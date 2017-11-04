سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!
صحيفة المرصد: طالب سعوديات بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة، ودشنوا (هاشتاق) بعنوان (#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات)، حقق تداولًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وأثار ضجة واسعة وأشعل مواقع التواصل.
وتباينت ردود الفعل حول المطلب؛ فمنهم من أيده، والبعض الآخر أبدى رفضه لهذا المقترحات واعتبرها لا تليق بعادات المجتمع السعودي، وفريق ثالث اكتفى بالسخرية.
فأبدت مغردة تدعى “وردة” اعتراضها على المقترح وعلقت قائلة: “دعوا الأنثى لأنوثتها دعوا لها رقتها ورحمتها وحنانها لا تسرقوا منها العاطفة”. ووافقتها أخرى تدعي بنت إبراهيم قائلة: “أنا لن أتخلى عن حقي بأن أكون مصارعة”.
بينما كتبت أمل معجبة بالفكرة قائلة: “ياليت صراحة عشان إذا أحد أزعجني أسوي حركه كاراتية واقلبه ع راسه”.
وأضافت ليلى في تعليقها: “لا يكتمل جمال الأنثى إلا بعفتها وأدبها وأخلاقها وحيائها واحترام أهلها وقبل كل هذا صلاتها وسترها غير كذا لستي أنثى”.
أما مها المطلب فقالت: “نطالب بتوظيف الخريجات واهتمام بقضايا المرأة في المحاكم وسكن ممتاز للطالبات المغتربات مو هالأشياء اللي مالها داعي”. وأردفت ساخرة: “الجميل أن السعوديين يطالبون بنادي مصارعة للبنات أكثر من مطالبتهم بتجنيس أبناء المواطنات”.
ودخل الرجال على الخط فسخر فهد السلمي من الأمر قائلًا: “وش رأيكم نطالب بأن تكون العصم بيد البنات مرة واحدة “. واستنكر محمد مكتفيًا بالقول: “هذا اللي ناقص بعد”.
التعليقات
ماشاء الله مصارعه مره واحده الله يخلف على اهاليكم بخير قال سعوديات قال اللهم استرنا واحفظنا من كل عدو كايد خبيث
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ههههههههههه اللي يبون المصارعة بويات يعني مسترجلات ما اتخيل وحدة ماشية في الشارع ولها شنب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ريما //// في 134 تقولين لكي نقدر نركض !!! شيلي لكي وحطي بدالها "عشان او لأجل او حتى" ارى انها افضل من لكي يأكل لكي يمشي لكي يركض لكي يضحك لكي يقود لكي ينام !
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***أنا ماطالبت خير***
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أوف أكره المسترجله واش بقت لاونثتها
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(لكي )اقصد ( لك للانثى موجه ماعندي علامة كسرة) ووشلون تبيني اقول لأجل او عشان هههههه !من الكلام يبين وش معنى لكي
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هههههههههههههه فعلا اهل العقول في راحه
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الله يستر وكيف ويتزوج الواحد من مصارعة ما قدرنا عليهم ذالحين فكيف بعد التدريب
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ريما //// انتي تتكلمين بالفصحى وبالعامية ، شيلي كلمة "لكي" وحطي بدالها " لأجل او حتى او عشان" ارى انها احلى من "لكي"
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هل ستحطين لكي🤔💪 عضلات لتصارعين😷ههههههههههه تخيل شكلها شكل ذكوري
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ضحكتني الصورة من لبسها للنقاب والعباءة يبونها تنقل على الهواء مباشرة واختلاط وهي تصارع كذلك على اساس فيه مصارعة بالعباءة !!!الكورة إذا بغينا نلعب فيها بالبيت والبر لازم نرفع شوي ملابسنا لكي نقدر نركض
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لاتستغربون من البعض إذا قال نريد مصارعة انثى مع ذكر بالتدريج
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هاذول من شللة الناشطات الحقوقيات في الغرب تاركين كللل مصايبهم وبلاويهم ويطالبون بحقوق المرأة السعودية هههههههههه والله السعوديات ماهم حولكم ولا درو عنكم
