
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142 - amal
2017-11-04 17:34:03
***أنا ماطالبت خير***
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141 -
2017-11-04 17:28:19
أوف أكره المسترجله واش بقت لاونثتها
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140 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 17:12:47
(لكي )اقصد ( لك للانثى موجه ماعندي علامة كسرة) ووشلون تبيني اقول لأجل او عشان هههههه !من الكلام يبين وش معنى لكي
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139 -
2017-11-04 17:12:26
هههههههههههههه فعلا اهل العقول في راحه
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138 - جحدر
2017-11-04 17:09:51
الله يستر وكيف ويتزوج الواحد من مصارعة ما قدرنا عليهم ذالحين فكيف بعد التدريب
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137 -
2017-11-04 17:04:29
ريما //// انتي تتكلمين بالفصحى وبالعامية ، شيلي كلمة "لكي" وحطي بدالها " لأجل او حتى او عشان" ارى انها احلى من "لكي"
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136 - كيف عرفتوا انهم سعوديات
2017-11-04 16:57:00
تعليق مخالف
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135 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:56:48
هل ستحطين لكي🤔💪 عضلات لتصارعين😷ههههههههههه تخيل شكلها شكل ذكوري
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134 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:53:50
ضحكتني الصورة من لبسها للنقاب والعباءة يبونها تنقل على الهواء مباشرة واختلاط وهي تصارع كذلك على اساس فيه مصارعة بالعباءة !!!الكورة إذا بغينا نلعب فيها بالبيت والبر لازم نرفع شوي ملابسنا لكي نقدر نركض
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133 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:51:01
لاتستغربون من البعض إذا قال نريد مصارعة انثى مع ذكر بالتدريج
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132 -
2017-11-04 16:50:05
هاذول من شللة الناشطات الحقوقيات في الغرب تاركين كللل مصايبهم وبلاويهم ويطالبون بحقوق المرأة السعودية هههههههههه والله السعوديات ماهم حولكم ولا درو عنكم
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131 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:47:45
يبن يلبسن شورت ومايوه وبعدها كذلك بأماكن مختلطة!!!وين الأنوثة حتى لو تتصارعين ببيتك قدام اهلك مافيه انوثة 😷
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130 - ام بدر - الخبر
2017-11-04 16:47:09
انا مع هذا المطلب بفتح نادي مصارعه نسائي
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129 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-04 16:45:08
مو كل من غردن صارن سعوديات حتى الذكور يدخلون بإسم إناث كذلك ماتكفي مصارعة الإناث مع بعضهن بعض ييتصارعن حتى بالشارع😆
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128 - الله يصلح الحال
2017-11-04 16:45:03
طالبوا بشي يفيد المراة مثل راتب شهري لربات البيوت وحقوق المطلقات والارامل والمٌعلقات والمهجورات والمعضولات والعاطلات والمعنفات وحماية الموظفة من استغلال وابتزاز مديرها في العمل وسكن للمطلقات والارامل
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127 - ابويزيد
2017-11-04 16:43:49
صدقتك ورب الكعبة فهذة ليست مطالب ابنا وبنات الوطن ارجو الانتباه لما يحاك حولنا ولنعتصم بحبل الله ولا نتفرق فيطمع بنا من به غل علينا وهم كثير فالله اسال ان يجمعنا على طاعتة ون يرد كيد الكايدين
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126 - ﻻندروفر دسكفري قزاز هندل 2018
2017-11-04 16:43:11
انا ارى واشوف .. الموافقة على شرط ● ان يكون من يقابلهن ****حقيقي من حقون أسبانيا ههههه واحد صفررررر .. بس خﻻص هذا طلبكم وأتمنا أن ﻻتنتهي لكم كل مباراة مع الثور اﻻسبانيورة الحقيقي هههه بانيورة ههههااي
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125 -
2017-11-04 16:33:59
نعم نتمنى ذلك بفتح نوادي نسائية للمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال فالمرأة السعودية قادرة على ذلك أعطوها فرصة وهي تثبت نجاحها فيها وتمثل المملكة في المونديال 💪💪💪💪💐
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124 -
2017-11-04 16:33:11
يعني هاذي مطالبهن على اساس ان السعوديات وصلو لقمة الاكتفاء والرفاهية وماعاد ناقصهن شيي والله ماحد درى عنهن ولا احد التفت لاحتياجاتهن وعن مطالبهن ولا احد عطاها وجه
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123 - ___
2017-11-04 16:29:11
تعليق مخالف
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122 - شمااااليه
2017-11-04 16:26:39
كلنا نطالب بنادي مصارعه للبنات
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121 - الثقفي
2017-11-04 16:07:11
ومع ذلك نقولكم هاذي حسابات مدفوعه ومن الخارج لاثارة البلبله😎
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120 - الثقفي
2017-11-04 16:04:49
تعليق مخالف
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119 -
2017-11-04 16:02:11
لا غرابة ولا يخفى على احد عن هاذي المواقع تتبع لمن وماهو اهدافها ولكن الغريب انجراف الناس خلفها واعتمادهم للاخبار عن طريقها
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118 -
2017-11-04 15:58:30
حسابات طهران شغالة بالليل والنهار.