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يبن يلبسن شورت ومايوه وبعدها كذلك بأماكن مختلطة!!!وين الأنوثة حتى لو تتصارعين ببيتك قدام اهلك مافيه انوثة 😷
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انا مع هذا المطلب بفتح نادي مصارعه نسائي
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مو كل من غردن صارن سعوديات حتى الذكور يدخلون بإسم إناث كذلك ماتكفي مصارعة الإناث مع بعضهن بعض ييتصارعن حتى بالشارع😆
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طالبوا بشي يفيد المراة مثل راتب شهري لربات البيوت وحقوق المطلقات والارامل والمٌعلقات والمهجورات والمعضولات والعاطلات والمعنفات وحماية الموظفة من استغلال وابتزاز مديرها في العمل وسكن للمطلقات والارامل
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صدقتك ورب الكعبة فهذة ليست مطالب ابنا وبنات الوطن ارجو الانتباه لما يحاك حولنا ولنعتصم بحبل الله ولا نتفرق فيطمع بنا من به غل علينا وهم كثير فالله اسال ان يجمعنا على طاعتة ون يرد كيد الكايدين
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انا ارى واشوف .. الموافقة على شرط ● ان يكون من يقابلهن ****حقيقي من حقون أسبانيا ههههه واحد صفررررر .. بس خﻻص هذا طلبكم وأتمنا أن ﻻتنتهي لكم كل مباراة مع الثور اﻻسبانيورة الحقيقي هههه بانيورة ههههااي
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نعم نتمنى ذلك بفتح نوادي نسائية للمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال فالمرأة السعودية قادرة على ذلك أعطوها فرصة وهي تثبت نجاحها فيها وتمثل المملكة في المونديال 💪💪💪💪💐
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يعني هاذي مطالبهن على اساس ان السعوديات وصلو لقمة الاكتفاء والرفاهية وماعاد ناقصهن شيي والله ماحد درى عنهن ولا احد التفت لاحتياجاتهن وعن مطالبهن ولا احد عطاها وجه
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كلنا نطالب بنادي مصارعه للبنات
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ومع ذلك نقولكم هاذي حسابات مدفوعه ومن الخارج لاثارة البلبله😎
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لا غرابة ولا يخفى على احد عن هاذي المواقع تتبع لمن وماهو اهدافها ولكن الغريب انجراف الناس خلفها واعتمادهم للاخبار عن طريقها
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حسابات طهران شغالة بالليل والنهار.
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100 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 الله يشفيك المغربيات من زماااان عندهم العداءات والملاكمات والمصارعات واعنف انواع الرياضات النسائية منتشرة عندهم ههههههههههههههههههههه
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طالت و شمخت
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ما دام أن الوضع وصل إلى هذا الحد فمن الأفضل فتح باب التجنيد الإجباري للشباب والبنات من خريجي وخريجات الثانوية وأن لا يدخل الجامعة إلا وقد تجاوز فترة التجنيد
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نفس الاسلوب ونفس الحسابات ونفس المواقع اللي كانت تحيك المؤامرات وتنشر الاشاعات ضد وطنا وقادتنا وعقيدتنا غيرت مسارها وسياستها فلااااا تغرنكم
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وانا اطالب معاكم بس بشرط اصير حكم تكفووووووووون .
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احس ان هناك دائرة تتبنى مثل هذه الهاشتاقات والمواضيع التافة ليشغلون الناس عن ماهو اهم ..
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كانت ولا زالت محاولات شيطنة المجتمع وتزييف الصوور والحقائق جارية على قدم وساق ولن يدحظها الا الوعي والتريث وعدم الانجراف خلف كل ما يحاك للأمة
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تدرون كيف يرتفع الترند بدخولكم والسب وهذا يبسط راعي الهشتاق مع ان اللي حطه شخص تافه يريد الاثارة وانتم ترفعون الترند وتخلون الموضوع كانه قضية راي عام باختصار تجاهلوه.
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اسمر عبر .. المغربية بتسحرك وتخليك زي الثور توديك وتجيبك أصلا مايناسبكم الا كذا
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ههههههههه هاذول المستوطنين اهل الكشته
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المطالبات الحقيقية لأبناء وبنات الوطن لم ولن يسمح لها بالتداول الحقيقي والظهور في مثل هاذي المواقع ولن ترى النور ابدا لانها ماصممت اصلا لهذا الغرض
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سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة{{بعد خمس سنوات البنت السعودية سوف تغزو الفضاء}}
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م 99 👍🏻 اضم صوتي لصوتك حسابات ومطالبات دخيله وتدار من جهات لاثارة المجتمع واشغالهم عن مشاكلهم الحقيقيه وعن مافيه خير للوطن والمواطن لاتعيروهم اهتمام همشوهم 🤓
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انتوا بالاول دربوا الشباب على الفنون القتاليه والدفاع عن النفس بعدين يحلها الحلال😎
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Ymni 67 تخسي انت واشگالگ على الاقل خل عندگ غيره على محارمگ معاورگ المهجورات الوحيدات هاناك بأرضگم
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(((((((( حواء _المسترجلة .............لم يتبقى الا المطالبة با اجراء عمليات التحول _الجنسي حتى تكمل المساواة )))))
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يلوموني يوم اقول المغربية وبس .. ماني ناقص آخذ وحدة لو صار بيني وبينها يوم خلاف تحشرني بزاوية المجلس وخذ يا تبقيس
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ياناس اعقلو حسابات وهمية تدار من خارج المملكة شللة من الرويبضة المرتزقة كل منهم يمتلك 100 حساب يديرون فيه شبكات التواصل الاجتماعي وانتوا لكم الله ياغافلين حوارات ونقاشات وصراعات
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وانتو لسى تصدقون هاذي الحسابات الوهمية لا تلتفتون لها وتعطونها اكبر من حجمها لان الهدف منها نشر البلبلة وصناعة الصراعات في المجتمع
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تصور تتزوج مصارعة أن زعلتها تبات في مستشفى الدار ، ياعمي بويه ولا مصارعيه
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المصارعه رياضه قويه..واتمنى ان تطالبوا برياضات الدفاع عن النفس..ك الكاراتيه، الجودو، التاكوندوا و الملاكمه..فهي مفيده لكم جدا..سواءا كان ذلك خارج البيت او خارج الأوطان 💚
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اكثر الطلابات من غير انساء بسم النساء والمقصود منها الاستفزاز الشعب السعودي ، ولكن يجب ان تنظر الدولة في مصدر هذا الاستفزاز والهدف منه وايقافة وايقاف من يشيعة في المجتمع وماهي اهدافه ويجب عقابة
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جعلهن ان شاء الله بجني يصرعهن صرع .
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من قلة الأدب ... حسبنا الله ونعم الوكيل
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يصرعهم ابو ار بعة وار بعين
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نعم قلم الخقيقة يحتاجة وامل توفيرها لها المصارعة من اي انو وطريقة استخدام اهم ان قلم الحقيقة ينبسط في المصارعة مهما كان موقعه فوق ولا تحت
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علمت لماذا كنّا نرفض قيادة المراءة للسيارة ارتفعت سقف المطلبات لدى الليبراليين ويريدون منا ان نخلع من نسائنا ثوب الحياء والأنوثة ونبقى شعب ديوث ليس لديه غيرة ع نسائه الراعي يتحمل الاثم امام الله
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لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم لايابنت الحلال انت وياهاخلوكم على قيادة السيارة ويكفي ذالك وش تبغون في حمل السلاح والمصارعة وتكواندو والجودوولألعاب الرياضيه الأخراءالخطيره على صحتكم كحريم الله يستر
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الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
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الى أين تتجه بعض الفتيات لا أستغرب أن يطالب البعض منهن بتعدد الأديان !!!؟ اتمنى تكون هناك رقابه من خلف هذه الهاشتاقات اشك انها حسابات من خارج الوطن لا تمت للفتاة السعودية بصلة
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البنات ماخذنها عناد بالتاق
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إلى الآن ما شفتوا شي والمطالبات القادمة أدهى وأمرعلى سبيل المثال لا الحصر مسابح أولمبية والمشاركة في المحافل الدولية ، ساعتها مو زلزال بيجينا الا خسف اللهم سلم سلم
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والله لانستطيع لومهن من الكبت والظلم والتغييب الذي رأوه من الصحويين .
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78أمل. ..الله يفتح على قلبك من قال بأنه حق مشروع. ..وبصراحة الدعوى مخربطة ماندري وش صاير. ..شكل معادفيه خصوصيات مرأة ورجل ولافيه شيء اسمه فروق طبيعية. ..معادالا توظيفهم في الحدالجنوبي
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ههههه تخيل امرأة بعضلات الانترتكير والله ح تأدب زوجها بالنظره بس
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هذا اللي ناقص بعد شافو الوضع مفتوح قالو نبي نصارع
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هن أذكياء يردن يستغلون الانفتاح ويأخذ مطالبهن جميله وليس مفرق
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باليت يفتح وهذا حق من حقوقنا المشروعه
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عادي ليش مستغربين راح يسمحون لهم بس شويت وقت. ☺️
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نعم المصارعة الحرة تعلمهم القوة والشجاعة والاقدام والمبادرة في الدفاع عن أنفسهم وزرع الرعب والخوف في قلوب عدو حواء أي كان أصله وفصله وموقعه وجعله يفكر بدلآ من المرة ألف مرة قبل أن يمد يده على امرأة.