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117 -
2017-11-04 15:54:28
100 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 الله يشفيك المغربيات من زماااان عندهم العداءات والملاكمات والمصارعات واعنف انواع الرياضات النسائية منتشرة عندهم ههههههههههههههههههههه
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116 -
2017-11-04 15:53:03
طالت و شمخت
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115 - أهلا بيكو
2017-11-04 15:51:55
ما دام أن الوضع وصل إلى هذا الحد فمن الأفضل فتح باب التجنيد الإجباري للشباب والبنات من خريجي وخريجات الثانوية وأن لا يدخل الجامعة إلا وقد تجاوز فترة التجنيد
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114 -
2017-11-04 15:51:19
نفس الاسلوب ونفس الحسابات ونفس المواقع اللي كانت تحيك المؤامرات وتنشر الاشاعات ضد وطنا وقادتنا وعقيدتنا غيرت مسارها وسياستها فلااااا تغرنكم
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113 - يحيى
2017-11-04 15:47:52
وانا اطالب معاكم بس بشرط اصير حكم تكفووووووووون .
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112 - راجع قدام
2017-11-04 15:45:36
احس ان هناك دائرة تتبنى مثل هذه الهاشتاقات والمواضيع التافة ليشغلون الناس عن ماهو اهم ..
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111 -
2017-11-04 15:41:22
كانت ولا زالت محاولات شيطنة المجتمع وتزييف الصوور والحقائق جارية على قدم وساق ولن يدحظها الا الوعي والتريث وعدم الانجراف خلف كل ما يحاك للأمة
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110 - خيال الشقحا
2017-11-04 15:41:01
تدرون كيف يرتفع الترند بدخولكم والسب وهذا يبسط راعي الهشتاق مع ان اللي حطه شخص تافه يريد الاثارة وانتم ترفعون الترند وتخلون الموضوع كانه قضية راي عام باختصار تجاهلوه.