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كفايه عليكم الزيوت المغليه ؟؟؟ يعني جنا ناقصين مصارعات ؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههه خخخخخخخخخ .. إلى أين الإتجاه !!! الله أعلم .... عموماً سيتحمل الذنب .. من فتح علينا هذه الأبواب اللي كانت مقفله
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بكره بيقولون نبي خيول لسباق وعليها إشراف دولي .
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اتمنى فتح لهم نادي والسماح لهم
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حق من حقفوقهم ولا ينبغي أن تتوقف عند حد معين طالما أن الأمرفيه مصلحتهم ويحقق لهم القوة والشجاعة في الدفاع عن أنفسهم فبدلآ من سلخ جلد مهاجمهم عدوهم بالزيت الحاريعطى له ضربة خطافية على وجهه وانتهى أمره.
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الوضع مدحدر.
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ابشرو ولايهمكم بنحولكم علا نادي شهار بالطايف معروف وشهير وبتنبسطون هناك
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عزيزتي المرأة المتزوجة ◽ومن قال أنك ما تمارسين المصارعة شبه يومي❗
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بشرط واحد أن أكون مدرب لكن وحكم
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يبون مصارعه ممتاز جدا عشان اذا تحرش واحد يمني على طول تعطيه لكمه على وجهه
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*** فرصتك يا قلم الزندقه
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نعم سعوديات اذا كان معهم بطاقة الاحوال المدنية ، رضيتم او ابيتم ، كلنا شعب واحد ودولة واحدة ولي امر واحد له بيعه في رقابنا متمسكين فيها .
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هذا الي ناقص باقي ***
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اتحداهن يطلعن بأسمائهن الحقيقيه وبعض التعليقات قد تكون لشخص مريض ***يكتب بمعرفات انثويه
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الطائف مو بعيد وفيه امكانيه ترى ان شاء الله
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لاتصدقون هذه الهراءات والسخافات فهؤلاء لايمثلن بنات البلد الاصيلات المحترمات .. انتهى
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اعتقد انكم زوتوها كثير وان شاء الله يعاد النظر ***
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التي قالت ربما واحدة وفرح بها أهل الشهوات وقالوا نساء السعودية نساء السعودية 99،9% عفيفات شريفات بنات رجال محافظات على القيم والأخلاق فالتعميم واظهار الأغلبية هي خطة من أهل الشهوات الليبراليون
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أول ماشطح نطح
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قال سعوديات قال
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الله المستعان يازمان العجائب ايش بقى ماظهر
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***يعني فيه امكانية استقبال للي يقولون انهم سعوديات
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ااه لوتعرفو قيمة الصحة يامعلقين لما توقفت السنتكم ثانية وحدة عن حمدالله والله احزن لما اشوف البعض حزين ولا مكتئب ولا يعصي الله وهويملك الصحة
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اتحدا اذا المطالب هذي لسعوديات الاصل والمنشأ // هذي مطالب بني شهوان وعلمان حسبي الله عليهم
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من فك باب الشبك ؟؟؟
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نسال الله العقو والعافيه نسال الله ان يكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن
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**** الله المستعان
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***.. فقد آن الأوان إلى الخروج ...
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اتمنى لو يتجسد مرضي امامي لاقتلتة شر قتلة سرق مني اجمل لحظات عمري والان اعيش في حيرة وضياع مادري مالذي ينتظرني لاني اصبحت عاجزة عن مواصلة حياتي بهذا المرض
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حسبنا الله ونعم الوكيل مهازل مهازل مهازل صرنا اضحوكة للعالم
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وش أخبارك يا زويته جاكم مطر رررررر
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قلنا ان الحريم ماينعطووون وجه استفحل وضعهم ويبغون بصارعون تخيلو مابقي الا تطلعنا الشبح والبلدوزر ودون مراكو وجون سينا ههههههههه
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الزمن القادم هو الزمن الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر ... الله يستر من العواقب .
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قلتن نبي نسوق قلنا معليش طيب المصارعه وش لزومها يا بنات جعلكن الصرعه من جني أزرق قوي مصارع هههههههه
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ت28 وش دخل العبايه والنقاب ؟؟ مصارعة النساء بتكون في اماكن للنساء فقط ماهو قدام الرجال
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لزوم نعلم الشيخ بالسالفة ما يصير لزوم فتوى من الشيخ ميزو ميزو نجد وليس ميزو مصرررررررررررر
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ايه هين ياسوير اذا ماكسرت رقبتك وانا مزنة 😂😁😀
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الحل الوحيد هو الزواج لهؤلاء البنات اللي يطالبن في المصارعه مافيه أجمل من المصارعه داخل غرفة النوم يا شين الفضاوه يابنات 2018 ههههههههه
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فرصه للمتزوجات ان ضربتس زوجتس اضربيه ان كفختس اكفخيه الدنيا اخذ واعط الله يقدرني على فعل الخير🙊♥️
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يمنع استيراد 🌶 الجووو حااار
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15 اللي يشوفك يقول انك في غابة كلها وحوش ؟ اقول احمدي ربك على نعمة الامن والامان واذا ماعجبك برا
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ههههههههههههههههههههههههههههههههه. ههههههههههههههههههههههههههههههههههه. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. ياربي دخيلك
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على شان كذا أبو جهل كان يدفن البنات ..