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109 - الثقفي
2017-11-04 15:38:39
تعليق مخالف
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108 -
2017-11-04 15:36:44
اسمر عبر .. المغربية بتسحرك وتخليك زي الثور توديك وتجيبك أصلا مايناسبكم الا كذا
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107 - حمد
2017-11-04 15:36:11
ههههههههه هاذول المستوطنين اهل الكشته
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106 -
2017-11-04 15:35:29
المطالبات الحقيقية لأبناء وبنات الوطن لم ولن يسمح لها بالتداول الحقيقي والظهور في مثل هاذي المواقع ولن ترى النور ابدا لانها ماصممت اصلا لهذا الغرض
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105 - الهمداني
2017-11-04 15:35:18
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة{{بعد خمس سنوات البنت السعودية سوف تغزو الفضاء}}
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104 - الثقفي
2017-11-04 15:35:07
م 99 👍🏻 اضم صوتي لصوتك حسابات ومطالبات دخيله وتدار من جهات لاثارة المجتمع واشغالهم عن مشاكلهم الحقيقيه وعن مافيه خير للوطن والمواطن لاتعيروهم اهتمام همشوهم 🤓
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103 - الثقفي
2017-11-04 15:33:07
انتوا بالاول دربوا الشباب على الفنون القتاليه والدفاع عن النفس بعدين يحلها الحلال😎
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102 - [ سعودي ]
2017-11-04 15:32:33
Ymni 67 تخسي انت واشگالگ على الاقل خل عندگ غيره على محارمگ معاورگ المهجورات الوحيدات هاناك بأرضگم
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( عدد التعليقات 31,042 )
101 - برق _ الحرم
2017-11-04 15:32:20
(((((((( حواء _المسترجلة .............لم يتبقى الا المطالبة با اجراء عمليات التحول _الجنسي حتى تكمل المساواة )))))
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100 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-04 15:29:41
يلوموني يوم اقول المغربية وبس .. ماني ناقص آخذ وحدة لو صار بيني وبينها يوم خلاف تحشرني بزاوية المجلس وخذ يا تبقيس
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99 -
2017-11-04 15:28:22
ياناس اعقلو حسابات وهمية تدار من خارج المملكة شللة من الرويبضة المرتزقة كل منهم يمتلك 100 حساب يديرون فيه شبكات التواصل الاجتماعي وانتوا لكم الله ياغافلين حوارات ونقاشات وصراعات
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98 -
2017-11-04 15:24:37
وانتو لسى تصدقون هاذي الحسابات الوهمية لا تلتفتون لها وتعطونها اكبر من حجمها لان الهدف منها نشر البلبلة وصناعة الصراعات في المجتمع
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97 - عبدالله الحربي
2017-11-04 15:22:44
تصور تتزوج مصارعة أن زعلتها تبات في مستشفى الدار ، ياعمي بويه ولا مصارعيه
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( عدد التعليقات 9,820 )
96 - الرحااال
2017-11-04 15:20:41
المصارعه رياضه قويه..واتمنى ان تطالبوا برياضات الدفاع عن النفس..ك الكاراتيه، الجودو، التاكوندوا و الملاكمه..فهي مفيده لكم جدا..سواءا كان ذلك خارج البيت او خارج الأوطان 💚
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95 - 1384
2017-11-04 15:18:23
اكثر الطلابات من غير انساء بسم النساء والمقصود منها الاستفزاز الشعب السعودي ، ولكن يجب ان تنظر الدولة في مصدر هذا الاستفزاز والهدف منه وايقافة وايقاف من يشيعة في المجتمع وماهي اهدافه ويجب عقابة
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94 -
2017-11-04 15:17:08
جعلهن ان شاء الله بجني يصرعهن صرع .
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93 -
2017-11-04 15:16:43
من قلة الأدب ... حسبنا الله ونعم الوكيل
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92 - سعودى
2017-11-04 15:13:11
يصرعهم ابو ار بعة وار بعين
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91 - 1384
2017-11-04 15:12:46
نعم قلم الخقيقة يحتاجة وامل توفيرها لها المصارعة من اي انو وطريقة استخدام اهم ان قلم الحقيقة ينبسط في المصارعة مهما كان موقعه فوق ولا تحت
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90 - يريدون من وطننا خمور وانفتاح وفجور الله يحفظ دولتنا
2017-11-04 15:12:34
علمت لماذا كنّا نرفض قيادة المراءة للسيارة ارتفعت سقف المطلبات لدى الليبراليين ويريدون منا ان نخلع من نسائنا ثوب الحياء والأنوثة ونبقى شعب ديوث ليس لديه غيرة ع نسائه الراعي يتحمل الاثم امام الله
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89 - 6
2017-11-04 15:12:34
لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم لايابنت الحلال انت وياهاخلوكم على قيادة السيارة ويكفي ذالك وش تبغون في حمل السلاح والمصارعة وتكواندو والجودوولألعاب الرياضيه الأخراءالخطيره على صحتكم كحريم الله يستر
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88 -
2017-11-04 15:11:02
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
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87 - السم
2017-11-04 15:10:46
تعليق مخالف
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86 - عبدالله الحربي
2017-11-04 15:09:43
الى أين تتجه بعض الفتيات لا أستغرب أن يطالب البعض منهن بتعدد الأديان !!!؟ اتمنى تكون هناك رقابه من خلف هذه الهاشتاقات اشك انها حسابات من خارج الوطن لا تمت للفتاة السعودية بصلة
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85 -
2017-11-04 15:09:04
البنات ماخذنها عناد بالتاق
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84 -
2017-11-04 15:08:15
إلى الآن ما شفتوا شي والمطالبات القادمة أدهى وأمرعلى سبيل المثال لا الحصر مسابح أولمبية والمشاركة في المحافل الدولية ، ساعتها مو زلزال بيجينا الا خسف اللهم سلم سلم
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83 - الاخضر
2017-11-04 15:08:06
والله لانستطيع لومهن من الكبت والظلم والتغييب الذي رأوه من الصحويين .