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على شان كذا أبو جهل كان يدفن البنات ..
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بالله تخيلوا وبالعباية والنقاب ههههههههههه وين الانوثه والرقه وووووو. يكفي يكفي يكفي سفهاً . واللي يشجع على ذلك اكثر سفها .
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اذا لم تستح فصنع ماشئت
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اشك ان المطالبات ليسن نساء انثويات حقيقيات بل اشباه نساء ولا نساء وأحتمال غير سعوديات اصل وفصل
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ماباقي الا المصارعة
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حريمنا اقلهم 90 كيلو جرام
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بعض الفتيات والنساء ينطبق المثل الشعبى عليهم ويقول (أعطيناهم وجه طالبو بالبطانة ) ولاحول ولاقوة الاباالله العلى العظيم 🇸🇦🕋🇸🇦
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نساء مصارعات *** هههههه
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***افضل شي
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نطالب بتحويلهن لذكور بشنب
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قولوا طيب غير لا ياكلونا..بسم الله. ...فيه أحسن من المصارعه تجنيدهم مع الجيش وتجنيد اجباري...خل الفراغ إللي براسهم يروح...آخر زمن أم بكله تجي مصارعه..الله يكفينا ويسعدهم.
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تكفون لاتجعلون للسفهاء علينا راي حتى لانهلك جميعا. سنة الله في خلقه ماضيه اذا عم ***وجاهروا بها كان فيها زوالهم .نريد ان ننجوا بالسفينة جميعا فلا تغرق اللهم لطفك بنا واكفنا شر اهل***
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تويتر ماهضمته والحمد لله اغلقت حسابي فيه قبل ثلاث سنوات اغلبه حسابات وهميه
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ع الاقل خافوا ع الاجيال القادمه
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الكاراتيه ، الملاكمة .. الدفاع عن النفس مو بس للرجال المرأة أيضاً بحاجتها لتأديب كل من يراها ضعيفة ويحاول إيذائها او يتحرش بها
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اللهم استرنا ولاتفضحنا . اخر زمن
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بنسوي اختبار قبل المصارعة بنجيب صرصار إذا ماخفتو منه موافقين على المصارعة
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حسب الضوابط اللبراليه 😆😆😆😆😆😆
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حيتلبا طلبكم في القريب العاجل لاتشيلو هم خالص زمن اول اتحول كل شئ صار مباح لكم
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مصارعة ضمن ضوابط خاصه هههههههههه
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فيه ما هو أهم من مصارعه النساء ؟!! كثر طلاباتهم اعني النساء على السوشل ميديا سيجعل طلاباتهم من دون قيمه في المستقبل
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علشان لا يلوم الشباب السعودي اذا تزوج من خارج السعودية لأن اللي عندنا مصارعات ولي زوجات لطيفات
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إمتهان وإذلال لشقائق الرجال وقتل للأنوثة في صورة الحب والأمان والرحمة والسكن النفسي ليس من الضرورة أن نكون كالأخرين لنا الصدر دون العالمين فلا تسقطوا مابقي من الحياء على شكل حقوق تطالب بها
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يا سللام منو بتصير ستيفني الجديدة! ههههههه ستيفني هي زوجة المصارع تربيل اتش
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فكرة جميله وحق من حقوقهن,اضم صوتي لهن,واتمنى ان تعالج النوادي توفير المدربات اللازمه لهذه الرياضه وكذلك الجيوجتسو للسيدات,وفقكن الله.
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بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
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ممتاز اللي تبغى تصارع تصارع تصارع واللي ما تبغى لا تصارع. وين المشكلة..
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البنات بعد موافقة قيادة السيارة صاروا زي المجانين بطلباتهم باقي يطالبون الرجال لبس الحجاب والجلوس في المنزل ، المرأة اذا عطيتها وجه تحمل منها مايجيك
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يويلي عاد هذا اللي ماحسبنا حسابه مصارعه مره وحده ..
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