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82 - متابع
2017-11-04 15:04:57
78أمل. ..الله يفتح على قلبك من قال بأنه حق مشروع. ..وبصراحة الدعوى مخربطة ماندري وش صاير. ..شكل معادفيه خصوصيات مرأة ورجل ولافيه شيء اسمه فروق طبيعية. ..معادالا توظيفهم في الحدالجنوبي
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81 - رحماك ربي
2017-11-04 15:03:47
ههههه تخيل امرأة بعضلات الانترتكير والله ح تأدب زوجها بالنظره بس
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80 - د ماجد
2017-11-04 15:01:32
هذا اللي ناقص بعد شافو الوضع مفتوح قالو نبي نصارع
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79 -
2017-11-04 14:57:30
هن أذكياء يردن يستغلون الانفتاح ويأخذ مطالبهن جميله وليس مفرق
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78 - امل - الرياض
2017-11-04 14:56:33
باليت يفتح وهذا حق من حقوقنا المشروعه
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77 -
2017-11-04 14:56:31
عادي ليش مستغربين راح يسمحون لهم بس شويت وقت. ☺️
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( عدد التعليقات 30,395 )
76 - قلم الحقيقه
2017-11-04 14:55:45
نعم المصارعة الحرة تعلمهم القوة والشجاعة والاقدام والمبادرة في الدفاع عن أنفسهم وزرع الرعب والخوف في قلوب عدو حواء أي كان أصله وفصله وموقعه وجعله يفكر بدلآ من المرة ألف مرة قبل أن يمد يده على امرأة.
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75 - فيه خلل ؟؟؟
2017-11-04 14:51:40
كفايه عليكم الزيوت المغليه ؟؟؟ يعني جنا ناقصين مصارعات ؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههه خخخخخخخخخ .. إلى أين الإتجاه !!! الله أعلم .... عموماً سيتحمل الذنب .. من فتح علينا هذه الأبواب اللي كانت مقفله
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74 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 14:48:57
بكره بيقولون نبي خيول لسباق وعليها إشراف دولي .
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73 - ابو سعد - الرياض
2017-11-04 14:48:27
اتمنى فتح لهم نادي والسماح لهم
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( عدد التعليقات 30,395 )
72 - قلم الحقيقه
2017-11-04 14:47:46
حق من حقفوقهم ولا ينبغي أن تتوقف عند حد معين طالما أن الأمرفيه مصلحتهم ويحقق لهم القوة والشجاعة في الدفاع عن أنفسهم فبدلآ من سلخ جلد مهاجمهم عدوهم بالزيت الحاريعطى له ضربة خطافية على وجهه وانتهى أمره.
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71 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 14:47:04
الوضع مدحدر.
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70 - قنفذ يتيم
2017-11-04 14:46:57
ابشرو ولايهمكم بنحولكم علا نادي شهار بالطايف معروف وشهير وبتنبسطون هناك
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69 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-04 14:46:41
عزيزتي المرأة المتزوجة ◽ومن قال أنك ما تمارسين المصارعة شبه يومي❗
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68 -
2017-11-04 14:46:35
بشرط واحد أن أكون مدرب لكن وحكم
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67 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 14:45:35
يبون مصارعه ممتاز جدا عشان اذا تحرش واحد يمني على طول تعطيه لكمه على وجهه
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66 - مشارك
2017-11-04 14:44:11
*** فرصتك يا قلم الزندقه
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65 - 1384
2017-11-04 14:43:22
نعم سعوديات اذا كان معهم بطاقة الاحوال المدنية ، رضيتم او ابيتم ، كلنا شعب واحد ودولة واحدة ولي امر واحد له بيعه في رقابنا متمسكين فيها .
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64 - مهند111
2017-11-04 14:42:45
هذا الي ناقص باقي ***
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63 - Ymni mahbob
2017-11-04 14:42:19
تعليق مخالف
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62 - .{ خالد }.
2017-11-04 14:42:10
اتحداهن يطلعن بأسمائهن الحقيقيه وبعض التعليقات قد تكون لشخص مريض ***يكتب بمعرفات انثويه
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61 - الرابغي
2017-11-04 14:41:08
الطائف مو بعيد وفيه امكانيه ترى ان شاء الله
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60 - .{ خالد }.
2017-11-04 14:40:20
لاتصدقون هذه الهراءات والسخافات فهؤلاء لايمثلن بنات البلد الاصيلات المحترمات .. انتهى
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59 - الرابغي
2017-11-04 14:39:33
اعتقد انكم زوتوها كثير وان شاء الله يعاد النظر ***
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58 - الباحث عن الحقيقة
2017-11-04 14:38:50
التي قالت ربما واحدة وفرح بها أهل الشهوات وقالوا نساء السعودية نساء السعودية 99،9% عفيفات شريفات بنات رجال محافظات على القيم والأخلاق فالتعميم واظهار الأغلبية هي خطة من أهل الشهوات الليبراليون
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57 - كلام فاضي
2017-11-04 14:38:16
أول ماشطح نطح
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56 - الرابغي
2017-11-04 14:36:43
قال سعوديات قال
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55 -
2017-11-04 14:35:57
الله المستعان يازمان العجائب ايش بقى ماظهر
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54 - الرابغي
2017-11-04 14:35:50
***يعني فيه امكانية استقبال للي يقولون انهم سعوديات
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53 -
2017-11-04 14:34:10
ااه لوتعرفو قيمة الصحة يامعلقين لما توقفت السنتكم ثانية وحدة عن حمدالله والله احزن لما اشوف البعض حزين ولا مكتئب ولا يعصي الله وهويملك الصحة
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52 - وش صار بالدنيا
2017-11-04 14:33:19
اتحدا اذا المطالب هذي لسعوديات الاصل والمنشأ // هذي مطالب بني شهوان وعلمان حسبي الله عليهم
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51 - 1384
2017-11-04 14:33:17
من فك باب الشبك ؟؟؟
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50 -
2017-11-04 14:33:00
نسال الله العقو والعافيه نسال الله ان يكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن
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49 - المهاجر 13
2017-11-04 14:29:51
**** الله المستعان
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48 - أهلا بيكو
2017-11-04 14:26:16
***.. فقد آن الأوان إلى الخروج ...
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47 -
2017-11-04 14:23:26
اتمنى لو يتجسد مرضي امامي لاقتلتة شر قتلة سرق مني اجمل لحظات عمري والان اعيش في حيرة وضياع مادري مالذي ينتظرني لاني اصبحت عاجزة عن مواصلة حياتي بهذا المرض
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46 - وش صار بالدنيا
2017-11-04 14:22:50
تعليق مخالف
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45 - ابويزيد
2017-11-04 14:21:47
حسبنا الله ونعم الوكيل مهازل مهازل مهازل صرنا اضحوكة للعالم
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( عدد التعليقات 9,534 )
44 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:21:17
وش أخبارك يا زويته جاكم مطر رررررر
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43 - مسمار
2017-11-04 14:19:58
قلنا ان الحريم ماينعطووون وجه استفحل وضعهم ويبغون بصارعون تخيلو مابقي الا تطلعنا الشبح والبلدوزر ودون مراكو وجون سينا ههههههههه
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42 - القرني !!!!!
2017-11-04 14:19:36
الزمن القادم هو الزمن الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر ... الله يستر من العواقب .
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( عدد التعليقات 9,534 )
41 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:19:18
قلتن نبي نسوق قلنا معليش طيب المصارعه وش لزومها يا بنات جعلكن الصرعه من جني أزرق قوي مصارع هههههههه
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40 -
2017-11-04 14:17:15
ت28 وش دخل العبايه والنقاب ؟؟ مصارعة النساء بتكون في اماكن للنساء فقط ماهو قدام الرجال
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39 - النشية
2017-11-04 14:17:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,534 )
38 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:14:54
لزوم نعلم الشيخ بالسالفة ما يصير لزوم فتوى من الشيخ ميزو ميزو نجد وليس ميزو مصرررررررررررر
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37 -
2017-11-04 14:11:57
ايه هين ياسوير اذا ماكسرت رقبتك وانا مزنة 😂😁😀
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( عدد التعليقات 9,534 )
36 - المنتصر بالله
2017-11-04 14:10:50
الحل الوحيد هو الزواج لهؤلاء البنات اللي يطالبن في المصارعه مافيه أجمل من المصارعه داخل غرفة النوم يا شين الفضاوه يابنات 2018 ههههههههه
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35 - خلود
2017-11-04 14:10:37
فرصه للمتزوجات ان ضربتس زوجتس اضربيه ان كفختس اكفخيه الدنيا اخذ واعط الله يقدرني على فعل الخير🙊♥️
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( عدد التعليقات 7,659 )
34 - بلادي زوينا
2017-11-04 14:10:35
يمنع استيراد 🌶 الجووو حااار
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33 - اهل العقول براحهـ الحمدلله والشكر
2017-11-04 14:09:51
15 اللي يشوفك يقول انك في غابة كلها وحوش ؟ اقول احمدي ربك على نعمة الامن والامان واذا ماعجبك برا
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( عدد التعليقات 7,659 )
32 - بلادي زوينا
2017-11-04 14:09:10
***********
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31 - سعد
2017-11-04 14:08:35
ههههههههههههههههههههههههههههههههه. ههههههههههههههههههههههههههههههههههه. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. ياربي دخيلك
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30 - .
2017-11-04 14:08:31
على شان كذا أبو جهل كان يدفن البنات ..
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29 - .
2017-11-04 14:08:31
على شان كذا أبو جهل كان يدفن البنات ..
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28 -
2017-11-04 14:08:20
بالله تخيلوا وبالعباية والنقاب ههههههههههه وين الانوثه والرقه وووووو. يكفي يكفي يكفي سفهاً . واللي يشجع على ذلك اكثر سفها .
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27 - ...
2017-11-04 14:07:55
اذا لم تستح فصنع ماشئت
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26 - ✅
2017-11-04 14:07:47
اشك ان المطالبات ليسن نساء انثويات حقيقيات بل اشباه نساء ولا نساء وأحتمال غير سعوديات اصل وفصل
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25 - ...
2017-11-04 14:07:20
ماباقي الا المصارعة
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24 - رؤية ٢٠٦٠
2017-11-04 14:07:12
حريمنا اقلهم 90 كيلو جرام
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23 - العمده
2017-11-04 14:06:55
بعض الفتيات والنساء ينطبق المثل الشعبى عليهم ويقول (أعطيناهم وجه طالبو بالبطانة ) ولاحول ولاقوة الاباالله العلى العظيم 🇸🇦🕋🇸🇦
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22 - رؤية ٢٠٦٠
2017-11-04 14:06:35
نساء مصارعات *** هههههه
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21 - رؤية ٢٠٦٠
2017-11-04 14:05:50
***افضل شي
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20 - رؤية ٢٠٦٠
2017-11-04 14:05:20
نطالب بتحويلهن لذكور بشنب
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19 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-04 14:04:39
قولوا طيب غير لا ياكلونا..بسم الله. ...فيه أحسن من المصارعه تجنيدهم مع الجيش وتجنيد اجباري...خل الفراغ إللي براسهم يروح...آخر زمن أم بكله تجي مصارعه..الله يكفينا ويسعدهم.
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18 - علي
2017-11-04 14:04:27
تكفون لاتجعلون للسفهاء علينا راي حتى لانهلك جميعا. سنة الله في خلقه ماضيه اذا عم ***وجاهروا بها كان فيها زوالهم .نريد ان ننجوا بالسفينة جميعا فلا تغرق اللهم لطفك بنا واكفنا شر اهل***
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17 - -
2017-11-04 14:03:26
تويتر ماهضمته والحمد لله اغلقت حسابي فيه قبل ثلاث سنوات اغلبه حسابات وهميه
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16 - مازن التيماوي
2017-11-04 14:01:04
ع الاقل خافوا ع الاجيال القادمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - زائره
2017-11-04 14:00:36
الكاراتيه ، الملاكمة .. الدفاع عن النفس مو بس للرجال المرأة أيضاً بحاجتها لتأديب كل من يراها ضعيفة ويحاول إيذائها او يتحرش بها
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
14 - مازن التيماوي
2017-11-04 13:59:07
اللهم استرنا ولاتفضحنا . اخر زمن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - واحد من الناس
2017-11-04 13:58:55
بنسوي اختبار قبل المصارعة بنجيب صرصار إذا ماخفتو منه موافقين على المصارعة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - ابو شدا
2017-11-04 13:58:34
حسب الضوابط اللبراليه 😆😆😆😆😆😆
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11 - sa
2017-11-04 13:58:14
حيتلبا طلبكم في القريب العاجل لاتشيلو هم خالص زمن اول اتحول كل شئ صار مباح لكم
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10 -
2017-11-04 13:57:53
مصارعة ضمن ضوابط خاصه هههههههههه
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9 - اسكود
2017-11-04 13:57:47
فيه ما هو أهم من مصارعه النساء ؟!! كثر طلاباتهم اعني النساء على السوشل ميديا سيجعل طلاباتهم من دون قيمه في المستقبل
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8 - مواطن مسكين
2017-11-04 13:57:27
علشان لا يلوم الشباب السعودي اذا تزوج من خارج السعودية لأن اللي عندنا مصارعات ولي زوجات لطيفات
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7 - احمد عسيري
2017-11-04 13:57:11
إمتهان وإذلال لشقائق الرجال وقتل للأنوثة في صورة الحب والأمان والرحمة والسكن النفسي ليس من الضرورة أن نكون كالأخرين لنا الصدر دون العالمين فلا تسقطوا مابقي من الحياء على شكل حقوق تطالب بها
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6 -
2017-11-04 13:57:02
يا سللام منو بتصير ستيفني الجديدة! ههههههه ستيفني هي زوجة المصارع تربيل اتش
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5 - hima
2017-11-04 13:56:16
فكرة جميله وحق من حقوقهن,اضم صوتي لهن,واتمنى ان تعالج النوادي توفير المدربات اللازمه لهذه الرياضه وكذلك الجيوجتسو للسيدات,وفقكن الله.
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4 - بصائر للناس
2017-11-04 13:56:07
بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
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3 - واوووووو
2017-11-04 13:52:37
ممتاز اللي تبغى تصارع تصارع تصارع واللي ما تبغى لا تصارع. وين المشكلة..
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2 - قصيمي معتق
2017-11-04 13:51:43
البنات بعد موافقة قيادة السيارة صاروا زي المجانين بطلباتهم باقي يطالبون الرجال لبس الحجاب والجلوس في المنزل ، المرأة اذا عطيتها وجه تحمل منها مايجيك
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1 -
2017-11-04 13:50:59
يويلي عاد هذا اللي ماحسبنا حسابه مصارعه مره وحده ..
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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

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